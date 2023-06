Flirting With Armaggedon-Again – scheerpost.com By Michael Brenner An oddity of our times is the cavalier manner by which analysts of public issues ignore acquired understanding and history. Their motto seems to be: the world begins anew when I first take note of it. We have seen this phenomenon in the rolling discussion of responses to the Great Financial Collapse and […]



Foto einer Attrappe der Little Boy-Atomwaffe, die im August 1945 auf Hiroshima, Japan, abgeworfen wurde. Dies war das erste Foto des Gehäuses der Little Boy-Bombe, das jemals von der US-Regierung veröffentlicht wurde (es wurde 1960 freigegeben). Foto der US-Regierung, DOD und/oder DOE, gemeinfrei, über Wikimedia Commons

Erneuter Flirt mit dem Armaggedon

Von Michael Brenner

20. Juni 2023

Eine Merkwürdigkeit unserer Zeit ist die unbekümmerte Art und Weise, mit der Analysten öffentlicher Themen das erworbene Verständnis und die Geschichte ignorieren. Ihr Motto scheint zu sein: Die Welt beginnt neu, wenn ich sie zur Kenntnis nehme. Wir haben dieses Phänomen in der laufenden Diskussion über die Reaktionen auf den Großen Finanzkollaps und den COVID-Abschwung gesehen. Für viele könnte Keynes genauso gut nie existiert haben, Billionen wurden in einer digitalisierten Version des lange diskreditierten “Trickle-Down”-Modells an die schuldbeladene Wall Street statt an die angeschlagene Main Street geleitet, und eine strenge staatliche Regulierung der Finanzinstitute wurde als rückschrittlich abgetan. Das dogmatische Festhalten an archaischen Sparmaßnahmen hat die Volkswirtschaften in ganz Europa und in weiten Teilen der am wenigsten entwickelten Länder in den Ruin getrieben. Wir sehen es in dem Irrglauben, dass man sich bei der Inflationsbekämpfung auf die Verhinderung steigender Löhne konzentrieren muss, auch wenn die offiziellen Statistiken eindeutig zeigen, dass derzeit die Profitgier der Unternehmen bei weitem der Haupttreiber des Verbraucherpreisindex ist. Wir haben es in der vorsätzlichen Ignorierung der Binsenweisheit gesehen, dass die Einleitung einer Demütigungskampagne gegen eine andere Macht, verbunden mit einer Reihe persönlicher Beleidigungen gegen deren Führer, jeden diplomatischen Austausch und jede Verhandlung ausschließt. Wir haben es an der ungezügelten Bereitschaft gesehen, Verträge und Abkommen von großer Bedeutung aufzukündigen, die jede Glaubwürdigkeit auf der ganzen Linie auflöst. Doch das Vertrauen in das Bewährte bleibt bestehen.

In diesen Tagen stehen die durch den Ukraine-Krieg wiedererwachten Nuklearfragen, die durch den Taiwan-Streit ausgelöste breite Diskussion über einen Krieg mit China, die ungeklärte Iran-Frage und die wachsende nordkoreanische Fähigkeit im Mittelpunkt. Sie werden wie etwas Neues unter der Sonne behandelt. Das ist verwirrend – und beunruhigend. Vor Jahrzehnten haben sehr fähige Köpfe die Logik und die Psychologie der Nuklearstrategie genauestens untersucht und dabei Analysen von bemerkenswerter Raffinesse erstellt. Die Erfahrung der letzten 70 Jahre hat sie noch weiter gestärkt. Heute jedoch nehmen sich selbsternannte Experten und Expertenmeinungen außergewöhnliche Freiheiten, die weder ein zielgerichtetes Denken noch die Geschichte widerspiegeln, noch ein Bewusstsein dafür, dass die Themen, zu denen sie sich frei äußern, bereits zuvor gründlich behandelt wurden.

Diese Situation hat mich dazu veranlasst, den Versuch zu unternehmen, das seit 1945 Gelernte zusammenzufassen und auf die gegenwärtige und künftige Situation anzuwenden. Damit soll ein konzeptioneller Rahmen für die Betrachtung der beiden aktuellen Abweichungen von der orthodoxen nuklearen Weisheit geschaffen werden, die sich durchgesetzt haben: 1) die Möglichkeit des Einsatzes taktischer Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft (TNW), um das Gleichgewicht in einem konventionellen militärischen Konflikt zu verändern; 2) die Möglichkeit, dass sich die Protagonisten auf einen begrenzten nuklearen Schlagabtausch einlassen könnten, ohne dass es zu einem Kataklysmus kommt. Der Kommentar ist aufgrund der Einbeziehung von Zusatzmaterial ungewöhnlich lang. Für diejenigen, die sich mit Nuklearstrategie nicht anfreunden können, oder die sich von dem Strandtyrannen, der ihnen Sand ins Gesicht wirft, ablenken lassen, gibt es auf Seite 10 eine natürliche Pause.

Die erworbene Weisheit lässt sich in folgende Thesen zusammenfassen.

1. Wenn wir von einer Begegnung zwischen zwei nuklear bewaffneten Staaten sprechen, dienen die Waffen in erster Linie der Abschreckung des anderen. Das Risiko und die Folgen eines Atomkriegs sind so groß, dass sie jeden möglichen Vorteil bei dem Versuch, sie zu militärischen Zwecken einzusetzen, überwiegen.

2. Dieser Zustand der gegenseitigen gesicherten Zerstörung (MAD) ist stabil, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Beide Seiten sind in der Lage, einem Erstschlag standzuhalten und gleichzeitig die Mittel für einen nuklearen Gegenschlag bereitzuhalten, und wenn der Wille dazu vorhanden ist. Niemand hat jemals daran gedacht, Letzteres zu testen.

3. Das Fehlen einer gesicherten Zweitschlagskapazität auf einer Seite bringt ein Element der Instabilität mit sich, indem es sowohl den Überlegenen zu einem Erstschlag verleitet als auch den Unterlegenen zu einem Präventivschlag ermutigt. Diese Bedingung erhöht das Risiko eines unbeabsichtigten nuklearen Einsatzes in unermesslichem Ausmaß. Das indisch-pakistanische Patt bestätigt die stabilisierende Wirkung von Atomwaffen auch unter unvollkommenen Abschreckungsbedingungen. Das heißt: relativ kleine Arsenale; keine unverwundbaren Trägersysteme; angrenzende geographische Gebiete; wichtige Streitpunkte; und eine Geschichte vergangener Kämpfe (1947, 1965, 1971, 1999).

