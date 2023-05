Elon Musk is Right: Bellingcat is a Western ‘Psy-Op’ – scheerpost.com By Aaron Maté / Substack Twitter CEO Elon Musk has triggered headlines by claiming that the website Bellingcat, a trusted source for establishment US media outlets, engages in ” psyops.” Musk invoked Bellingcat’s role in “psychological operations” while expressing skepticism about the group’s claims that the mass shooter in Allen, Texas was motivated by white supremacist views.



Dublin, Mittwoch, 31. Oktober 2013: Das Bild zeigt die Teilnehmer des The Web Summit 2013, RDS. Foto von Dan Taylor/Heisenberg Media. Wikimedia Commons.

Elon Musk hat Recht: Bellingcat ist ein westlicher ‘Psy-Op’

Von Aaron Maté / Substack

28. Mai 2023

Twitter-CEO Elon Musk hat für Schlagzeilen gesorgt, indem er behauptete, die Website Bellingcat, eine vertrauenswürdige Quelle für etablierte US-Medien, betreibe “Psyops”.

Musk berief sich auf die Rolle von Bellingcat bei “psychologischen Operationen”, während er sich skeptisch über die Behauptungen der Gruppe äußerte, dass der Massenschütze in Allen, Texas, von weißem Rassismus motiviert war. Prominente Stimmen meldeten sich zu Wort und verteidigten Bellingcat als “eine großartige journalistische Organisation” (CNN-Moderator Jake Tapper) und “eine Fundgrube für enorm wichtigen investigativen Journalismus” (Yale-Professor Timothy Snyder).

Während die verfügbaren Beweise Bellingcats Erkenntnisse über den Allen-Schützen unterstützen, hat Musk in Bezug auf die Gruppe insgesamt recht. Die Cheerleader von Bellingcat in den Medien verschweigen in völliger Übereinstimmung, dass die Gruppe von NATO-Staaten und ihren Auftragnehmern finanziert wird. Und genau wie Musk angedeutet hat Bellingcat regelmäßig Propaganda verbreitet, die die außenpolitischen Ziele seiner Geldgeber fördert.

Zu den wichtigsten Geldgebern von Bellingcat gehört seit 2017 das National Endowment for Democracy, eine Organisation der US-Regierung, die von Ronald Reagans CIA-Chef Bill Casey gegründet wurde. Seit ihrer Gründung diente die NED als Fassade für US-Geheimdienstoperationen, einschließlich Destabilisierung und Regimewechsel in Zielstaaten. “Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor fünfundzwanzig Jahren verdeckt von der CIA durchgeführt”, sagte der erste Direktor der NED, Allen Weinstein, 1991 der Washington Post. Zu den Vorstandsmitgliedern der NED gehören die altgedienten neokonservativen Bürokraten Elliott Abrams und Victoria Nuland.

Die NED verheimlicht ihre Finanzierung von Bellingcat, so dass eine Suche in ihrer Datenbank keine Ergebnisse liefert. Mehrere Jahre lang weigerte sich Bellingcat auch, seine NED-Finanzierung anzugeben, bis es schließlich zugab, dass die US-Regierungsorganisation sein größter “gemeinnütziger” Geldgeber war: mehr als 112.000 € im Jahr 2020 und 212.000 € im Jahr 2021. (Laut Declassified UK hat Bellingcat möglicherweise noch mehr NED-Mittel über andere Kanäle erhalten).

Bellingcat erhält noch mehr Geld von anderen westlichen Regierungen und Organisationen, darunter auch von der niederländischen Postcode-Lotterie. Bellingcat war einer der Gründungspartner der Open Information Partnership (OIP), die vom Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) der britischen Regierung finanziert wird. Ein weiterer OIP-Partner, das Zinc Network, das von der britischen und der US-amerikanischen Regierung finanziert wird, hat Bellingcat mindestens 160.000 € zur Verfügung gestellt.

Bellingcat erhält auch Spenden von Firmen, die von den von der NATO unterstützten Regimewechsel-Operationen profitieren. Dazu gehört der skandalumwitterte Auslandshilfe-Profiteur Adam Smith International (ASI), einer der größten Empfänger von Aufträgen der britischen Regierung im Ausland. Im Jahr 2017 setzte eine britische Regierungsbehörde alle künftigen Verträge mit dem Unternehmen aus, weil es “unangemessenes” Verhalten und einen “schwerwiegenden Mangel an Urteilsvermögen” an den Tag gelegt hatte, darunter auch die Fabrikation glühender Zeugnisse über seine Hilfsdienste. Wie The Grayzone berichtet hat, haben ASI und ein weiterer privater Bellingcat-Geber, Chemonics, westliche Verträge zur Unterstützung sektiererischer Aufständischer im Regimewechselkrieg gegen Syrien erhalten.

