Einen Krieg verkaufen: Bericht deckt auf, wie deutsche Medien die Militanz in der Gesellschaft schüren und Verhandlungen mit Russland verhindern wollen Von Felix Livshitz

https://www.rt.com/news/568595-how-to-sell-war/



© Getty Images / Jacobs Stock Photography

22. Dezember 2022



Eine schockierende Studie zeigt, wie die Presse im mächtigsten Staat der EU die Konfrontation mit Moskau vorantreibt

Einen Krieg verkaufen: Bericht deckt auf, wie deutsche Medien die Militanz in der Gesellschaft schüren und Verhandlungen mit Russland verhindern wollen

Letzte Woche veröffentlichte die Universität Mainz eine Studie über die deutsche Berichterstattung über die Ereignisse in der Ukraine und die offizielle Reaktion Berlins auf die Krise. Die Schlussfolgerungen bestätigen, dass die Medien seit dem 24. Februar eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, den Konflikt in Gang zu halten und eine Verhandlungslösung unwahrscheinlicher zu machen, da fast durchgängig einseitige, kriegs- und russlandfeindliche Inhalte veröffentlicht wurden.

Die Forscher der Universität analysierten die deutschsprachige Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt zwischen dem 24. Februar und dem 31. Mai und bewerteten den Inhalt von rund 4.300 einzelnen Artikeln, die von den acht führenden Zeitungen und Fernsehsendern des Landes veröffentlicht wurden: FAZ, Süddeutsche Zeitung, Bild, Spiegel, Zeit, ARD Tagesschau, ZDF Heute und RTL Aktuell.

German Chancellor Olaf Scholz (R) speaks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on June 16, 2022 in Kyiv, Ukraine. © Jesco Denzel / Bundesregierung via Getty Images



In dieser Zeit wurde die Ukraine in 64% aller Berichte positiv dargestellt, Präsident Wolodomyr Selenskyj in 67%. Dagegen wurde Russland in 88% der Fälle “fast ausschließlich negativ” dargestellt, Präsident Wladimir Putin in 96% der Fälle. In fast allen Berichten – insgesamt 93 % – wurde Putin und/oder Russland die alleinige Schuld an dem Krieg zugeschrieben. Der Westen wurde nur in 4 % der Fälle als “mitverantwortlich” genannt, die Ukraine mit 2 % noch seltener.

Ex-Nazis im Dienste von Uncle Sam: Wie die USA die Kontrolle über Deutschlands wichtigsten Nachrichtendienst übernahmen

Weiter lesen

Ex-Nazis im Dienste von Uncle Sam: Wie die USA die Kontrolle über Deutschlands wichtigsten Geheimdienst übernahmen

Die Sichtweise Russlands auf den Konflikt wurde nur in 10 % der Nachrichtenberichte berücksichtigt oder erwähnt, weniger als die Sichtweise jedes anderen Landes, einschließlich Moskaus Nachbarn. Die Alternative für Deutschland und die Linkspartei, die beide gegen eine Bewaffnung der Ukraine und eine Verlängerung der Kämpfe sind, “waren in der Berichterstattung über den Krieg praktisch nicht präsent”. Regierungsbotschaften und Erklärungen von Ministern dominierten völlig und standen in 80 % der Berichterstattung im Mittelpunkt, mehr als viermal so viel wie bei den Oppositionsparteien.

Bei den Diskussionen in den Medien über die “Maßnahmen, die den Krieg am ehesten beenden könnten”, wurden Wirtschaftssanktionen gegen Russland “mit Abstand am häufigsten genannt” und in 66 % der Fälle befürwortet. Diplomatische Maßnahmen wurden “viel seltener” erwähnt, während “humanitäre Maßnahmen” noch seltener genannt wurden.

Sie zeigt auch, dass Journalisten zu den aggressivsten und effektivsten Lobbyisten für den Krieg gehören. Deutschland ist nur ein Land, und eine ähnliche Untersuchung der Medienberichterstattung über den Konflikt in jedem anderen westlichen Staat würde unweigerlich zu ähnlichen Ergebnissen führen. In vielen Fällen könnten die Ergebnisse sogar noch drastischer ausfallen, was das einseitige, kriegsbefürwortende Bild betrifft, das die Presse den Durchschnittsbürgern vermittelt, und das Fehlen gegenteiliger, diplomatiefreundlicher Standpunkte.

Dies wäre sicherlich im Vereinigten Königreich und in den USA der Fall, den beiden Ländern, die den Stellvertreterkrieg mit Russland am eifrigsten vorantreiben. Es wurde bestätigt, dass Kiew und Moskau Anfang April eine Zwischenlösung ausgehandelt haben, wonach sich Russland auf seine Position vor dem 24. Februar zurückziehen und die Ukraine im Gegenzug für Sicherheitsgarantien mehrerer Länder zusagen würde, keine NATO-Mitgliedschaft anzustreben.

Berichten zufolge flog der damalige britische Premierminister Boris Johnson jedoch in letzter Minute nach Kiew und forderte Zelensky auf, die Gespräche abzubrechen. Diese schockierende Tatsache wurde in den englischsprachigen Nachrichten kaum erwähnt, aber das sollte uns nicht überraschen.

Diese Organisationen und die Journalisten, die für sie arbeiten, haben anscheinend einen ewigen Krieg zu verkaufen. Um das zu erreichen, darf die westliche Öffentlichkeit offenbar nicht erfahren, dass es möglich ist, Frieden mit anderen Mitteln als Tod und Zerstörung zu erreichen. Es scheint auch notwendig zu sein, die Europäer über die Folgen des Konflikts für ihre eigene Wirtschaft und ihr persönliches Leben in die Irre zu führen, wie die Studie der Universität Mainz belegt.

Zwischen dem 24. Februar und dem 31. Mai lag der Anteil der Berichte, in denen die “Auswirkungen des Krieges auf Deutschland”, wie Energieknappheit und Preisinflation, erwähnt wurden oder davon handelten, nie über 15 % pro Woche. Erst in letzter Zeit haben die Medien des Landes begonnen, diesen Schaden zu erkennen und zu untersuchen, was er für den Durchschnittsbürger bedeutet. Die Mehrheit der Öffentlichkeit sieht die gewaltige Rezession vielleicht nicht kommen oder hat keine Ahnung, dass sie selbstverschuldet ist. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...