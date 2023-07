A Tale of Two Cities The western conviction that Russia’s fragility is explained by its move away from the ‘Anglo’ economic doctrines reflects wishful thinking. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . The…

Eine Geschichte von zwei Städten

Von Alastair Crooke

13. Juli 2023

© Foto: SCF

Die westliche Überzeugung, dass die Fragilität Russlands mit der Abkehr von den “englischen” Wirtschaftsdoktrinen zu erklären ist, ist Wunschdenken.

Das Chaos, das westliche “Experten” “mit libidinöser Erregung” in Russland erwarteten, “in dem mit Sicherheit “Russen … Russen töten”, und in dem sich Putin “wahrscheinlich irgendwo versteckt.” – Und so kam es auch – nur dass es in Frankreich explodierte, wo man es nicht erwartet hatte, mit Macron in den Seilen und nicht mit Putin in Moskau.

Aus dieser interessanten Umkehrung der Erwartungen und der Ereignisse lässt sich viel herauslesen – eine Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Aufständen:

Am Samstagnachmittag, nachdem Prigoschin Rostow erreicht hatte, verbreitete sich in den USA die Nachricht, dass Prigoschin sich mit Präsident Lukaschenko geeinigt hatte, seinen Protest zu beenden und nach Belarus zu gehen. Damit endete eine weitgehend unblutige Angelegenheit. Prigoschin erhielt keine Unterstützung, weder von der politischen Klasse noch vom Militär. Das westliche Establishment war fassungslos, ihre Erwartungen wurden innerhalb weniger Stunden auf unerklärliche Weise zunichte gemacht.

Ebenso schockierend für den Westen waren jedoch die Videos, die aus Paris und aus Städten in ganz Frankreich kamen. Brennende Autos, brennende Polizeistationen und städtische Gebäude, angegriffene Polizisten, geplünderte und geplünderte Geschäfte. Es waren Szenen, die dem “Fall des kaiserlichen Roms” entnommen schienen.

Letztendlich wurde auch dieser Aufstand niedergeschlagen. Er war jedoch nicht vergleichbar mit der “Meuterei” von Prigoschin, die mit einer Demonstration der Unterstützung für den russischen Staat an sich und für Präsident Putin persönlich endete.

Beim französischen Aufstand wurde genau nichts “gelöst” – der Staat wurde in seiner jetzigen Form als “unheilbar” angesehen: Eine Republik gibt es nicht mehr. Und das persönliche Ansehen von Präsident Macron wurde geschmälert, möglicherweise jenseits der Rehabilitierung.

Anders als im russischen Fall sah sich der französische Präsident mit einem Großteil der Polizei konfrontiert, die sich gegen ihn wandte (die Polizeigewerkschaft gab eine Erklärung ab, die nach einem drohenden Bürgerkrieg roch und in der die Randalierer als “Ungeziefer” bezeichnet wurden). Hochrangige Generäle der Armee warnten Macron, er solle die Situation entweder in den Griff bekommen, oder sie würden dazu gezwungen werden.

Offensichtlich – wenn auch nur für neun Tage – hatten die staatlichen Vollzugsorgane dem Staatschef den Rücken gekehrt. Die ganze Geschichte lehrt uns, dass ein Führer, der die Unterstützung seiner Vollstrecker verloren hat, vielleicht auch bald verloren ist (beim nächsten Aufstand).

Diese Meuterei der Banlieues wird allzu leicht als eine alte Wunde algerischen/marokkanischen Ursprungs abgetan, die wieder einmal zum Vorschein kommt. Es stimmt, dass die Ermordung eines jungen Mannes nordafrikanischer Herkunft der unmittelbare Auslöser für Unruhen in mehreren Städten war, die innerhalb einer Stunde in Aufruhr waren.

Diejenigen, die eine weiterreichende Bedeutung abtun wollen (obwohl frühere Massenproteste nicht von den Banlieusards ausgingen), winken ab und murmeln, dass die Franzosen irgendwie dazu neigen, auf die Straße zu gehen!

Offen gesagt ist das Problem, das Frankreich gerade offenbart hat, die gesamteuropäische Krise, die sich seit langem zusammenbraut und für die es keine fertigen Lösungen gibt. Es ist eine Krise, die ganz Europa bedroht.

