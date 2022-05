Erinnerung an Israels Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2021 Von Nasim Ahmed

Heute vor einem Jahr erlebten wir eines der schlimmsten Massaker gegen ein hilfloses und so gut wie wehrlos und schutzloses Volk in Gaza. Sie hatten keine Bunker und Fluchtmöglichkeiten, sie hatten keine westliche Unterstützung für ihren Widerstand gegen die Angriffe und Besatzung, sie bekamen keine Waffen und wurden brutal und ohne Rücksicht auf Zivilisten niedergebombt. Die “moralischste” aller “Verteidigungsarmeen” mordete rücksichtslos. Bis heute gibt es keine Sühne, Wiederaufbau oder Freiheit für Palästina und Gaza. Auch die Wertschätzung für Palästinenser lässt zu wünschen übrig, sie scheinen vergessen und bleiben ihren schrecklichen Besatzungsziel, dank westlicher tatkräftiger Unterstützung ausgeliefert.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220506-remembering-israels-2021-onslaught-on-gaza/

Heute vor einem Jahr erlebten wir eines der schlimmsten Massaker gegen ein hilfloses und so gut wie wehrlos und schutzloses Volk in Gaza. Sie hatten keine Bunker und Fluchtmöglichkeiten, sie hatten keine westliche Unterstützung für ihren Widerstand gegen die Angriffe und Besatzung, sie bekamen keine Waffen und wurden brutal und ohne Rücksicht auf Zivilisten niedergebombt. Die “moralischste” aller “Verteidigungsarmeen” mordete rücksichtslos. Bis heute gibt es keine Sühne, Wiederaufbau oder Freiheit für Palästina und Gaza. Auch die Wertschätzung für Palästinenser lässt zu wünschen übrig, sie scheinen vergessen und bleiben ihren schrecklichen Besatzungsziel, dank westlicher tatkräftiger Unterstützung ausgeliefert.

Evelyn Hecht-Galinski

Remembering Israel’s 2021 onslaught on Gaza On 6 May, 2021 Israel escalated its brutal crackdown on Palestinians in occupied East Jerusalem, triggering a war with Hamas, during which the besieged Strip was bombarded for 11 days until a ceasefire came into effect on 21 May, 2021.

Bild: A fire rages at sunrise in Khan Yunish following an Israeli air strike in Gaza strip 12 May 2021 [YOUSSEF MASSOUD/AFP via Getty Images]



Erinnerung an Israels Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2021

Von Nasim Ahmed

6. Mai 2022

Am 6. Mai 2021 eskalierte Israel sein brutales Vorgehen gegen Palästinenser im besetzten Ostjerusalem und löste damit einen Krieg mit der Hamas aus, in dessen Verlauf der belagerte Gazastreifen 11 Tage lang bombardiert wurde, bis am 21. Mai 2021 ein Waffenstillstand in Kraft trat.

Was: Israels Krieg gegen Gaza im Jahr 2021

Wann: 6. Mai 2021 – 21. Mai 2021

Was geschah?

Israels Krieg gegen den Gazastreifen im Mai 2021 war der vierte größere militärische Angriff auf den belagerten Streifen, seit der Besatzungsstaat 2007 eine vollständige Blockade verhängte und eine humanitäre Katastrophe auslöste. Wochenlange Gewalt durch israelische Streitkräfte und rechtsextreme Siedler gegen Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalem und auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee gingen der groß angelegten Land- und Luftoffensive gegen den Gazastreifen voraus, die Israel “Wächter der Mauern” nannte.

In dem durch die jahrzehntelange Besatzung ohnehin schon instabilen Umfeld wurden die israelischen Streitkräfte einen Monat vor der Gaza-Offensive ermächtigt, palästinensische Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ostjerusalem zu vertreiben. Die Familien hatten vor israelischen Gerichten einen erbitterten Rechtsstreit geführt, um ihre Zwangsumsiedlung zu verhindern, damit illegale israelische Siedler ihre Häuser und Grundstücke übernehmen konnten. Die Vereinten Nationen hatten davor gewarnt, dass die geplanten Vertreibungen auf “Kriegsverbrechen” hinauslaufen könnten.

