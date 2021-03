Eine kürzliche Entscheidung des JNF, öffentlich Projekte in der Westbank zu finanzieren, macht seine Rolle im israelischen Siedlerkolonialismus deutlich. Von Jonathan Cook

Jonathan Cook fragt, wann

bei den Juden in den USA, Kanada und Europa endlich der Groschen fällt – und ob sie sich deshalb weigern, weiterhin ihre bildlichen Groschen in die blauen Kisten des JNF zu werfen, ich erinnere mich noch sehr ungut, an diese Dose, aus meinen Kindertagen. Aber was ist mit den Staaten wie Deutschland mit seinen politischen Unterstützern von Maas zu Steinmeier? Besatzung, Landraub und ethnische Säuberung, als “Wohltat” getarnt.



Bild: The Jewish National Fund blue box

https://mondoweiss.net/2021/03/finished-with-the-bluffing-jewish-national-fund-goes-public-with-its-aid-to-settlers/

“Schluss mit dem Bluffen”: Jüdischer Nationalfonds geht mit seiner Hilfe für Siedler an die Öffentlichkeit



Eine kürzliche Entscheidung des JNF, öffentlich Projekte in der Westbank zu finanzieren, macht seine Rolle im israelischen Siedlerkolonialismus deutlich. Werden seine internationalen Unterstützer der Organisation beistehen?



Von Jonathan Cook



17. März 2021

Jahrzehntelang haben Juden auf der ganzen Welt die vermeintlich “wohltätige” Arbeit des Jüdischen Nationalfonds beim Kauf und der Verwaltung von Land in Israel geschätzt. Generationen von jüdischen Kindern wurden ermutigt, Pfennige in die legendären blauen Sammelbüchsen zu werfen.

Der Fonds wird von westlichen Regierungen in ähnlicher Weise hoch geschätzt, die normalerweise die Spenden ihrer Bürger an den JNF subventionieren, indem sie sie als steuerbefreit behandeln. Inzwischen suchen internationale Organisationen seinen Rat in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen.

Doch eine Abstimmung des JNF-Vorstands im letzten Monat droht die zionistische Wohltätigkeitsorganisation zu demaskieren, selbst bei ihren treuesten Anhängern. Zum ersten Mal hat die Organisation zugestimmt, öffentlich Gelder für den Ausbau von Israels illegalen jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland zur Verfügung zu stellen.

12 Millionen Dollar beiseite gelegt

Der JNF hat zunächst fast 12 Millionen Dollar für das beiseite gelegt, was er als “Landkäufe” im besetzten Westjordanland bezeichnet. In Wirklichkeit finanziert der JNF die Beschlagnahmung und Übernahme von palästinensischem Land durch die israelischen Besatzungsbehörden.

Berichten zufolge könnte der JNF letztlich Hunderte von Millionen Dollar aus seinen Reserven in die Westbank leiten, um die Zahl der Siedler dort mehr als zu verdoppeln – von mindestens 450.000 auf eine Million Juden.

Analysten haben festgestellt, dass der KKL-JNF – wie die Organisation in Israel genannt wird – schnell als eine “Bank” für rechte Politiker neu erfunden wird. Sie wollen ihre enormen Reserven nutzen, um die De-facto-Annexionspolitik der Regierung zu festigen, indem sie den Siedlern helfen, ihren Einfluss auf die Westbank zu verstärken.

Mitwisserschaft bei Kriegsverbrechen

Aus Sorge darüber, wie dies außerhalb Israels wahrgenommen wird, und wegen der Bedrohung, die dies für die Geldbeschaffungsaktivitäten des JNF im Ausland darstellen könnte, haben fünf der 32 Vorstandsmitglieder des JNF gefordert, dass die Entscheidung zurückgenommen wird.

Sie setzen ihre Hoffnungen auf eine Folgesitzung nach den israelischen Wahlen am 23. März, wenn der Vorstand darüber abstimmen wird, ob der JNF seine erklärte Politik ändert und offen im Westjordanland operiert.

Wenn die Entscheidung nicht gekippt werden kann, werden die Spender des JNF – wie auch ausländische Regierungen, die dem Fonds den Status der Gemeinnützigkeit verleihen – direkt und sichtbar an der Entwicklung der Siedlungen und der weiteren Erosion der Aussichten auf einen palästinensischen Staat mitwirken.

Bezeichnenderweise findet diese Kollusion unmittelbar nach der Ankündigung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag im letzten Monat statt, eine Untersuchung möglicher israelischer Kriegsverbrechen einzuleiten, die den Bau und die Ausweitung von Siedlungen einschließen.