Kommentatoren sind jedoch schnell dabei zu behaupten, dass Straßenproteste (wie die in Frankreich) keinen europäischen Staat bedrohen können – die Proteste dort waren diffus und ohne einen politischen Kern.

Stephen Kotkin hat jedoch ein Buch mit dem Titel Uncivil Society geschrieben, in dem er dem weit verbreiteten Mythos entgegentritt, dass die EU-Staaten ohne eine organisierte parallele Zivilgesellschaft, die sich dem Regime widersetzt und es letztlich verdrängt, vollkommen sicher sind und den Volkszorn einfach ignorieren können.

Kotkin vertritt die These, dass kommunistische Regime nicht nur unerwartet und praktisch über Nacht gestürzt wurden, sondern auch (außer in Polen), ohne dass es zuvor irgendeine organisierte Opposition gegeben hätte. Es sei ein völliger Mythos, dass der Kommunismus durch eine oppositionelle Zivilgesellschaft zu Fall gekommen sei, schreibt er. Der Mythos hält sich jedoch hartnäckig in einem Westen, der eifrig oppositionelle Zivilgesellschaften schafft, um seine Ziele des Regimewechsels zu fördern.

Vielmehr war die einzige organisierte Struktur im kommunistischen Osteuropa die herrschende Nomenklatura. Kotkin schätzt diese herrschende technokratische Bürokratie auf etwa fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung. Diese Menschen interagierten täglich miteinander und bildeten die kohärente Einheit, die tatsächlich Macht hatte. Sie lebten in einer privilegierten parallelen Realität, die von der Welt um sie herum völlig abgekoppelt war und die jeden Aspekt des Lebens zu ihrem eigenen Vorteil diktierte – bis sie es eines Tages nicht mehr tat. Es war diese Technokratie, die 1989 zusammenbrach.

Was war die Ursache für den plötzlichen Zusammenbruch dieser Staaten? Kotkins kurze Antwort ist ein kaskadenartiges Versagen des Vertrauens: ein “politischer Bankrun”. Und das entscheidende Ereignis für den Sturz aller kommunistischen Regierungen war der Protest auf der Straße. So versetzten die Ereignisse von 1989 den gesamten Westen in völliges Erstaunen, weil es keine organisierte politische Opposition gab.

Hier geht es natürlich darum, dass die heutige europäische Technokratie, die in ihrer extremen Gender-, Diversity- und Green-Parallelrealität (zu der der meisten Europäer) lebt, selbstgefällig annimmt, dass sie mit der Kontrolle über die Narrative den Protest unterdrücken und eine Zukunft des Weltwirtschaftsforums durchsetzen kann, die nationale Identitäten und Kulturen ungehindert auslöscht.

Was in Frankreich – in verschiedenen Formen – geschieht, ist genau genommen ein “politischer Bank-Run” auf den französischen Präsidenten. Und was in Frankreich geschieht, kann sich ausbreiten …

Natürlich hat es in kommunistischen Staaten schon früher Straßenproteste gegeben. Was 1989 anders war, so Kotkin, war die extreme Schwäche des Regimes. Die beiden unmittelbaren Auslöser – abgesehen von schlichter Inkompetenz und Sklerose – waren die Weigerung Michail Gorbatschows (wie auch Macrons während des jüngsten Aufstands), ein hartes Durchgreifen zu unterstützen, sowie das scheiternde wirtschaftliche Schneeballsystem, auf das sich all diese Staaten eingelassen hatten (Anleihen in harter Währung vom Westen, um ihre Wirtschaft zu stützen).

Hier wird deutlich, warum die jüngsten Ereignisse in Frankreich so gravierend sind und weitreichende Auswirkungen haben. Denn perverserweise beschreitet Europa im Wesentlichen denselben Weg (mit westlichen Merkmalen), den Osteuropa beschritten hat.

Am Ende der beiden Weltkriege strebten die Westeuropäer nach einer gerechteren Gesellschaft (die Industriegesellschaft, die den Kriegen vorausging, war offen gesagt sowohl feudal als auch brutal). Die Europäer wollten eine neue Regelung, die sich auch um die weniger Begünstigten kümmerte. Es wurde nicht der Sozialismus an sich angestrebt, auch wenn einige ganz klar den Kommunismus wollten. Im Wesentlichen ging es darum, einige ethische Werte wieder in eine amoralische Laissez-faire-Wirtschaftssphäre einzubringen.

