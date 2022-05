Warum gibt es beim Bundespresseball keinen Repräsentanten des Gastgebers Bundespressekonferenz, der so eine verglichbare und mutige Rede hielt?

“Der Gastgeber Trevor Noah von der Daily Show schwärmte davon, wie viel Freiheit die Presse in Amerika hat, Dinge zu sagen, die den Mächtigen nicht gefallen.”

Eine verrückte, dumme Fabelwelt

Von Caitlin Johnstone

3. Mai 2022

In den letzten Tagen gab es in den Vereinigten Staaten eine Parade wohlhabender Freaks, die sich gegenseitig ihre Egos streicheln und sich in ausgefallenen Gewändern für die Kameras aufplustern, während die normalen Amerikaner immer mehr leiden.

Beim White House Correspondents’ Dinner am Wochenende versammelte sich eine Schar von Medienprominenten, um sich gegenseitig dazu zu gratulieren, welch großartige Arbeit sie geleistet haben, indem sie mutig die Wahrheit sagten und die mächtigste Regierung der Welt zur Rechenschaft zogen. Der Gastgeber Trevor Noah von der Daily Show schwärmte davon, wie viel Freiheit die Presse in Amerika hat, Dinge zu sagen, die den Mächtigen nicht gefallen.

Ich habe @Trevornoah schon immer sehr respektiert, aber diese Abschlussrede des Korrespondentendinners im Weißen Haus ist besonders spektakulär. pic.twitter.com/k8GmBOAoYB

– Mike Birbiglia (@birbigs) May 1, 2022

“Während wir heute Abend in diesem Raum sitzen, Leute, hoffe ich wirklich, dass ihr euch alle daran erinnert, was der wahre Zweck dieses Abends ist”, sagte Noah. “Ja, es macht Spaß. Ja, wir ziehen uns schön an. Ja, die Leute essen, sie trinken, wir haben Spaß. Aber der Grund, warum wir hier sind, ist, die vierten Stände zu ehren und zu feiern und das, wofür ihr steht – wofür ihr steht – eine zusätzliche Kontrolle und ein Gleichgewicht, das die Macht zur Rechenschaft zieht und denen eine Stimme gibt, die sonst keine hätten.”

“Und wenn Sie jemals anfangen, an Ihrer Verantwortung zu zweifeln, wenn Sie jemals anfangen zu zweifeln, wie sinnvoll sie ist, dann schauen Sie sich nur an, was in der Ukraine passiert”, sagte Noah. “Schauen Sie sich an, was dort passiert. Journalisten riskieren und verlieren sogar ihr Leben, um der Welt zu zeigen, was wirklich passiert. Man erkennt, wie erstaunlich das ist. In Amerika haben Sie das Recht, nach der Wahrheit zu suchen und die Wahrheit zu sagen, auch wenn es den Machthabern unangenehm ist, auch wenn es Ihren Zuschauern oder Lesern unangenehm ist. Verstehen Sie, wie erstaunlich das ist? Ich stand heute Abend hier und habe mich über den Präsidenten der Vereinigten Staaten lustig gemacht, und es wird mir gut gehen. Mir geht es doch gut, oder? Versteht ihr wirklich, was für ein Segen das ist?”

Natürlich gibt es Leute, die Dinge gesagt haben, die US-Präsidenten nicht gefallen, denen es aber nicht gut geht. Julian Assange verrottet weiterhin im Belmarsh-Gefängnis, während die US-Regierung ihre Bemühungen fortsetzt, ihn auszuliefern, damit er der erste Verleger werden kann, der jemals unter dem Espionage Act verurteilt wurde. Edward Snowden, ein Amerikaner, bleibt im Exil, weil ein US-Präsident nach dem anderen sich weiterhin weigert, seine heldenhaften Enthüllungen über die finsteren Überwachungspraktiken des US-Geheimdienstkartells zu begnadigen. Daniel Hale, ebenfalls ein Amerikaner, sitzt im Gefängnis, weil er die Verderbtheit von Amerikas monströsem Drohnenprogramm aufgedeckt hat.