Eine Reihe von Mitarbeitern und Mitwirkenden von Bellingcat haben einen geheimdienstlichen und militärischen Hintergrund bei der NATO, darunter die britische Armee, das GCHQ, das Royal United Services Institute, das britische Außen- und Commonwealth-Büro und das Pentagon.

Der Gründer von Bellingcat, Eliot Higgins, war mehrere Jahre als Nonresident Senior Fellow beim Atlantic Council tätig, einer von der Rüstungsindustrie und der Regierung finanzierten Denkfabrik, die als De-facto-Lobby der NATO in Washington fungiert. Während seiner Amtszeit ermutigte Higgins die US-Regierung zu einer besseren Nutzung von Open-Source-Daten, die zufällig zu Bellingcats erklärtem Spezialgebiet wurden. Zu Higgins’ Mitarbeitern beim Atlantic Council gehörten John E. Herbst, der ehemalige US-Botschafter in der Ukraine, Frederic Hof, ein ehemaliger US-Sondergesandter für Syrien, der sich lautstark für einen Regimewechsel in diesem Land eingesetzt hat, und Ben Nimmo, ein ehemaliger NATO-Pressesprecher, der jetzt als “Global Lead for Threat Intelligence” bei der Facebook-Muttergesellschaft Meta tätig ist.

Obwohl Bellingcat mit einem Netzwerk staatlicher NATO-Quellen zusammenarbeitet und von diesen großzügig finanziert wird, haben die staatlichen Partner von Bellingcat insgeheim Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Gruppe geäußert. Eine durchgesickerte Bewertung, die von Zinc Network für das britische Außenministerium erstellt wurde, kam zu dem Schluss, dass: “Bellingcat war in gewisser Weise diskreditiert, sowohl durch die Verbreitung von Desinformationen als auch durch die Bereitschaft, Berichte für jeden zu erstellen, der bereit ist, dafür zu bezahlen.”

Als ich diese Woche die durchgesickerte Einschätzung von Zinc auf Twitter teilte, reagierte Higgins mit der für ihn typischen Beschuldigung Russlands.

“Mir wurde gesagt”, schrieb Higgins, dass “eine dritte Organisation, die diesen Bericht zusammengestellt hat, sich auf einen Sputnik-Artikel und die Behauptung eines russischen Journalisten stützt”.

Higgins lieferte keine Beweise für diese außergewöhnliche Behauptung, dass seine eigenen staatlichen Partner im Vereinigten Königreich – in einem Bericht, der die Aufgabe hatte, Organisationen zu identifizieren, die der “zunehmenden Bedrohung durch vom Kreml unterstützte Desinformation” entgegentreten sollten – es irgendwie geschafft hätten, der russischen Manipulation zum Opfer zu fallen.

Im Fall von Syrien hat Bellingcat Verbrechen von sektiererischen Todesschwadronen und ihren westlichen Unterstützern vertuscht.

Aus durchgesickerten Chats geht hervor, dass Higgins 2013 von Matthew Van Dyke, einem selbsternannten “christlichen” Söldner, der an den Operationen zum Regimewechsel in Libyen und Syrien beteiligt war, darüber informiert wurde, dass die syrischen “Rebellen über eine kleine Menge chemischer Waffen verfügen” und diese möglicherweise sogar in Aleppo einsetzen könnten. Higgins versprach, die Enthüllung “inoffiziell” zu halten.

Higgins verheimlichte, was er privat erfahren hatte, und machte sich dann einen Namen, indem er öffentlich Journalisten angriff, die berichteten, dass Aufständische möglicherweise falsche Fahnen lanciert hatten, um die syrische Regierung zu belasten.

Zu Higgins’ Zielscheiben gehörte auch Seymour Hersh, einer der meist ausgezeichneten und erfolgreichsten Journalisten in der Geschichte der USA. In zwei Artikeln in der London Review of Books berichtete Hersh, dass der US-Geheimdienst Beweise gesammelt hatte, die darauf hinwiesen, dass syrische Aufständische für einen Sarin-Anschlag in Ghouta im Jahr 2013 verantwortlich waren, den die USA öffentlich der syrischen Regierung angelastet hatten.