Die Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern war der Auslöser für breite palästinensische Proteste in den besetzten palästinensischen Gebieten und später auch innerhalb Israels. Die Proteste wurden von den israelischen Streitkräften brutal niedergeschlagen, einschließlich Razzien in der Al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats Ramadan, der mit der Eskalation der Gewalt zusammenfiel. 100 Palästinenser wurden verletzt, nachdem Israel auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee geschossen hatte.

Etwa zur gleichen Zeit zogen rechtsextreme israelische Mobs durch palästinensische Viertel und griffen Palästinenser in Jerusalem an, während sie “Tod den Arabern” skandierten. In Szenen, die an Pogrome erinnerten, griffen bewaffnete rechtsextreme jüdische Siedlergruppen palästinensische Häuser und Grundstücke an und lösten damit internationale Verurteilung aus.

Khaled Meshaal, der Leiter des Diaspora-Büros der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, bezeichnete die Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern im Viertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem als “ethnische Säuberung”. Die Hamas, die von Israel und seinen Verbündeten im Westen als Terrorgruppe betrachtet wird, drohte außerdem mit Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf die Aggression gegen die palästinensischen Bewohner Jerusalems und der Al-Aqsa-Moschee. Sie warnte, dass Angriffe auf die heilige Stätte eine “rote Linie” darstellen.

Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten (OCHA) verletzten die israelischen Streitkräfte zwischen dem 7. und 10. Mai 1.000 Palästinenser in Ostjerusalem. Man geht jedoch davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Verletzten viel höher ist.

Auf das harte Vorgehen gegen die Palästinenser in Ostjerusalem ließ Israel eine umfassende Militäroffensive im Gazastreifen folgen. Es behauptete, der Krieg sei eine Reaktion auf den Raketenbeschuss des Besatzungsstaates durch die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas.

Was geschah dann?

Einerseits beugte sich Israel dem internationalen Druck und verzögerte die Zwangsräumung palästinensischer Familien aus ihren Häusern, andererseits verschärfte es seinen Angriff auf den Gazastreifen. Nach 11 Tagen wahlloser Angriffe auf die belagerte Bevölkerung von Gaza wurden mehr als 253 Menschen getötet, darunter 66 Kinder und 35 Frauen. Weitere zweitausend Menschen wurden verletzt und Zehntausende waren gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen.

Bei einem der umstrittensten Raketenangriffe bombardierte Israel den 13-stöckigen Al-Jalaa-Turm, in dem wichtige Nachrichtenagenturen, darunter die Associated Press, untergebracht waren. Der Chefredakteur der US-Agentur forderte eine unabhängige Untersuchung. Nach einer eigenen Untersuchung wies Human Rights Watch (HRW) die israelischen Behauptungen über die Unterbringung von Terroristen in dem Gebäude zurück und kam zu dem Schluss, dass es keine Beweise für militärische Operationen in den Gebäuden gab, als der Block angegriffen wurde. In einem Bericht, der zwei Monate später veröffentlicht wurde, erklärte HRW, dass “die israelischen Streitkräfte im Mai Angriffe im Gazastreifen durchführten, die ganze Familien verwüsteten, ohne dass ein offensichtliches militärisches Ziel in der Nähe war”.

In Szenen, die seit Jahren nicht mehr zu sehen waren, gab es Bilder des “Wiedererwachens”, als Palästinenser in mehrheitlich arabischen Städten innerhalb Israels in Solidarität mit dem Gazastreifen und Ostjerusalem gegen den Besatzungsstaat demonstrierten. Proteste gab es in Jaffa, Haifa, Umm Al-Fahm, Nazareth, Lydda, Ramleh, Akko, Tiberias, Beerscheba und anderswo in dem Gebiet, das die Palästinenser 1948 Palästina nennen. Auch Palästinenser in Jordanien und im Libanon, wo Millionen von Flüchtlingen leben, deren Großeltern während der Gründung Israels von zionistischen Paramilitärs vertrieben wurden, demonstrierten aus Solidarität in Richtung der palästinensischen Grenze.

