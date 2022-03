Entwaffnung der Ukraine – Tag 7 The Moon of Alabama

MoA – Disarming Ukraine – Day 7 The crisis, and especially the reaction of the ‘west’ to it, is much worse than I had feared. The U.S. government and ‘western’ media claim that the World condemns Russia’s invasion of Ukraine. That is however far from reality.

Entwaffnung der Ukraine – Tag 7

2. März 2022

Die Krise und insbesondere die Reaktion des “Westens” darauf ist viel schlimmer, als ich befürchtet hatte.

Die US-Regierung und die “westlichen” Medien behaupten, dass die Welt den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt.

Das ist jedoch weit von der Realität entfernt. Es ist nur dann wahr, wenn man glaubt, dass “die Welt” nur aus der 5-Augen-Spionagekooperation (USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland), der Europäischen Union, der Schweiz, Japan und Singapur besteht.

Der viel größere “Rest der Welt” hat Russland nicht verurteilt, sondern versteht, wie der Konflikt entstanden ist. Sie beschuldigen, wie der Politikwissenschaftler John Mearsheimer, die USA, die Krise verursacht zu haben. Dazu gehören, soweit ich das beurteilen kann, ganz Afrika (54 Staaten), Südamerika, Mittelamerika, der Nahe Osten und ganz Asien mit Ausnahme von Japan und Singapur.

Zu diesem Rest der Welt, der Russland nicht verurteilt hat, gehören mehrere namhafte Verbündete und “Partner” der USA wie die Türkei (die zweitgrößte Armee der Nato!), Indien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel.

Der Fall zeigt, wie sehr das Ansehen der einst allmächtigen Supermacht geschwächt ist.

Seit 2014 hat der Krieg in der Ostukraine gegen die Bevölkerung der Donbass-Regionen mehr als 14.000 Menschen das Leben gekostet. Etwa 10.000 davon waren Zivilisten auf der Donbass-Seite. Das Sterben dort geht weiter, denn die ukrainische Armee und ihre Nazibataillone beschießen weiterhin die Städte Donezk und Luhansk:

Mindestens 136 Zivilisten wurden getötet, darunter 13 Kinder, und 400 wurden verletzt, seit Russland letzte Woche in die Ukraine einmarschiert ist, so eine Agentur der Vereinten Nationen am Dienstag.

“Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich viel höher”, sagte Liz Throssell, eine Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros (OHCHR), bei einem Briefing und fügte hinzu, dass 253 der Opfer in den Regionen Donezk und Lugansk in der Ostukraine zu beklagen seien.

In den letzten Tagen habe ich auch mehrere Kommentare gelesen, in denen behauptet wurde, dass der russische “Regimewechsel” in der Ukraine nicht von der russischen Bevölkerung unterstützt würde und diese gegen ihren Präsidenten aufbringen würde. Hier ist eine Nachricht für sie:

Maxim A. Suchkov @m_suchkov – 19:14 UTC – Mar 1, 2022

Inzwischen ist #Putins Zustimmungsrate von 60% auf 71% gestiegen (Umfrage der FOM)

Die Sanktionen gegen Russland werden die Bevölkerung treffen. Aber aufgrund der globalen Preissteigerungen werden sie wahrscheinlich in Europa und den Vereinigten Staaten stärker zu spüren sein, und sie könnten sogar zu Massenhunger und Revolutionen in ärmeren Ländern der “Dritten Welt” führen.

Mark Sleboda hat als Nuklearingenieur in der US-Marine gedient. Er hat an der London School of Economics studiert. Er hat eine Frau von der Krim geheiratet und lebt jetzt als russischer Staatsbürger in Moskau. Er ist ein häufiger Kommentator in russischen Medien. Sleboda hat Präsident Putin bereits früher kritisiert, weil er dem “Westen” gegenüber zu nachgiebig sei.

Seine Analysen und Vorhersagen sind düsterer als meine, aber wahrscheinlich hat er Recht (Thread aus Gründen der Lesbarkeit bearbeitet):

Mark Sleboda @MarkSleboda Mar 2, 2022

Dies ist #dieGroßeEntkopplung zwischen dem Westen und Russland. Die wirtschaftlichen Verflechtungen werden sich auf Energie und einige andere Rohstoffe und Chemikalien beschränken, bei denen Europa von Russland abhängig ist. Der Westen kontrolliert die gesamte Wirtschaft und hat sie in seinem Krieg gegen Russland mit Waffengewalt ausgestattet.

