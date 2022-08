https://archive.ph/kJRer#selection-875.0-875.173

Eine Fortsetzung der israelischen Politik

Von Gideon Levy

Haaretz



7. August 2022



So schrieb die Vorsitzende der Arbeitspartei, Merav Michaeli, wenige Minuten, nachdem Israel erneut einen verbrecherischen Angriff auf den Gazastreifen gestartet hatte, einen Moment vor der Tötung des ersten palästinensischen Kleinkindes, das nicht das letzte sein wird: “Die Bewohner Israels verdienen es, in Sicherheit zu leben. Kein souveräner Staat würde einer Terrororganisation zustimmen, die seine Einwohner belagert. … Ich unterstütze die Sicherheitskräfte.”

Benjamin Netanjahu hatte noch nicht reagiert, Itamar Ben-Gvir war noch nicht aufgewacht, Yoav Gallant drohte noch nicht mit dem Kopf der Schlange, und schon stellt sich die Führerin der zionistischen Linken auf die Seite der Rechten, salutiert vor dem Militär und unterstützt einen Krieg, der noch nicht einmal begonnen hatte. Diesmal war sie sogar vor Schimon Peres da.

Man kann Michaeli ihren unglaublichen Mangel an Bewusstsein nicht verzeihen: Nach vier Tagen freiwilliger teilweiser Abriegelung des Südens sagt die Führerin der Linken, kein Staat würde einer “Belagerung” zustimmen. Ohne mit der Wimper zu zucken, kein Staat. Ein Mitglied der Regierung, die für eine schreckliche 16-jährige Belagerung verantwortlich ist, wagt es, sich von einer zweiminütigen freiwilligen Teilsperrung schockieren zu lassen. Anstatt die momentane Zurückhaltung der Regierung zu unterstützen, die die Ewigkeit des Lebens eines Schmetterlings dauerte (die Zeit vergeht, die Wahlen stehen vor der Tür), unterstützt die Arbeitspartei wieder einmal einen törichten Krieg der Wahl, wie alle ihre Vorgänger. Die zionistische Linke gibt dem Konzept der Doppelmoral wieder einmal einen schlechten Ruf. Vielleicht fällt jetzt wenigstens bei mehr Anhängern der linken Mitte der Groschen: Es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen ihr und der Rechten. Israel kann nicht einmal mehr so tun, als hätte es diesen Krieg – dessen infantiler Name “Operation Breaking Dawn” ihm von Geburt an gegeben wurde – nicht begonnen oder als hätte es keine Wahl gehabt. Diesmal haben sie sogar auf das Säbelrasseln im Vorfeld verzichtet und sind gleich zur Sache gekommen: die Verhaftung eines Führers des Islamischen Dschihad im Westjordanland, von der sie im Voraus wussten, dass sie eine heftige Reaktion hervorrufen würde, und die Ermordung eines hochrangigen Kommandeurs im Gazastreifen, nach der sie wussten, dass es kein Zurück mehr gibt, und Israel führt bereits einen “Verteidigungskrieg”, einen gerechten Krieg eines Staates, dem alles erlaubt ist. Das friedliebende Land, das nur Sicherheit für seine Bewohner will – so ein Unschuldiger. Der Staat, der alles hat, außer Abschreckung: Es gibt nichts und niemanden, der Israel von einem Angriff auf Gaza abhält.

Aber dieses Mal ist die Regierung eine des “Wandels und der Heilung”. Fünfzehn Monate nach der letzten Freude, der Operation Wächter der Mauern, ist die Morgendämmerung angebrochen. Fünf Wochen nach dem Amtsantritt der schnellsten Waffe des Westens schickt Premierminister Yair Lapid die Armee bereits in den Krieg. Noch nie in der Geschichte Israels hatte es ein Premierminister so eilig zu töten. Alle Netanjahu-Fälle verblassen angesichts des Verbrechens, einen unnötigen Krieg vom Zaun zu brechen, der nur zu noch mehr Blutvergießen führen wird, das meiste davon palästinensisch. Und alle Versäumnisse Netanjahus verblassen angesichts seiner relativen Zurückhaltung bei der Anwendung militärischer Gewalt während seiner Amtszeit. Regen Sie sich weiter über die Zigarren auf – wenigstens muss Netanjahu nicht wie Lapid seine Machoqualitäten unter Beweis stellen.

Es stimmt, dass die Analysten, der Old-Boys-Club und die Bürgermeister im Süden auf diesen Krieg drängten, wie sie es immer tun, aber noch nie gab es eine so schnelle Kapitulation vor den Launen, einen Krieg zu beginnen; Israel wurde kaum eine Minute für leidenschaftliche Beschimpfungen in der Öffentlichkeit eingeräumt. Jetzt, wo nur wenige Monate zwischen einem Angriff in Gaza und dem nächsten liegen, ist es sinnlos, nach den Zielen zu fragen. Es gibt keine Ziele, außer dem Wunsch, zu beweisen, dass unsere Ziele größer sind. Wenn es Ziele gäbe, und wenn Ruhe eines davon wäre, und wenn dies eine Regierung des Wandels wäre, dann hätte Lapid Israel eine Lektion in Zurückhaltung erteilt; und wenn Lapid auch ein mutiger Staatsmann wäre, dann hätte er den Wandel herbeigeführt, indem er die Hamas anerkannt, die Belagerung aufgehoben und sich um ein Treffen mit der Führung des Gazastreifens bemüht hätte. Alles andere ist eine direkte Fortsetzung der Politik aller israelischen Regierungen, in deren DNA die grundlosen Kriege tief verwurzelt sind. Deshalb gibt es keinen Bedarf für eine Regierung des Wandels. Man sollte sich nur daran erinnern, wer diesen Krieg begonnen und wer ihn unterstützt hat. Übersetzt mit Deepl.com