Innerhalb Israels haben rechtsextreme israelische Mobs Palästinenser gelyncht, einen Mann aus seinem Auto gezerrt und ihn fast zu Tode geprügelt. Geschäfte in palästinensischen Vierteln wurden verwüstet, und der Mob brach in Häuser ein und versetzte die Bewohner in Angst und Schrecken. Auch Synagogen wurden im Zuge der Gewalt zwischen den Gemeinden angezündet, was die Behauptungen der Zionisten über eine friedliche Koexistenz mit ihren “arabischen” Nachbarn in Frage stellte.

Einen Tag vor Kriegsende legte die Hamas ihre Bedingungen für einen Waffenstillstand dar und erklärte: “Erstens: Die israelischen Streitkräfte müssen ihre Angriffe auf das Al-Asqa-Gelände einstellen und die Stätte respektieren. Zweitens: Israel muss die Zwangsräumung der palästinensischen Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah einstellen. Diese Bedingung steht im Einklang mit dem Völkerrecht und ist nicht nur eine Bedingung, die von der Hamas-Behörde erwartet wird.”

Israel hat versucht, seine Erfolge in der Operation 2021 als einen großen Erfolg zu vermarkten, aber viele sahen den Krieg als eine Niederlage für den Besatzungsstaat. In den 11 Tagen wurden fast doppelt so viele Zivilisten in Israel getötet wie in den 51 Tagen des Gaza-Krieges 2014. Die Fähigkeit der Hamas, Raketen auf den Besatzungsstaat abzufeuern, machte auch die Schwachstellen des Landes deutlich. Darüber hinaus war die Entscheidung der Palästinenser innerhalb Israels, sich zu solidarisieren, ein starkes Zeichen der Einheit, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Es legte die grundlegenden Risse in der israelischen Gesellschaft offen, die sich in der Lynchjustiz an palästinensischen Bürgern Israels manifestierten.

Israelische Kommentatoren beschrieben, wie “‘Wächter der Mauern’ in Gaza zu Israels am gründlichst gescheitertem und sinnlosesten Grenzkrieg aller Zeiten geworden ist.” Innerhalb Israels keimte die Sorge vor einer dritten Intifada im Westjordanland wieder auf, und viele Experten warnten, dass die Bedingungen für einen Volksaufstand reif seien. Der Krieg war auch ein Schlag für die so genannten “Abraham-Abkommen”. Er entlarvte die Lüge und die Sinnlosigkeit einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel, während die Palästinenser weiterhin unter brutaler militärischer Besatzung leben. Übersetzt mit Deepl.com

--

Bild: A fire rages at sunrise in Khan Yunish following an Israeli air strike in Gaza strip 12 May 2021 [YOUSSEF MASSOUD/AFP via Getty Images]



Erinnerung an Israels Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2021

6. Mai 2022

Bild: Ein Feuer wütet bei Sonnenaufgang in Khan Yunish nach einem israelischen Luftangriff auf Ziele im südlichen Gazastreifen, früh am 12. Mai 2021 [YOUSSEF MASSOUD/AFP via Getty Images]

Von Nasim Ahmed

6. Mai 2022

Am 6. Mai 2021 eskalierte Israel sein brutales Vorgehen gegen Palästinenser im besetzten Ostjerusalem und löste damit einen Krieg mit der Hamas aus, in dessen Verlauf der belagerte Gazastreifen 11 Tage lang bombardiert wurde, bis am 21. Mai 2021 ein Waffenstillstand in Kraft trat.

