Eine “rote” Knesset

Von Amira Hass

05.04.2021

In jeder Knessetfraktion außer den ultraorthodoxen und arabischen Parteien gibt es Abgeordnete, die in der Vergangenheit Waffen getragen haben und an der Tötung von Zivilisten beteiligt waren: Palästinenser, Libanesen, ÄgypterMit großem Enthusiasmus und Eifer berichteten die Korrespondenten des israelischen Senders Kan 11 über Kandidaten für das palästinensische Parlament, die in der Vergangenheit Waffen getragen haben, an der Tötung von Israelis beteiligt waren und in israelischen Gefängnissen inhaftiert waren oder noch sind. Kurz gesagt, das, was wir “Terroristen” nennen. Sie berichteten auch über die Frau eines gewissen Einwohners von Hebron, der getötet hat und getötet wurde, und der die Nr. 2 auf der offiziellen Fatah-Liste ist (loyal zum Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas).

Die Augenbinden, die den Israelis die Augen verdecken und die sie sich weigern, zu entfernen oder die sie nicht einmal bemerken, sind zu zahlreich, um sie zu zählen. Allein in den letzten zwei Jahren hat das “Jeder-außer-Bibi”-Lager zum Beispiel seine Hoffnungen auf drei MKs gesetzt, die ehemalige Stabschefs der israelischen Armee sind – Benny Gantz, Moshe Ya’alon und Gabi Ashkenazi. Es ist unmöglich, die genaue Zahl der Palästinenser und libanesischen Bürger (einschließlich unbewaffneter Frauen, Kinder und älterer Menschen) zu berechnen, die von Soldaten getötet wurden, die unter dem Oberbefehl dieser drei Männer dienten. Es sind viele, viele Tausende.

Es ist auch unmöglich zu wissen, wie viele von den drei Stabschefs mit ihren eigenen Gewehren und Händen getötet wurden, als sie durch die militärischen Ränge aufstiegen. Und vergessen wir nicht zwei Premierminister, in deren Lebenslauf “Stabschef” stand: Yitzhak Rabin und Ehud Barak.

In jeder Knessetfraktion – mit Ausnahme der ultra-orthodoxen und arabischen Parteien, und möge Haschem und Allah sie für diesen “Fehler” segnen – gibt es Vertreter, die in der Vergangenheit Waffen getragen haben und an der Tötung von Zivilisten beteiligt waren: Palästinenser, Libanesen, Ägypter.

Wie viele weibliche MKs gibt es, die “Ehefrauen von” oder “Schwestern von” Luftwaffenpiloten oder einfachen Offizieren im Artilleriekorps sind, die direkt oder indirekt an der Tötung von Arabern beteiligt waren? Wie viele gegenwärtige und ehemalige männliche und weibliche Gesetzgeber haben Söhne, die Araber getötet und verwundet haben, während ihre Eltern in der Knesset saßen? Wie können wir diese riesige Statistik auch nur ansatzweise berechnen? Seit seiner Gründung ist das israelische Parlament voll mit jüdischen Abgeordneten, die Blut an ihren Händen haben – hauptsächlich palästinensisches Blut.

Wenn es um Palästinenser mit Blut an ihren Händen geht – wir werden jedes Detail über den Juden wissen, den sie getötet oder verwundet haben. Und wir werden auch alle Details über diese Palästinenser wissen. Der Sicherheitsdienst Shin Bet und die Polizei geben sich nicht nur alle Mühe, diese Personen zu verhaften und zu foltern – sie berichten auch gerne über ihre Verdächtigungen gegen sie (die praktisch Vorverurteilungen sind), gefolgt von den Anklagen und auch den Gerichtsurteilen. Fleißige Journalisten und Forschungsinstitute bemühen sich auch, alles zu berichten, was ihnen über diese bewaffneten Palästinenser gesagt wurde, selbst Jahrzehnte nach dem Prozess.

Auf der anderen Seite, wenn israelische Soldaten einen Palästinenser töten oder verwunden – und das ist passiert und passiert immer noch, viel öfter als das Gegenteil – sind sie sicher und geschützt durch die willkommene Anonymität, die ihnen der Dienst in den Israelischen Verteidigungsstreitkräften gewährt. In der Tat ist das der Fall, mit Ausnahme von wirklich seltenen Fällen, in denen der israelische Soldat oder Polizist einen Verweis erhält, eine Disziplinaranhörung oder eine sehr kurze Gefängnisstrafe, mit einem Drittel Straferlass wegen guter Führung.

Anstatt die Anzahl der ehemaligen Gefangenen oder Waffenträger unter den Kandidaten bei der Wahl zum palästinensischen Legislativrat im nächsten Monat zu zählen, sollten die israelischen Medien – aus professioneller Sicht – auch die folgenden Details über jeden männlichen und weiblichen Kandidaten klären:

>aus welchem Dorf oder welcher Stadt wurde seine oder ihre Familie 1948 vertrieben; wie viele Dunam Land hat Israel aus ihren Dörfern und Städten im Westjordanland gestohlen, um eine Siedlung oder eine Autobahn nur für Juden zu bauen; wer hat Eltern, Kinder und Geschwister bei israelischen Militärbombardements verloren und gesehen, wie sie vor seinen Augen getötet wurden; wer wurde aus dem Land vertrieben; wer hat Militärüberfälle in seinen Häusern erlebt, mitten in der Nacht, und hat als Kind hier oder da einen Schlag oder einen Tritt von einem Soldaten bekommen; der vom Shin Bet gefoltert wurde; dessen Haus im Rahmen von Kollektivstrafen vor oder ohne Gerichtsverfahren abgerissen wurde; der als Kind in der Grundschule von Tränengas erstickt wurde; der ohne Gerichtsverfahren in Verwaltungshaft gehalten wurde; und der mehrere Stunden pro Woche an militärischen Kontrollpunkten verschwendet hat und immer noch verschwendet, während israelische Soldaten mit ihren Gewehren auf ihn zielen.