“Die Hersh-Geschichte warf viele Fragen auf; das Problem war, dass ich die meisten davon schon lange vorher beantwortet hatte”, schrieb Higgins später. “…Hersh brauchte nur meinen Blog zu lesen.” Im Jahr 2016 erhielt Hershs Geschichte zusätzliche Bestätigung, als Barack Obama bestätigte, dass er von seinem obersten Geheimdienstmitarbeiter gewarnt worden war, dass der Fall gegen die syrische Regierung wegen Ghouta kein “Slam Dunk” sei – eine bewusste Anspielung auf den Massenvernichtungswaffen-Schwindel im Irak. Im Gegensatz zu seiner Behandlung von Hersh hat Higgins den US-Präsidenten noch nicht korrigiert oder ihn auf seinen Blog verwiesen.

Vor allem hat Bellingcat eine wesentliche Rolle bei den Bemühungen gespielt, die syrische Regierung für einen angeblichen Chemieangriff in der syrischen Stadt Douma im April 2018 verantwortlich zu machen, Beweise für eine Falschmeldung durch sektiererische Aufständische zurückzuweisen und die daraufhin erfolgten Luftangriffe unter Führung der USA zu rechtfertigen. Und als Lecks auftauchten, die zeigten, dass Ermittler der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) keine Beweise für einen chemischen Angriff in Douma fanden, sondern ihre Ergebnisse zensiert und manipuliert wurden, hat Bellingcat die Vertuschung beschönigt und die altgedienten OPCW-Inspektoren verunglimpft, die sie von innen heraus in Frage stellten.

Bellingcats Rolle bei der Vertuschung des Douma-Vorfalls begann innerhalb weniger Tage. Am 9. April 2018 postete Higgins einen Tweet – basierend auf Fotos, die er von Kontakten vor Ort erhalten hatte – der eine Gasflasche über einem Loch auf dem Dach des Wohnhauses in Douma zeigte, in dem Dutzende von Leichen gefilmt wurden. Higgins löschte den Tweet dann aber wieder. Als bald darauf neue Bilder vom selben Ort auftauchten, war die Gasflasche um 180 Grad gedreht worden, so dass die Düse nun auf ein Loch im Dach ausgerichtet war. Dies war eine eindeutige Manipulation des angeblichen Tatorts, an der Higgins offensichtlich beteiligt war.

Bild des Zylinders, das von Eliot Higgins von Bellingcat veröffentlicht und dann gelöscht wurde.

Ein neues Bild des Zylinders zeigt, dass er um 180 Grad gedreht wurde.

Seit die ersten OPCW-Leaks im Jahr 2019 aufgetaucht sind, hat Bellingcat mehrere Artikel veröffentlicht, die darauf abzielen, die Bedenken der abweichenden OPCW-Inspektoren zu entkräften. Dabei hat sich Bellingcat jedoch als Partner bei der Täuschung der OPCW geoutet. Spätestens seit September 2019 behauptete Bellingcat auf seiner Website, die OPCW sei einer seiner “Partner”. Im Februar 2020 verkündete Higgins jedoch plötzlich auf Twitter, dass Bellingcats Behauptung einer OPCW-Partnerschaft falsch und das Ergebnis eines “Copy & Paste”-Fehlers sei. Bellingcat, so behauptete Higgins, habe die Namensliste versehentlich “aus einem anderen Dokument kopiert und eingefügt und wollte sie nicht drin lassen… Wir haben nicht mit der OPCW zusammengearbeitet, ich entschuldige mich für die Verwechslung, das war mein Fehler.”

Doch als Bellingcat die “korrigierte” Liste veröffentlichte, fehlte nur noch eine Organisation: die OPCW. Higgins hat nie erklärt, was das angebliche “andere Dokument” war, noch wie es sein kann, dass jede der Gruppen, die Bellingcat im September 2019 als “Partner” bezeichnete, im Februar 2020 immer noch ein Partner war – mit Ausnahme einer Organisation, die jetzt in eine Vertuschung verwickelt ist: die OPCW.

