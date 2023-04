Some Congress Members Need To Sit Down and Shut Up – scheerpost.com By Eve Ottenberg / CounterPunch Not too long ago, senator Marco “Bring Back Aerial Dogfights” Rubio took to the airwaves to inform the American people that their military must send fighter jets to escort drones near Russia’s border. About the same time as Rubio’s idiotic recipe for global nuclear annihilation, senator Tom “Invade Mexico!”

Fotoquelle: Alan Levine – CC BY 2.0

Einige Kongressmitglieder müssen sich hinsetzen und die Klappe halten

Von Eve Ottenberg / CounterPunch

1. April 2023

Es ist noch nicht lange her, dass Senator Marco “Bring Back Aerial Dogfights” Rubio über den Äther ging, um dem amerikanischen Volk mitzuteilen, dass sein Militär Kampfjets schicken muss, um Drohnen in der Nähe der russischen Grenze zu eskortieren. Etwa zur gleichen Zeit wie Rubios idiotisches Rezept für die globale nukleare Vernichtung hielt Senator Tom “Invade Mexico!” Cotton belehrte uns über die Notwendigkeit, MEHR Drohnen in den russischen Luftraum zu schicken, nachdem diese schlauen slawischen Piloten eine Drohne, die die Krim ausspionierte, beseitigt hatten. Diesem schwachsinnigen Eskalationsplan ließ er die Proklamation folgen, dass die USA einen Krieg gegen Mexiko oder gegen dessen Drogenkartelle führen sollten, wobei die Unterscheidung nicht ganz klar war. Auch die Abgeordnete Marjorie “Jewish Space Lasers” Taylor Greene konnte dazu nicht schweigen. Sie kündigte an, dass sie für einen Krieg mit Mexiko “trommelt” – und das nicht lange, nachdem sie öffentlich behauptet hatte, China sei eine militärische Bedrohung.

Dann war da noch Senator Lindsay “Bombs Away” Graham, der, ähnlich wie Rubio, für den Abschuss russischer Kampfjets an der Grenze dieses Landes warb. Nach dem schwachsinnigen Plan dieses Senators werden wir alle bald Staub im Wind sein oder im Dunkeln leuchten, je nachdem, was Sie wollen. Man sollte also meinen, dass all diese wahnsinnige Wut genug ist. Aber weit gefehlt. Unsere großen Kriegstreiber waren noch nicht fertig mit ihrem Schlachtruf, denn als Nächstes mischte sich der ehemalige Abgeordnete des Repräsentantenhauses, spätere CIA-Chef, spätere Außenminister und jetzige Möchtegern-Präsidentschaftskandidat Mike “Sinophobic Rampage” Pompeo ein und deutete an, dass… Trommelwirbel… die USA Drohnenangriffe auf Mexiko starten sollten!

Am 16. März schrieb Pompeo in einem Meinungsartikel, dass Mexiko “die Kontrolle über weite Teile seines Landes entweder verloren oder aufgegeben hat”, bevor er seine Lobbyarbeit in der Trump-Regierung für Drohnenangriffe auf den südlichen Nachbarn der USA anpries. Gut zu wissen, dass Pompeo, wenn er sich in eine schlechte Idee verbeißt, nicht mehr loslässt. Er war schon vor Jahren für Drohnenangriffe auf Mexiko, und er deutet an, dass er das so ziemlich immer noch ist. Er förderte diesen Wahnsinn mit einer Philippika gegen die Drogenkartelle, dem neuen Feind der USA, der gerade in aller Munde ist.

Und vergessen Sie nicht, dass vor etwa einem Jahr, nachdem Washington arrogant die Nase über russische Sicherheitsvorschläge gerümpft und damit das ganze Fiasko des Ukraine-Kriegs ausgelöst hatte, Donald “Fire and Fury” Trump verkündete, dass er, wenn er im Oval Office säße, den Kampf zwischen Moskau und Kiew durch den Abwurf einer Atombombe auf Russland beenden würde. Ein weiterer Beweis dafür, dass wir von Soziopathen regiert werden und dies schon lange tun. Sagen wir einfach, dass Trumps früher Beitrag zur nationalen Freakshow über die Ukraine nicht ein Jota Vernunft beigetragen hat. Aber seither ist er glücklicherweise zur Vernunft gekommen. Er befürwortet jetzt Friedensverhandlungen und warnt vor der sehr realen Gefahr eines Atomkriegs. Schade, dass Biden nicht zuhört.

Aber man munkelt, dass einige im Biden-Regime das Gemetzel in der Ukraine stoppen wollen; ein gigantischer Prozentsatz der Wählerschaft tut dies sicherlich. Nun, Sie wollen eine Ausweichmöglichkeit? Hier ist eine unpopuläre Idee: Suchen Sie sich einen der so genannten Autoritären aus – Trump, den ungarischen Viktor Orban, den türkischen Recep Erdogan oder irgendeinen anderen – und ermächtigen Sie ihn, den Frieden auszuhandeln. Oder noch besser, obwohl ich weiß, dass dies die atemberaubende Arroganz der amerikanischen Eliten beleidigt, könnten wir Pekings Friedensvorschlag annehmen. Glücklicherweise erfordert all dies ein Denken außerhalb der winzigen, engen und begrenzten Washingtoner Kiste, d. h., wir müssen uns von der kindischen Vorstellung verabschieden, dass sich die Welt sauber in Demokratien und Autokratien aufteilen lässt. Diese wahnhafte Dichotomie hält sich hartnäckig, obwohl die westlichen, so genannten Demokratien in Wirklichkeit Oligarchien sind. Aber es ist eine so nützliche Lüge, dass unsere Machthaber ihr ziemlich zugetan sind.