4. Es gibt eine weitere Bedingung für eine stabile binäre nukleare Beziehung: hochentwickelte und zuverlässige Kommando- und Kontroll-/Fehlersicherheitssysteme, z.B. permissive action links (PALs) auf nuklearen Trägersystemen. Das liegt im Interesse aller – mit einer Ausnahme. Die Ausnahme könnte ein unterlegener Nuklearstaat sein, der die Befürchtung schüren möchte, dass seine Waffen auf dem Höhepunkt einer Krise versehentlich aktiviert werden könnten – und damit einen überlegenen (nuklearen und konventionellen) Gegner davon abhält, seinen Vorteil auszuspielen. Eine ähnliche Logik deutet darauf hin, dass man das Image kultiviert, “irrational” zu sein. Wären die Vereinigten Staaten in den Irak einmarschiert, wenn sie geglaubt hätten, dass ein “verrückter” Saddam 3 oder 4 Atomwaffen besäße? Würden sie ein aggressives Vorgehen gegen den Iran in Betracht ziehen, wenn sie glaubten, dass die “verrückten Mullahs” im Besitz von 3 oder 4 Atomwaffen wären?

5. Ein nuklear bewaffneter Staat, der ein wirksames ballistisches Verteidigungssystem (BMD) einsetzt, hat theoretisch die Möglichkeit, die Fähigkeit eines nuklear bewaffneten Gegners zur Vergeltung zu neutralisieren. Das könnte ein gewisser Anreiz sein, einen entwaffnenden Erstschlag zu führen. Der Anreiz wird noch größer, wenn der mit BMD ausgestattete Staat nur über ein rudimentäres Arsenal verfügt. Die gleiche Logik gilt für riskante Aktionen der überlegenen Macht unter Einsatz konventioneller Streitkräfte. Der Schlüsselfaktor in all diesen Berechnungen ist der Grad des Vertrauens in die Zuverlässigkeit der eigenen BMD. “Fast” ist nicht gut genug, wenn Atomwaffen vorhanden sind. Derzeit gibt es kein zuverlässiges BMD-System, das einen undurchdringlichen Schutzschild bieten könnte. Das Patriot-System und andere Systeme, die von den Vereinigten Staaten als Schutz gegen eine vermutete iranische Bedrohung angepriesen werden, erfüllen die Anforderungen nicht – siehe Ukraine.

6. Kann der unterlegene Atomstaat den überlegenen Staat davon abhalten, ihn direkt mit konventionellen Waffen anzugreifen? Hierzu gibt es nicht viele Daten – zumal es keinen Fall gibt, in dem der überlegene Staat dies versucht hätte. Wäre ein Iran mit einem rudimentären Atomwaffenarsenal in der Lage, einen amerikanisch oder israelisch geführten Angriff à la Irak durch die Bedrohung von Truppenkonzentrationen und/oder Flottenelementen im Persischen Golf abzuschrecken? Wir können nur sagen, dass dies zu erhöhter Vorsicht führen wird. Aktuelles Beispiel: Wird die Aussicht auf die Einführung von (amerikanischen) NATO-Truppen in der Ukraine durch die Befürchtung zunichte gemacht, dass im Falle eines Erfolgs die Chancen für einen russischen Rückgriff auf TNW sinken könnten? Würden sich die Vereinigten Staaten oder China davon abhalten lassen, im Extremfall auf die nukleare Option zurückzugreifen, wenn sie einen konventionellen Krieg um Taiwan verlieren?

Was diese beiden Szenarien von den Krisen des Kalten Krieges unterscheidet, ist die Tatsache, dass sich die Parteien in direkten Feindseligkeiten befinden. Das sollte logischerweise die bereits in der Vergangenheit stark ausgeprägten Vorsichtsinstinkte verstärken. Allerdings gibt es heute so genannte Strategen, die ernsthaft Szenarien vermuten, in denen mit TNW herumgespielt wird. Die unausweichliche Wahrheit ist natürlich, dass jeder Krieg mit China Taiwan auslöschen wird. Das Schicksal von ein paar Millionen Taiwanern hat in dieser Gleichung nicht mehr Gewicht als das Schicksal von ein paar Millionen Ukrainern.

7. Wenn der unterlegene Staat (z.B. Nordkorea) in der Lage ist, eine Atomwaffe gegen das Heimatland des Überlegenen einzusetzen, wächst die Vorsicht um mehrere Größenordnungen.

8. Kann der Nuklearstaat einen glaubwürdigen Abschreckungsschirm für einen Verbündeten bereitstellen, der einem überlegenen bewaffneten Feind konventionell unterlegen ist? (Westeuropa gegenüber der Roten Armee). Die Erfahrungen der NATO und Südkoreas sagen “ja”. Das heißt, wenn für den Staat, der den “Nuklearschirm” bereitstellt, viel auf dem Spiel steht, z.B. die Integrität Westeuropas oder Japans. Diese Logik gilt jedoch nicht für eine mögliche NATO/US-Verteidigungsgarantie für ein ukrainisches Staatsgebilde. Denn die Ukraine ist weder Mitglied eines Verteidigungsbündnisses, das rechtliche Zusagen und Verpflichtungen mit sich bringt, noch hat sie ein bilaterales Abkommen mit den USA, wie es Japan hat. Darüber hinaus hat die Ukraine für die Vereinigten Staaten nicht die gleiche Bedeutung.

In diesem Zusammenhang ist auch die Vermutung zu sehen, dass Russland in der Ukraine auf TNW zurückgreifen könnte, falls es am Rande einer entscheidenden Niederlage stünde. Da es keinen Verteidigungsvertrag zwischen der Kiewer Regierung und der NATO – oder den USA auf bilateraler Ebene – gibt, wäre die Angst vor einer nuklearen Reaktion gering. Außerdem steht kein zentrales Sicherheitsinteresse auf dem Spiel. Es gäbe jedoch weitreichende Auswirkungen – anderswo, längerfristig, indirekt -, die Russlands globaler Position erheblichen Schaden zufügen könnten, einen Schaden, der gleich groß oder größer wäre als der, der im Ukraine-Krieg entsteht.