Higgins’ “Korrektur” erfolgte einen Tag, nachdem Bellingcat einen Angriff auf die OPCW-Whistleblower veröffentlicht hatte, in dem der wichtigste abweichende Inspektor, Dr. Brendan Whelan, namentlich genannt wurde. Allem Anschein nach war Bellingcat in der Tat “Partner” der OPCW bei der Vertuschung und vertuschte auch diese.

Im Oktober 2020 griff Bellingcat Whelan und mehrere Journalisten (darunter auch mich) in betrügerischer Absicht an, indem sie uns fälschlicherweise beschuldigten, einen OPCW-Brief zu verheimlichen, der, wie ich schnell herausfand, in Wirklichkeit nicht existierte. Als ich Bellingcats Unwahrheiten bei The Grayzone aufdeckte – unter anderem durch die Veröffentlichung des echten Briefes, den die OPCW an Whelan geschickt hatte – sah sich Bellingcat gezwungen, eine Anmerkung hinzuzufügen, die zwar immer noch typisch unaufrichtig ist, aber immerhin einräumt, dass der von ihnen veröffentlichte Originaltext “erheblich” (in Wirklichkeit völlig) von der echten Version abweicht.

Bellingcat entschuldigte sich auch bei einem der Journalisten, die in dem Artikel genannt worden waren, Peter Hitchens. (Obwohl Bellingcat die gleichen falschen Anschuldigungen gegen mich und andere erhoben hatte, für die es sich bei Hitchens entschuldigt hat, hat es uns nicht die gleiche Höflichkeit entgegengebracht. Diese Diskrepanz ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Hitchens ein hochrangiger Kolumnist für ein Mainstream-Blatt im Vereinigten Königreich ist, das strenge Verleumdungsgesetze hat).

Die Mitarbeiter von Bellingcat löschten auch eine Reihe peinlicher Tweets, in denen sie sich damit brüsteten, eine Täuschung aufgedeckt zu haben, die in Wirklichkeit ganz und gar ihre eigene Schöpfung war. Der Artikel von Bellingcat war so gefälscht, dass ich später aufdeckte, dass sie einen externen Autor für einen Teil ihres falschen Materials kopiert hatten.

Trotz mehrfacher Versuche hat Bellingcat nie auf meine Nachfragen zu diesem Vorfall geantwortet.

Bellingcat hat den Großteil seiner Energie auf den geopolitischen Hauptfeind der USA und Großbritanniens, Russland, verwandt. Durchgesickerte Dokumente, über die The Grayzone berichtet, enthüllen, dass Bellingcat vom britischen Außenministerium als Teil eines verdeckten Programms zur “Schwächung Russlands” eingesetzt wurde. Im Jahr 2020 behauptete Bellingcat, russische Agenten enttarnt zu haben, die den russischen Anti-Korruptions-Aktivisten Aleksei Navalny zum Zeitpunkt seiner Vergiftung verfolgten. Aber in einem weiteren Hinweis auf Bellingcats Überschneidungen zwischen den US-amerikanischen und britischen Geheimdiensten enthüllte die New York Times in aller Stille, dass “Vertreter der Central Intelligence Agency und des britischen Geheimdienstes Mitglieder der deutschen Regierung mit Details über den Giftanschlag versorgten, einschließlich der Identitäten der beteiligten Beamten des Bundessicherheitsdienstes, die direkt die russische Regierung belasteten.”

Während die Mitarbeiter von Bellingcat Verbindungen zu westlichen Geheimdiensten abstreiten, haben sich pensionierte Spione nicht gescheut, sie zu erwähnen. “Ich will nicht zu dramatisch sein, aber wir lieben [Bellingcat]”, sagte Marc Polymeropoulos, ehemaliger stellvertretender CIA-Einsatzleiter für Europa und Eurasien gegenüber Foreign Policy im Jahr 2020 in einem Artikel mit der Überschrift “Bellingcat kann sagen, was der US-Geheimdienst nicht kann”. (Polymeropoulos ist ein selbsternanntes Opfer des Havanna-Syndroms, jenes mysteriösen Leidens, das fälschlicherweise den Mikrowellenwaffen von US-Rivalen, darunter Russland und Kuba, zugeschrieben wurde. Er war auch einer der Hauptunterzeichner des berüchtigten Briefes aus dem Jahr 2020, in dem Russland fälschlicherweise die Verantwortung für die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte zugeschoben wurde.)

