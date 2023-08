Ralph Nader: Develop an Exit Strategy for the Endless War in Ukraine U.S. President Joe Biden and U.S. First Lady Dr. Jill Biden meet with U.S. Air Force Brig. Gen. Russell Driggers, 502nd Air Base Wing, Joint Base San Antonio-Texas, commander, left, and U.S. Air Force Chief Master Sgt. Casy Boomshine, 502 ABW, command chief, right, during his arrival to JBSA-Kelly Field, Texas, May 29, 2022.

U.S. Präsident Joe Biden und U.S. First Lady Dr. Jill Biden treffen sich mit U.S. Air Force Brig. Gen. Russell Driggers, 502nd Air Base Wing, Joint Base San Antonio-Texas, Commander, links, und U.S. Air Force Chief Master Sgt. Casy Boomshine, 502 ABW, Command Chief, rechts, während seiner Ankunft in JBSA-Kelly Field, Texas, 29. Mai 2022. Biden machte auf seinem Weg nach Uvalde, Texas, einen kurzen Zwischenstopp in JBSA, um das Verkehrsmittel zu wechseln. (U.S. Air Force Foto von Brian Boisvert)

Entwickeln Sie eine Ausstiegsstrategie für den endlosen Krieg in der Ukraine

Von Ralph Nader / Nader.org

16. August 2023

Russlands verbrecherischer Krieg in der Ukraine verschärft sich immer mehr, wie im Ersten Weltkrieg, mit schweren Opfern auf beiden Seiten. Während Präsident Joe Biden immer wieder betont, dass die NATO, und damit sind vor allem die USA gemeint, die militärische Unterstützung für die Ukraine ausweiten wird, „so lange es nötig ist“. „Solange es nötig ist“ ist keine Politik, sondern ein tödliches Zaudern ohne jede Ausstiegsstrategie.

Natürlich ist Biden, der 2003 als Senator für Bushs verbrecherischen Irak-Krieg gestimmt hat und im Laufe der Jahre Hunderte von Milliarden Dollar dafür ausgegeben hat, ein erfahrener Mann in Sachen „so lange wie nötig“. Diese Invasion und Besetzung kostete über eine Million Iraker das Leben, noch mehr Verletzte und Kranke und stürzte den Irak in ein zerstörerisches Chaos, das bis heute anhält.

„Wie lange dauert es, bis eine Million Menschen in der Ukraine ihr Leben verloren haben und ihr Land vergleichbar zerstört ist? Bis der Krieg über die Ukraine hinaus in Russland und den angrenzenden Ländern eskaliert?

Biden verbringt mehr Zeit damit, darüber nachzudenken, wann er „Ja“ zur Forderung des ukrainischen Präsidenten Zelensky nach leistungsfähigeren Waffen sagen wird – moderne gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie mit größerer Reichweite, Abrams-Panzer mit Munition aus abgereichertem Uran. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) warnt, dass es sich bei dieser Munition um „chemisch und radiologisch giftiges Schwermetall“ handelt. Die Harvard International Review berichtet: „Abgereichertes Uran kann sowohl für Soldaten als auch für die lokale Zivilbevölkerung ein Risiko darstellen. Wenn Munition aus abgereichertem Uran auf ein Ziel trifft, verwandelt sich das Uran in Staub, der von Soldaten in der Nähe des Explosionsortes eingeatmet wird. Der Wind trägt den Staub dann in die umliegenden Gebiete und verunreinigt das örtliche Wasser und die Landwirtschaft.