Putins vage Anspielung auf Atomwaffen ist nicht als Drohung mit dem Einsatz von TNW zu verstehen, sondern als Bekräftigung der Botschaft, dass jeder physische militärische Konflikt zwischen Atommächten (den USA und Russland) katastrophale Risiken birgt. Daher wird Washington gewarnt, dass es jeden Gedanken an eine bewaffnete Intervention von vornherein ausschließen sollte. Die Stationierung von TNW in Weißrussland dient demselben Abschreckungszweck, indem sie einen nuklearen Schutzschirm über einen engen Partner spannt, der vom Westen ins Visier genommen werden könnte.

9. Was ist mit dem Atomtabu? Zur Zeit von Hiroshima/Nagasaki existierte es nicht – aus zwei Gründen. Die verheerende Wirkung von Atomwaffen war noch nicht demonstriert worden; wir befanden uns mitten in einem totalen Krieg mit Japan. Dieses Tabu besteht auch heute noch und wird jeden, der versucht ist, Atomwaffen zwangsweise einzusetzen, davon abhalten.

10. Diese Logik hat offensichtlich jeder verinnerlicht, der in der Lage war, einen Atomschlag zu befehlen. Kein ziviles Staatsoberhaupt (und fast alle militärischen Befehlshaber) mit der Befugnis, einen Nuklearangriff zu starten, hat jemals geglaubt, dass das Ergebnis etwas anderes sein würde als ein massiver Austausch – gegenseitiger Selbstmord für diejenigen, die über große Arsenale verfügen. Das galt mit Sicherheit ab Anfang der 1960er Jahre, als die UdSSR zuverlässige nukleare Vergeltungswaffen einsetzte und die Vorstellung, einen wie auch immer gearteten nuklearen Schlagabtausch zu “gewinnen”, im Pentagon und bei seinen intellektuellen Hilfskräften schwand. Diese ernüchternde Realität hat die Risikobereitschaft auf niedrigeren Konfliktebenen nicht gefördert. Ganz im Gegenteil.

Es gab eine mögliche Ausnahme, die im Laufe der Jahre weite Verbreitung fand. Es handelt sich um den Bericht, dass Israels Premierministerin Golda Meier im dunkelsten Moment des Jom-Kippur-Krieges von 1973 Elemente seiner Atomstreitkräfte für den Einsatz bereithielt, wenn Israels Überleben auf dem Spiel stand. Spätere Untersuchungen haben Zweifel an dieser Geschichte aufkommen lassen. Das heißt aber nicht, dass sie es ausschließen würde, wenn das Schicksal des Landes gefährdet wäre.

F: Sind diese nüchternen Überlegungen/Instinkte heute noch gültig?

Ergänzende Thesen

1a. Wenn wir die technischen und psychologischen Voraussetzungen für die Abschreckung ernst nehmen (und ich bin mir nicht sicher, ob dies zutrifft – siehe “1” oben), dann besagt die Logik, dass die wirksamste Strategie zur Abschreckung diejenige ist, die man im Falle von Feindseligkeiten auf keinen Fall einsetzen möchte. Beispiel: ein Stolperdraht oder ein Mechanismus des Jüngsten Gerichts. Funktioniert wunderbar als Abschreckung, aber… Deshalb hat die Entwicklung von ballistischen Unterwasserraketen (SLBM) der stabilen Abschreckung einen solchen Schub gegeben.

2b. Zwei Dinge schrecken ab: Gewissheit (siehe “3”) und völlige Ungewissheit (siehe “1” oben). Gewissheit kann die Form von Stolperdrähten annehmen: z.B. taktische Nuklearwaffen in Europa, die auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden und mit ziemlicher Sicherheit zu einem strategischen, interkontinentalen Schlagabtausch eskalieren würden. Gewissheit könnte eine andere Form annehmen: “Abschuss mit Vorwarnung”. Das bedeutet, dass ICBMs und SLBMs aktiviert und gestartet werden, sobald ankommende Raketen – in welcher Anzahl und auf welcher Flugbahn auch immer – entdeckt werden. Damit ist auch das Risiko gebannt, dass ein ankommender Schlag die Führung der angegriffenen Regierung “enthaupten” könnte, so dass sie nicht mehr reagieren kann. Das Wissen, dass solche Vorkehrungen bestehen, sollte die ultimative Abschreckung für einen absichtlichen Erstschlag sein. Im Falle eines versehentlichen oder begrenzten Abschusses haben Sie jedoch beide Seiten zum Selbstmord gezwungen. Die US-Regierung hat nie erklärt, dass sie über eine solche Vereinbarung verfügt, die eine direkte Verbindung zwischen dem Warnsystem und dem Abschuss von Interkontinentalraketen herstellt – aber es gibt immer wieder Behauptungen, dass es solche Vereinbarungen seit den Tagen von Jimmy Carter gibt.

3c. Das Vernünftigste, was man in Bezug auf Atomwaffen im eigenen Besitz oder im Besitz eines Feindes tun kann, ist, sie zu vergessen.

Der Punkt ist, dass wir uns nicht auf formale Rationalität (Bewusstsein über Ziele, Mittel, Wahrscheinlichkeiten) verlassen müssen, wenn es um Atomwaffen geht. Das Schlüsselelement ist die Wahrnehmung. Atomwaffen sind seit August 1945 ein Tabu und werden von allen, die für sie verantwortlich sind, als solches akzeptiert. Man gerät in Schwierigkeiten, wenn man versucht, die Sache von Grund auf neu zu durchdenken, weil einige einfach einen logischen Schritt überspringen oder ihren Emotionen nachgeben könnten. (Kissinger und andere taten dies in den 1950er und 60er Jahren mit ihren weit hergeholten Ideen über einen begrenzten Atomkrieg, der auf taktische Atomwaffen (TNW) beschränkt war. Siehe sein heute vergessenes Buch Nuclear Weapons and National Strategy – 1958. Dieses Buch begründete seinen Ruf als Stratege).

Hier ist eine Analogie. In der gesamten Geschichte der New Yorker U-Bahn ist kein einziger Fall bekannt, bei dem sich jemand einen Stromschlag zugezogen hätte, als er das Gleis – und die dritte Schiene – überquerte, um den gegenüberliegenden Bahnsteig zu erreichen. Und das, obwohl dieser Weg kürzer und schneller ist, als hinauf und hinüber zu gehen. Die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass der eine oder andere es tatsächlich versucht und sich dabei umbringt, besteht darin, überall im System große Plakate aufzuhängen, auf denen die Vor- und Nachteile dieses Weges gegenüber dem Hinauf-, Hinüber- und Hinuntergehen über die Treppe dargelegt werden – auch wenn die Schlussfolgerung, dass es keinen Sinn macht, es zu versuchen, fett und rot unterstrichen ist.