Öffentliches Geld gewaschen

Die Entscheidung des JNF ist ein dramatischer Hinweis darauf, wie Ultranationalisten, die mit der Regierung von Benjamin Netanjahu verbündet sind, die ehrwürdigste internationale Organisation des Zionismus kooptiert haben.

Bis jetzt war der JNF in Israel darauf bedacht, seine Beteiligung an den Siedlungen zu verschleiern, um sowohl liberalere amerikanische Juden nicht zu verprellen als auch seinen Status als gemeinnützige Organisation in Übersee nicht zu gefährden, indem er offen internationales Recht missachtet. Stattdessen hat sie ihre Aktivitäten innerhalb der Westbank hinter einer Tochtergesellschaft namens Himanuta versteckt.

Aber dieser Ansatz hat sich geändert, seit der neue Vorsitzende des JNF, Avraham Duvdevani, im Oktober sein Amt angetreten hat. Zuvor leitete er die World Zionist Organization, deren Siedlungsabteilung das Hauptvehikel war, durch das israelische Regierungen öffentliche Gelder für den Ausbau der Siedlungen gewaschen haben, oft in Verletzung der eigenen Gesetze Israels.

Abteilung für Landdiebstahl

Ein Leitartikel in der liberalen israelischen Tageszeitung Haaretz bezeichnete 2017 die WZO-Siedlungsabteilung, damals unter Duvdevani, als “die Abteilung für Landdiebstahl”, nachdem die Zeitung eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt hatte.

Die WZO finanziert nicht nur Siedlungen auf Gebieten, die der israelische Staat völkerrechtswidrig beschlagnahmt hat, sondern hat auch Land an die Siedler übertragen, das selbst die israelischen Besatzungsbehörden als Eigentum privater palästinensischer Landbesitzer anerkennen. Auf diesen Ländereien hat die WZO geholfen, die offiziell als “nicht genehmigte Außenposten” bezeichneten Siedlungen zu errichten.

In diesen jungen Siedlungen leben die extremsten und gewalttätigsten Siedler, die oft hinter Angriffen auf palästinensische Bauern stecken, um diese von ihrem Land zu vertreiben. Der israelische Staat hat die WZO als Mittel benutzt, um seine eigene Rolle zu verschleiern, indem er Geld in diese “Außenposten” leitet.

Haaretz schlussfolgerte: “Die [WZO] Siedlungsabteilung verhält sich wie eine staatlich finanzierte Verbrecherorganisation.”

Greenwashing-Pläne

Jetzt scheint Duvdevani den JNF zu ermutigen, es der WZO gleichzutun und die gleichen gesetzlosen Siedlungspraktiken öffentlich zu finanzieren.

Um die Spender zu beschwichtigen, plant der JNF Berichten zufolge, seine Aktivitäten im Westjordanland grün zu färben, indem er sie als “Bildung, Aufforstung und Umweltschutz” bezeichnet – ein Echo ähnlicher Täuschungen, die er innerhalb Israels aufrechterhält.

Dort hat der JNF Hunderte von Wäldern auf dem Land palästinensischer Flüchtlinge gepflanzt, um sie daran zu hindern, jemals nach Hause zurückzukehren, nachdem sie 1948 von Israel ethnisch gesäubert wurden, während der Ereignisse, die die Palästinenser die Nakba oder Katastrophe nennen.

Andere Aufforstungsprogramme des JNF wurden als Waffe gegen einen Teil der eigenen Bürger Israels eingesetzt – eine große Minderheit von 1,8 Millionen Palästinensern, die 1948 der Vertreibung entgangen sind.

In Absprache mit der Regierung hat der JNF palästinensische Dorfbewohner, wie die von al-Araqib in der Naqab (Negev), von ihrem Land vertrieben, indem er Bäume anstelle ihrer Häuser pflanzte, oder der JNF hat Wälder benutzt, um palästinensische Gemeinden eng einzuschließen, um eine Expansion zu verhindern, was zu Überbevölkerung und sozialen Spannungen führte.

In den Anfangsjahren Israels übertrugen Beamte 13 Prozent des israelischen Territoriums an den JNF, damit die Organisation die Trennung der Wohngebiete zwischen jüdischen und palästinensischen Bürgern durchsetzen konnte. Die Charta des JNF verlangt ausdrücklich, dass er sein gesamtes Land nur für Juden reserviert.

