Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Einspruch gegen Armageddon, um die Lüge zu entlarven



Von Caitlin Johnstone



7. Oktober 2022

Alle haben ihren verdammten Verstand verloren. Die Propaganda hat den Wahnsinn wie Vernunft und die Vernunft wie Wahnsinn aussehen lassen, hat das Anfeuern eines nuklearen Weltkriegs normalisiert und die Aufrufe zu Deeskalation und Entspannung abnormalisiert. Es ist wirklich so verrückt, wie es nur sein kann.

Immer und immer wieder wird uns von den USA und ihren Stellvertretern die Botschaft vermittelt, dass dieses nukleare Hasardspiel nur eskalieren und niemals deeskalieren kann. Das ist eine Lüge. Sie spielen mit unser aller Leben im Dienste eines dunklen Gottes namens Unipolarismus, und wir haben nichts davon.

Das einzig Positive, das ich in diesem Schlamassel sehen kann, ist, dass jede weitere Bewegung in Richtung Wahnsinn eine Bewegung in Richtung Vernunft sein muss, denn wir haben den Wahnsinn so weit getrieben, wie wir ihn nur treiben können, und wir müssen zwangsläufig wieder den Kreis schließen. Man kann sich nur um 180 Grad vom Licht abwenden, bevor man sich ihm wieder zuwendet. Du kannst nur halb in den Wald hinein laufen, bevor du aus ihm heraus läufst.

“Kinder, es hat ein paar Atomexplosionen gegeben, und alle Menschen auf der Erde werden sicher schrecklich sterben, aber wir müssen verstehen, dass es für unsere Regierung sehr wichtig war, der Ukraine zu helfen, die annektierten Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja von den Russen zurückzuerobern.”

“Was sind das für Orte, Daddy?”

“Ich weiß es nicht genau. Lass uns auf dem Globus nachsehen!”

“Juhu! Ich liebe es, Geografie zu lernen!”

❖

Ich habe mit dem Schreiben begonnen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass ich meinen Kindern keine gesunde Welt hinterlassen würde. Ich habe jahrelang geschrien, dass wir uns einem Atomkrieg nähern. Jetzt stehen wir kurz davor, und die Leute sagen, ich protestiere nur, weil ich Russland liebe und Putin toll finde. Arschlöcher.

Wie gehirngewaschen muss man sein, um zu glauben, dass der einzige Grund, warum jemand gegen grundlose nukleare Brandstiftung protestieren könnte, irgendeine seltsame, willkürliche Loyalität gegenüber einer beliebigen ausländischen Regierung auf der anderen Seite des Planeten ist? Ein Haufen von hirnlosen, verdammten Automaten.

❖

Es sagt so viel darüber aus, wohin wir uns als Gesellschaft bewegen, dass der sicherste Weg, einen Liberalen im Jahr 2022 zu verärgern, darin besteht, zu sagen, dass rücksichtslose nukleare Brandstiftung wahrscheinlich eine schlechte Idee ist.

Sich dem Armageddon entgegenstellen, um die Liberalen auszulösen.

❖

Mainstream-Liberale sind so verdammt dumm, dass sie denken, die einzig möglichen Optionen in Bezug auf Russland seien entweder (A) Putin die ganze Welt auf dem Silbertablett zu servieren oder (B) ständig auf eine direkte Konfrontation zuzusteuern, als ob Russland keine Atomwaffen hätte. Sie wissen nicht, was Entspannung ist. Überhaupt nicht. Sie wissen nicht einmal, dass es so etwas gibt, geschweige denn, dass es eine Option wäre. Wenn man sie fragt, wissen sie nicht einmal, dass es dieses Wort oder dieses Konzept gibt. Ich habe mich schon lange vor der Invasion darüber beklagt.

Detente Entspannung war einmal ein bekanntes Wort. Mainstream-Politiker haben damit Wahlkampf gemacht und darüber debattiert. Heute weiß kaum noch jemand, dass es so etwas überhaupt gibt, geschweige denn, dass es eine echte Option im Umgang mit den schrecklichen Eskalationen zwischen der NATO und Russland ist. Das liegt daran, dass die politische und mediale Klasse es ihnen nie sagt.