Was: Israels Krieg gegen Gaza im Jahr 2021

Wann: 6. Mai 2021 – 21. Mai 2021

Was geschah?

Israels Krieg gegen den Gazastreifen im Mai 2021 war der vierte größere militärische Angriff auf den belagerten Streifen, seit der Besatzungsstaat 2007 eine vollständige Blockade verhängte und eine humanitäre Katastrophe auslöste. Wochenlange Gewalt durch israelische Streitkräfte und rechtsextreme Siedler gegen Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalem und auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee gingen der groß angelegten Land- und Luftoffensive gegen den Gazastreifen voraus, die Israel “Wächter der Mauern” nannte.

In dem durch die jahrzehntelange Besatzung ohnehin schon instabilen Umfeld wurden die israelischen Streitkräfte einen Monat vor der Gaza-Offensive ermächtigt, palästinensische Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ostjerusalem zu vertreiben. Die Familien hatten vor israelischen Gerichten einen erbitterten Rechtsstreit geführt, um ihre Zwangsumsiedlung zu verhindern, damit illegale israelische Siedler ihre Häuser und Grundstücke übernehmen konnten. Die Vereinten Nationen hatten davor gewarnt, dass die geplanten Vertreibungen auf “Kriegsverbrechen” hinauslaufen könnten.

Die Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern war der Auslöser für breite palästinensische Proteste in den besetzten palästinensischen Gebieten und später auch innerhalb Israels. Die Proteste wurden von den israelischen Streitkräften brutal niedergeschlagen, einschließlich Razzien in der Al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats Ramadan, der mit der Eskalation der Gewalt zusammenfiel. 100 Palästinenser wurden verletzt, nachdem Israel auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee geschossen hatte.

Etwa zur gleichen Zeit zogen rechtsextreme israelische Mobs durch palästinensische Viertel und griffen Palästinenser in Jerusalem an, während sie “Tod den Arabern” skandierten. In Szenen, die an Pogrome erinnerten, griffen bewaffnete rechtsextreme jüdische Siedlergruppen palästinensische Häuser und Grundstücke an und lösten damit internationale Verurteilung aus.

Khaled Meshaal, der Leiter des Diaspora-Büros der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, bezeichnete die Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern im Viertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem als “ethnische Säuberung”. Die Hamas, die von Israel und seinen Verbündeten im Westen als Terrorgruppe betrachtet wird, drohte außerdem mit Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf die Aggression gegen die palästinensischen Bewohner Jerusalems und der Al-Aqsa-Moschee. Sie warnte, dass Angriffe auf die heilige Stätte eine “rote Linie” darstellen.

Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten (OCHA) verletzten die israelischen Streitkräfte zwischen dem 7. und 10. Mai 1.000 Palästinenser in Ostjerusalem. Man geht jedoch davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Verletzten viel höher ist.

Auf das harte Vorgehen gegen die Palästinenser in Ostjerusalem ließ Israel eine umfassende Militäroffensive im Gazastreifen folgen. Es behauptete, der Krieg sei eine Reaktion auf den Raketenbeschuss des Besatzungsstaates durch die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas.

Was geschah dann?

Einerseits beugte sich Israel dem internationalen Druck und verzögerte die Zwangsräumung palästinensischer Familien aus ihren Häusern, andererseits verschärfte es seinen Angriff auf den Gazastreifen. Nach 11 Tagen wahlloser Angriffe auf die belagerte Bevölkerung von Gaza wurden mehr als 253 Menschen getötet, darunter 66 Kinder und 35 Frauen. Weitere zweitausend Menschen wurden verletzt und Zehntausende waren gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen.

