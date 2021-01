Eine Reihe von neu durchgesickerten Dokumenten wirft ein Licht auf britische Intrigen in der Levante. Von As`ad AbuKhalil

THE ANGRY ARAB: British Plots in Lebanon A slew of newly leaked documents sheds light on British intrigues in the Levant, writes As`ad AbuKhalil. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Britain and France enjoy an unfairly favorable reputation in the Middle East. Because their plots and designs are not as crudely and

Bild: Luftaufnahme des Hafens von Beirut. (Wikimedia Commons)

Eine Reihe von neu durchgesickerten Dokumenten wirft ein Licht auf britische Intrigen in der Levante, schreibt As`ad AbuKhalil.

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

Großbritannien und Frankreich genießen im Nahen Osten einen zu Unrecht günstigen Ruf. Weil ihre Komplotte und Pläne nicht so grob und explizit manifestiert sind wie die der USA, wird von den Menschen in der Region oft angenommen, dass Frankreich und Großbritannien sich zurückgezogen und den USA einfach den Platz überlassen haben.

Der Aufstieg des “amerikanischen Jahrhunderts” schürte falsche lokale Annahmen über die britische und französische Unschuld, obwohl keine der beiden europäischen Mächte jemals weggegangen ist. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Zum einen unterscheiden sich britische Diplomaten im Nahen Osten von US-Diplomaten dadurch, dass die meisten von ihnen Arabisch gut beherrschen, während der letzte US-Botschafter im Libanon, der fließend Arabisch sprach, Richard P. Parker im Jahr 1977 war.

Außerdem stehen britische Diplomaten vermutlich unter der Anweisung ihres Ministeriums, ein unschuldiges, freundliches Gesicht der britischen Diplomatie zu zeigen. US-Diplomaten kümmern sich nicht um solche Feinheiten, denn die Hauptausrichtung der US-Diplomatie ist das Projekt von Gewalt und Einschüchterung.

Britische Diplomaten beschäftigen sich mit den Einheimischen und haben in letzter Zeit Bilder von lokalen Gerichten gepostet, die sie vermutlich gekocht haben. Dennoch können sie nicht umhin, das hässliche Gesicht der kolonialen europäischen Macht zu zeigen: Der scheinbar milde jüngste britische Botschafter in Beirut, Chris Rampling, prahlte damit, dass er palästinensische Frauen aus einem Flüchtlingslager angestellt hat, um für ihn und seine Freunde zu kochen, und nannte das “Ermächtigung der Frauen”. (Er entfernte den Tweet, als ich mich über ihn lustig machte). Aber der joviale Ton der Tweets britischer Diplomaten kann nicht über die unheilvolle Rolle der europäischen Mächte im Libanon und anderswo hinwegtäuschen.

Während Kanada und Großbritannien ein Bild der Unschuld projizieren, sind ihre Rollen oft eng mit den USA abgestimmt. Washington braucht die europäischen Mächte, weil eine explizite Rolle der USA Verdacht erregt. Vor den 1990er Jahren hatte Kanada in der Tat eine andere Rolle in der Region und verfolgte eine ziemlich unabhängige Nahostpolitik von den USA. Aber das änderte sich in den 1990er Jahren, als die zionistische Lobby in Kanada (die ziemlich beeindruckend ist) dafür sorgte, dass Arabisten aus den kanadischen Ministerien und Agenturen entfernt werden sollten. Die kanadische Außenpolitik wurde ziemlich ununterscheidbar von der der USA.

Der britische Geheimdienst hat eine lange Geschichte als mächtigster Akteur im arabischen Osten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Jewish Agency (der nachrichtendienstliche Arm der zionistischen Bewegung) rangierte wahrscheinlich an zweiter Stelle in Bezug auf Einfluss und Intrigen. Erst nach der Suez-Krise von 1956 und den entscheidenden Ereignissen von 1958 lösten die USA Großbritannien als dominanteste Geheimdienstpräsenz in der Region ab. Im Libanon war der “Unabhängigkeitskampf” nichts anderes als eine britische Geheimdienstoperation gegen die französische Kolonialregierung in Beirut. Ein Großteil der libanesischen politischen Klasse, insbesondere die “Gründerväter der libanesischen Unabhängigkeit”, waren britischen Interessen verpflichtet.

