Foto oben: Präsident Joe Biden reist am Montag, 20. Februar 2023, nach Kiew, Ukraine. Offizielles Foto des Weißen Hauses von Adam Schultz.

Alle an Bord des Gravy Train.

Eine unabhängige Prüfung der US-Finanzierung für die Ukraine

Von Heather Kaiser, Anya Parampil und Max Blumenthal, The Grayzone.

30. Juni 2023

In Ermangelung einer offiziellen Überprüfung von Washingtons Ausgabenwut für die Ukraine hat The Grayzone eine unabhängige Prüfung der US-Finanzierung für das Land durchgeführt. Dabei entdeckten wir eine Reihe von verschwenderischen, höchst ungewöhnlichen Ausgaben, die die Regierung Biden noch nicht erklären kann.

Während eines kürzlichen Gesprächs mit Nicholas Kristof, Kolumnist der New York Times, warb Samantha Power, Administratorin der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), für die Bemühungen ihrer Organisation, die Transparenz der an die Ukraine gezahlten US-Steuergelder zu gewährleisten.

“Wir beteiligen uns an der Finanzierung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität der Justiz, die für den Aufbau der ukrainischen Demokratie und für die Integrationspläne der Ukraine im Hinblick auf den Beitritt zu Europa von grundlegender Bedeutung ist”, erklärte Power und fügte hinzu, dass die Arbeit von USAID in der Ukraine “auch sehr wichtig ist, um dem amerikanischen Steuerzahler zu versichern, dass seine Mittel gut angelegt sind.”

Oberflächlich betrachtet sind die Äußerungen von Power zwar harmlos, doch enthüllen sie eine große Täuschung, die die US-Regierung derzeit gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit betreibt. In den rund 16 Monaten seit Russlands Eskalation des Ukraine-Konflikts im Februar 2022 hat die US-Regierung mehrere milliardenschwere Ausgabenpakete zur Unterstützung des Kampfes des Kiewer Militärs gegen Moskau genehmigt.

Obwohl viele Amerikaner wahrscheinlich glauben, dass die für die Ukraine bereitgestellten US-Dollars direkt für die Versorgung der Kriegsanstrengungen ausgegeben werden, hat die Hauptautorin dieses Berichts, Heather Kaiser, eine gründliche Überprüfung des Haushalts Washingtons für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 durchgeführt und festgestellt, dass dies bei weitem nicht der Fall ist.

US-Steuerzahler könnten schockiert sein, wenn sie erfahren, dass die Sozialversicherungsbehörde in Washington allein in den Jahren 2022 und 2023 4,48 Millionen Dollar an die Regierung in Kiew überwiesen hat, während ihre Familien mit der Angst vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Sozialversicherung zu kämpfen hatten. In einem weiteren Beispiel für bizarre Ausgaben zahlte USAID die ukrainischen Staatsschulden im Wert von 4,5 Milliarden Dollar durch Zahlungen an die Weltbank ab – und das alles, während sich der Kongress über die ausufernde Staatsverschuldung Amerikas stritt. (Westliche Finanzinteressen, darunter BlackRock Inc., gehören zu den größten Inhabern ukrainischer Staatsanleihen).

Obwohl es nahezu unmöglich ist, die Gesamtsumme der nach Kiew geflossenen US-Steuergelder zu berechnen, war Kaiser in der Lage, eine unabhängige Prüfung von Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine vorzunehmen, und zwar durch eine sorgfältige Suche nach Open-Source-Daten, die auf dem offiziellen Ausgabentracker der US-Regierung verfügbar sind.

Kaiser überprüfte alle Mittelzuweisungen, in denen die Ukraine als “Ort der Leistung” für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufgeführt war. Darüber hinaus entdeckte sie, dass zusätzliche Mittel nach Kiew geschickt wurden, indem die Ukraine als “Begründung” für die Ausgaben angegeben wurde und nicht der Ort, an den das Geld physisch geschickt wurde.

Die Berechnung des Gesamtdollarbetrags, den die USA der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, ist aus einer Vielzahl von Gründen unglaublich schwierig: Es gibt eine Verzögerung bei der Berichterstattung über die Ausgaben; verdeckte Gelder der CIA (Titel 50 Covert Action) werden nicht öffentlich bekannt gegeben; und direkte Militärhilfe in Form von militärischer Ausrüstung wird nicht auf dieselbe Weise berechnet wie Bargeld. Das Pentagon hat kürzlich einen Buchungsfehler zugegeben, der sich auf bis zu 6,2 Milliarden Dollar beläuft. Trotzdem hat Kaiser eine Anfrage an das Finanzministerium gerichtet, in der er um die Offenlegung des Gesamtdollarbetrags der Unterstützung der US-Steuerzahler für die Ukraine bittet. Das Finanzministerium hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht geantwortet.