Das hat nicht gut funktioniert. Das System blähte sich auf, bis die westlichen Staaten sich nicht mehr leisten konnten. Die Verschuldung stieg ins Unermessliche. Und dann, in den 1980er Jahren, wurde ein scheinbares “Heilmittel” – importiert von der Chicagoer Schule neoliberaler Eiferer, die die Zermürbung der sozialen Infrastruktur und die Finanzialisierung der Wirtschaft predigten – weithin angenommen.

Die Bekehrer aus Chicago rieten Premierministerin Thatcher, keine Schiffe oder Autos mehr zu bauen – das sei für Asien. Die “Finanzdienstleistungsindustrie” war die Gans, die in Zukunft das goldene Ei legen würde.

Das Heilmittel erwies sich als “schlimmer als die Krankheit”. Paradoxerweise hatten Friedrich List und die Deutsche Schule der Nationalökonomie bereits im neunzehnten Jahrhundert den Fehler in diesem sich entfaltenden wirtschaftlichen Rätsel erkannt. Er erkannte die Schwachstelle des auf Schulden basierenden, konsumorientierten Modells der “Engländer”: Das Wohlergehen einer Gesellschaft und ihr Gesamtwohlstand werden nicht dadurch bestimmt, was die Gesellschaft kaufen kann, sondern dadurch, was sie herstellen kann.

List prophezeite, dass die Bevorzugung des Konsums – vor dem Aufbau der Realwirtschaft – unweigerlich zu einer Schwächung der Realwirtschaft führen würde: Da der Konsum und ein kurzlebiger Finanz- und Dienstleistungssektor den “Sauerstoff” frischer Investitionen aus der Herstellung der realen Produktion (die immer noch benötigt wird, um die Importe zu bezahlen) absaugen, würde die Realwirtschaft verkümmern.

Die Eigenständigkeit würde erodieren, und eine schrumpfende Basis der realen Vermögensbildung würde immer weniger Menschen eine angemessen bezahlte Beschäftigung bieten. Und eine immer höhere Verschuldung würde notwendig werden, um die schrumpfende Zahl der produktiv Beschäftigten zu erhalten. Dies ist das “Märchen von Frankreich”.

In den USA werden die offiziellen Arbeitslosenzahlen heute beispielsweise mit 6,1 Millionen Amerikanern angegeben; 99,8 Millionen Amerikaner im erwerbsfähigen Alter gelten jedoch als “nicht in der Erwerbsbevölkerung”. Insgesamt haben also 105 Millionen Amerikaner im erwerbsfähigen Alter keine Arbeit.

Dies ist die gleiche “Falle”, in der Frankreich (und ein Großteil Europas) gefangen ist. Die Inflation steigt, die Realwirtschaft schrumpft, und die gut bezahlte Beschäftigung schrumpft – und das alles bei gleichzeitiger Aushöhlung des Sozialsystems (aus ideologischen Gründen).

Die Lage ist düster. Der sprunghafte Anstieg der Einwanderung nach Europa verschärft das Problem. Jeder kann das sehen, mit Ausnahme der europäischen Nomenklatura, die weiterhin die ideologische “offene Gesellschaft” leugnet.

Der Haken an der Sache: Es gibt keine Lösungen. Die strukturellen Widersprüche dieses Chicagoer Modells aufzulösen, übersteigt die derzeitigen politischen Kapazitäten des Westens.

Die Linken haben keine Lösung, und den Rechten ist keine Meinung erlaubt – Zugzwang (Schachmatt).

Das bringt uns zurück zum “Märchen von den zwei Städten” und ihren sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit Aufständen: In Frankreich gibt es keine Lösung. In Russland hatten Putin und Millionen andere während der Jelzin-Jahre die “Schocktherapie” der Preisfreigabe und des Hyper-Finanzismus erlebt.

Und Putin hat es ‘verstanden’. Wie List voraussah, untergrub das “anglo-amerikanische” Finanzmodell die nationale Eigenständigkeit und schrumpfte die Basis für die Schaffung von echtem Wohlstand, der die für die russische Bevölkerung notwendigen Arbeitsplätze bot.