Rauch steigt von Öltanks neben dem Suezkanal auf, die während des ersten anglo-französischen Angriffs auf Port Said getroffen wurden, 5. November 1956. (Fleet Air Arm, Imperial War Museums, Wikimedia Commons)

Der Aufstieg der diplomatischen und geheimdienstlichen Dominanz der USA im Nahen Osten hat die britische oder französische Rolle in der Region nicht beendet. (Es ist bezeichnend, dass ein ehemaliger französischer Botschafter im Libanon derzeit der Direktor der französischen Generaldirektion für äußere Sicherheit – DGSE – ist).

Die westlichen Mächte koordinieren ihre Pläne für den Nahen Osten. Großbritannien, Frankreich und die USA sind ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und Großbritannien gehört zum exklusiven “Five Eyes”-Geheimdienstclub mit den USA, Kanada, Neuseeland und Australien. Der Nahe Osten ist voll von Beispielen westlicher nachrichtendienstlicher und diplomatischer Zusammenarbeit: die Invasion des Irak 2003, die NATO-Operation gegen Libyen und die politische Ausnutzung der Ermordung von Rafiq Hariri im Jahr 2005, eine gemeinsame westlich-Golf und israelische Operation.

Geheime Geheimdienstdokumente

Es gibt viel, was in einem neu entdeckten Stapel von britischen und französischen Geheimdienstdokumenten in The Secret Anglo-French War in the Middle East: Intelligence and Decolonization, 1941-1948 von Meir Zamir (einem israelischen Historiker, der sich auf die libanesische Geschichte spezialisiert hat).

Das Buch offenbart ein hohes Maß an Durchdringung der politischen Klassen Syriens und des Libanon. Die Rede ist von dem “Club”, den der zionistische Schriftsteller Jon Kimche so beschreibt, dass er neben kollaborierenden Einheimischen auch Arabisten in verschiedenen Abteilungen und Behörden der Regierung, Beamte der Ölgesellschaft, Schriftsteller und Journalisten umfasste (siehe Jon Kimche, The Seven Fallen Pillars: the Middle East, 1915-1950, S. 7-8).

Zamir fordert eine Neuschreibung der zeitgenössischen Geschichte des arabischen Ostens auf der Grundlage dieser Dokumente, die ein gewisses Maß an Kollaboration – nicht nur Kooperation – zwischen der britischen Regierung und wichtigen historischen Persönlichkeiten wie Shukri Quwatli (Präsident von Syrien 1943-49; 1966-58), Jamil Mardam (syrischer Politiker, dem kürzlich vorgeworfen wurde, auf der Gehaltsliste der Zionisten gestanden zu haben), Riyad As-Sulh (Gründungspremierminister des Libanon) und anderen offenbaren.

Diese Zusammenarbeit diente nicht so sehr der syrischen Unabhängigkeit, sondern der Ausbreitung der britischen Hegemonie. Die Dokumente zeigen, dass es Großbritannien zweimal gelang, Riyad As-Sulh zum Premierminister zu machen (1943 und 1946). Im Gegenzug drängte As-Sulh seinen Schwiegervater, den syrischen Politiker Sa`dallah Al-Jabiri, zum Einlenken gegenüber Großbritannien.

Statue von Riad Al Solh in der Innenstadt von Beirut. (David Bjorgen, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Die Liste der Politiker, die damals vom britischen Geheimdienst rekrutiert wurden, ist lang und umfasst Hasanayn Basha (Berater von König Farouk), Muhsin Al-Barazi, Mikha’il Ilyan, Fayiz Khuri, Khayr Ad-Din Az-Zarakli (Berater von König Abdul-`Aziz), Midhat Shaykh Al-Ard (Leibarzt von König Abdul-Aziz) und Kamil Sham`un (zweiter Präsident nach der Unabhängigkeit im Libanon und einer der Anführer der rechten Milizen während des Bürgerkriegs).