Wie auch immer, um zum Thema zurückzukehren: Einigen US-Politikern juckt es in den Fingern, Blut zu vergießen, sei es in China, am Schwarzen Meer oder in Mexiko, und es ist ihnen egal, ob sie dafür einen nuklearen Holocaust anzetteln. Kurz gesagt, sie sind eine Bedrohung für die Welt und das weitere Überleben unserer Spezies. Sie sollten sich hinsetzen, abkühlen und die Klappe halten. Sie sollten sich ein Beispiel an dem Abgeordneten George Santos nehmen, der, nachdem er sich gründlich blamiert hatte, freiwillig eine Auszeit nahm. Wenn eine solche Selbstbeherrschung die mageren Fähigkeiten dieser Großmäuler übersteigt, könnten sie, wie Santos, ihre Zeit weniger schädlich verbringen, indem sie in ihren Lebensläufen Ausflüchte machen oder jemanden sexuell belästigen oder einem Veteranen Geld stehlen oder über ihre ethnische Herkunft lügen – alles, egal wie abstoßend, wäre besser als wie ein Haufen ADHS-Affen auf- und abzuspringen und nach militärischen Angriffen auf Nachbarländer oder nach einem Irrsinn, der zu einem Atomkrieg führt, zu brüllen.

Nicht, dass die Demokraten besser wären. Aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund war dieser Flügel der Kriegspartei in letzter Zeit relativ ruhig, vielleicht, so kann man nur hoffen, gezüchtigt durch die Tatsache, dass sich ihr Lieblingsprojekt in der Ukraine zu einem Debakel entwickelt hat. Aber es ist unbestreitbar, dass die Demokraten von Aufrufen zu neuen Kriegen gegen China oder Mexiko Abstand genommen haben. Und nota bene: Beide Hydra-Köpfe der allamerikanischen Kriegspartei waren völlig sprachlos über die von Peking vermittelte vollendete Tatsache, dass die Wiedereröffnung der Botschaften beschlossen wurde, also ein Friedenspakt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Wenn der Friede ausbricht, wissen unsere Männer und Frauen der Öffentlichkeit nicht, was sie sagen oder tun sollen – wie wäre es mit “Danke, Peking!” Nein, solche Worte sind unseren amerikanischen Kriegstreibern ein Gräuel. Dankbarkeit über die Beendigung des schrecklichen Völkermords im Jemen, die dieser Vertrag mit sich bringen könnte, fehlt völlig. Aus Washington ist nichts als beleidigtes Schweigen zu vernehmen.

Aber vielleicht hat diese Zurückhaltung gegenüber dem Jemen andere Wurzeln. In der Cradle vom 12. März habe ich gelesen, dass Saudi-Arabien schon seit einiger Zeit vernünftigerweise diesen Konflikt beenden will, aber die USA das nicht wollen. Washington will das Gemetzel am Laufen halten, und zwar aus einer ganzen Reihe von abscheulichen Gründen. Das ist etwas ganz anderes als noch vor ein paar Jahren, als der Kongress eine Resolution gegen den Krieg verabschiedete und Biden sich dafür einsetzte, das Gemetzel im Jemen zu beenden. Das zeigt nur, dass die Dinge im Außergewöhnlichen Imperium nie besser werden, sondern nur schlechter.

Anstatt also weiterzumachen wie Leute, die den Verstand verloren haben, täten unsere blutrünstigen Kongressabgeordneten viel besser daran, ihren Elan in den Ruf nach Frieden im Jemen zu stecken. Das wäre ein echter Dienst an der Menschheit. Anstelle der Hysterie über die Patrouillen Russlands an seinen Grenzen, anstelle des Kriegsgeschreis über die Bombardierung, Drohnenangriffe oder die Invasion Mexikos, anstelle des Geschreis über die mögliche, aber noch nicht wahrscheinliche gewaltsame Übernahme Taiwans durch China, Tausende und Abertausende von Kilometern von den US-Grenzen entfernt, könnten unsere Kongressgrößen ihre Schwerter zu Pflugscharen schlagen und zu einer internationalen Anstrengung zur Unterstützung und zum Wiederaufbau des Jemen aufrufen. Schließlich hat Amerika so viel dazu beigetragen, das Land zu zerstören – das ist das Mindeste, was wir tun können. Übersetzt mit Deepl.com

Eve Ottenberg ist Romanautorin und Journalistin. Ihr neuestes Buch ist Hope Deferred. Sie kann über ihre Website erreicht werden.