Biden befürwortet auch die Ausstattung der Ukraine mit F-16, für die man viele Monate braucht, um das Fliegen zu lernen, und er hat der Ukraine bereits Streubomben geschickt, die den russischen Streubomben entsprechen, um die Ukrainer, einschließlich der Kinder, noch jahrelang weiter zu gefährden. Die New York Times berichtet: „123 Nationen – darunter viele Verbündete Amerikas – haben sich bereit erklärt, niemals Streumunition einzusetzen, weiterzugeben, herzustellen oder zu lagern.“

Die Biden-Administration hat keine diplomatischen Strategien, keine Forderung nach einem sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand, gefolgt von Friedensverhandlungen auf höchster Ebene. Dieser Krieg weitet sich aus und wird jeden Tag tödlicher. Auch die Provokationen eskalieren, da bewaffnete ukrainische Drohnen über Moskau auftauchen und immer mehr russische Raketen auf ukrainische Zivilisten zielen.

Der Kongress, der die Lehren aus den Kriegen in Vietnam, Irak, Afghanistan, Libyen und anderen militärischen Bumerangs des US-Imperiums nicht kennt, hat Bidens Forderungen ohne gründliche Anhörungen im Kongress abgesegnet, um zu prüfen, wohin dieser Krieg führt. Die Demokraten im Kongress haben jedoch dafür gesorgt, dass ein vorgeschlagenes Büro des Generalinspekteurs blockiert wurde, das die Ausgaben von Dutzenden von Milliarden Dollar an Steuergeldern für die US-Militärhilfe überwachen, Korruption aufdecken und die Umleitung von Militärgütern untersuchen sollte.

Ein schuldbewusster Kongress stimmt auch der Entscheidung von Biden und der NATO zu, 300.000 Soldaten „in hoher Bereitschaft“ in den Ländern an Russlands Grenzen und in Europa zu stationieren. Bereits jetzt befinden sich Tausende von US-Soldaten, moderne Artillerie und Kriegsschiffe in dieser Region.

Diktator Putin muss die Wahrheit in seiner Propaganda nicht weit dehnen, um das russische Volk zu beunruhigen. Sie erinnern sich an die deutschen Invasionen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, die mehr als 50 Millionen Russen das Leben gekostet und massive Verwüstungen in Russland, ihrem Land, angerichtet haben. Sie sehen ein Militärbündnis westlicher Länder (NATO), dem Deutschland, Finnland, Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Estland, Rumänien und Bulgarien angehören. Sie sehen auch Bestrebungen, die Ukraine einzubeziehen.

1990 versicherten mehrere westliche Staats- und Regierungschefs dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, dass die NATO nicht erweitert werden würde. 1991, als die Sowjetunion begann, sich formell aufzulösen, wuchsen die sowjetischen Bedenken gegenüber der NATO. US-Experten, darunter der langjährige Experte George Kennan, warnten vor einer Katastrophe an der roten Linie. Der Guardian stellt fest, dass „Putin behauptet, dass [James] Baker, [ehemaliger Außenminister] in einem Gespräch mit dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow am 9. Februar 1990 das Versprechen abgab, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen würde, wenn Russland die Wiedervereinigung Deutschlands akzeptierte.“

Präsident Bill Clinton verärgerte den russischen Präsidenten Boris Jelzin, indem er mit früheren Zusicherungen der USA zur NATO-Erweiterung brach.

In einem langen Artikel von Harper’s vom Juni 2023 über die Ukraine heißt es: „…auf dem NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008 drängte die US-Delegation unter der Leitung von Präsident Bush das Bündnis, die Ukraine und Georgien auf den unmittelbaren Weg zur NATO-Mitgliedschaft zu bringen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verstand die Tragweite von Washingtons Vorschlag: „Ich war mir sehr sicher, dass Putin das nicht einfach so hinnehmen würde“, erinnerte sie sich im Jahr 2022. „Aus seiner Sicht wäre das eine Kriegserklärung.“ Der amerikanische Botschafter in Moskau, William J. Burns, teilte Merkels Einschätzung. Burns hatte bereits Außenministerin Condoleezza Rice gewarnt, dass „der Beitritt der Ukraine zur NATO für die russische Elite (nicht nur für Putin) die hellste aller roten Linien ist“, und kam zu dem Schluss, dass „Russland darauf reagieren wird.“ (Warum sind wir in der Ukraine? von Benjamin Schwarz, Christopher Layne).

