An Unfolding Tragedy: The Impossibility of Doing ‘Anything Other’ The conditions that gave rise to the golden era that created the ‘Comfort Generation’ no longer are available, Alastair Crooke writes. The Tragedy that besets…

Eine sich entfaltende Tragödie: Die Unmöglichkeit, “etwas anderes” zu tun

Von Alastair Crooke

19. Juni 2023

Alastair Crooke schreibt, dass die Bedingungen, die das goldene Zeitalter der “Comfort Generation” ermöglichten, nicht mehr gegeben sind.

Die Tragödie, die den Westen heute heimsucht, besteht zum einen darin, dass es ihm schier unmöglich ist, so weiterzumachen wie bisher – und zum anderen darin, dass es ihm unmöglich ist, etwas anderes zu tun.

Warum ist das so? Weil die Bedingungen, die zu der goldenen Ära führten, die die “Comfort Generation” hervorbrachte, nicht mehr gegeben sind: Nullzinskredite, Nullinflation, verschwiegene Medien und billige Energie zur “Subventionierung” einer schrumpfenden und zunehmend sklerotischen Produktionsbasis (zumindest in Europa).

Diese Jahrzehnte waren der flüchtige “Augenblick an der Sonne” des Westens. Aber sie ist vorbei. Die ‘Peripherie’ kommt allein zurecht, danke! Es geht ihnen gut – sogar besser als dem imperialen Zentrum.

Das tiefere Paradoxon ist, dass alle einfachen Entscheidungen hinter uns liegen. Und der Gegenwind von Schulden, Inflation und Rezession schlägt uns jetzt heftig entgegen. Die “Auflösung” des Systems ist bereits in Form von Schwäche der Regierungen und Institutionen zu beobachten: Dem “System” fehlte der Wille, schwierige Entscheidungen zu treffen, als es dazu noch in der Lage war. Damals gab es noch einfache Möglichkeiten, und es wurde immer der einfache Weg gewählt.

Die Eliten hatten das egozentrische, verwöhnte Ethos der “Ich-Generation” verinnerlicht. Die permanente Klasse gab sich selbst nach und verzichtete auf jede Rücksichtnahme auf ihre zutiefst verachteten “Peons”. Sie haben sich die gegenwärtige Krise selbst eingebrockt. Sie haben zweihundert Jahre finanzieller Verantwortung in etwa 20 Jahren ausgelöscht.

Es ist jedoch so, wie es ist – und da stehen wir nun einmal. Und auch wenn jetzt zunehmend verstanden wird, dass der Westen nicht so weitermachen kann, als sei “alles in Ordnung” – auch wenn die Herrschenden versuchen, das Gelddrucken und die Rettungsaktionen fortzusetzen und die Medien ihre Fehler wegzuwaschen – spüren sie doch die Krise, die kommende “Wende”.

Das ist das Paradoxon: Es ist bereits offensichtlich, dass die Fortsetzung dessen, was die westlichen Eliten in der Ukraine tun, an die Definition von Wahnsinn grenzt (immer wieder das Gleiche zu wiederholen, nur in der Überzeugung, dass es “nächstes Mal” anders sein wird). Die Frage, die sich stellt, ist die nach der Unmöglichkeit, “etwas anderes zu tun”.

Die Washington Post hegt Zweifel:

“Während die Ukraine ihre lang erwartete Gegenoffensive gegen die festsitzenden russischen Besatzer startet, hoffen sowohl Kiew als auch ihre Unterstützer auf eine schnelle Rückeroberung strategisch wichtiger Gebiete. Alles andere würde die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten vor unangenehme Fragen stellen, die sie noch nicht zu beantworten bereit sind”.

“Auf dem Weg zu seiner Wiederwahl im nächsten Jahr braucht Biden einen großen Sieg auf dem Schlachtfeld, um zu zeigen, dass seine uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine die globale Führungsrolle der USA gestärkt, eine starke Außenpolitik mit parteiübergreifender Unterstützung wiederbelebt und den umsichtigen Einsatz amerikanischer militärischer Stärke im Ausland demonstriert hat.

Die Unmöglichkeit, “etwas anderes zu tun” als den Konflikt fortzusetzen, wird mit Nachdruck propagiert: Biden braucht sie (die Waffenlieferungen an die Ukraine gingen nicht weit genug…), und außerdem laufen sechs geopolitische “Swing States” (Brasilien, Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkei) Gefahr, sich mit der Achse Russland-China zu verbünden, wenn Putin nicht gedemütigt wird:

“Wir müssen handeln, um eine erhebliche Schwächung der Position der USA im globalen Machtgleichgewicht zu verhindern. Mit der Weigerung der Swing States, sich im Russland-Ukraine-Krieg oder im Wettbewerb mit China hinter die Vereinigten Staaten zu stellen, driften viele dieser wichtigen Länder bereits ab. Die Gefahr einer chinesisch-russischen Kooptation der erweiterten BRICS – und damit des globalen Südens – ist real und muss angegangen werden”.

Deutlich formuliert: Die USA müssen in der Ukraine weitermachen. Und warum? Um die jetzt bedrohte “regelbasierte Ordnung” zu retten.