Eine Schlussfolgerung: Indien und Pakistan sollten alle Denkfabriken, die sich mit Nuklearstrategie beschäftigen, schließen.

4d. In Nuklearfragen ist es gefährlich, ein Team intelligenter strategischer Planer zusammenzustellen, die viel Zeit und den Auftrag haben, über den Tellerrand zu schauen. Sie werden wahrscheinlich komplizierte Pläne entwerfen, die zwar an der Oberfläche plausibel erscheinen, aber in Wirklichkeit nur einen schwachen Bezug zur Realität haben. Die Leistungen der RAND Corp im Dienste der Luftwaffe bestätigen diese Befürchtung. Hier ein Beispiel für die extremen Vorschläge, die aus dieser Art von “blue-sky thinking” hervorgehen können: Eine Idee, die das Zeichenbrett verlassen hat, sah eine Reaktion auf Signale vor, dass NORAD Flüge sowjetischer Raketen auf einer Flugbahn entdeckt hatte, die auf unsere eigenen Raketensilos gerichtet war. Sie sah ein synchronisiertes Starten unserer mehr als 1.000 flüssigkeitsbetriebenen ATLAS-Raketentriebwerke vor, die einen so gewaltigen Nachhall erzeugen würden, dass die Erdrotation für eine Mikrosekunde angehalten würde. Infolgedessen würden die sowjetischen Raketen ihre Ziele verfehlen und stattdessen in den Maisfeldern von Missouri, dem Mount Rushmore und dem Yellowstone Park landen. Physiker, die über ein gewisses Maß an Wissen verfügen, erkannten, dass dies eine lächerliche Erwartung war – und dass, wenn ein solcher Schock erzeugt werden könnte, die Erde selbst aufbrechen würde. (Siehe Ellsberg für einen ausführlicheren Bericht).

Kurz gesagt, die Nukleardoktrin mit den dazugehörigen Einsätzen, die als Abschreckung am effektivsten ist, ist die schlechteste, wenn es zu tatsächlichen Feindseligkeiten kommen sollte.

Theoretisch gibt es eine Möglichkeit, die beiden Ziele miteinander zu vereinbaren: Man sollte lautstark verkünden, dass man Vorkehrungen für den Abschuss bei Warnung getroffen hat, dies aber nicht tun. Niemand wird Ihren Bluff wahrscheinlich durchschauen.

5e. Leider gibt es immer noch ein paar dieser Dr. Strangelove-Typen, die über das gesamte Verteidigungs-Establishment verstreut sind und solche verrückten Ideen hegen. Einer von ihnen war Dick Cheney, der einen Plan für einen massiven Luftangriff auf den Iran vorantrieb, der den möglichen Einsatz von TNWs beinhaltete. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Jahren 2005-2006 wurde dieser Plan von George Bush wohlwollend betrachtet. Dass er schließlich verworfen wurde, lag zum großen Teil am entschiedenen Widerstand der Pentagonspitze gegen die nukleare Komponente. Wie ein Teilnehmer des politischen Prozesses später sagte: “Bush und Cheney meinten es todernst mit der nuklearen Planung …., und die zivile Hierarchie fühlt sich von den hohen Tieren außerordentlich verraten. “1

Das war beileibe nicht die einzige Gelegenheit, bei der das Weiße Haus ernsthaft in Erwägung zog, Atomwaffen im Kampf gegen einen nicht-nuklearen Feind einzusetzen.2 Heute werden sie wiederbelebt.

6f. Die andere Idee, die in der strategischen Literatur aufgetaucht ist, betrifft die nukleare Kriegsbekämpfung. Diese widerstandsfähige Staude hat sich mehrmals wie ein Phönix aus dem kritischen Staub erhoben. Die jüngste Version ist im Kontext eines konventionellen Krieges zwischen China und den Vereinigten Staaten angesiedelt. Die Analyse postuliert, dass ein “verlierendes” China auf den Einsatz taktischer Atomwaffen zurückgreifen könnte.2 Eine Variante sieht vor, dass Washington auf Atomwaffen zurückgreift, wenn der konventionelle Krieg eine ungünstige Wendung nimmt. Dieses Szenario entbehrt in mehrfacher Hinsicht der Glaubwürdigkeit.

Vor allem die Vorstellung, dass ein nuklearer Schlagabtausch unter eine bestimmte (nicht definierte) Schwelle begrenzt werden könnte, ist angesichts der Erkenntnisse über das menschliche Verhalten unrealistisch. Das Fehlen jeglicher Regeln bedeutet, dass die Vertrauensspanne bei der Einschätzung der Eskalationswahrscheinlichkeit extrem groß ist. (Dies wird im obigen Abschnitt behandelt). Darüber hinaus ist es nahezu unmöglich, sich eine Situation vorzustellen, in der das US-Militär die chinesischen Streitkräfte so weit besiegt, dass das Land für eine amerikanische Besetzung oder das Diktat von Bedingungen (wie auch immer diese aussehen mögen) anfällig wird. Eine glaubwürdige Erzwingung der Unterwerfung unter ein bestimmtes Diktat aus Washington würde entweder eine Besetzung oder die Androhung von Angriffen auf Städte nach sich ziehen müssen. Die Armee, die mit der Befriedung Bagdads alle Hände voll zu tun hatte, ist nicht in der Lage, über 1,3 Milliarden Chinesen zu herrschen. Ein möglicher Angriff auf hochwertige Ziele könnte durch die strategischen Nuklearkapazitäten abgeschreckt werden, über die China verfügen würde.

Diese Argumentation macht deutlich, wie leichtsinnig sowohl die Vorstellung ist, dass ein konventioneller Krieg zwischen Atommächten geführt werden könnte, ohne dass es zu einer nuklearen Eskalation kommt, als auch der Glaube, dass es keine Eskalationsstufe zwischen TNW auf dem Schlachtfeld und einem vollständigen nuklearen Schlagabtausch gibt.

7g. Eine Zeit lang war die Ausarbeitung nuklearer Szenarien – strategisch (Gegenmacht) und taktisch mit Schwerpunkt auf TNW in Europa – eine Art intellektuelles Gesellschaftsspiel unter Verteidigungsintellektuellen (einschließlich einiger Militärs). Mitte der 70er Jahre war das Spiel ausgereizt, als alle die “Bombe” akzeptierten, auch wenn sie sie nicht liebten. Die Rolle der SLBMs bei der Festigung von MAD war der Schlusspunkt.

Verteidigungsintellektuelle neigen zu Gesellschaftsspielen – wie zum Beispiel das modische COIN.

8h. Hier ein allgemeiner Gedanke zur erweiterten Abschreckung als “allgemeiner” Typus. Während der Jahre des Kalten Krieges haben die Vereinigten Staaten und ihre strategisch abhängigen Verbündeten mit der Frage der Glaubwürdigkeit gerungen. Jahrelange gedankliche Auseinandersetzungen führten nie zu einer Lösung. Dafür gibt es einen wesentlichen Grund: Es ist schwieriger, einen Verbündeten zu überzeugen als einen potenziellen Feind davon, dass man bereit ist, ihn durch die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen zu schützen. Diese Merkwürdigkeit hat zwei Aspekte. Erstens muss der Feind nur die Psychologie einer anderen Partei berücksichtigen, während der Verbündete die Psychologie von zwei anderen Parteien berücksichtigen muss. Zum anderen kennt der Feind die direkten Kosten, die entstehen, wenn er unsere Glaubwürdigkeit unterschätzt, und wird in einem nuklearen Umfeld immer sehr konservativ kalkulieren. Im Gegensatz dazu kann der Verbündete, der nicht die harte Realität erlebt hat, sowohl das mögliche Ziel eines nuklearen Angriffs als auch der mögliche Urheber eines nuklearen Angriffs zu sein, nicht in vollem Umfang an dieser Psychologie teilhaben.

9i. Auswirkungen auf die Golfregion. Wenn die Europäer, Südkoreaner und Taiwanesen zeitweise an der Glaubwürdigkeit des Nuklearschirms gezweifelt haben, dann werden es die Führer der Golfstaaten angesichts der größeren kulturellen und historischen Distanz auch tun. Positiv ist, dass es zur Abschreckung einer embryonalen iranischen Nuklearkapazität, die die Vereinigten Staaten nicht erreichen kann, viel weniger braucht als zur Abschreckung der Sowjetunion.

Es wird viel über ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten geredet, wenn die sunnitischen Staaten wirklich über die Aussicht auf einen iranischen “Ausbruch” in fünfzehn oder so Jahren besorgt wären. Dieses Proliferations-Szenario hat einen fatalen Fehler. Zum einen ist ein schneller Schritt zum Bau einer Bombe innerhalb von 90 Tagen (wie die Israelis sagen) oder sogar einem Jahr unsinnig. Zur Entwicklung einer Atomwaffe gehört viel mehr als die Anhäufung von genügend HEU. Man stapelt es nicht einfach in einer Ecke, deckt es mit einer Schicht aus abgegriffenen Nukleartechnik-Handbüchern zu und kommt dann ein paar Monate später zurück, um festzustellen, dass man eine Waffe durch einen Prozess der spontanen Erzeugung erworben hat. Die Anforderungen an Technik und Herstellung sind streng. Ein kompetenter, unvoreingenommener Experte auf dem Gebiet der Nukleartechnik und -konstruktion wird Ihnen sagen, dass 3 bis 5 Jahre eine viel vernünftigere Schätzung sind – wenn keine Hindernisse auftreten (siehe ADDENDUM).

Zweitens sollte bei Spekulationen über ein saudisches Atomprogramm der Faktor der Fähigkeiten und nicht der Faktor des Willens im Vordergrund stehen. Der Bau einer primitiven Atombombe ist immer einfacher geworden, da Wissen und Technologie immer leichter verfügbar sind. Dennoch erfordert ein Entwicklungsprogramm hochentwickelte technische Fähigkeiten und eine solide industrielle Basis. Beides fehlt Saudi-Arabien und wird es auch in Zukunft nicht sein. Selbst im regionalen Vergleich ist sie sehr dünn. Saudi-Arabien ist nicht in der Lage, auch nur die einfachsten mechanischen Produkte herzustellen. Dieses Defizit kann nicht durch unter Vertrag genommene Spezialisten ausgeglichen werden. Wieder einmal spielen also vermeintlich verantwortungsbewusste Menschen in verantwortungsvollen Positionen ein Spielchen, als ob ihre politisch motivierten Äußerungen auf der Realität beruhen und logisch begründet wären.

Große Themen

A. Nukleare Abrüstung & die Null-Option

Wir werden niemals eine atomwaffenfreie Welt erreichen. Eine Annäherung an den Nullpunkt ist aus offensichtlichen Gründen höchst gefährlich, und bescheidene Reduzierungen der Arsenale der Vereinigten Staaten und Russlands sind strategisch bedeutungslos. Ja, es ist ein Gesprächsthema im Zusammenhang mit der Verbreitung von Kernwaffen, da wir im Rahmen des NVV rechtlich verpflichtet sind, die Anzahl der Sprengköpfe in den Arsenalen der Kernwaffenstaaten zu verringern. Kein potenzieller Waffenstaat kümmert sich jedoch um diese Zahlen, wenn er die folgenschwere Entscheidung trifft, ob er nuklear werden will oder nicht.

B. Die Gewährleistung der Sicherheit von Nuklearlagern und hochradioaktivem Material ist natürlich von größter Bedeutung. In diesem Bereich lassen sich die Ideen, die auf dem Tisch liegen, in drei Kategorien einteilen: die fadenscheinigen, die technischen und die absurden. Zur ersten Kategorie gehört eine Art Konvention, in der alle Beteiligten in wohltuenden Worten ihre Bereitschaft erklären, sich um das Problem zu kümmern, und ernsthaft versprechen, sich zu kümmern. Im zweiten Fall könnten Vereinbarungen über den Austausch praktischer Informationen über die Verringerung des Risikos des unbefugten Zugangs zu oder der Aktivierung von Waffen oder waffenfähigem Material von geringem Nutzen sein. Die Einzelheiten werden wahrscheinlich besser in bilateralen oder umfassenderen Ad-hoc-Kooperationsprojekten ausgearbeitet, wie es die USA seit 50 Jahren tun.

