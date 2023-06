https://www.middleeastmonitor.com/20230602-a-musical-performance-and-the-shrinking-public-discourse/



Bild von Roger Waters am 29. März 2011 [Alterna2/Wikipedia]



Eine musikalische Aufführung und der schrumpfende öffentliche Diskurs

von Omer Carullah Sevim

2. Juni 2023

Die neue Show des neunundsiebzigjährigen Sängers Roger Waters hat für Aufsehen gesorgt. Waters’ Moment des Ruhms hat dieses Mal nichts mit Kunst zu tun. Vielmehr geht es um “Cancel Culture”.

Die Kontroverse um die Show dreht sich um Waters’ politische Haltung. Der Pink-Floyd-Mitbegründer wurde als Antisemit und “Putin-Apologet” bezeichnet. Einige von Waters’ Positionen haben viele Menschen verärgert. So verurteilte er beispielsweise die Invasion in der Ukraine, kritisierte diese aber mit den Worten, sie sei “nicht unprovoziert” gewesen; diese Ansichten führten dazu, dass seine Konzerte in Polen abgesagt wurden.

Er gewann einen Rechtsstreit, um in Frankfurt aufzutreten, nachdem ihm Antisemitismus vorgeworfen wurde (was er entschieden zurückweist). Sobald der Vorwurf des Antisemitismus aufkam, wurde eine Kampagne gegen den Künstler von Mitgliedern des Krakauer Stadtrats, der Berliner Polizei und Abgeordneten der britischen Labour-Partei gestartet. Sie stimmten in den Chor gegen Roger Waters ein, der als Nazi-Sympathisant gebrandmarkt wurde.

Die erste Salve der Kritik begann mit Roger Waters’ Einspruch gegen die Beteiligung der USA am Krieg in der Ukraine und seiner Weigerung, sich in dieser Frage auf den Zug der Kunst und der Medien aufzuschwingen.

In einem offenen Brief an die ukrainische First Lady Olena Zelenska bezeichnete er die westliche Waffenunterstützung für die Ukraine als “Brennstoff in Form von Waffen in ein Feuergefecht zu werfen”. Später, nach heftiger Kritik, schrieb er auch einen offenen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: “… hören Sie auf, das verzweifelt gefährliche Spiel des nuklearen Feiglings zu spielen, mit dem sich die Falken auf beiden Seiten des Atlantiks so wohl zu fühlen scheinen.”

Unabhängig davon, ob man Waters’ politischen Ansichten zustimmt oder nicht, ist es klar, dass die “Abschaffungskultur” im Westen außer Kontrolle geraten ist.

Dieses Thema hätte Teil einer akzeptablen politischen Debatte sein können. Die Stadt Krakau erklärte jedoch im September 2022 die renommierte Künstlerin nach dem Zelenska-Brief zur Persona non grata. Infolgedessen wurden die für 2023 in Krakau geplanten Konzerte im Rahmen von Waters’ “This is not a Drill”-Tournee abgesagt.

Das war aber noch nicht alles. Kürzlich gab die Berliner Polizei bekannt, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde, weil Waters während seines Konzerts in der Mercedes Benz Arena ein Nazi-Kostüm getragen haben soll. Der Auftritt des Künstlers in Frankfurt war von Kontroversen über die Absage künftiger Konzerte begleitet. Unterdessen haben einige Abgeordnete der britischen Labour-Partei Botschaften veröffentlicht, in denen sie die Absage von Roger Waters’ Konzerten in seinem Heimatland im Juni fordern. Der Abgeordnete Christian Wakeford beschrieb Waters’ Verbrechen: “Herr Waters trat diese Woche in Berlin auf und benutzte den Namen von Anne Frank, um die Spaltung zu schüren, und trat als SS-Soldat verkleidet auf…”.

Waters’ Vergleich zwischen dem im Holocaust ermordeten Teenager und der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh, die letztes Jahr von den israelischen Besatzungstruppen getötet wurde, sorgte für eine heftige Kontroverse. Der offizielle israelische staatliche Twitter-Account twitterte: “Guten Morgen an alle außer Roger Waters, der den Abend in Berlin (Ja, Berlin) damit verbracht hat, die Erinnerung an Anne Frank und die 6 Millionen im Holocaust ermordeten Juden zu entweihen.”

Während die Berliner Polizei das “Nazi-Kostüm” des berühmten Künstlers untersucht, sollte man wissen, dass Roger Waters das SS-Kostüm nicht zum ersten Mal in seiner Karriere im Jahr 2023 getragen hat. Er tat dies 1990 bei seinem Berliner Konzert, das zu einem der Symbole der deutschen Wiedervereinigung wurde und vielleicht die populärste Show seiner Karriere war. Damals trugen die Bandmitglieder während des Songs “In the Flesh” Kostüme, die denen von SS-Soldaten ähnelten und fast identisch mit denen waren, die Waters auf seiner letzten Tournee trug.

Der Kontext ist, dass Roger Waters’ Album “The Wall”, zu dem auch der Song “In the Flesh” gehört, eine Geschichte erzählt, die sich um den Protest gegen Krieg und Faschismus dreht. Das Album erzählt die Geschichte eines Kindes, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg sein Leben verloren hat. Dieses Kind ist Roger Waters selbst, der seinen Vater, Eric Fletcher Waters, verlor, als er fünf Monate alt war. Dieser Kontext erklärt besser, wie der Fall der Berliner Mauer, vielleicht eines der schmerzlichsten Vermächtnisse des Zweiten Weltkriegs und des Faschismus, und Waters’ Berliner Konzert von 1990 in dieser Hinsicht voller Symbolik sind.

Wenn es um Anne Frank und Abu Akleh geht, ist eines der Themen, die Waters in seinen Shows verwendet, die Projektion von Namen auf die Bühne, insbesondere derer, die durch staatliche Gewalt getötet wurden. In seiner jüngsten Show sind das nicht die einzigen Namen, die auf die Bühne projiziert werden, auch der Name der iranischen Mahsa Amini war zu sehen.

Der Enthusiasmus, der das Berliner Konzert von 1990 umgab, steht im krassen Gegensatz zu der Stimmung im Jahr 2023. Die Toleranz und Beschaulichkeit der 1990er Jahre sind 33 Jahre später der Intoleranz und der Stempelkultur gewichen.

Der Vorwurf des Antisemitismus ist für Roger Waters und viele andere Menschenrechtsaktivisten, die sich für Palästina engagieren, nicht ungewöhnlich. Die politischen und medialen Angriffe auf oppositionelle Äußerungen haben jedoch mehr denn je zugenommen. Diese unglaubliche, tragikomische Geschichte zeigt, wie schnell der Bereich des akzeptablen Diskurses schrumpft. Übersetzt mit Deepl.com