Kaiser konnte zwar seitenweise die gemeldeten Ausgaben durchsuchen, aber die US-Regierung hat noch keine offizielle Prüfung ihrer Finanzierung für die Ukraine durchgeführt. Darüber hinaus gibt es derzeit keine Obergrenze für die Summe, die Washington nach Kiew schicken kann.

Da es keine offizielle Prüfung der Ausgaben Washingtons in der Ukraine gibt, hat The Grayzone eine unabhängige Prüfung der Verwendung von US-Steuergeldern in diesem Land durchgeführt.

Zu den vielen beunruhigenden Verträgen, die wir entdeckten, gehörte eine Zahlung des Pentagon in Höhe von 4,25 Millionen Dollar an einen Auftragnehmer für militärisches Tauchen, den ein Mitglied des Senatsausschusses für Streitkräfte als “betrügerisches Unternehmen” bezeichnete. Die US-Regierung behauptet, die Zahlung habe die Lieferung von Sprengstoffausrüstungen durch das Unternehmen an die Ukraine abgedeckt.

Wofür genau wurde das Geld verwendet? Und warum hat sich der Kongress bisher geweigert, ein Programm zur Überwachung dieser dubiosen Waffengeschäfte einzuführen?

Leider besteht die “Begründung” für solche Verträge oft nur aus einem kurzen Absatz – oder schlimmer noch, aus einem einzigen Satz. Es sind nur wenige Informationen verfügbar, die genau dokumentieren, wie die Gelder bis auf den Dollar und den Posten genau ausgegeben wurden.

Nutznießer der Ukraine-Hilfe von USAID: Polnische NATO-Lobbyisten, eine Private-Equity-Firma, Kenianer auf dem Land und ein Fernsehsender in Toronto

USAID gewährte der Ukraine in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 21,8 Milliarden Dollar, was etwa 41 Prozent der 53,4 Milliarden entspricht, die in diesem Zeitraum ausgegeben wurden. Mysteriöserweise wurde ein Teil der für Kiew bestimmten USAID-Mittel über andere Agenturen nach Kenia und Äthiopien geschickt, wobei in der Vergabebeschreibung stand, dass Projekte in Afrika “teilweise mit Response Funds und Ukraine Supplemental Funds” finanziert wurden.

USAID schickte über die Weltbank 4,5 Milliarden Dollar an die Ukraine, um die Schulden Kiews zu tilgen und verschiedene Sozialprogramme, einschließlich staatlicher Renten, zu finanzieren. USAID leistete in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 direkte Zahlungen an die Weltbank in Höhe von insgesamt 21 Milliarden Dollar (9,1 bzw. 11,9 Milliarden), mehr Geld als alle Mittel, die Washington zwischen den Haushaltsjahren 2008 und 2021 an die Bank überwiesen hat. Mit den 4,5 Milliarden Dollar für die Ukraine wurden Programme finanziert, die von der Internationalen Entwicklungsorganisation der Bank und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung geleitet werden.

USAID stellte der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung der Weltbank einen Zuschuss in Höhe von 1 Milliarde Dollar zur Verfügung, um Projekte zu subventionieren, die “die Ukraine derzeit nicht finanzieren kann”.

USAID hat seit Februar 2020 20 Millionen Dollar an “verschiedene ausländische Empfänger” vergeben. Zu den Empfängern gehören eine polnische Denkfabrik namens Casimir Pulaski Foundation, ein in Toronto ansässiger ukrainischer Fernsehsender, eine Reihe von ukrainischen “Anti-Korruptions”-Organisationen und andere Gruppen, die im Screenshot unten aufgeführt sind. Diese Auszeichnungen wurden zusätzlich zu den 26 Millionen Dollar an Geldern vergeben, die USAID diesen Gruppen zwischen 2016 und der Kriegseskalation im Februar 2022 zukommen ließ.

