Das Gleiche gilt für deutsche und europäische Juden! Evelyn Hecht-Galinski

Daniel Ellsberg wird am 19. März 2007 bei einer Demonstration gegen den Irakkrieg in San Francisco verhaftet. (Steve Rhodes/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Erinnerungen an Daniel Ellsberg



Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

20. Juni 2023

Ich traf Daniel Ellsberg, der am Freitag im Alter von 92 Jahren starb, zum ersten Mal im Jahr 2006 in einem Anhörungssaal des Repräsentantenhauses auf dem Capitol Hill. Es war eine Anhörung über Whistleblower. Wir saßen beide im hinteren Teil des spärlich besuchten Raums.

Ich weiß nicht mehr, wie wir das Gespräch begannen, aber ich war gerade von einer Reise nach Vietnam zurückgekehrt, und Dan befragte mich ausgiebig über meine Erfahrungen dort. Er wollte wissen, ob ich glaube, dass das Motiv für das Engagement der USA wirtschaftlicher oder rein ideologischer Natur gewesen sei. Er kannte mich nicht aus einem Loch in der Wand. Aber das war für ihn offenbar nicht von Bedeutung.

Zu seinen vielen höchst menschlichen Eigenschaften gehörte, dass er als ein so berühmter Mann, wie er es geworden war, nicht dem schrecklichen, unnahbaren Egoismus erlag, den sich bekannte Menschen zu eigen machen können. Es gibt viele Journalisten, die jetzt über ihre Erfahrungen mit Dan sprechen oder schreiben. Das liegt daran, dass er für jeden ernsthaften Menschen offen war, der neugierig auf die Dinge war, die ihn intensiv interessierten.

Später in diesem Jahr, 20o6, wurde ich zu einem Abendessen zum 35. Jahrestag der Übergabe der Pentagon-Papiere von Ellsberg an Senator Mike Gravel im Jahr 1971 in das Mayflower Hotel in Washington eingeladen.

Ich habe an diesem Abend nur kurz mit Dan gesprochen, aber ein Jahr später hatte ich einen Buchvertrag, um Gravels Geschichte zu erzählen. Mike war Kandidat für die demokratischen Präsidentschaftswahlen 2008 geworden. Dan erklärte sich bereit, das Vorwort für das Buch zu schreiben (und wies darauf hin, dass viele Leute es fälschlicherweise “Vorwort” statt “Vorwort” nennen). Da er ein wichtiger Teil von Gravels Geschichte war, habe ich ihn für das Buch interviewt.

Dan Ellsberg, Whitney Stewart Gravel mit Mike Gravel beim 35. Jahrestag der Übergabe der Pentagon Papers, Juni 2006. (Joe Lauria)

Ellsberg erzählte mir, dass er 1971 mehrere Senatoren, darunter George McGovern, der für das Amt des Präsidenten kandidierte, gebeten hatte, die Pentagon Papers im Kongressprotokoll zu verlesen, da sie verfassungsmäßige Immunität genössen. Sie haben alle gekniffen.

Dan erzählte mir, dass er anfangs dachte, wenn ein Senator die Papiere im Kongress verlesen würde, würden die Zeitungen darüber berichten, und das, was er enthüllte, würde bekannt werden. Aber dann fand er heraus, dass es genau andersherum ist: Der Senat reagiert auf die Presse, nicht die Presse auf den Senat.

Also ließ er die Papiere der New York Times zukommen. Nach nur zwei Tagen stoppte das Nixon-Justizministerium die Veröffentlichung am 15. Juni 1971. Die Times hatte in den zwei Tagen vor der einstweiligen Verfügung nur sehr wenig von der 7.000-seitigen Studie veröffentlicht. Schon am nächsten Tag veranlasste Ellsberg die Übersendung der Papiere an Gravel, den einzigen Senator, der den Mut hatte, sie entgegenzunehmen und zu Protokoll zu nehmen.

Umschlag von A Political Odyssey, 2008. (Seven Stories Books)

Ellsberg hatte erfahren, dass Gravel eine Verschleppungstaktik verfolgte, um die Wiedereinführung der Wehrpflicht zu verhindern, und er rief Gravel an und fragte ihn, ob er eine Kopie der Pentagon Papers haben wolle.

