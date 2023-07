Illustratives Image

Eric Zuesse: Wie der US-Kongress gerade für einen permanenten Krieg gestimmt hat von Eric Zuesse

24. Juli 2023

In einer kühnen Demonstration der parteiübergreifenden Entschlossenheit des US-Kongresses nach dem 11. September 2001, die Bonanza, die der Kongress vorübergehend der amerikanischen „Verteidigungsindustrie“ (Hersteller von Kriegswaffen usw.) gewährt hat, für immer zu sichern, wurde am 19. Juli die vorgeschlagene Kongressresolution „On the Amendment (Paul Amdt. No. 222 )“, die darauf abzielt, „den Sinn des Kongresses zum Ausdruck zu bringen, dass Artikel 5 des Nordatlantikvertrags die verfassungsmäßige Vorschrift, dass der Kongress den Krieg erklären muss, bevor die Vereinigten Staaten in einen Krieg eintreten, nicht aufhebt“, wurde im US-Senat mit einer großen parteiübergreifenden Mehrheit von 83 Nein- zu 16 Ja-Stimmen abgelehnt. Alle 16 Ja-Stimmen stammten von republikanischen Senatoren. Allerdings stimmten 32 Republikaner und die beiden „unabhängigen“ Senatoren des Senats (Sanders aus Vermont und King aus Maine) ebenfalls mit Nein – sie stimmten dafür, dass die Klausel der US-Verfassung, die eine Ermächtigung des Kongresses verlangt, bevor der US-Präsident US-Streitkräfte ins Ausland in einen Krieg schicken kann, für nichtig erklärt wird, wenn die NATO den Krieg erklärt. (Zum Beispiel: Wenn die NATO Russland den Krieg gegen die Ukraine erklärt – was passieren KÖNNTE – dann befindet sich Amerika automatisch im Krieg gegen Russland, und es ist keine Ermächtigung des Kongresses erforderlich, damit die USA sofort eine nukleare Invasion Russlands starten können.) Dies war also alles andere als eine parteiische Abstimmung im Kongress: 83 US-Senatoren beider und aller Parteien stimmten für den Beschluss. Aber hat das amerikanische Volk es gebilligt? Das amerikanische Volk hatte diese 83 US-Senatoren in ihr Amt gewählt. Warum hat das amerikanische Volk das getan? Weil dieselben „Verteidigungs“-Unternehmer, die die politischen Karrieren dieser Senatoren finanziert hatten, auch die Kandidaten der anderen Partei finanziert haben, die gegen sie kandidierten? Müssen Milliardäre beide Parteien finanzieren, damit so etwas passieren kann? Ist es das, worauf Amerikas „Demokratie“ jetzt hinausgelaufen ist?