USAID bewilligte der Casimir Pulaski Foundation im Jahr 2023 500.000 US-Dollar zur Finanzierung eines Programms zur “Förderung der außenpolitischen Ziele der USA durch Unterstützung von Wirtschaftswachstum, Landwirtschaft und Handel, globaler Gesundheit sowie Demokratie, Konfliktprävention und humanitärer Hilfe” in der Ukraine. Die Mittel waren zur Stärkung der Initiative International Center for Ukrainian Victory (ICUV) bei der Durchführung internationaler Advocacy-Kampagnen vorgesehen, um ein hohes Maß an internationaler Solidarität mit der Ukraine aufrechtzuerhalten”.

Die Unterstützung von USAID kam zusätzlich zu einem Zuschuss in Höhe von 74.788 Dollar, den das Außenministerium der Casimir Pulaski Foundation im Juni 2022 gewährt hatte, um “die Kapazitäten und die Fähigkeit zur Politikformulierung des Internationalen Zentrums für den ukrainischen Sieg (ICUV) auszubauen und die ukrainische Zivilgesellschaft in Polen zu unterstützen.”

Laut ihrem eigenen so genannten “Friedensmanifest” ist die oberste Priorität des ICUV die Aufnahme der Ukraine in die NATO, ein Schritt, den frühere US-Diplomaten von George Kennan über Jack Matlock bis hin zu Henry Kissinger und sogar der derzeitige CIA-Direktor William Burns als eine große Provokation gegen Russland bezeichnet haben.

USAID schickte 2022 3 Millionen Dollar an die Weltgesundheitsorganisation (WHO), “um die Gesundheitsversorgung in den von der Dürre betroffenen Gebieten Äthiopiens zu verbessern”. In der Beschreibung heißt es: “Teilweise finanziert mit Response Funds und Ukraine Supplemental Funds”.

USAID schickte 30,9 Millionen an Chemonics International, Inc. für die “Ukraine confidence building initiative (UCBI)”. Chemonics, ein privates, gewinnorientiertes Hilfsunternehmen, wurde von einem Geschäftsmann gegründet, der sagte, er habe das Unternehmen gegründet, um “meine eigene CIA zu haben”. The Grayzone hat die Rolle von Chemonics bei der Bereitstellung von Finanzmitteln und Lieferungen der US-Regierung an die syrischen Weißhelme dokumentiert, die als Propagandaflügel der bewaffneten Opposition mit Al-Qaida-Bezug fungierten. Chemonics profitierte zuvor von der US-Besatzung Afghanistans und kassierte bis zu 600 Millionen Dollar von USAID.

USAID schickte 20,7 Millionen Dollar an PACT, INC. für “USAID Ukraine’s public health system recovery and resilience activity and will strengthen the Government of Ukraine (GOU) capacity to address COVID-19 and other public health threats, sustain health services during a crisis, and protecting the health of all Ukrainians including vulnerable and marginalized populations. In der Folgenabschätzung von 2022 [PDF] heißt es: “In der Ukraine befähigt die Arbeit von Pact die Bürger, sich für eine transparente und demokratische Regierungsführung einzusetzen, fördert die Gleichstellung der Geschlechter und die Menschenrechte von Frauen und Mädchen und beschleunigt die Bemühungen um die Eindämmung der HIV-Epidemie.” Laut Pact hat die Arbeit des Auftragnehmers dazu beigetragen, dass 172 Menschen ihr Nettoeinkommen steigern konnten.

USAID schickte 25 Millionen Dollar an Horizon Capital Growth Fund IV, eine “führende Private-Equity-Firma in aufstrebenden europäischen Ländern, über die US International Development Finance Corporation (DFC), “um wachstumsstarke Technologie- und exportorientierte [kleine und mittlere Unternehmen] zu unterstützen, die weltweit erfolgreich sind, basierend auf Plattformen in der Ukraine und Moldawien”.

USAID schickte 7,6 Millionen an UNICEF IDA für Ernährungssoforthilfe in ASALs (Arid and Semi-Arid Lands) in Kenia. In der Beschreibung heißt es: “Teilweise finanziert mit Response Funds und Ukraine Supplemental Funds”.

USAID schickte 1,2 Millionen Dollar an die University of Georgia Research Foundation, Inc. mit Sitz in Atlanta, GA, zur “Unterstützung des humanitären Informationsmanagements durch geografische Informationssysteme, Datenanalysen und Visualisierungen”. Als Ort der Leistungserbringung wurde die Ukraine angegeben.

