Eine Geschichte von zwei Krankenhausbesuchen und zwei Arten von Moral Von Gideon-Levy

18.1020 Kommunikationsminister Yoaz Hendel ist ein sensibler, mitfühlender Mann. Letzte Woche stattete er der Station COVID-19 des Soroka Medical Center in Be’er Sheva einen Besuch ab und postete anschließend auf Twitter, was er sah: “Ein Mann ungefähr in meinem Alter, Vater von vier Kindern, liegt auf der Intensivstation, an einem Beatmungsgerät zwischen Leben und Tod. Seine Familie kann ihn nicht besuchen. Das Einzige, was ihm bleibt, ist zu beten.” Am Tag zuvor sah der Minister für Barmherzigkeit und Menschlichkeit das Bild eines anderen Patienten, ebenfalls eines Mannes in seinem Alter, der ebenfalls zwischen Leben und Tod schwebt. Auch seine Familie kann ihn nicht besuchen und kann nur für sein Überleben beten. Dieses Mal war der Kabinettsminister von diesem Anblick weniger erschüttert. Viel weniger. Tatsächlich war er überhaupt nicht erschüttert. Das Schicksal dieses Sterbenden bewegte ihn nicht, vielleicht freute er sich sogar über sein Leiden. Am Bett des Hungerstürmers Maher Akhras stand MK Ofer Cassif, der mit seinem Kollegen, dem Gesetzgeber der Gemeinsamen Liste, Yousef Jabareen, gekommen war, um dem Patienten Mut zu machen. Dies ist es, was Hendel über diesen Krankenhausbesuch schrieb: “Genau aus diesem Grund besteht keine Chance, dass ich einer Partnerschaft mit der Gemeinsamen [Liste] zustimmen werde. Ich bin ein Zionist, der die vollständige Aufnahme der israelischen Araber unterstützt und nicht die Aufnahme derjenigen, die [Israels] Feinde unterstützen. Eine Mahnung an diejenigen, die vom Weg abgekommen sind”. Hier ist eine Mahnung für Hendel, der ein oder zwei Dinge darüber weiß, wie man den Weg verliert. Akhras ist derzeit der mutigste Mensch in Israel, ein Freiheitskämpfer, der bereit ist, sein Leben zu opfern. Der Erfolg seines Kampfes wird tatsächlich zur israelischen Demokratie beitragen, sicherlich viel mehr als Hendels Weg des Rassismus und des politischen Betrugs. Hendel vergisst seine Bigotterie nicht einen Augenblick lang, auch nicht, wenn er mit dem Bild einer Person konfrontiert wird, die dem Tod nahe ist: Die Fürsorge und das Mitgefühl, die ihn im Angesicht des israelischen Patienten überwältigten, verschwanden im Fall des Palästinensers spurlos. Im Gegensatz zu Hendel ist der sterbende Palästinenser jedoch ein Mann mit Prinzipien. Akhras befindet sich seit fast 90 Tagen im Hungerstreik und fordert seine Freilassung aus der Verwaltungshaft. Der Hohe Gerichtshof Israels lehnte seinen Antrag ab. Die Richter stimmten freundlicherweise zu, seine Verwaltungshaft – d.h. die Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren – auszusetzen, bis sich sein Zustand verbessert, aber sie stimmten nicht zu, zu garantieren, dass er nicht erneut verhaftet wird. Akhras lehnte das Angebot mutig ab. Die Richter Isaac Amit und Ofer Grosskopf schrieben in der Mehrheitsentscheidung, dass sie davon überzeugt seien, dass die Inhaftierung voll und ganz gerechtfertigt sei. Und wenn die Träger des Leuchtturms der Gerechtigkeit zufrieden sind und die Schande, die als Inhaftierung ohne Prozess bekannt ist, rechtfertigen, dann kann Israel nicht mehr als Demokratie betrachtet werden. All dies ist jenseits des Kenns von Hendel, diesem Ersatzdemokraten. Gegenwärtig befinden sich etwa 350 Menschen in israelischen Gefängnissen in Verwaltungshaft, darunter zwei Jugendliche. Zeitweise waren es bis zu 1.000. Auch das Hohe Gericht war damals zufrieden, und Hendels totes Gewissen war nie dazu bewegt worden, den Charakter des Staates in Frage zu stellen, der Zehntausende von Menschen entführt und einsperrt, ohne sie anzuklagen, und zwar in einer Zahl, die jeden prinzipientreuen Menschen in Angst und Schrecken versetzen sollte. An diesem Wochenende schwebte Akhras zwischen Leben und Tod. Nur wenige Menschen interessieren sich für sein Schicksal. Israel bezeichnet ihn als “Terrorist”, ohne dass jemand eine Ahnung von seinem Verbrechen hat und ohne ihm Beweise vorzulegen. Die Beweise, die vorgelegt wurden, waren ein Witz: eine Aufnahme, in der er sich angeblich damit brüstete, dem Islamischen Dschihad anzugehören. Hagar Shezaf enthüllte in Haaretz, dass die Niederschrift zeigt, dass er dies nicht gesagt hat. Yitzhak Ilan, ein ehemaliger stellvertretender Direktor und Leiter der Ermittlungen des Sicherheitsdienstes des Shin Bet, der für seine Härte bekannt war, starb Ende letzter Woche. Israel trauerte um ihn. Verteidigungsminister Benny Gantz schrieb, Ilan sei “einer der besten Leute”, die er kannte. Der beste (!). “Er hat viel Licht gebracht und vielen das Leben gerettet”, schwärmte Gantz. Es ist schwer zu sagen, wie viele Leben er gerettet und wie viel Licht er gebracht hat. Es ist viel leichter zu sagen, für wie viel Tod und brutale Folter er verantwortlich war. Das Blut von Akhras und Tausender anderer Palästinenser klebt an den Händen dieser Geheimpolizei, des Shin Bet, wo Ilan seinen Ruhm erlangte. Es ist zweifelhaft, ob es einen anderen demokratischen Staat gibt, in dem dies als Ruhm gelten würde. Übersetzt mit Deepl.com

Zu schwer zu verstehen:

Ein Palästinensischer Hungerstreikender stirbt, und das ganze System ist mitschuldig

Von Ilana Hammerman



15. Oktober 2020

Der palästinensische Gefangene Maher Akhras, der sich seit fast 80 Tagen im Hungerstreik befindet, um gegen seine Inhaftierung ohne Anklage zu protestieren, im Krankenhaus von Kaplan, Rehovot, Israel, 29. September 2020.

Der palästinensische Gefangene Maher Akhras, der sich seit fast 80 Tagen im Hungerstreik befindet, um gegen seine Haft ohne Anklage zu protestieren, im Krankenhaus von Kaplan in Rehovot, Israel, 29. September 2020.