Die Unmöglichkeit, etwas anderes zu tun (als die Eskalation fortzusetzen, in der Hoffnung, den Konflikt zumindest “einzufrieren”, wie es die USA seit langem als Standardoption bevorzugen), wird als zwingend dargestellt werden. Einfach ausgedrückt: Dem Ständigen Staat fehlt der Mut, harte Entscheidungen zu treffen und Moskau zu sagen: “Lasst uns diese unglückliche Episode (Ukraine) hinter uns lassen. Holt die Vertragsentwürfe hervor, die ihr im Dezember 2021 verfasst habt, und lasst uns sehen, wie wir zusammenarbeiten können, damit Europa wieder einigermaßen funktioniert”.

Und natürlich trifft die “Unmöglichkeit, etwas anderes zu tun” in höchstem Maße auf das westliche Wirtschaftssystem zu. Die strukturellen Widersprüche machen alles “andere” als Rettungsaktionen und das Ausgeben von mehr Geld als eingenommen wird unmöglich. Das ist kulturell fest verankert im egozentrischen, verwöhnten Kinderethos der “Comfort”-Generation, die die westlichen Eliten bilden. Es ist ein Versagen der Kultur – ein Versagen des Mutes, harte Entscheidungen mit Integrität zu treffen.

Das ist das westliche Paradoxon. Eine griechische Tragödie ist eine Tragödie, in der die Krise – das Herzstück jeder “Tragödie” – nicht durch reines Unglück entsteht, für das niemand wirklich die Schuld trägt oder das niemand vorhersehen konnte. Im griechischen Sinne bedeutet Tragödie, dass etwas geschieht, weil es geschehen muss, weil es in der Natur der Beteiligten liegt, weil die beteiligten Akteure es geschehen lassen. Und sie haben keine andere Wahl, als es geschehen zu lassen, denn das liegt in ihrer Natur.

Dies ist die tiefere Bedeutung, die sich aus dem heutigen tragischen Dilemma ergibt, das durchaus in eine vollständige Entfaltung der Tragödie in einem Bereich übergehen könnte, der korrekterweise als westlicher “Krieg der Wahl” definiert werden würde.

Was ist geschehen? Das Wesen der Eliten hat sich verändert. Das aufgeblasene Gefühl der Selbstherrlichkeit und der Selbstverliebtheit verdrängte die Integrität und die Bereitschaft, der “Wahrheit in die Augen zu sehen”. Wo sind die Menschen mit Format? Stattdessen haben wir eine Elite, die glaubt, dass es “kein Risiko” gab: Kein Staat, keine Person und keine Institution, die der geballten westlichen Finanzmacht, die gegen sie eingesetzt wurde, widerstehen könnte.

Die Gegenreaktion hat jedoch bereits begonnen. Die Wut wächst, während der öffentliche Diskurs endlos über “das Absurde” debattiert (“Was ist eine Frau?”), während alle es aufgeben, die tieferen Probleme, um die es geht, jemals zu lösen.

In dem 1997 erschienenen Werk von Neil Howe und William Strauss, The Fourth Turning: An American Prophecy (Die vierte Wende: Eine amerikanische Prophezeiung) verwerfen die beiden Autoren “die Grundannahme moderner westlicher Historiker, dass die gesellschaftliche Zeit entweder linear (kontinuierlicher Fortschritt oder Niedergang) oder chaotisch (zu komplex, um eine Richtung zu erkennen) verläuft. Stattdessen übernehmen wir die Einsicht fast aller traditionellen Gesellschaften: Dass die soziale Zeit ein wiederkehrender Zyklus ist”.

In der Vierten Wende kommt es zur Krise. Dann, so schreiben die Autoren, wird das institutionelle Leben von Grund auf neu aufgebaut, immer als Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung für das Überleben der Nation selbst. “Menschen und Gruppen beginnen, sich als Teil einer größeren Gemeinschaft einzubringen”.

Dies steht möglicherweise für die schwindelerregende politische Neuausrichtung, die derzeit im Gange ist – die Auflösung aller traditionellen Kategorien, so dass nur noch zwei Seiten übrig bleiben: nicht links und rechts, sondern Insider und Outsider.

Doch Malcom Kyeyune gibt zu bedenken:

“Die herrschende Elite ist zunehmend wütend und verbittert darüber, dass die Beherrschten nicht mehr zuhören; die Beherrschten ihrerseits sind verbittert darüber, dass das System so offensichtlich nicht in ihrem Interesse handelt und nicht einmal mehr so tut, als würde es das. Vielleicht wachen wir eines Tages auf und stellen fest, dass weder die Politiker noch die Wähler glauben, dass die ‘Demokratie’ ihnen noch viel nützt.

Dies spiegelt sehr gut das Gefühl wider, dass das Überleben der westlichen Zivilisation auf dem Spiel steht. Dieser Prozess wird die westliche Politik wahrscheinlich entlang einer neuen Bruchlinie umgestalten, die sich in der Konfrontation zwischen denjenigen, die eine “grüne” Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft, eine “Trans”-Welt für Kinder, eine einfache Einwanderung, eine radikale Neuordnung der Macht zwischen den “Identitäts”-Gruppen in der Gesellschaft und eine Veränderung des Wesens der westlichen Kultur wünschen, und denjenigen, die all dies vehement ablehnen, ausdrückt. Übersetzt mit Deepl.com