In einem durchgesickerten E-Mail-Austausch schwärmte der britische Medienmann Paul Mason von der Rolle, die Bellingcat dabei spielt, “einen ständigen Strom von Informationen von westlichen Agenturen” zu erhalten, was es dem Dienst ermögliche, “stellvertretend Informationen zu liefern”. Mason machte diese Bemerkung, während er mit einem britischen Geheimdienstler darüber nachdachte, wie er mich und meine Kollegen von The Grayzone “schonungslos entlarven” könnte, in der Hoffnung, dass Bellingcat sich daran beteiligen würde. (Als Masons E-Mails veröffentlicht wurden, hat Bellingcat sie dementiert).

Während westliche Geheimdienstler und ihre Cheerleader Bellingcat bewundern, verschweigen westliche Medien routinemäßig jegliche Erwähnung von Bellingcats dokumentierten Täuschungen und der staatlichen Finanzierung durch die NATO. Stattdessen ist es üblich, Bellingcat in Lobeshymnen als “ein Team von Online-Datendetektiven” zu beschreiben, das “eine Methode zur Auswertung von Online-Daten und sozialen Medien entwickelt hat, um Desinformation zu entlarven und Wladimir Putin zu entlarven” (Scott Pelley von CBS 60 Minutes); ein “Open-Source-Untersuchungskollektiv”, das “eine seltene Form der journalistischen Untersuchung” und “Innovation” betreibt (Joshua Yaffa vom New Yorker); ein “globales Spürhundekorps …, das für mehrere aufsehenerregende Scoops verantwortlich ist” (die Washington Post).

Als ich die Post darauf hinwies, dass sie die Tatsache ausgelassen hatte, dass diese “globalen Detektive” von NATO-Staaten finanziert werden, lehnte es ein Reporter der Post ab, die Geschichte zu aktualisieren, und behauptete, sie sei “ziemlich beschränkt auf das Wesentliche”. In der Tat – sie beschränkte sich auf die Auslassung wichtiger Informationen über die staatliche Finanzierung von Bellingcat. Der Post-Reporter äußerte sich auch zuversichtlich, dass “dieser Punkt in einigen zukünftigen Geschichten über Bellingcat auftauchen wird”. Mehr als zwei Jahre später ist das nicht der Fall. Tatsächlich ist die Beschönigung der staatlichen Finanzierung von Bellingcat durch die Medien so eifrig, dass die Times of London sogar fälschlicherweise erklärte, die Gruppe lehne “klugerweise Geld von Regierungen ab”.

Die Darstellung von Bellingcat in den Medien als seriöse investigative Organisation ist umso bemerkenswerter, wenn man das öffentliche Verhalten ihres Gründers Higgins bedenkt. In den sozialen Medien hat Higgins seinen Gegnern wiederholt gesagt, sie könnten mich mal am Arsch lecken”.

In einem weiteren Artikel in der New York Times gab Higgins einen aufschlussreichen Einblick in seine Qualifikationen. “Herr Higgins führt seine Fähigkeiten nicht auf besondere Kenntnisse internationaler Konflikte oder digitaler Daten zurück”, so die Times, “sondern auf die Stunden, die er mit Videospielen verbracht hat, die ihm, wie er sagte, die Vorstellung vermittelten, dass jedes Geheimnis geknackt werden kann.”

(Übrigens ist dieser Artikel aus dem Jahr 2019, einer von vielen, in denen die Times Bellingcat lobt, der einzige Fall, in dem die Times die Existenz der Douma-Leaks der OPCW überhaupt anerkannt hat. Die Times erwähnte die Douma-Vertuschung nur am Rande und ohne jegliche Substanz: Statt einer Fundgrube von Dokumenten, die eine umfassende Vertuschung belegen, verwies die Times stattdessen nur vage auf “eine E-Mail von einem Ermittler der Organisation”, die “Fragen zu den Ergebnissen aufwirft”).

In einem etablierten Medienumfeld, in dem ein oft zitierter “Open-Source-Experte” seine “Fähigkeiten” aus dem “Spielen von Videospielen” ableiten kann, ist es nur konsequent, dass sein vom NATO-Staat finanziertes Propaganda-Outlet sowohl als glaubwürdig als auch als unabhängig betrachtet werden kann.

Dementsprechend mag sich Musk zwar in Bezug auf den texanischen Massenschützen geirrt haben, aber die etablierten Medien, die Bellingcats staatliche Verbindungen und Täuschungen beschönigt haben, haben viel mehr zu verantworten. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …