“Es besteht kein Zweifel daran, dass Erdogan die wichtigste politische Figur des 21. Jahrhunderts ist, und Erdogans Erfahrung wird als eine der wichtigsten politischen Erfahrungen der Neuzeit betrachtet werden, die der Westen mit all seiner Macht nicht abwenden konnte.”

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (C), der Vorsitzende der Partei der Nationalistischen Bewegung der Türkei (MHP), Devlet Bahceli (3. v. l.), der Vorsitzende der Neuen Wohlfahrtspartei (YRP), Fatih Erbakan (3. v. r.), der Vorsitzende der Partei der Großen Einheit (BBP), Mustafa Destici (2. v. r.), HUDA PAR-Vorsitzender Zekeriya Yapicioglu (L), DSP-Vorsitzender Onder Aksakal (2. R) und Kandidat der ATA-Allianz Sinan Ogan (R) begrüßen die Menge in Ankara, Türkei, am 29. Mai 2023 [Mustafa Kamacı/Anadolu Agency]

Erdogan hat alle Hyänen der Welt besiegt

Von Dr. Amira Abo el-Fetouh

30. Mai 2023

Es waren nicht die US-Wahlen, die die ganze Welt aufmerksam verfolgt, die die internationalen Medien beherrschen und bei denen die Menschen auf der ganzen Welt bis spät in die Nacht aufbleiben, um die Ergebnisse zu erfahren, um zu sehen, wer die USA regieren und den Kurs der Welt während seiner Präsidentschaft bestimmen wird.

Diesmal waren es die türkischen Wahlen, die die ganze Welt im Mai beschäftigten, weil diese Wahlen nicht nur die Türkei betrafen, sondern möglicherweise das Gesicht der Region verändern könnten. Aus diesem Grund mischten sich die meisten westlichen Länder in die Wahlen ein und spielten eine wichtige Rolle in der Wahlschlacht, indem sie sich das Recht gaben, so zu wählen, als wären sie Bürger der Türkei. Die großen Medien stellten sich unverhohlen auf die Seite der türkischen Opposition, gaben ihre Professionalität und Unparteilichkeit auf und wurden zu einem festen Bestandteil des Medienteams des Präsidentschaftskandidaten Kemal Kilicdaroglu. Sie unterstützten ihn mit aller Kraft, während sie Präsident Recep Tayyip Erdogan heftig und grob angriffen.

Die Medien bezeichneten Erdogan als tyrannischen Diktator, der gestürzt werden müsse, was so weit ging, dass die britische Zeitschrift The Economist ein Bild Erdogans mit der Schlagzeile “Erdogan Must Go” auf ihr Titelblatt setzte und gleichzeitig das Bild ihres offiziellen Twitter-Accounts durch den Slogan “Erdogan must go, vote” ersetzte. Die BBC schrieb, dass die Zukunft der Türkei islamischer und düsterer werden würde, wenn Erdogan gewinnt, während der deutsche Spiegel ein Bild von Erdogan auf einem Thron sitzend auf seiner Titelseite zeigte, mit einem zerbrochenen Halbmond über ihm.

Erdogan gewinnt 2023 die Wahlen in der Türkei – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Die meisten westlichen Zeitungen, wie die Washington Post, die New York Times, die Financial Times, Le Figaro, The Telegraph, The Sunday Mail, CNN und andere, sind in den Sumpf von Betrug und Unprofessionalität geraten. Sie alle sind am “Erdogan-Syndrom” erkrankt, einem Zustand von Wut und Hysterie, der die westlichen Medien auf einmal erfasst hat und dazu geführt hat, dass sie auf ihren Titelseiten Bilder von Erdogan zeigen, die ihn blutüberströmt und mit einem X überlagert zeigen. Trotz ihrer unterschiedlichen Ideologien waren sie sich alle in einem Ziel einig: den Sturz von Präsident Erdogan.

Es war ihre letzte Chance, Erdogan an den Wahlurnen zu stürzen, nachdem der Militärputsch 2016 gescheitert war, der von den Vereinigten Arabischen Emiraten inszeniert und finanziert wurde. Hatte nicht US-Präsident Joe Biden während seines Wahlkampfes versprochen, die türkische Opposition zu stärken, und geschworen, Erdogan zu stürzen? Viele westliche Staats- und Regierungschefs meinten auch, dass diese Wahlen das Ende von Erdogan bedeuten würden, aber das türkische Volk hat sie enttäuscht und ihn für eine neue Amtszeit bis 2028 wiedergewählt. Was haben sie also in diesen fünf Jahren vor und was planen sie zu tun?

Präsident Erdogan, der als tyrannischer Diktator bezeichnet wird, steht in einer Reihe mit dem Volk, um seine Stimme abzugeben. Währenddessen werden in unseren arabischen Ländern, in denen tyrannische, diktatorische Herrscher herrschen, rote Teppiche für sie ausgelegt, wenn sie die Wahllokale betreten, umgeben von Wachen aus allen Richtungen. Die Öffentlichkeit darf das Wahllokal erst betreten, wenn der Diktator weg ist!