Eigentlich ist es die Aufgabe der Nachrichtenmedien, die Bevölkerung zu informieren, aber da ihre eigentliche Aufgabe die Propaganda ist, tun sie genau das Gegenteil. Wenn die Medien die Entspannung nie erwähnen, ist das so, als würde ein Vorschullehrer nie etwas von Teilen oder Zusammenarbeit erzählen und den Kindern nur sagen, dass sie kämpfen sollen.

Das ist der einzige Grund, warum jeder, der für Deeskalation und Entspannung plädiert, mit “SO SAGEN SIE, WIR SOLLTEN PUTIN GEBEN, WAS ER WILL???” konfrontiert wird, statt mit einer vernünftigen erwachsenen Antwort. Das liegt daran, dass den Menschen nicht gesagt wurde, dass Deeskalation und Entspannung historisch gesehen machbar und erfolgreich sind.

❖

Wir werden wissen, dass wir in einer gesunden Gesellschaft leben, wenn Leute wie John Bolton aus jeder Stadt gejagt und vertrieben werden, wo immer sie gesehen werden, bis sie gezwungen sind, den Rest ihres elenden Lebens allein in einer Höhle zu verbringen und Fledermäuse zu essen.

❖

Seit 2016 sind die progressiven Demokraten bei dem wichtigsten Thema der Welt, nämlich der Deeskalation der Spannungen zwischen den USA und Russland, mehr als nutzlos. Sie haben der Russland-Hysterie Vorschub geleistet, die uns in diese Lage gebracht hat, und den Stellvertreterkrieg in der Ukraine bis zum Äußersten unterstützt.

❖

All das menschliche Vieh, das heute “Appeasement!” schreit, hätte dasselbe über Kennedys Nachgeben gegenüber Chruschtschows Forderungen gesagt, die US-Jupiter-Raketen aus der Türkei und Italien abzuziehen, wenn es damals öffentlich bekannt gewesen wäre. Aber weil er dies tat, hat die Menschheit die Kuba-Krise überlebt.

❖

Die Leute fragen mich: “Warum sagen Sie Putin nicht, dass er deeskalieren soll?”

Ich habe keine Audienz bei Putin. Ich habe ein englischsprachiges Publikum, vor allem in Ländern, die unter dem Machtschirm der USA stehen. Wenn Sie noch einen Westler hören wollen, der Putin ohnmächtig anbrüllt, schalten Sie den nächsten Fernseher ein.

Die Trollbrigaden, die für das Ausschwärmen von Kritikern des US-Imperiums verantwortlich sind, beschuldigen ihre Zielpersonen immer, für den Kreml zu arbeiten, denn wenn sie nur normale Menschen trollen, die Kritik am mächtigsten Imperium der Geschichte äußern, bedeutet das, dass sie nur stiefelleckende Idioten sind. Ihre Geschichte über sich selbst ist, dass ihr widerwärtiges Verhalten in Ordnung ist, weil der Kreml Trolle einsetzt und sie das Trollen nur benutzen, um diese Trolle zu bekämpfen. Die Tatsache, dass wir eigentlich nur Menschen sind, die mit der mächtigsten Regierung der Welt nicht einverstanden sind, bedeutet, dass diese Geschichte eine Lüge ist.

Niemand will glauben, dass sie all ihre Zeit und Energie in das Troll-Mobbing normaler Zivilisten stecken, die einfach nur ihre Meinung über die mächtigsten Menschen der Welt äußern. Daher ist die Geschichte, dass wir alle Kreml-Agenten sind, für sie von höchster egoistischer Bedeutung.

❖

Etwas als “Kreml-Gerede” zu bezeichnen, bedeutet nur, dass westliche Bürger dies nicht tun sollten, weil Russland die Außenpolitik der USA kritisiert. Sie sagen buchstäblich, dass man niemals die gefährlichsten Impulse der mächtigsten und zerstörerischsten Machtstruktur der Welt kritisieren sollte. Das ist natürlich eine zutiefst dumme und verrückte Aussage.

❖

Die USA zu beschuldigen, die Nord-Stream-Pipelines zu sabotieren, nennt man eine Verschwörungstheorie. Russland zu beschuldigen, genau das Gleiche zu tun, nennt man The News. Übersetzt mit Deepl.com

________________