Auch die politischen, sozialen und kulturellen Bindungen werden in hohem Maße gekappt werden. Russland von dieser Abhängigkeit zu befreien, wird schwer und miserabel sein. Aber mit der Unterstützung Chinas und einiger anderer eurasischer Länder wird Russland es vielleicht gerade so überstehen. Auch die gesamte Weltwirtschaft wird darunter leiden.

Aber wenn sich der Staub gelegt hat und sich neue inländische und importierte Substitute gebildet haben, wird Russland zumindest wirtschaftlich und finanziell unabhängig vom Westen sein. Der Westen wird nie wieder in der Lage sein, seine wirtschaftliche Hegemonie als Waffe einzusetzen, um Russland zu zwingen, zu erpressen oder einen Krieg gegen es zu führen.

Derselbe bewaffnete Wirtschaftskrieg wird sich bald auch gegen China und den Rest der Welt richten, die sich der westlichen Hegemonie unter Führung der USA entziehen. Die unipolare Welt wird wirklich vorbei sein, aber die multipolare Welt wird durch die Versuche der USA, an ihrer Hegemonie festzuhalten, totgeboren werden. Stattdessen wird der Druck der USA und des Westens direkt zur Bildung eines antiwestlichen Blocks führen, der unter der Führung Chinas und Russlands um sein Überleben und seine Unabhängigkeit kämpft. Neutralität wird schwer aufrecht zu erhalten sein. Eine neue bipolare Welt ist im Entstehen begriffen, nur Jahrzehnte nach dem Ende der letzten.

Das Goldene Zeitalter des globalen Internets ist ebenfalls vorbei, und zwar nicht, weil Russland sich abschottet, sondern weil der Westen und die von ihm kontrollierten Social-Media-Plattformen und Internet-Einrichtungen zensieren und ausgrenzen, weil sie ihren eigenen Leuten nicht zutrauen, alternative Perspektiven und Erzählungen zu hören und selbst zu beurteilen. Das weltweite Internet wird nun in regionale Sphären mit begrenzter Konnektivität aufgespalten. Es wird eine neue, viel kleinere, weniger vernetzte, stärker lokalisierte und gespaltene Welt sein.

Natürlich brechen die physischen Verbindungen rund um die Welt bereits zusammen – ganze Landstriche der Erde sind für die Fluggesellschaften der anderen Länder gesperrt, und die weltweiten Schiffsverbindungen werden in diesem Moment eine nach der anderen gekappt. Die globalen Verteilungsnetze werden unterbrochen werden und monatelang für Chaos sorgen. Da Russland und die Ukraine Hauptlieferanten für so viele Rohstoffe sind, werden die Kosten für Energie und Lebensmittel weltweit in die Höhe schnellen. In der Ersten Welt werden die Preise steigen, in der Dritten Welt wird es zu Hungersnöten kommen.

Letztlich war die Ursache der Versuch des von den USA geführten Westens, seine Hegemonie zu erhalten und auszuweiten, solange er kann, und der Widerstand Russlands dagegen. Die NATO-Erweiterung nach Osten in Wellen, die Einmischung der USA und die hybride Kriegsführung, um pro-westliche/antirussische Regierungen in ehemals neutralen, bündnisfreien, von der nationalen Identität gespaltenen postsowjetischen Staaten an die Macht zu bringen, waren das Endspiel dieser NATO-Erweiterung, um ganz Europa unter der US-geführten westlichen Hegemonie bis zu den Grenzen Russlands geopolitisch zu konsolidieren.

Russland widersetzte sich diesem geopolitischen Umschwung durch Farbrevolutionen in Georgien, Belarus und der Ukraine. Und nun ist das ultimative Ziel dieses Wirtschaftskriegs gegen Russland die Erzwingung eines Regimewechsels in Russland selbst, weil es die Frechheit besaß, sich der geopolitischen Expansion des Hegemons direkt an seinen Grenzen zu widersetzen.

Der große Völkerrechtler Gelehrte Mearsheimer hat all dies vorausgesehen. Ebenso wie Kissinger, George Kennan, US-Botschafter John Matlock und viele andere. Sie versuchten zu warnen, welche Folgen der Versuch der USA, die Ukraine geopolitisch zu beeinflussen, haben würde, aber ohne Erfolg.

Für Russland ist der einzige Weg nach vorne, das Ziel zu überleben, die Trennung, Autarkie (Selbstversorgung) und Unabhängigkeit von der westlichen Hegemonie unter Führung der USA. Übersetzt mit Deepl.com