Die britische Ölgesellschaft im Irak (IPC) und die British Overseas Airways Corporation (BOAC) waren wichtige Instrumente und Fronten für britische Geheimdienstoperationen. Die Dokumente unterscheiden zwischen denen, die Informationen lieferten, die Politik förderten und die öffentliche Meinung mitgestalteten, und denen, die tatsächlich “Geheimdienstoperationen” durchführten, wie Kamil Sham`un und Muhsin Barack. (p. 80).

Weitere Lecks

Britische Intrigen im Nahen Osten waren auch das Thema eines kürzlichen Lecks von Dokumenten, die sich auf die britische Botschaft in Beirut bezogen (sie wurden von “Anonymous” geleakt und auf der Seite von Moon of Alabama veröffentlicht). Die Dokumente kamen auf den Fersen einer anderen Veröffentlichung vor drei Monaten über britische Propagandaarbeit im Auftrag der syrischen Rebellen.

Solche Veröffentlichungen werden natürlich von den westlichen Mainstream-Medien ignoriert, weil sie sich auf Programme und Operationen beziehen, die mit den politischen Vorurteilen und Ausrichtungen der westlichen Regierungen und Medien übereinstimmen. Die Dokumente über die syrischen Rebellen und über den Libanon unterstreichen eine große Rolle, die die in Dubai ansässige britische Firma ARK übernommen hat. Das Unternehmen, das von ehemaligen britischen Beamten gegründet wurde und geleitet wird, scheint die US-amerikanischen und britischen Propagandaoperationen in der Region zu koordinieren.

Um sicher zu sein, scheinen die Dokumente nicht klassifiziertes Material zu sein, das sich auf den Betrieb der britischen Botschaft in Beirut bezieht. Aber es kann leicht festgestellt werden, dass die Botschaft (zumindest aus diesen Dokumenten, die der britische Botschafter in Beirut weigerte sich zu kommentieren, wenn von libanesischen Medien gefragt) wurde in Aktivitäten, die die libanesische Botschaft in London schließen würde, wenn es in ähnlichen Aktivitäten beschäftigt waren engagiert.

Es ist klar, dass westliche Mächte ihren Botschaften erlauben, Dinge zu tun, die sie Entwicklungsländern niemals von ihren Botschaften im Westen aus erlauben würden. Nach der demütigenden Niederlage Israels im Libanon im Jahr 2006 ist der Propagandakrieg im Libanon gegen alle, die Widerstand gegen Israel erklären, fieberhaft eskaliert.

Westliche Mächte und Golfdespoten haben verschiedene politische Parteien, Politiker und vor allem NGOs finanziert, um ein Narrativ des Gegenwiderstands zu produzieren. NGOs werden nun gegenüber den traditionellen politischen Parteien bevorzugt, weil sie nicht nur eher junge Menschen ansprechen, sondern auch Jugendliche rekrutieren und beschäftigen. Die NGO-Kultur ist ein fruchtbarer Boden für Verschwörungen und Intrigen des Westens und der Golfstaaten und ein williger Förderer der Agenda der Golfdespoten.

Die saudischen und VAE-Regime arbeiten jetzt mit westlichen Medien (Bloomberg, Sky News, CNN, The Independent usw.) zusammen, um lokale Propaganda unter westlicher Flagge zu produzieren. Die saudische elektronische Armee diktiert jetzt oft die Top-Hashtags der meisten arabischen Nationen. Unabhängig davon, was in den arabischen Ländern vor sich geht, werden Sie Hashtags zum Lob des saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman oder irgendeines saudischen Ereignisses oder einer Entwicklung als Top-Trends auf Twitter sehen.

Die Dokumente der britischen Botschaft zeigen, dass sie aktiv mit Unternehmen, Gesellschaften und Persönlichkeiten zusammenarbeitet, um die öffentliche Meinung zu formen und bestimmte Politiken zu fördern, die mit der westlichen Agenda in der Region übereinstimmen.