Zionistischer ‘Konsens’

Seit seiner Gründung im Jahr 1901 hat der JNF Palästinenser von dem von ihm kontrollierten Land weggedrängt – ob innerhalb Israels oder in den besetzten Gebieten, besonders in Ost-Jerusalem.

Bis jetzt ist der JNF jedoch erfolgreich innerhalb des zionistischen “Konsens” geblieben, indem er die öffentliche Aufmerksamkeit auf seine Aktivitäten innerhalb Israels gerichtet hat. Seine Aktivitäten in den besetzten Gebieten wurden hinter Himanuta versteckt.

Peace Now berichtete kürzlich, dass Himanuta vor den frühen 2000er Jahren den Besitz von mindestens 16.000 Hektar Land in der Westbank beanspruchte, auf denen Siedlungen gegründet wurden, darunter Itamar, Alfei Menashe, Einav, Kedumim und Givat Ze’ev.

Himanutas Arbeit hat sich besonders auf das besetzte Ost-Jerusalem konzentriert, wo sie sich mit einer extremistischen Siedlerorganisation, Elad, verbündet hat. Die beiden stehen hinter den Bemühungen, eine palästinensische Großfamilie, die Sumarins, aus ihrem Haus in Silwan zu vertreiben, einem Gebiet, das von bewaffneten Siedlern, die vom israelischen Staat unterstützt werden, aggressiv ins Visier genommen wurde.

Heimlicher Fonds

Nach einer langen Aktivitätspause hat der JNF seine Aktivitäten im Westjordanland durch Himanuta im Jahr 2018 still und leise wieder aufgenommen.

Duvdevanis Vorgänger, Daniel Atar, ein Mitarbeiter der Arbeitspartei, richtete im Namen von Himanuta eine geheime Kriegskasse ein, die sich auf etwa 70 Millionen Dollar belief. Das Geld wurde als Fonds für die Verwendung in Jerusalem getarnt.

Tatsächlich wurde es aber zum “Kauf” von palästinensischem Land und Grundstücken – auch mit Hilfe gefälschter Dokumente – im Jordantal, in Jericho, Hebron und im Etzion-Block südlich von Bethlehem verwendet.

Als der Fonds entlarvt wurde, rechtfertigte Atar den Schritt, indem er die Meinung eines pensionierten Richters zitierte, dass die Statuten des JNF dessen Arbeit in der besetzten Westbank sanktionierten. Dieses Gutachten bezog sich auf eine Satzung aus dem Jahr 1953 – lange bevor Israel das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem besetzte -, die die Tätigkeit des Fonds “in jedem Gebiet, das der Gerichtsbarkeit der Regierung Israels unterliegt”, erlaubte.

Atar ebnete damit den Weg für Duvdevanis aktuelle Bemühungen, die öffentliche Politik des JNF gegenüber den Siedlungen zu ändern.

Das Apartheidsystem

Die eigentliche Bedeutung der jüngsten Entscheidung des JNF liegt darin, dass sie den Vorwand beseitigt, der Fonds mache einen Unterschied zwischen Land in Israel und den besetzten Gebieten.

Sie unterstreicht das Argument, das in einem Bericht von Israels prominentester Menschenrechtsgruppe B’Tselem im Januar gemacht wurde, dass Israel ein einziges Apartheidsystem innerhalb Israels und in den besetzten Gebieten betreibt.

Der JNF ist ein Dreh- und Angelpunkt dieses Systems und trägt dazu bei, die Überlegenheit der Juden gegenüber den Palästinensern in der gesamten Region durchzusetzen.

Die Entscheidung wird daher wahrscheinlich die Selbsttäuschungen vieler Juden außerhalb Israels weiter entlarven. Sie haben lange behauptet, dass Israels Staatsideologie, der Zionismus, eine unumstrittene Angelegenheit ist, die sich nur auf ein angebliches Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung auf dem Land der Palästinenser bezieht. Außerdem haben sie behauptet, dass jeder, der dieses Recht in Frage stellt, antisemitisch sein muss.

Nun wird es für selbsternannte Zionisten schwierig sein zu leugnen, dass ihre Bewegung an Verstößen gegen das Völkerrecht beteiligt ist und dass ihre wichtigsten Institutionen, einschließlich des JNF, Kriegsverbrechen begehen.

Schluss mit dem ‘Bluffen’

Es ist bezeichnend, dass viele der JNF-Führer schnell darauf hingewiesen haben, dass die Entscheidung, einen Fonds einzurichten, um palästinensisches Land für jüdische Siedlungen zu beschlagnahmen, nicht von der historischen Rolle des Fonds abweicht. Duvdevani selbst hat argumentiert, dass der JNF einfach seine traditionelle Aufgabe, Land “freizukaufen”, weiterführt.