Die dritte Kategorie bezieht sich auf die Schlagzeile über Terroristen und Atomwaffen. Obama hat dies zum Leitmotiv seiner Rüstungskontrollvision gemacht, indem er wiederholt erklärte, der Terrorismus sei die größte nukleare Bedrohung, der wir gegenüberstehen. Das ist einfach unwahr. Eine korrekte Aussage, die auf Aufklärung abzielt und nicht mit Emotionen spielt, würde besagen, dass die Ergreifung von Nuklearmaterialien durch “al-Qaida” eine lebensgefährliche Situation schaffen würde, ABER kein dringendes Problem darstellt, da die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Fall eintritt, gegen Null geht. Die klassische al-Qaida ist eine schwache, zersplitterte Gruppierung, die kaum mehr tun kann, als physisch zu überleben. Es sind die “Groupies” und Einzelgänger, die in den letzten Jahren für Anschläge in Frankreich und Belgien und vor einigen Jahren in den USA verantwortlich waren. Keiner dieser Anschläge erforderte viel Planung, Organisation oder technisches Geschick.

C. Das Nachdenken über die “No first use”-Frage war während des Kalten Krieges eine zentrale strategische Frage. Die Strategie der Vereinigten Staaten, um dem enormen Vorsprung der Roten Armee bei den konventionellen Waffen zu begegnen, bestand darin, Tausende von taktischen Kernwaffen einzusetzen. Wenn die NATO-Streitkräfte vor dem Angriff zusammenbrachen, konnten wir theoretisch kleine Atomwaffen gegen Ziele auf dem Schlachtfeld und in den hinteren Reihen einsetzen, um die Flut aufzuhalten. Darüber hinaus sollte unsere Fähigkeit, dies zu tun, die Sowjets davon abhalten, einen konventionellen Krieg zu beginnen, in dem Glauben, dass wir unsere Städte nicht aufs Spiel setzen würden, um sie an der Besetzung Westeuropas zu hindern. Ob diese Überlegungen irgendwo anders als in Kriegsspielzimmern existierten, ist eine offene Frage. Jedenfalls schien das alles irrelevant zu werden. Der Ukraine-Konflikt hat ihm neues Leben eingehaucht – zumindest in einigen Kreisen.

II. OBAMA/TRUMP/BIDEN UMARMEN DIE BOMBE

Sprechen die obigen Überlegungen für die Entwicklung einer verfeinerten Erstschlagskapazität? Nein. Im Nahen Osten gibt es angesichts des Missverhältnisses der Kräfte keinen denkbaren Gewinn durch die vermutete Feinabstimmung des amerikanischen Atomwaffenarsenals. Außerdem ist das Risiko einer nuklearen Weiterverbreitung in der Region sehr gering.

Warum also treiben wir ein enorm teures (1 Billion Dollar) Atomwaffenprogramm voran, das keinem offensichtlichen strategischen Zweck dient? Eine denkbare Antwort ist, dass wir einfach nur “mit den anderen mithalten” wollen. Wer sind die Joneses? Als das Programm von der Obama-Regierung ins Leben gerufen wurde, gab es keine. Jetzt verweisen seine Befürworter auf das bahnbrechende Hyperschall-Trägersystem, das von Russland entwickelt wurde und über das wahrscheinlich auch China verfügt. Die grundlegende Wahrheit ist jedoch, dass die “verbesserte” Lieferung die Logik von BMD nicht aufhebt. Nur ein dichtes Raketenabwehrsystem könnte dies angesichts der Existenz von SLBMs leisten. Es ist jedoch ein wirksames Argument, um das Projekt der nuklearen “Aufrüstung” zu rechtfertigen.3

Größere Effizienz? Nuklearwaffen sind insofern einzigartig, als sie ihren Zweck erfüllen, wenn sie nicht eingesetzt werden – sie stehen einfach nur in der Garage. Kleine Verbesserungen der potenziellen Leistung bringen dem Besitzer daher keinen Nutzen. Eine andere, realistischere Erklärung ist, dass wir uns selbst beweisen wollen, dass wir es “können”. Das ist auch der Grund, warum wir Berge besteigen. In diesem Fall ist auch so etwas wie ein technologischer Imperativ im Spiel. Wenn Fortschritte in Wissenschaft und Technik die Aussicht eröffnen, dass wir in der Lage sind, etwas technologisch Beeindruckendes zu tun, dann sind wir versucht zu zeigen, dass wir der Herausforderung gewachsen sind. Ein Großteil der Innovationen in der Postmoderne ist von dieser Art, d. h. technologische Meisterleistungen mit ungewissem praktischen Nutzen. Zu Atomwaffen sollten wir den Macho-Effekt hinzufügen. Diese Geisteshaltung beinhaltet ein Element des Faddismus. Wir kultivieren ein Verlangen nach einem Produkt, nachdem es hergestellt wurde. Intelligente Uhren, zum Beispiel. Oder selbstfahrende Autos.

Die nachträgliche Schaffung von Nachfrage spielt wahrscheinlich eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Impulses für die Aufrüstung mit Atomwaffen im Wert von 1 Billion Dollar. Sobald sich die Militärs und Verteidigungsstrategen” auf extrem leistungsfähige, präzisionsgelenkte und maßgeschneiderte Atomraketen und -bomben festgelegt haben, denken sie sich Ziele aus, für die sie eingesetzt werden könnten. Und vergessen wir nicht, dass für einige die Vorstellung, eine intelligente, nuklear bestückte Rakete durch einen imaginären iranischen Tunnel auf kritische Projekte abfeuern zu können, aufregend ist. Oder stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn wir über eine so meisterhafte Technologie verfügt hätten, als sich Osama bin-Laden im Dezember 2001 in einer Höhle in Toro Bora verschanzte. Ich vermute, dass sie durch abstraktes Denken die Stumpfsinnigkeit von General Franks hätte ausgleichen können, der sich weigerte, Spezialeinheiten zu entsenden (aus Angst vor Verlusten), oder die Unfähigkeit der CIA/NSA, die ihn ein Jahrzehnt lang aus den Augen verloren, bis ein Spaziergänger seinen Aufenthaltsort verriet.