Viele Menschen verloren in den Jelzin-Jahren ihre Arbeit, wurden nicht bezahlt und mussten mit ansehen, wie der reale Wert ihrer Einkünfte rapide sank, während Oligarchen wie aus dem Nichts auftauchten, um jede Einrichtung zu plündern, die einen Wert hatte. Es kam zu Hyperinflation, Gangstertum, Korruption, Währungsflucht, Kapitalflucht, verzweifelter Armut, zunehmendem Alkoholismus, abnehmender Gesundheit und vulgärer und verschwenderischer Zurschaustellung des Reichtums durch die Superreichen.

Der Haupteinfluss auf Putin kam jedoch von Präsident Xi. Dieser hatte in einer vernichtenden Analyse mit dem Titel “Warum ist die Sowjetunion zerfallen?” klargestellt, dass die sowjetische Ablehnung der Geschichte der KPdSU, Lenins und Stalins “die sowjetische Ideologie ins Chaos stürzen und sich dem historischen Nihilismus hingeben” würde.

Xi argumentierte, dass angesichts der beiden Pole der ideologischen Antinomie – des anglo-amerikanischen Konstrukts einerseits und der leninistischen eschatologischen Kritik am westlichen Wirtschaftssystem andererseits – die sowjetischen “herrschenden Schichten aufgehört hatten, an Letzteres zu glauben”, und folglich in einen Zustand des Nihilismus (mit der Hinwendung zur westlichen marktliberalen Ideologie der Gorbatschow-Jelzin-Ära) gerutscht waren.

Xis Standpunkt war klar: China hatte diesen Umweg nie gemacht. Im Klartext: Für Xi war das wirtschaftliche Debakel unter Jelzin das Ergebnis der Hinwendung zum westlichen Liberalismus. Und Putin pflichtete ihm bei.

Nach Putins Worten ist es China “meiner Meinung nach auf die bestmögliche Weise gelungen, die Hebel der Zentralverwaltung (für) die Entwicklung einer Marktwirtschaft zu nutzen … Die Sowjetunion hat nichts dergleichen getan, und die Ergebnisse einer ineffektiven Wirtschaftspolitik wirkten sich auf den politischen Bereich aus”.

Aber genau das hat Russland unter Putin korrigiert. Die Verbindung der Ideologie Lenins mit den wirtschaftlichen Erkenntnissen Lists (ein Anhänger Lists, Graf Sergej Witte, war Ministerpräsident im Russland des 19.

Der Westen sieht das nicht so. Der Westen sieht Russland nach wie vor als einen zerbrechlichen, brüchigen Staat, der finanziell so angespannt ist, dass jeder Rückschlag an der ukrainischen Front zu einem panischen finanziellen Zusammenbruch (wie 1998) und zu politischer Anarchie in Moskau führen könnte, ähnlich wie in der Jelzin-Ära.

Aufgrund dieser fehlerhaften, absurden Analyse begann der Westen den Krieg gegen Russland über die Ukraine. Die Kriegsstrategie basierte stets auf der politischen und wirtschaftlichen Schwäche Russlands (und einem Militär, das in starren Kommandostrukturen sowjetischer Prägung verhaftet ist).

Der Krieg ist zu einem nicht geringen Teil auf dieses Unverständnis von Xi und Putins fester Überzeugung zurückzuführen, dass die Verwüstung durch Jelzin das unvermeidliche Ergebnis der Hinwendung zum westlichen Liberalismus war. Und dass dieser Fehler eine konzertierte Korrektur erforderte, die Putin ordnungsgemäß vornahm – was der Westen jedoch nicht bemerkte.

Die USA beharren jedoch entgegen allen Beweisen auf der Überzeugung, dass Russlands inhärente Fragilität durch seine Abkehr von den “angloamerikanischen” Wirtschaftsdoktrinen zu erklären ist. Dies spiegelt westliches Wunschdenken wider.

Die meisten Russen hingegen halten Russlands Widerstandsfähigkeit angesichts eines kombinierten westlichen Finanzangriffs für erklärbar, weil Putin Russland weitgehend in die Eigenständigkeit geführt habe, außerhalb der von den USA dominierten westlichen Wirtschaftssphäre.

So wird das Paradoxon erklärt: Angesichts des Prigoschin-“Aufstandes” brachten die Russen ihr Vertrauen und ihre Unterstützung für den russischen Staat zum Ausdruck. Beim französischen Aufstand hingegen drückten die Menschen ihre Unzufriedenheit und Wut über die “Falle” aus, in der sie sich befinden. Der politische Run auf die “Bank” Macron ist im Gange. Übersetzt mit Deepl.com

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