Sie trafen eine Vereinbarung, wonach Ellsberg, der sich in einem Motel in Cambridge, MA, vor dem FBI versteckte, Ben Bagdikian, damals Redakteur bei der Washington Post, Kopien der Papiere übergab, die an einer Hundeleine befestigt waren. Ein Exemplar war für die Post und eines für Gravel bestimmt.

Bagdikian, der sagte, er fühle sich als Journalist unwohl, wenn er Bote eines US-Senators sei, kaufte zwei Plätze auf einem Flug von Boston nach Washington. Ein Platz war für ihn, der andere für die Papers.

Bagdikian und Gravel trafen sich vor dem Mayflower Hotel, nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt, wo sie die Papiere von Bagdikians Auto in das von Gravel übergaben. Dann gingen sie hinein, um etwas zu trinken, wie Gravel mir erzählte, als ob nichts Besonderes geschehen wäre.

Gravel verbrachte dann Tage damit, “Top Secret” von jeder Seite abzuschneiden. Ellsberg stellte sich am 28. Juni 1971 in einem Bundesgericht in Boston. Am nächsten Tag brachte Gravel die Papiere in den Senat, um sie im Rahmen seines Filibusters zu verlesen. Ein misstrauischer republikanischer Senator vermutete, dass Gravel etwas im Schilde führte, als er eine große Flugtasche neben seinem Schreibtisch sah.

Tatsächlich kam ein demokratischer Senator, Ed Muskie, zu Gravel und fragte ihn im Senat scherzhaft: “Was zum Teufel haben Sie da, Mike, die Pentagon-Papiere?” Und das hatte er tatsächlich.

Doch der republikanische Senator beantragte eine Abstimmung über die Beschlussfähigkeit und scheiterte damit. Also ging Gravel zu Plan B über und berief eine Anhörung im Keller des Kapitols ein. Dort las er die Papiere mehrere Stunden lang im nationalen Fernsehen vor, brach in Tränen aus und gab den Rest zu Protokoll.

Am nächsten Morgen hob der Oberste Gerichtshof der USA das Verbot des Justizministeriums auf, und die Veröffentlichung in den Zeitungen konnte wieder aufgenommen werden.

Von Ellsberg erfuhr ich die wenig bekannte Tatsache, dass das Justizministerium unter Nixon eine Grand Jury in Boston einberufen hatte, um die Reporter der New York Times wegen der Veröffentlichung von streng geheimem Material unter dem Espionage Act zu belangen (genau wie es die Trump- und jetzt die Biden-Regierung mit Assange zu tun versuchen).

Die Grand Jury brach zusammen, als bekannt wurde, dass das FBI Ellsbergs Telefone abgehört hatte, was bedeutet, dass die Regierung auch die Reporter der Times abgehört hatte. Dies war Teil des staatsanwaltlichen Fehlverhaltens, das zu einem Fehlurteil über Ellsbergs Anklage nach dem Espionage Act und zu seiner Freiheit führte.

Im Jahr 2018 habe ich Ellsberg und Gravel zu diesen Ereignissen interviewt:

Im Vorwort zu meinem Buch mit Gravel schrieb Ellsberg, woher er seinen Mut nahm:

“Auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs, im Spätsommer 1969, traf ich junge amerikanische Wehrdienstverweigerer, die auf dem Weg ins Gefängnis waren. Ihr Beispiel warf in mir die Frage auf: ‘Was kann ich tun, um diesen Krieg zu beenden, wenn ich bereit bin, dafür ins Gefängnis zu gehen?’ Wenn sie das konnten, dachte ich, dann kann ich das auch. Diese Art von Mut war ansteckend.'”

Ein Mann, der ein großes Opfer gebracht und seine eigene Freiheit aufs Spiel gesetzt hatte, um unzählige Menschenleben zu retten, machte sich dennoch Vorwürfe.

“Ich hatte an einem schrecklichen, unanständigen Betrug in Vietnam teilgenommen, der uns dazu verleitet hatte, einen hoffnungslosen und ungerechten Krieg fortzusetzen und zu eskalieren – etwas, das beim Einmarsch der Vereinigten Staaten in den Irak im März 2003 reproduziert wurde und sich im Iran wiederholen könnte, wenn wir es jetzt nicht beenden. Im Herbst 1969 dachte ich, dass die Aufdeckung der geheimen Geschichte Vietnams dazu beitragen könnte, uns aus diesem schrecklichen Krieg herauszuholen.

Weil er das Gefühl hatte, nicht schnell genug gehandelt zu haben, als niemand sonst gehandelt hatte (mit Ausnahme seines Partners Anthony Russo, der ebenfalls vor Gericht gestellt wurde), hatte Ellsberg den Beamten in Washington etwas zu sagen, die die Akten über den Irak vor der Invasion 2003 nicht weitergegeben hatten.

“Meine Botschaft an diese Beamten lautet wie folgt: ‘Tut nicht, was ich getan habe. Warten Sie nicht, bis der Krieg begonnen hat und die Kriegsmaschine nicht mehr aufzuhalten ist. Erwägen Sie, vor dem Krieg oder der nächsten Eskalation das persönliche Risiko einzugehen, Lügen zu entlarven und der Öffentlichkeit über die Presse und den Kongress mit Dokumenten die Wahrheit zu offenbaren.'”

Diese Botschaft wiederholte Dan viele Male, so auch bei der Verleihung des Sam-Adams-Preises am 11. April in seinem Haus in Kalifornien. “Tun Sie das, was ich ’64 gerne getan hätte, nicht das, womit ich bis ’69 und ’71 gewartet habe. Handle wie Katharine Gun und Ed Snowden und Tom Drake, Bill Binney und viele andere auf der Liste der Sam Adams-Preisträger, insbesondere Ed Snowden und Julian Assange”, sagte er (Video).

Wenn andere Männer des Lebens überdrüssig werden, verteidigte Dan Ellsberg bis zum Schluss Whistleblower wie Tom Drake, der vor der illegalen Massenüberwachung durch die NSA warnte, Edward Snowden, der die entsprechenden Akten veröffentlichte, John Kiriakou, der das Folterprogramm der CIA aufdeckte, und Chelsea Manning, die die Irak- und Afghanistan-Kriegsakten sowie die diplomatischen Kabel für WikiLeaks zugänglich machte.

Ellsberg meldete sich bis in sein neuntes Lebensjahrzehnt hinein zu Wort. Er schrieb vier wichtige Bücher, verfasste zahllose Artikel, trat bei Protesten (bei denen er mehrmals verhaftet wurde), im Fernsehen und in Webcasts auf, darunter zahlreiche Auftritte bei CN Live! von Consortium News, wo er den einzigen Verleger und Journalisten verteidigte, der jemals unter dem Espionage Act angeklagt wurde – Julian Assange.



Als ich über die Aussagen spanischer Zeugen berichtete, die in Assanges Auslieferungsanhörung im September 2020 verlesen wurden und zum ersten Mal enthüllten, dass die C.I.A. geplant hatte, Assange zu entführen oder zu vergiften, schickte mir Dan eine Nachricht, in der er vorsichtigen Optimismus äußerte und sagte, dies sei schlimmer als das, was ihm während seines Prozesses passiert war, was zu einem Fehlprozess und seiner Freiheit führte. Am 1. Oktober 2020 schrieb er in einer E-Mail:

“Diese beeideten Anschuldigungen von Experten, wenn sie wahr sind (sie berichteten, dass sie umfangreiche Dokumentations- und Videobeweise vorlegen können), implizieren, dass die CIA in der Trump-Administration Verbrechen begangen hat – einschließlich illegaler Überwachung (in diesem Fall von Assanges Interaktionen mit seinen Anwälten) und der Erwägung, ihn in der Botschaft von Ecuador zu vergiften -, die eng mit den Verbrechen der Nixon-Administration gegen mich übereinstimmen, deren Aufdeckung während meines Prozesses zur Abweisung der Anklage gegen mich und Tony Russo und zu Amtsenthebungsverfahren führte, die Nixons Rücktritt erzwangen.

Bislang wurden diese brisanten Enthüllungen (wie die gesamten vier Wochen der Zeugenaussagen) von der NYT und der Washington Post (eine AP-Meldung mit einem Tag Verspätung) nicht veröffentlicht. (Ein wilder Gegensatz zu den Reaktionen der Presse auf genau vergleichbare Enthüllungen gegen Ende meines Prozesses vor 47 Jahren). Historisch. Was daraus entsteht … ist ein wichtiger Test (neben all den anderen) für den Zustand unserer heutigen Republik.”