Davidi Ben Zion, ein Siedler, der im Vorstand des JNF sitzt, bemerkte Ähnliches: “Der JNF hat über die Jahre hinweg gehandelt, um Land für das jüdische Volk in Judäa und Samaria [der Westbank] zu kaufen. Selbst diejenigen, die dagegen waren, wussten, dass dies geschah. Der einzige Unterschied ist, dass wir mit dem Bluffen aufgehört haben.”

Mit anderen Worten, der JNF will aufhören, den Juden im Ausland vorzuspielen, dass er nur mit unumstrittenen Aufforstungs- und Wüstengewinnungsprojekten beschäftigt ist. Vielmehr ist er bereit, mit aggressiven Judaisierungsprojekten an die Öffentlichkeit zu gehen, die darauf abzielen, Palästinenser in den besetzten Gebieten zu enteignen.

Ein anderes Vorstandsmitglied, Yishai Merling, ein 31-jähriger Aktivist von Netanyahus Likud-Partei, der in der Siedlung Efrat lebt, sagte nach der Abstimmung: “Wir sind die neue Generation, wir arbeiten nicht unter dem Tisch.”

Bild beschädigt

Diejenigen, die gegen den Schritt sind, aus der so genannten zionistischen Mitte und der Linken, haben weniger aus prinzipiellen Gründen Einspruch erhoben, sondern weil die Entscheidung das Risiko birgt, das Image des JNF im Ausland zu beschädigen und seine Fähigkeit, Spenden zu sammeln, einzuschränken.

Mercaz Olami, der politische Arm des konservativen Judentums, warnte letzten Monat im Vorfeld der Abstimmung, dass eine öffentliche Änderung der Politik den JNF “in eine Situation bringen könnte, die möglicherweise internationales Recht verletzt”.

Es könnte auch jüdischen Gemeinden in den 55 Ländern, die JNF-Fundraising-Zweige haben, “schaden”, merkte die Gruppe an. “Eine unverantwortliche Entscheidung könnte die Fähigkeit [des JNF], in diesen Ländern weiter zu arbeiten, ernsthaft beschädigen.”

Wohltätigkeitsuntersuchung

Das scheint bereits der Fall zu sein.

In einem Interview mit der Zeitung Haaretz war Russell Robinson, Leiter des JNF-USA, bemüht zu betonen, dass das Geld seiner Spender nicht mehr die Kassen des KKL-JNF, der JNF-Mutterorganisation in Israel, füllt. Nichtsdestotrotz, so berichtete Haaretz, würden einige der eigenen Spenden des JNF-USA auch direkt die Siedlungen unterstützen.

Der JNF-Kanada wird unterdessen von den kanadischen Steuerbehörden untersucht, weil er “wohltätige” Spenden an das israelische Militär und die Siedlungen weitergeleitet hat.

In einem Brief auf seiner Website nach der Abstimmung im letzten Monat versuchte der JNF-Canada, sich vom KKL-JNF zu distanzieren. Das schloss ein, dass er sein Logo umbenannte. Eine neue Vereinbarung zwischen den beiden würde sicherstellen, dass die Gelder des JNF-Canada nicht mit den allgemeinen Konten des KKL vermischt werden”, hieß es in dem Brief.

In Großbritannien hat eine ähnliche Interessengruppe, Stop the JNF UK, den Druck auf die Charity Commission der britischen Regierung erhöht, gegen den JNF-UK wegen seiner Beteiligung an der Enteignung von Palästinensern vorzugehen.

Unempfindlich gegen Druck

Eine vorhersehbare Erklärung des US-Außenministeriums wiederholte, wie wichtig es sei, “einseitige Schritte” zu vermeiden und die “Bemühungen, eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung voranzubringen” zu untergraben.

Aber der JNF, wie auch die israelische Regierung, macht sich schon lange keine Sorgen mehr über internationalen Druck zur Unterstützung von Verhandlungen oder Friedensverhandlungen. Er kümmert sich offenbar auch nicht mehr um die Notwendigkeit, seine Spender und ausländische Regierungen über seine Unterstützung von Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten zu täuschen.

Die Frage ist nun, ob bei den Juden in den USA, Kanada und Europa endlich der Groschen fällt – und ob sie sich deshalb weigern, weiterhin ihre bildlichen Groschen in die blauen Kisten des JNF zu werfen. Übersetzt mit Deepl.com

