THE FIRE ANTS OF GUANTÁNAMO BAY Encep Nurjaman, a native of Indonesia known by the nom de guerre Hambali, was arrested fifty miles north of Bangkok in the summer of 2003 by a joint US-Thai counterterrorism team. He has been a prisoner of the US for the last twenty years, most of them under severe duress at Guantánamo Bay.

DIE FEUERAMEISEN VON GUANTÁNAMO BAY

Eine unerzählte Geschichte in der Geschichte der amerikanischen Folter



Von Seymour Hersh



24.Mai .2023

Hambali, der 2006 außerhalb von Bangkok verhaftet wurde, wird von den USA seit 2006 ohne Gerichtsverfahren in Guantánamo festgehalten.

Der aus Indonesien stammende Encep Nurjaman, der unter dem Decknamen Hambali bekannt ist, wurde im Sommer 2003 fünfzig Meilen nördlich von Bangkok von einem gemeinsamen US-amerikanisch-thailändischen Team zur Terrorismusbekämpfung festgenommen. Er war in den letzten zwanzig Jahren Gefangener der USA, die meiste Zeit davon unter schwerem Zwang in Guantánamo Bay. Wegen seiner angeblichen Verbindungen zu Osama bin Laden und seiner Arbeit für die Jemaah Islamiyah, eine indonesische Terrorgruppe, deren Anführer er nach Ansicht der USA war, stand er auf der Liste der “hochrangigen” Zielpersonen der Bush-Regierung. Die JI wurde beschuldigt, eine Reihe von Bombenanschlägen verübt zu haben, darunter Explosionen, die 2002 auf Bali zweihundert Opfer forderten. Hambalis Verhaftung wurde schnell publik gemacht, und er wurde innerhalb weniger Tage heimlich in einem gecharterten Flugzeug der Central Intelligence Agency zum Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan geflogen. Vor mehr als fünfzehn Jahren habe ich über Hambalis Inhaftierung und Folter berichtet und eine Geschichte geschrieben, die jedoch aus verschiedenen Gründen nie veröffentlicht wurde.

Präsident George W. Bush lobte die Verhaftung in einer Rede drei Tage nach dem Vorfall. Er nannte Hambali “einen der tödlichsten Terroristen der Welt” und sagte: “Er ist kein Problem mehr für diejenigen unter uns, die die Freiheit lieben”. Einige Wochen später wurde berichtet, dass die USA den thailändischen Sicherheitskräften 10 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hatten, die unter denjenigen aufgeteilt werden sollten, die für Hambalis Ergreifung verantwortlich waren. Drei von Hambalis mutmaßlichen Komplizen bei einem der Bombenanschläge wurden zum Tode verurteilt, und ein vierter, der sich entschuldigte und Reue zeigte – er behauptete auch, Hambali habe nichts von den Bombenanschlägen gewusst – befindet sich noch immer im Gefängnis.

In seiner Rede behauptete Bush auch, Hambali sei ein “enger Mitarbeiter” von Khalid Sheik Mohammed, bekannt als KSM, einem frühen amerikanischen Verhafteten im Krieg gegen den Terror. KSM, der immer noch in Guantánamo inhaftiert ist, soll verraten haben, dass Hambali sich mit Osama bin Laden getroffen hat und der Ansprechpartner von Al Qaida für die Forschung an biologischen Waffen war. Die amerikanische Presse erfuhr, dass Hambali im Sommer 2001 in einem Al-Qaida-Ausbildungslager in der Nähe von Kandahar in Afghanistan die Grundlagen der biologischen Kriegsführung lehrte.

Es gab immer mehr undichte Stellen. Hambali soll gestanden haben, was er über die weltweiten Operationen von Al Qaida wusste und dass er an Terroranschlägen in Südostasien beteiligt war. Am 9. Oktober 2003 berichtete der Nachrichtensender CBS unter Berufung auf Zusammenfassungen amerikanischer Verhöre, dass Hambali “Pläne” mit “biologischen Waffen, höchstwahrscheinlich Anthrax”, in die Tat umsetze. Der Sender erklärte, er habe wahrscheinlich versucht, mit Unterstützung von Al-Qaida eine Anlage für biologische Waffen zu eröffnen.

Im Dezember berichtete die Chicago Tribune unter Berufung auf amerikanische Geheimdienstmitarbeiter, dass Hambali “fast sofort zu kooperieren begann, was es ihnen ermöglichte, geplante Anschläge in der Region zu vereiteln und terroristische Zellen zu zerschlagen. Innerhalb weniger Wochen begann Hambali angeblich, über die Bemühungen von Al-Qaida zu sprechen, chemische und biologische Waffen zu entwickeln. . . . Ein Grund dafür, dass die US-Beamten die Anschuldigungen so ernst nehmen, ist die Tatsache, dass Hambali so stark kooperiert hat.”

Hambali kam am 4. September 2006 in Guantánamo an, nachdem er drei Jahre und fünfzehn Tage in schwarzen CIA-Gefängnissen inhaftiert war. Ich erfuhr, dass die Vernehmungstaktiken, denen er dort unterzogen wurde, unter den CIA-Offizieren heftig umstritten waren. Es dauerte Monate, bis ich die Umrisse einer Geschichte erfuhr, die auf höchster Ebene der CIA kursierte und in der es um die extremen Dinge ging, die ein Agent vor Ort Hambali auf eigene Faust angetan haben könnte. Seine Handlungen waren Gegenstand einer Untersuchung der Agentur, die zu nichts führte. Übersetzt mit Deepl.com

