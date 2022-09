“Entlastungspaket”: Bundesregierung beschließt Energiepauschale für Rentner und Studenten

Der Koalitionsausschuss der deutschen Bundesregierung hat in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Maßnahmenpaket im Umfang von 65 Milliarden Euro beschlossen, um den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken. Am Sonntagmorgen sind erste Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom Sonnabend bekanntgeworden. Diese wurden bei einer Pressekonferenz in Berlin durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), den Co-Vorsitzenden der Grünen Omid Nouripour sowie den Finanzminister und FDP-Vorsitzenden Christian Lindner vorgestellt.