Er hat sich dann für dieses Interview mit uns zu diesem Thema zusammengesetzt:

Mit der Aussicht auf die Auslieferung Assanges an die USA noch in dieser Woche scheint dieser Test für den Zustand der US-Republik kläglich zu scheitern. In den Tagen oder Wochen, bevor er wegen der Enthüllung von US-Kriegsverbrechen möglicherweise wegen Spionage angeklagt wird, hat Julian Assange nun seinen prominentesten und schärfsten Fürsprecher verloren.

Und die Welt hat einen ihrer größten Fürsprecher für den Frieden verloren.

Dan war bei zahlreichen anderen Gelegenheiten in unserer Sendung zu Gast, um über Assange zu sprechen. Er setzte sich auch mit der GCHQ-Whistleblowerin Katharine Gun bei CN Live! am 27. September 2019 zusammen, kurz nach der Veröffentlichung von Official Secrets, einem Spielfilm über Guns durchgesickerte Dokumente, die zeigen, wie die USA Mitglieder des UN-Sicherheitsrats ausspioniert haben, um sie unter Druck zu setzen, damit sie für die Invasion des Irak stimmen. Dieser Versuch ist gescheitert.

Im März 2019 besuchte ich Dan in seinem Haus in der Bay Area mit seinem spektakulären Blick auf die Bucht. Wir sprachen ausführlich über den Espionage Act, da ich gerade an einem Artikel über ihn im Zusammenhang mit dem Official Secrets Act und Assange arbeitete.

Wir waren uns auch nicht einig über die Mueller-Untersuchung und darüber, ob sie schlüssig bewiesen hat, dass Russland den DNC gehackt hat. (Da die WikiLeaks-Veröffentlichungen dieser Dokumente, nicht die mündlichen Aussagen, völlig korrekt waren, handelte es sich um Informationen über die Wahl, die verbreitet wurden, nicht um Desinformation. Daher ist die Quelle letztlich irrelevant.) Ich stimmte nicht mit Dan überein, dass Mueller irgendetwas bewiesen hat, da seine Anklageschrift nie vor Gericht geprüft werden würde.

Dan war ein loyaler Demokrat, und zwar auf dem linken Flügel der Partei, um genau zu sein. Aber seit den 1990er Jahren ist die Partei nicht mehr die Partei von Roosevelt, sondern rückt in die rechte Mitte. Seit 2016 sind die Neocons von der Republikanischen Partei dorthin abgewandert. Ich war enttäuscht, dass Dan, wie auch Noam Chomsky, nicht gegen beide Parteien Stellung bezogen hat, insbesondere in der Außenpolitik, wo sie sich in ihrer Förderung des Krieges zur Durchsetzung der imperialen Interessen der USA nicht voneinander unterscheiden.

Das letzte Mal, dass ich Dan gesehen habe – nicht auf einem Computerbildschirm – war bei einem Geburtstagsessen in Maryland im Jahr 2019. Er drängte mich praktisch in die Küche, wo ich versuchte, einige der Reste zu essen, und versuchte mich davon zu überzeugen, dass die USA ein Zweiparteiensystem haben und es keine andere Wahl gibt, als die Demokraten zu unterstützen.

Es war ihm unangenehm, ein “Held” zu sein, weil er glaubte, nur das zu tun, was er tun sollte, und vor allem, weil jüngere Whistleblower wie Manning und Snowden als Verräter angesehen wurden.

Weil er die wichtigen Themen, die ihm am Herzen lagen, vor sich selbst stellte – Atomwaffen, illegale Überwachung, der erste Verfassungszusatz oder Julian Assange – ging es nie um Dan Ellsberg. Für ihn ging es um die Probleme, die die Republik, ja sogar die Menschheit bedrohen.

Das sticht in diesem zunehmend narzisstischen Zeitalter der sozialen Medien ganz besonders hervor. Er war freundlich und bescheiden und akzeptierte jeden in seinem Umfeld, der ein berechtigtes Anliegen hatte. Und deshalb war es für mich und für unzählige andere ein Privileg, ihn gekannt zu haben. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