Das Pentagon sponsert einen Tauchunternehmer mit einer “Betrugsgeschichte”, um mysteriösen Sprengstoff in die Ukraine zu schicken

Das Heimatschutzministerium hat am 8. Juni 2021 5,48 Millionen an Gravois Aluminum Boats LLC für folgenden Zweck überwiesen: “BESCHAFFUNG VON ZWEI 38-FOOT FULL CABIN RESPONSE BOATS, VIER 38-FOOT CENTER CONSOLE RESPONSE BOATS, ANHÄNGER, ERSATZTEILE UND SCHULUNG, WIE UNTER FMS LOA DB-P-LCL FÜR DAS LAND UKRAINE ERFORDERLICH.”

Das Verteidigungsministerium hat 4,75 Millionen an Atlantic Diving Supply, Inc. ab dem 3. Februar 2023 für “PRO SAPPER AND EOD EQUIPMENT [CONTRACTING SQUADRON] UKRAINE” und “Marine lifesaving and Diving Equipment” übertragen.

Explosive Ordnance Disposal (EOD) und Pionierausrüstungen werden ausschließlich zur Sprengung von Gegenständen oder zur Beseitigung von Sprengstoffen verwendet. Und Atlantic Diving Supply ist ein militärisches Unternehmen, das ursprünglich gegründet wurde, um Navy SEAL-Tauchern taktische Ausrüstung zu liefern.

Wenn ein Unternehmen wie dieses mit einer hochspezifischen Lieferung von Sprengstoffausrüstungen an ein fremdes Land, einschließlich der Ukraine, beauftragt wird, sollte dies Anlass sein, den Auftrag zu hinterfragen, insbesondere wenn die US-Geheimdienste das ukrainische Militär beschuldigen, die Nord-Stream-Pipelines ohne das Wissen von Präsident Wolodymyr Zelenskij angegriffen zu haben. (Das Zahlungsdatum stimmt nicht unbedingt mit dem Lieferdatum des Verkäufers überein, d. h. die Ausrüstung könnte auch zu einem früheren Zeitpunkt geliefert worden sein).

Luke Hillier, der Gründer von Atlantic Diving Supply, zahlte 2019 einen Vergleich in Höhe von 20 Millionen Dollar, um den Vorwurf auszuräumen, er habe das Pentagon betrogen, indem er fälschlicherweise behauptete, sein Unternehmen sei ein Kleinunternehmen. Atlantic Diving wird immer wieder als einer der 25 größten militärischen Auftragnehmer des Landes aufgeführt.

Im Jahr 2021 erhielt Hillier im Rahmen desselben Programms einen Vertrag im Wert von 33 Milliarden Dollar, was zu neuen Betrugsvorwürfen führte. Dieses Verhaltensmuster veranlasste ein Mitglied des Senatsausschusses für Streitkräfte, Atlantic Diving unverblümt als “betrügerisches Unternehmen” zu bezeichnen.

Nach Angaben des Project on Government Oversight besitzt Hillier derzeit eine 13-Millionen-Dollar-Megayacht auf den Cayman-Inseln, ein Strandgrundstück auf Hawaii im Wert von 24 Millionen Dollar und zwei auf den Bahamas ansässige Unternehmen mit undurchsichtigen Geschäften.

Das Verteidigungsministerium hat BAE Systems GCS International ab dem 12. September 2022 4,9 Millionen für “UKRAINE LCS LW 155 SPARES” und “Kanonen über 155mm bis 200mm” gezahlt. In der Navy-Terminologie steht LCS für “Littoral Combat Ship” (Küstenkampfschiff), während sich LW auf das leichte Geschütz bezieht. Und “155 SPARES” bezieht sich auf das Geschütz, das auf der Hauptbatterie des Schiffes vor dem Bug montiert ist.

Was ist also der genaue Zweck der LCS LW 155mm Kanonen-Ersatzteile, warum wurden sie der Ukraine übergeben und wo sind sie jetzt? Gibt es einen Verfolgungsmechanismus, um zu wissen, wo sie sind und wie sie verwendet werden?

Washington leitet über die Ukraine-Hilfe Geld an eine private Kapitalbeteiligungsgesellschaft, eine georgische Finanzgesellschaft und einen “Privatunternehmer” weiter

Die US International Development Finance Corporation (DFC) schickte 25 Millionen Dollar an den Horizon Capital Growth Fund IV, eine “führende Private-Equity-Firma in den europäischen Schwellenländern, um wachstumsstarke Technologie- und exportorientierte [kleine und mittlere Unternehmen] zu unterstützen, die weltweit erfolgreich sind und auf Plattformen in der Ukraine und Moldawien basieren.

