Eine hilfreiche Anregung

von Caitlin Johnstone

23. Juli 2023

Die Schlagzeilen in den 2020er Jahren werden ständig vom US-Proxy-Krieg gegen Russland in der Ukraine und der US-Politik der Machtausübung gegen China mit Taiwan beherrscht.

Die USA behaupten, dass es ihr gutes Recht sei, die NATO vor Russlands Haustür zu bringen und die Ukraine in ein schwer bewaffnetes NATO-Gebiet zu verwandeln, und dass es ihr gutes Recht sei, China mit militärischer Einkreisung und ihren Provokationen mit Taiwan zu drohen. Wenn Russland und China geltend machen, dass diese Aktionen eine Bedrohung ihrer nationalen Sicherheitsinteressen darstellen, argumentieren die US-Imperiumsmanager, dass keine Nation Anspruch auf eine „Einflusssphäre“ jenseits ihres eigenen Territoriums hat und dass die USA nur ihren guten Freunden an den Grenzen ihrer beiden größten geopolitischen Rivalen helfen, sich selbst zu schützen.

Wenn Sie gestatten, habe ich eine Lösung, die den USA helfen könnte, ihre Argumente etwas überzeugender darzulegen: Lassen Sie Russland und China einfach zu, dass sie in Lateinamerika militärische Kräfte aufstellen.

Wenn die USA deutlich machen würden, dass sie nichts tun werden, um Russland und China daran zu hindern, die Länder südlich der US-Grenze so weit wie möglich zu militarisieren, könnten die Kritiker des Imperiums nicht mehr behaupten, die USA seien der klare und offensichtliche Aggressor in ihren Konflikten mit Moskau und Peking.

Dies würde die offizielle Abschaffung langjähriger Politiken wie der Monroe-Doktrin und des Roosevelt-Korollars bedeuten, die dazu geführt haben, dass sich die USA immer wieder in lateinamerikanische Angelegenheiten eingemischt haben, um den Sozialismus zu zerschlagen und ihre eigenen Interessen durchzusetzen, oft mit extremer Gewalt und zum großen Nachteil der dort lebenden Menschen. Wenn die USA erst einmal deutlich gemacht haben, dass Russland und China der Weg offen steht, um in Lateinamerika eine umfassende militärische Präsenz aufzubauen, und zwar mit denselben Mitteln, die die USA für ihre militärische Präsenz in Osteuropa und Ostasien eingesetzt haben, werden die Gegner der Außenpolitik Washingtons bald nicht mehr in der Lage sein, das US-Imperium der eklatanten Heuchelei zu bezichtigen.

Soll doch China in sozialistischen Ländern wie Kuba, Venezuela, Nicaragua und Bolivien so viel Militär einsetzen, wie es will. Lassen Sie Russland ein paar militärische Abkommen mit Mexiko und Brasilien schließen. Sollen sie ihre Kriegsschiffe entlang der Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten patrouillieren lassen und sich im Golf von Mexiko herumtreiben, so lange sie wollen. Sollen sie doch Stützpunkte bauen. Lasst sie Raketensysteme bauen. Sollen sie doch alles, was sie wollen, mit allen Mitteln in den Ländern dieser Region einrichten, denn nach Ansicht der Vereinigten Staaten ist das alles völlig in Ordnung.

Dann sind die Argumente, die die USA in Bezug auf ihre Militarisierung in der Umgebung von Russland und China vorgebracht haben, legitim. Dann können die Einwände Moskaus und Pekings gegen diese Militarisierung legitimerweise als unangemessen bezeichnet werden. Denn die Regeln werden für alle Parteien gleichermaßen gelten.

Natürlich wissen wir alle, dass dies niemals geschehen wird. Wenn Russland oder China damit beginnen würden, die regionale Vorherrschaft der USA in Lateinamerika militärisch zu bedrohen, würde dies sofort als kriegerischer Akt gewertet werden. Das letzte Mal, als eine ausländische Macht die Vereinigten Staaten in Küstennähe militärisch bedrohte, wurde darauf so aggressiv reagiert, dass die Welt fast unterging.

Das liegt daran, dass die „Regeln“ der viel gepriesenen „regelbasierten internationalen Ordnung“ des US-Imperiums nicht für das US-Imperium gelten. Es sind die „Für-dich-aber-nicht-für-mich“-Regeln.

Die Lenker des Imperiums glauben wirklich, dass der gesamte Planet ihr Eigentum ist und dass jeder, der sich diesem Anspruch widersetzt, im Grunde die Vereinigten Staaten angreift. Ihre planetarische Hegemonie wird als Grundnorm betrachtet, und jede Opposition dagegen wird als abwegiger Affront gegen Freiheit und Demokratie betrachtet.

Das US-Imperium behauptet, seine Vorherrschaft auf der Weltbühne zu nutzen, um die Weltordnung aufrechtzuerhalten, doch kann es die Weltbühne nur durch endlose Gewalt, Chaos und Unordnung weiter beherrschen. In ihren Konfrontationen mit Russland und China sind die USA eindeutig der Aggressor. Sie sind ein unersättliches Monster, das sich von menschlichem Blut ernährt, und Weltfrieden wird niemals möglich sein, solange sie über uns herrschen. Übersetzt mit Deepl.com