Das Flüchtlingslager Shatila am Stadtrand von Beirut im Jahr 2019. (hardscarf, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Die Dokumente stellen ARK als sehr erfahren in der politischen und propagandistischen Arbeit im Libanon dar und rühmen sich in einem Dokument für ihre “große Erfahrung” bei der Umsetzung von Maßnahmen. Die Firma war aktiv in Wahlinitiativen, in der politischen Beteiligung von Jugendlichen (sogar gegen Israel?), und ein Dokument spricht über ihre Arbeit, die lokale günstige Medienberichterstattung” für ihre Aktivitäten zu arrangieren.

Die Nachrichtensendungen der drei wichtigsten Fernsehsender im Libanon (New TV, LBCTV und MTV) tragen nun alle die gleiche pro-westliche Botschaft. New TV war in der Vergangenheit ein überzeugter säkularer Unterstützer der Widerstandsbewegungen gegen Israel gewesen. Seit dem saudischen Krieg gegen den Jemen wurden alle Medien mit einer Kombination aus Zahlungen, Verträgen und Drohungen in die Knie gezwungen.

Das liegt daran, dass die Golfregime entscheiden, welche TV-Sender auf den beiden arabischen Satellitensystemen übertragen werden können. Diese Kanäle übertragen jetzt Aussagen von David Hale, dem US-Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten und ehemaligen US-Botschafter im Libanon, live und ohne Unterbrechung oder Widerlegung. US-Beamte treten mit unterwürfigen Journalisten auf, die es nicht wagen, bohrende Fragen zu stellen (ein Beispiel wäre Albert Constanian auf LBC TV, der vom stellvertretenden US-Außenminister David Schenker bevorzugt zu werden scheint).

Liest man die Dokumente durch, stößt man auf Namen von Firmen, von Versicherungsunternehmen bis hin zum berühmten Saatchi & Saatchi, dem Werbekonzern, der dem jordanischen König half, sein Image aufzubessern und die Werbung für die “Zedernrevolution” gestaltete. Die Dokumente helfen, das westliche Management der von Washington gesteuerten politischen Bewegung nach der Ermordung Rafiq Hariris im Jahr 2005 besser zu verstehen. Einige der Dokumente sprechen beiläufig über die Verschlechterung der Sicherheitslage, ein anderes über die Bemühungen, die Einheimischen im Dunkeln zu lassen.

Die britische Regierung hat nichts dagegen, mit traditionellen Parteien zusammenzuarbeiten, solange sie der britischen Agenda folgen: In einem Dokument ist von der Union der Minyah-Gemeinden die Rede, die mit der Zukunftsbewegung von Saad Hariri verbunden ist. In einem anderen Dokument ist von der Zusammenarbeit mit Universitäten, Jugendgruppen, sozialen Bewegungen, Online-Bewegungen, Abgeordneten und politischen Parteien und Gemeinden die Rede.

Es gibt in diesen Dokumenten auch ein großes Interesse an der öffentlichen Meinung. Es gibt Umfragen, die von der britischen Botschaft in Auftrag gegeben wurden, und Fokus-Gruppen, die im ganzen Libanon abgehalten werden. Eine Umfrage fragt nach Bereichen, die der libanesischen Bevölkerung Sorgen bereiten, und entgegen der westlichen Propaganda gehören die Waffen der Hizbullah nicht dazu.

Einer der gefährlichsten Teile der Dokumente enthüllt ein tiefes Eindringen der britischen Regierung in palästinensische Flüchtlingslager, die nicht mehr als Zentren des Widerstands gegen Israel gelten. Die Regierungen des Westens und der Golfstaaten haben jahrelang daran gearbeitet, die Lager zu befrieden und sie daran zu hindern, gegen Israel zu agitieren und zu rekrutieren.

Die Dokumente wurden von der westlichen und arabischen Presse (mit Ausnahme von Al-Alkhbar in Beirut) ignoriert. Westliche Medien sind seit mindestens 2005 stark in libanesische und syrische Angelegenheiten involviert und lassen selten, wenn überhaupt, Standpunkte zu, die den westlichen Verschwörungen und Machenschaften zuwiderlaufen.

Anhand dieser Dokumente wird deutlich, dass sich der Westen nicht von seinem kolonialen Erbe gelöst hat. Die Einheimischen werden immer noch als Mob betrachtet, der kontrolliert und manipuliert werden muss. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist der Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