Die US International Development Finance Corporation (DFC) schickte 1,5 Millionen Dollar an den Gazelle Fund LP, eine weitere Private-Equity-Gesellschaft, um ukrainische Unternehmen nach Georgien zu verlagern. Georgien grenzt weder an die Ukraine, noch ist es ein wichtiger Standort für die Neuansiedlung ukrainischer Flüchtlinge.

Die Federal Trade Commission (FTC) überwies 882.291 $ an eine einzelne Person, die als “privater Unternehmer” bezeichnet wurde, als Gegenleistung für “Unterstützungsdienste für technische Hilfsprogramme in Übersee”. Der aufgeführte Privatunternehmer, Igor Lavreniuk, ist laut seiner LinkedIn-Seite als Programmkoordinator für das Competitive Markets Program von USAID tätig.

Die National Science Foundation schickte 1,3 Millionen an die Universität von Illinois für die Entwicklung von Fakultäten und Lehrplänen im Bereich Fernerkundung. Als Leistungsort ist die Ukraine angegeben.

Das Außenministerium hat 8,3 Millionen an Catholic Relief Services (CRS) gezahlt, um “Flüchtlingen aus der Ukraine bei der Deckung ihrer Grundbedürfnisse während der ersten Vertreibung” zu helfen. Laut SpendingUS.gov hat Catholic Relief Services im Jahr 2021 insgesamt 657 Millionen vom State Department erhalten, 5,7 Milliarden seit 2008 und 670 Millionen in den letzten 12 Monaten.

Förderung der “Demokratie” auf Kosten der Amerikaner

Neben den Rückwirkungen der grundlosen Sanktionspolitik ihrer Regierung gegen Russland und andere offizielle Feinde spüren die Amerikaner die Auswirkungen dieser Ausgabenorgie in Übersee in Lebensmittelgeschäften, an Tankstellen und überall dazwischen. Unterdessen haben die nachwachsenden Generationen nicht nur mit einer historischen Inflation zu kämpfen, sondern auch mit der Sorge, dass Medicare und die Sozialversicherung in naher Zukunft zahlungsunfähig sein werden.

Washington und Europa haben darauf bestanden, dass die Flut von Hilfsgeldern für die Ukraine unerlässlich ist, um die Demokratie gegen die existenzielle Bedrohung durch ein autoritäres Russland zu verteidigen. Mit dieser Argumentation soll jede Debatte unterbunden werden, indem jeder, der die ausufernden Kosten in Frage stellt, als grundlegend antiamerikanisch dargestellt wird – wer gegen die Finanzierung des Stellvertreterkriegs des Westens mit einer Atommacht ist, lehnt die Ideale ab, die unsere Nation ausmachen.

Unsere Untersuchung der Ausgaben der US-Regierung in der Ukraine zeigt jedoch, dass Washington seinen angeblichen Kampf für die “Demokratie” im Ausland über das Wohlergehen des amerikanischen Volkes gestellt hat.

Während sich der Krieg hinzieht, haben Gesetzgeber wie Senator Lindsey Graham die Militärhilfe für die Ukraine mit immer düstereren Begriffen beworben. So prahlte der Senator während einer kürzlichen Reise nach Kiew: “Die Russen sterben… es ist das beste Geld, das wir je ausgegeben haben.” In der Zwischenzeit hat der Kongress jeden Mechanismus abgelehnt, der die Transparenz der nach Kiew geflossenen Milliarden gewährleisten würde, und eine Debatte über die Kriegsbefugnisse des US-Militärs auf dem ukrainischen Schlachtfeld gemieden.

Präsident Joseph Biden hat seinerseits versprochen, dass das offizielle Washington Kiew “so lange wie nötig” unterstützen wird. Da der Druck des Westens, die Ukraine in die NATO zu drängen, immer größer wird und ein atomar bewaffnetes Moskau in einen existenziellen Kampf um sein Überleben verwickelt wird, während sich Wirtschaftsmächte wie China allmählich vom westlichen Finanzsystem abkoppeln, können sich die Amerikaner nur fragen, wie viel sie dieser Krieg kosten wird, wenn er endlich vorbei ist. Übersetzt mit Deepl.com