Bei einem der umstrittensten Raketenangriffe bombardierte Israel den 13-stöckigen Al-Jalaa-Turm, in dem wichtige Nachrichtenagenturen, darunter die Associated Press, untergebracht waren. Der Chefredakteur der US-Agentur forderte eine unabhängige Untersuchung. Nach einer eigenen Untersuchung wies Human Rights Watch (HRW) die israelischen Behauptungen über die Unterbringung von Terroristen in dem Gebäude zurück und kam zu dem Schluss, dass es keine Beweise für militärische Operationen in den Gebäuden gab, als der Block angegriffen wurde. In einem Bericht, der zwei Monate später veröffentlicht wurde, erklärte HRW, dass “die israelischen Streitkräfte im Mai Angriffe im Gazastreifen durchführten, die ganze Familien verwüsteten, ohne dass ein offensichtliches militärisches Ziel in der Nähe war”.

In Szenen, die seit Jahren nicht mehr zu sehen waren, gab es Bilder des “Wiedererwachens”, als Palästinenser in mehrheitlich arabischen Städten innerhalb Israels in Solidarität mit dem Gazastreifen und Ostjerusalem gegen den Besatzungsstaat demonstrierten. Proteste gab es in Jaffa, Haifa, Umm Al-Fahm, Nazareth, Lydda, Ramleh, Akko, Tiberias, Beerscheba und anderswo in dem Gebiet, das die Palästinenser 1948 Palästina nennen. Auch Palästinenser in Jordanien und im Libanon, wo Millionen von Flüchtlingen leben, deren Großeltern während der Gründung Israels von zionistischen Paramilitärs vertrieben wurden, demonstrierten aus Solidarität in Richtung der palästinensischen Grenze.

Innerhalb Israels haben rechtsextreme israelische Mobs Palästinenser gelyncht, einen Mann aus seinem Auto gezerrt und ihn fast zu Tode geprügelt. Geschäfte in palästinensischen Vierteln wurden verwüstet, und der Mob brach in Häuser ein und versetzte die Bewohner in Angst und Schrecken. Auch Synagogen wurden im Zuge der Gewalt zwischen den Gemeinden angezündet, was die Behauptungen der Zionisten über eine friedliche Koexistenz mit ihren “arabischen” Nachbarn in Frage stellte.

Einen Tag vor Kriegsende legte die Hamas ihre Bedingungen für einen Waffenstillstand dar und erklärte: “Erstens: Die israelischen Streitkräfte müssen ihre Angriffe auf das Al-Asqa-Gelände einstellen und die Stätte respektieren. Zweitens: Israel muss die Zwangsräumung der palästinensischen Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah einstellen. Diese Bedingung steht im Einklang mit dem Völkerrecht und ist nicht nur eine Bedingung, die von der Hamas-Behörde erwartet wird.”

Israel hat versucht, seine Erfolge in der Operation 2021 als einen großen Erfolg zu vermarkten, aber viele sahen den Krieg als eine Niederlage für den Besatzungsstaat. In den 11 Tagen wurden fast doppelt so viele Zivilisten in Israel getötet wie in den 51 Tagen des Gaza-Krieges 2014. Die Fähigkeit der Hamas, Raketen auf den Besatzungsstaat abzufeuern, machte auch die Schwachstellen des Landes deutlich. Darüber hinaus war die Entscheidung der Palästinenser innerhalb Israels, sich zu solidarisieren, ein starkes Zeichen der Einheit, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Es legte die grundlegenden Risse in der israelischen Gesellschaft offen, die sich in der Lynchjustiz an palästinensischen Bürgern Israels manifestierten.

Israelische Kommentatoren beschrieben, wie “‘Wächter der Mauern’ in Gaza zu Israels am gründlichst gescheitertem und sinnlosesten Grenzkrieg aller Zeiten geworden ist.” Innerhalb Israels keimte die Sorge vor einer dritten Intifada im Westjordanland wieder auf, und viele Experten warnten, dass die Bedingungen für einen Volksaufstand reif seien. Der Krieg war auch ein Schlag für die so genannten “Abraham-Abkommen”. Er entlarvte die Lüge und die Sinnlosigkeit einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel, während die Palästinenser weiterhin unter brutaler militärischer Besatzung leben. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...