Stellen Sie sich vor, der Schuh wäre umgekehrt, und Russland würde all dies an unseren Grenzen tun. Schauen Sie sich an, wie die USA auf die 3000 Todesopfer von 9/11 reagiert haben.

Auch die Medien haben ihre Lektionen in Geschichte nicht gelernt. Die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg übertrifft die Berichterstattung über unsere illegalen Militärinvasionen im Nahen Osten. Nur über die Friedensarbeit in- und ausländischer Gruppen wird nicht berichtet.

Während die Leser der New York Times darüber informiert werden, wie es einheimischen Haustieren und Sportlern im Ukraine-Konflikt ergeht, ignoriert die Zeitung die Reise des von den Veterans for Peace gesponserten Golden Rule Boat, das dieses Jahr in Häfen am westlichen Golf und an der Ostküste angelegt hat. Die Mainstream-Medien ignorierten die Kundgebung vieler Friedensgruppen am 22. Juli 2023 in Bidens Heimatstadt vor der von General Dynamics betriebenen Army Ammunition Plant (Scranton, PA) (siehe https://worldbeyondwar.org/scranton/).

Die Massenmedien befassen sich auch nicht mit der US-Politik, die Deutschland zu größeren Militärbudgets und Waffenlieferungen an die Ukraine treibt und die Traditionen der Neutralität der nordischen Länder beendet, indem sie in die NATO aufgenommen werden. All diese Erweiterungen sind ein riesiges Geschäft für den militärisch-industriellen Komplex der USA, vor dem uns Eisenhower gewarnt hat. (https://www.archives.gov/milestone-documents/president-dwight-d-eisenhowers-farewell-address).

Die Erweiterungen verängstigen auch die russische Öffentlichkeit und erhöhen die Unterstützung der Bevölkerung für den Aggressor Putin und die russischen Truppen. Roger Cohens langer Bericht in der New York Times über seine Reise durch Russland wirft ein Licht auf diese Gefühle.

Unser Land sollte eine Führungsrolle bei der Friedensstiftung übernehmen, die Vereinten Nationen einschalten, wenn deren Charta gegen Angriffskriege von einem Mitgliedsland verletzt wird, und unsere eigenen verfassungsrechtlichen Bestimmungen einhalten, die die Befugnis zur Kriegserklärung dem Kongress und nicht der Präsidentschaft vorbehalten.

Stattdessen stocken wir einen riesigen Militärhaushalt auf (größer als die nächsten zehn Länder zusammen, einschließlich China und Russland), betreiben Militärbasen in über 100 Ländern, strotzen vor militärischen Drohungen oder Übergriffen in den Hinterhöfen vieler dieser Nationen – unter Verletzung des Völkerrechts, der UN-Charta (die wir 1946 maßgeblich mitgestaltet haben) und der Bundesgesetze. All dies geschieht auf überparteiliche Weise, mit erstaunlicher Heuchelei und Selbstgerechtigkeit.

Unabhängig davon, ob Sie ein Veteran sind oder nicht, fordere ich Sie auf, virtuell an der jährlichen Veterans for Peace Convention vom 25. bis 27. August 2023 teilzunehmen, um die Ansichten von Menschen zu hören, die alle Kriege verabscheuen und dafür sind, das Gemetzel zu beenden und bewusst Frieden zu schaffen. (Siehe Veterans for Peace Convention Registration).

Andernfalls müssen Sie sich auf einen Zermürbungskrieg auf beiden Seiten einstellen, der Jahre dauern könnte. Es sei denn, er artet in einen Atomwaffenkrieg aus.

Das sollte alle Falken ernüchtern, auch den konsequenten Falken im Weißen Haus. Übersetzt mit Deepl.com