Trevor Noah hat diese Menschen oder die vielen anderen, die verfolgt, zum Schweigen gebracht, inhaftiert und getötet wurden, weil sie Dinge gesagt haben, die den Mächtigen, die die USA regieren, nicht gefallen, nicht erwähnt, weil es als Mitglied der Mainstream-Medien seine Aufgabe ist, nicht zu informieren, sondern Propaganda zu machen.

Weit davon entfernt, “eine zusätzliche Kontrolle und ein Gleichgewicht zu bieten, das die Macht zur Rechenschaft zieht und denen eine Stimme gibt, die sonst keine hätten”, wie Noah behauptet, haben die Menschen in seinem Publikum am Samstagabend die Aufgabe, das öffentliche Denken zu manipulieren, um die Interessen der Mächtigen zu fördern. Die Mainstream-Nachrichtenmedien in Amerika und in allen so genannten freien Demokratien der westlichen Welt sind Propaganda-Institutionen, deren erste und wichtigste Aufgabe es ist, Zustimmung für Oligarchie und Imperium zu erzeugen.

Deshalb hatte der Präsident der Vereinigten Staaten, als er an diesem Abend das Podium betrat, nichts als freundliche Worte für die Mainstream-Presse übrig.

“Es ist klar, und das meine ich aus tiefstem Herzen, dass Sie, die freie Presse, wichtiger sind als jemals zuvor im letzten Jahrhundert”, sagte Biden. “Wir alle haben den Mut des ukrainischen Volkes gesehen, dank des Mutes der amerikanischen Reporter in diesem Raum und Ihrer Kollegen auf der ganzen Welt, die vor Ort sind und ihr Leben in die eigenen Hände nehmen.”

Am vergangenen Wochenende gab es außerdem ein freundschaftliches Treffen zwischen mutigen Wahrheitskämpfern der vierten Gewalt und politischen und Regierungsvertretern des US-Imperiums auf einer Party, die von dem Milliardär und Eigentümer des neokonservativen Kriegspropagandablatts The Atlantic ausgerichtet wurde.

Politico berichtet:

Ja, wenn man einen zwielichtigen Basketballspieler/Imperiumspropagandisten sieht, der sich mit dem CIA-Direktor verbrüdert, während er von Medienprominenz und Regierungsinsidern auf einer Party umgeben ist, die von einem medienbesitzenden Plutokraten ausgerichtet wird, weiß man, dass man sich in einem Land befindet, in dem die Macht zur Rechenschaft gezogen wird. Nicht wahr, Trevor?

Die Orgie der Peinlichkeit wurde von der Met Gala 2022 gekrönt, einer großen dystopischen Parade reicher Freaks, die sich wie die Aristokratie aus den Hungerspielen kleideten und allen ins Gesicht lachten, die es sich nicht leisten können zu leben.

Ein ehrliches Met Gala-Kleid hätte ein Korsett aus den Knochen jemenitischer Kinder, drapiert mit einem Tuch aus gestohlenem Gold und Lithium, das von den winzigen Händen von Kindersklaven gesponnen wurde, mit einer bodenlangen Schleppe, die überall Öl und Blut auslaufen lässt.

Und das, während gewöhnliche Amerikaner ums Überleben kämpfen. Während amerikanische Frauen am Rande des Verlustes ihrer reproduktiven Souveränität zu stehen scheinen. Während Geld in einen Stellvertreterkrieg gesteckt wird, der zu einem Konflikt zu eskalieren droht, der leicht alles Leben auf der Erde auslöschen könnte.

Dies ist dein sterbendes Imperium, Amerika. Das ist dein Kapitalismus im Endstadium. Das ist deine Dystopie, in all ihrer seltsamen, verlogenen und dummen Pracht.

Es ist entsetzlich. Je länger man es sich ansieht, desto gruseliger wird es.

Atmet das alles ein, Leute.

Uns steht eine höllische Fahrt bevor.

Übersetzt mit Deepl.com