Erdogan konnte sich im ersten Wahlgang nicht durchsetzen und war gezwungen, die Wahl zu wiederholen, da er nur fünf von zehn Prozent der Stimmen erhielt, was 5.000 Stimmen entspricht. Was ist mit den autoritären Regimen in unserer arabischen Region, die vom Westen stark unterstützt werden? Schauen Sie sich an, wie sie die Wahlurnen vorbereiten und mit Karten füllen, die das Bild des ehrenwerten Präsidenten und geschätzten Führers tragen, und wie sie sie vor dem Wahltag verschließen, damit sie 99,999 Prozent der Stimmen erhalten.

Die Türkei erlebte eine wunderbare demokratische Hochzeit, an der sich fast 90 Prozent der Wähler beteiligten. Trotz der starken Polarisierung unter den türkischen Wählern und des geringen Stimmenunterschieds gab es keine gewalttätigen Zwischenfälle oder Angriffe von Anhängern gegen einen der Kandidaten. Dies ist das Verdienst der türkischen Regierung, die für die Sicherheit der Bürger gesorgt hat. Diese Wahlen verdienen es, als historisch bezeichnet zu werden, und die Türkei ging als Sieger hervor.

Diese Wahlen waren entscheidend für die türkische Identität, da die türkische Geschichte sehr präsent war. Die türkischen Wähler, die für Erdogan stimmten, erinnerten sich an ihre ehrwürdige Vergangenheit, die große Zivilisation und den Ruhm des Osmanischen Reiches, das die Welt beherrschte. Sie träumten und wünschten sich, den Ruhm ihrer Nation wiederherzustellen und die Türkei als eine große Weltmacht unter Erdogan zu sehen, der in der Tat die ersten Schritte in diese Richtung unternommen hat, sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene, und er muss diesen Weg weitergehen. Diese Wähler haben sich instinktiv auf die Seite ihrer nationalen Geschichte, Kultur und islamischen Identität gestellt, die vom Westen gefürchtet wird.

Die türkischen Wähler, die für Kilicdaroglu gestimmt haben, sind stolz auf die säkulare Geschichte Kemal Atatürks, der das osmanische Kalifat abschaffte und die islamische Kultur aus der Türkei verbannen wollte. Diese Geschichte ist jedoch mit vielen Tragödien und extremem Elend verbunden und von Fehlern, politischen Eingriffen der Armee und zahlreichen Militärputschen vor Erdogans Herrschaft geprägt.

Die Oppositionskoalition verlor ihre Wette mit den fanatischen Nationalisten, die ihr hasserfülltes, rassistisches Gesicht gegenüber den arabischen Flüchtlingen, insbesondere den Syrern, zeigten, denen Kilicdaroglu schwor, sie aus der Türkei zu vertreiben und zum Regime des Mörders Bashar Al-Assad zurückzukehren, sollte er die Wahlen gewinnen. Doch er scheiterte mit seinem ausgrenzenden rassistischen Projekt. Seine politische Karriere endete und Konkurrenten um die Führung der Republikanischen Volkspartei sind aufgetaucht.

Das Schicksal hat es so gewollt, dass der Tag nach den Wahlen mit dem 570. Jahrestag des Falls von Konstantinopel (Istanbul) durch den osmanischen Sultan Mehmed den Eroberer zusammenfällt, damit das türkische Volk den Duft seiner schönen Vergangenheit einatmen kann, während es die Süße seines Sieges über alle Feinde der Türkei schmeckt, die ein schwacher Staat ohne eigenen Willen sein wollen. Sie wollen, dass die Türkei so bleibt, wie sie vor Erdogan war – ein vom Westen abhängiges Land, das in der Umlaufbahn der USA kreist.

Die Herzen der arabischen Bevölkerung sind in die Türkei geflogen, und sie waren in der Wahlnacht im Geiste bei der türkischen Bevölkerung. Sie waren sich einig in ihrer Angst, ihrer Hoffnung und ihren Gebeten zu Gott, dass Erdogan gewinnen möge. Der Mann, der ihre Träume in einem anderen Land wahr werden ließ, nicht nur um zu fliehen und ihren verlorenen Traum nachzuholen, sondern auch in der Hoffnung, dass sie in ihrem Land einen arabischen Erdogan finden würden.

Erdogan ist der Traum aller unterdrückten Menschen auf der Welt geworden. Sie freuten sich über seinen Sieg, jubelten ihm zu und skandierten seinen Namen. So wie sie die Angst und die Hoffnung des türkischen Volkes in der Wahlnacht teilten, so teilten sie auch seine Freude in der Nacht seines Sieges. Es war eine Nacht, in der sich die arabischen Völker freuten, während die tyrannischen Regime, die sich gegen Erdogan verschworen hatten, trauerten, nachdem sie Hunderte von Milliarden ausgegeben hatten, um ihn zu stürzen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Erdogan die wichtigste politische Figur des 21. Jahrhunderts ist, und Erdogans Erfahrung wird als eine der wichtigsten politischen Erfahrungen der Neuzeit betrachtet werden, die der Westen mit all seiner Macht nicht abwenden konnte. Übersetzt mit Deepl.com