Der titanosauriergroße Preis für diesen zweifelhaften Gewinn scheint es kaum wert zu sein, wenn die viel billigere Alternative die Beförderung von qualifizierten Generälen und Geheimdienstmitarbeitern ist. Es ist schade, dass man nicht von Anfang an erkannt hat, dass dieser größte aller Dinosaurier in Wirklichkeit ein weißer Elefant ist.5

D. Bleibt die Frage, ob Washington ein Interesse daran hat, sich die Option eines Ersteinsatzes von Atomwaffen gegen den Iran oder Nordkorea – oder gar Russland in der Ukraine – offen zu halten. Es ist keineswegs offensichtlich, dass diese doktrinären Nuancen irgendeine praktische Bedeutung haben. Nukleare Präventivschläge sind höchst riskant, da man nie mit Sicherheit weiß, ob sie einen Feind entwaffnen und ihn daran hindern, auf andere höchst unangenehme Weise zu reagieren. Denken Sie an 20.000 nordkoreanische Artilleriegeschütze, die auf Seoul gerichtet sind. Denken Sie an die zahlreichen Gelegenheiten, die sich dem Iran bieten, um im Golf Schaden anzurichten. Denken Sie an Russlands eigenes Arsenal von 3.600 Atomwaffen und sein “existenzielles” Interesse an der Ukraine. Das ist das eine.

E. Kann ein Amerika den Iran davon abhalten, biologische Waffen einzusetzen? Hier sind spezifische Szenarien entscheidend. Ein unprovozierter, aggressiver Einsatz ist eine theoretische Möglichkeit. Ehrlich gesagt kann ich mir eine solche Situation jedoch nicht vorstellen, es sei denn, wir greifen auf die Fantasien eines “verrückten Mullahs” zurück. Das ist die zweite. Die Reaktion auf einen massiven amerikanischen und/oder israelischen Luftangriff ist ein weiteres Szenario. Dies ist von der Motivation her realistischer. Israel kann sich durch Abschreckung schützen, wie es dies auch gegenüber dem Irak während des Ersten Golfkriegs getan hat (siehe die Aussage von Aziz, warum der Irak damals keine chemischen Kampfstoffe in SCUD-Sprengköpfe einbaute). Es gibt keine iranische Bedrohung für amerikanisches Territorium – aus technischen Gründen. Für amerikanische Stützpunkte? Technisch gesehen, ja. Würden abstruse Doktrinen, die in Washington verkündet werden, das Urteil der iranischen Führung in dieser Frage beeinflussen? Wahrscheinlich nicht. Sie würden entscheiden, ob sie unkonventionelle Waffen einsetzen oder nicht, weil sie wissen, dass die Reaktion Washingtons nicht vorhersehbar ist. Das sind drei.

Diese letzten Punkte sind von großer Bedeutung. Wir können nur hoffen, dass sie mit der nötigen Nüchternheit angegangen werden, sobald die Kameras nicht mehr rollen und die Spinnmaschinen zur Ruhe kommen.

III. NUKLEARDOKTRIN REDUX

Es ist zwingend erforderlich, dass wir das vor Jahrzehnten erworbene Verständnis neu formulieren und aufnehmen. Denn es gibt eine neue Generation von Autoren, die sich mit der Nuklearstrategie befassen und diese entweder ignorieren oder ablehnen wollen. Eine davon ist die Wiederbelebung der “Counterforce”-Doktrin. Einfach ausgedrückt, entspricht die “Gegenkraft” der “Mutual Assured Destruction” (MAD), da sie die Möglichkeit vorsieht, einen nuklearen Schlag zu führen und zu gewinnen. Die postulierte Fähigkeit, die Vergeltungsfähigkeit des Gegners durch einen Erstschlag zu zerstören, der seine (land- oder seegestützten) Raketen, strategischen Bomber und auf Schiffen stationierten nuklear bestückten Marschflugkörper ausschaltet. Ein solcher entwaffnender Schlag, so das Szenario, neutralisiert die Abschreckung des Gegners und macht das Land zur Geisel Ihrer Zwangsforderungen. Generell ermutigt es zur Risikobereitschaft bei der Krisenbewältigung.

Counterforce”-Konzepte bestimmten die amerikanischen Atomkriegspläne in den 1950er Jahren. Kennedy und McNamara erzwangen Änderungen, aber der von den Generalstabschefs entworfene Single Integrated Operational Plan (SIOP) wurde nur schrittweise geändert. Bis in die 1970er Jahre hinein räumte der SIOP Varianten der “Counterforce”-Doktrin den Vorrang ein – und das, obwohl die Sowjetunion eine gesicherte Zweitschlagskapazität entwickelt hatte. Sie sind bis heute ein fester Bestandteil der SIOP.

“Counterforce”-Ideen sind immer auf zwei analytische Hindernisse gestoßen: ein technisches und ein psycho-politisches. Um eine solche Strategie in Erwägung zu ziehen, muss man über Raketen von extremer Genauigkeit verfügen, die in der Lage sind, gehärtete Raketensilos zu zerstören, über Mittel, um nuklear bewaffnete U-Boote aufzuspüren und zu zerstören, und über eine breite Küstenabdeckung, die das Zielen auf Überwasserschiffe gewährleistet. Diese mutmaßliche Fähigkeit muss darüber hinaus einen Grad an Zuverlässigkeit und Präzision aufweisen, der den Erfolg nahezu sicher macht. Andernfalls setzen Sie Ihr Land der Zerstörung durch die überlebenden Streitkräfte des Feindes aus, von denen ein kleiner Teil ausreicht, um in den Bevölkerungszentren unerträglichen Schaden anzurichten. Jede Regierung, die auch nur eine geringe Anfälligkeit für einen Erstschlag sieht, würde natürlich die Idee eines “Gegenschlagspiels” ablehnen und stattdessen mit massiven Vergeltungsmaßnahmen drohen.

Neuzeitliche “Counterforce”-Wiederbegründer konzentrieren sich auf technische Vorteile, die dem Angreifer helfen könnten. Insbesondere wird auf die verbesserte Zielgenauigkeit von Raketen verwiesen, die auf harte Ziele gerichtet sind.4 Die Verringerung der CEP (Circular Error Probability) um ein paar Dutzend Meter ist jedoch nicht die entscheidende Variable. Dieser Wert ist bereits seit Jahrzehnten extrem niedrig (50 – 100 Fuß). Der Schwerpunkt liegt auch auf einer verbesserten Ortungstechnik für die Erkennung von U-Booten. Was fehlt, ist die Gewissheit, dass der Nettoeffekt darin besteht, die Chancen auf einen Vergeltungsschlag durch SLBM auf nahezu Null zu reduzieren. Wenn das nicht gelingt, setzt einseitige Abschreckung ein.