Am 17. Februar 2023 gab US-Präsident Joe Biden seine „Mitteilung über die Fortsetzung des nationalen Notstands in Bezug auf Libyen“ heraus, und – obwohl etwa die Hälfte der US-Senatoren sich öffentlich gegen US-Waffenverkäufe in Kriege im Nahen Osten ausgesprochen hat – verkündete er öffentlich, dass Amerika den „nationalen Notstand“ fortsetzen wird, den Präsident Obama 2011 ausgerufen hatte, um Muammar Gaddafi loszuwerden (obwohl Gaddafi am 11. Oktober 2011 ermordet wurde). Der Kongress erhob keine Einwände gegen die Fortsetzung dieser Ermächtigung durch Biden, Amerikas Beteiligung an diesen Kriegen fortzusetzen. Am 13. Juni 2023 schließlich titelte der Abgeordnete Paul Gosar aus Arizona „Gosar stellt Gesetzgebung zur Beendigung des nationalen Notstands in Libyen vor“ und berichtete, dass Gosar soeben „H.J. Res. 70, eine Gesetzgebung zur Beendigung des nationalen Notstands in Bezug auf Libyen, der von Präsident Obama am 25. Februar 2011 mit der Executive Order 13566 ausgerufen wurde“, eingebracht habe. Das ist alles nur Show, auch wenn er es unterstützt, denn seit vielen Jahrzehnten stimmt der US-Kongress nie gegen Amerikas Rüstungsunternehmen. Tatsächlich gab Gosar in seiner Pressemitteilung zu, dass „es derzeit 41 erklärte nationale Notfälle gibt, die in den Vereinigten Staaten noch in Kraft sind.“ Sein dortiger Link zeigt, dass diese „nationalen Notfälle“ der USA sich gegen: Iran, Nicaragua, Südafrika, Libyen (1986), Panama, Irak (1990), chemische und biologische Waffen (von denen die USA der größte Produzent sind – aber das ist nicht der Fall). (von denen die USA der größte Produzent sind – aber diese Executive Order 12735 von 1990 richtete sich nur gegen das Ausland) – Haiti, Serbien und Montenegro, UNITA, Bosnien und Herzegowina, „Terroristen“, Kuba, Birma, Sudan, wieder Serbien und Montenegro, Taliban, Sierra Leone, Westbalkan, wieder „Terroristen“, Simbabwe, wieder Irak (2003), Syrien, Liberia, Elfenbeinküste, Weißrussland, DR Kongo, Libanon, Nordkorea, Somalia, Libyen (2011), Russen in der Ukraine (2014), Südsudan, Zentralafrikanische Republik, Venezuela, Burundi, wieder Nicaragua, Mali, China, wieder China, wieder Burma, wieder Russland, Äthiopien, Afghanistan und wieder Russland. Andere waren gegen bestimmte Dinge, wie z. B. Rauschgift. Die von mir aufgezählten waren jedoch bereits „Nationale Notfälle“, bei denen der Präsident die USA ohne Rücksicht auf den US-Kongress in den Krieg führen konnte. Und da all diese „Beamten“ im Wesentlichen von Amerikas Milliardären abhängen, sind es natürlich diese Leute, die die US-Regierung tatsächlich vertritt. (Manche Leute sagen, Amerika sei eine Republik und keine Demokratie, aber die eigentliche Frage ist: Wen repräsentieren die Repräsentanten eigentlich?)

Wie auch immer: Es geht hier nicht darum, wie man die Verfassung auslegt, sondern darum, wie man die Verfassung so ignoriert, dass der Oberste Gerichtshof der USA sie ignoriert, und das ist die Art und Weise, in der US-Präsidenten mit beiden Häusern übereinstimmen. Präsidenten mit beiden Häusern des Kongresses und mit beiden Parteien im Kongress übereinstimmen, die Verfassung zu ignorieren und dies mit verschleiernden Ausreden zu überdecken, die für zufällige Beobachter glaubwürdig erscheinen mögen, aber dennoch so falsch sind wie ein Drei-Dollar-Schein und nur dazu dienen, die wählenden Narren der Öffentlichkeit zu täuschen, um die nun schon lange bestehende routinemäßige Ignoranz und Verdrehung dessen fortzusetzen, was die eigentlichen Autoren der U. Stattdessen werden diese Fragen nur noch von einer Elite von „Experten“ diskutiert, die von den Vertretern der amerikanischen Milliardäre akkreditiert wurden, um die Debatte so verwirrend wie möglich und den Interessen der Öffentlichkeit so fremd wie möglich zu halten, so dass die US-Verfassung nur noch das „bedeutet“, was die Vertreter der heutigen Milliardäre für akzeptabel halten. In Einzelfällen, wie sie hier diskutiert werden, wird der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten jedoch gar nicht erst eingeschaltet. Durch den Willen der Exekutive und der Legislative wird die US-Verfassung in solchen Angelegenheiten, die für Amerikas Milliardäre von entscheidender Bedeutung sind, einfach ignoriert. Übersetzt mit Deepl.com

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für die Milliardäre aus den USA und ihren Verbündeten zu versklaven. Ihre Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre „Nachrichten“-Medien, sondern auch die Sozial-„Wissenschaften“ kontrollieren – und so die Öffentlichkeit täuschen.