Einladung zur Verhandlung gegen die Stadt Frankfurt am Main am 04. Mail 2023 um 11.30 h

Im Oktober 2019 versuchte Uwe Becker die Veranstaltung „Meinungsfreiheit statt Zensur“ von IPPNW, Attac, Club Voltaire und Palästina Forum Nahost Frankfurt zu Verhindern, was ihm zum Glück nicht gelang. Er hat eine Pressemitteilung rausgegeben, die die Veranstalter und mich als Antisemiten diffamiert. Gegen die Pressemitteilung bin ich gerichtlich vorgegangen und nach vier Jahren kommt es endlich zur mündlichen Verhandlung.

Pressemitteilung vom 24.04.202 3





Judith Bernstein gegen die Stadt Frankfurt vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.

– Diffamierung einer jüdischen Aktiv istin als antis emitis ch durch den CDU –

Antisemitis musbeauftragten Uwe Becker





Die jüdische Aktivistin Ju dith B er nstein , die derzeit gegen den Anti – BDS – B e schluss des

Bundestages gerichtlich vorgeht ( www.bt3p.org ) , wehrt s ich gegen die S t adt Frankfurt am

M ain , die sie als „ judenfeindlich “ und „ antisemitisch “ diffamiert hat und der Titania mit

Geldentzug g edroht hat, um ihre Teilna hme an einer Veranstaltung zur Meinungsfreiheit in

Frankfurt am M ain zu verhindern. Deshalb hat sie d ie Stadt Frankfurt am Main auf

Unterlassung ver k lagt. Am 04. 05.2023 findet die mündliche Verhandlung statt ( Az. 7 K

851/20.F ) .

Der Hintergrund: Uwe Becker forderte die Absage der Veranstaltung „ Meinungsfreiheit statt

Zensur “ , bedroht e die TITANIA mit Geldentzug , verglich die jüdisch – deutsche

Friedensaktivistin Judith Bernstei n mit dem Mörder von Halle und bezeichnete sie als

antisemitisch wegen ihrer Unterstü tzung von BDS .

Für den 15.10. 2019 war von den Organisationen IPPN W , Club V o ltaire Frankfu rt, Attac

Frankfurt und dem Palästina Forum Nahost Frankfurt die Ver anstaltung ,, Meinu ngsfreiheit

stat t Zensur, Offene Diskussion zu Aberkennung der Gemeinnützigkeit und

Raumverweigerungen – Möglichkeiten der Gegenwehr?” in der TITAN I A angekündigt

worden. Jud ith Bernstein so llte als Vertreterin der ,,Jüdisch – Palästinensische n Dialoggruppe

München” auf einem Podium mit dem palästinensischen A k tivisten Khaled Hamad zum

Thema sprechen.

Uwe Becker beleidigte Frau Judith Bernstein und d ie Veranstalter als anti semitisch und

verglich sie mit de m antisemitischen Mörd er von Halle in einer Pressemitteilung vom

11.10.2019. Zusätzlich d rohte er damit jegliche finanzielle und materi elle Unterstützung zu

entziehen , sollte der BDS – Kampagne R aum g ege ben w erden . Die Titani a sagte daraufhin

den Termin ab , wogegen sich die Veranstalter erfolgreich gerich tlich wehrten.

Di e Pressemitteilung von Uwe Becker, CDU – Bürgermeister kandid at und ehemaliger

Bürgermeister der Stadt Frankfu rt , und der Titania sin d bi s heute öffentlich einsehbar

( http://www.frankfurt – live.com/inakzeptabel – f – uumlr – frankfurt – 116196.html

https://honestlyconcerned.info/links/absage – der – urspruenglich – fuer – morgen – gepl anten –

veranstaltung – im – titania – uwe – becker – facebook/ ) . Das Gericht hat nach vier Jahren u n d

e iner Verfahrensverzögerung srüge einen Termin anges etzt.



B ei Nach fragen per E – Mail :

Judith Bernstein, mail@ judith – bernstein.de

Rechtsan walt Ahmed Abed, kontakt@kanzlei – abed.de

Judith Berns tein ./. Stadt Frankfurt am M ain

Verwaltungsgeri c h t Frankfurt am M ain

Adalbertstr. 18

60486 Frankfurt am M ain

Beginn: 11:30 Uhr