Das führt uns zur zweiten Voraussetzung: die Fähigkeit, einen nuklear bewaffneten Gegner einzuschüchtern, indem man a) die Fähigkeit zum Erstschlag demonstriert oder b) einen umfassenden Erstschlag durchführt und den Feind herausfordert, mit den Resten seiner eigenen Nuklearstreitkräfte zurückzuschlagen und sich selbst der Vernichtung auszusetzen. Die Antwort auf den ersten Fall ist, wie bereits erwähnt, die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen gegen hochwertige Ziele (Städte) und vielleicht die Einführung und Bekanntmachung von “Abschuss bei Warnung” oder von Auslösedrahtmechanismen. Die Antwort auf die zweite Frage ist eine Frage des Willens und der Gefühle. Niemand, der einen Erstschlag in Erwägung zieht, kann mit Sicherheit wissen, in welcher geistigen und emotionalen Verfassung sich der Feind unter den hypothetischen Umständen befinden würde. Wenn der Fortbestand einer organisierten Gesellschaft auf dem Spiel steht, wird keine vernünftige Person das Schicksal herausfordern, in der Hoffnung, richtig zu raten.

Die andere Idee bezüglich des Zwangseinsatzes von Atomwaffen sieht den Einsatz von TNW auf dem Schlachtfeld vor. Ein voraussichtlicher Krieg mit China um Taiwan ist der Kontext für diese geplanten Strategien, die einen Rückgriff auf TNWs beinhalten (siehe oben).

Es sind die Vereinigten Staaten, die den Einsatz taktischer Nuklearwaffen ins Auge gefasst haben, um den gegnerischen konventionellen Streitkräften oder ausgewählten hochwertigen Objekten einen entscheidenden Schlag zu versetzen, ohne einen taktischen oder strategischen nuklearen Vergeltungsschlag befürchten zu müssen. Richard Nixon und Henry Kissinger haben solche Einsätze in Vietnam im ersten Jahr seiner Präsidentschaft ernsthaft in Erwägung gezogen. Sie wurden auf Eis gelegt, als die großen Anti-Kriegs-Demonstrationen von 1969 zeigten, wie unpopulär der Krieg geworden war – was Nixons Wiederwahl gefährden könnte.

Denn dieselbe Logik, die den “Counterforce”-Strategien den Boden entzieht, gilt auch für Szenarien, in denen TNWs eingesetzt werden könnten. Es gibt keinen logischen Grund für die andere Seite (die UdSSR), dem Regierungsdenken eines taktischen “Ersteinsatzes” entgegenzukommen, indem sie ausschließt, mit eigenen TNW zu kontern, sei es im Einsatzgebiet (Vietnam) oder anderswo – oder sogar mit einem Gegenschlag (wie die sowjetische Doktrin in Europa öffentlich verkündete, falls die NATO auf TNW zurückgreifen würde).

Alle Doktrinen und Strategien der nuklearen Kriegsbekämpfung – ob sie nun die Variante “Gegenschlag” oder die TNW-Variante betreffen – sind weitgehend fantasielos. Ihre Logik ist nicht nur fehlerhaft, wie oben dargelegt, sondern sie setzen eine kühle Rationalität von Individuen und Institutionen voraus, die unrealistisch ist. Menschen sind keine Rechenmaschinen, ganz gleich, wie hoch ihr Amt oder wie schwerwiegend die Angelegenheiten sind, die sie behandeln. Sie sind anfällig für Emotionen und Impulse, die reine Rationalität verzerren oder sogar außer Kraft setzen können. Wenn sie sich in einer Situation befinden, in der viele andere Menschen unter großem Druck beteiligt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie vom Weg der tadellosen Logik abweichen.

In Wahrheit gibt es keinen Grund für die Annahme, dass sich Regierungsvertreter, die auf mehreren Ebenen Entscheidungen treffen und mit deren Umsetzung betraut sind, kollektiv so verhalten werden, wie es in Szenarien zur Bekämpfung eines Atomkriegs postuliert wird. Herman Kahn, der frühe Henry Kissinger, zeitweise Thomas Schelling und die heutigen selbstbewussten Revisionisten haben von einer Welt fantasiert, die es nicht gibt.* Heutzutage, wo das Oberhaupt der größten Atommacht Donald Trump heißt, sind die Verfechter von Doktrinen, die komplizierte Nuklearspiele beinhalten, genauso verblendet wie der Präsident selbst.

[Professor William Polk, der während der Kubakrise und einer Reihe von Atomkriegsspielen an hochrangigen Entscheidungen im Weißen Haus beteiligt war, hat kürzlich ausführlich über seine Erfahrungen berichtet. Er berichtet, wie nüchterne hochrangige Beamte, Zivilisten und Uniformierte, die an diesen realistischen Simulationen teilnahmen, an verschiedenen Punkten der Übung kollektiv die Entscheidung trafen, “es krachen zu lassen” – massive Atomschläge auszulösen, obwohl die rationale Logik des Spiels etwas anderes nahelegte. (Siehe Anhang – insbesondere Teil II)]

Nuklearstrategie ist ein bisschen wie Marxismus oder Freudsche Analyse oder marktfundamentalistische Wirtschaft. Viele kluge Köpfe setzen ihre Talente ein, um geniale Ausarbeitungen der überlieferten Wahrheit auszuhecken, die von brillanter Logik zeugen – aber ihre Schlussfolgerungen sind völlig von der Realität abgekoppelt. Auf diese Weise lassen sich Ruf und Karriere machen – und viel Unfug anstellen.

Nachtrag: Proliferation aus der Perspektive

Was die Proliferation im Allgemeinen und den Iran im Besonderen betrifft, so besteht ein grundlegender Widerspruch im Nichtverbreitungsregime, das seit fast einem halben Jahrhundert in Kraft ist. Vereinfacht ausgedrückt, wies das Konzept des Verbreitungsrisikos, das im Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verankert war, einen entscheidenden Fehler auf. Es ging nämlich von einer grundlegenden technologischen Unterscheidung zwischen der für ein Kernwaffenprogramm erforderlichen Technologie und der mit einem zivilen Stromerzeugungsprogramm verbundenen Technologie aus. Man ging davon aus, dass die spaltbaren Materialien, die den explosiven Kern einer Bombe bilden (Uran oder Plutonium bestimmter Isotope), nur in hochentwickelten und unerschwinglichen Anlagen hergestellt werden können, die nur sehr wenige Länder anstreben können. Daher wurden die Anreicherung und die Herstellung von Plutonium in Anlagen, die die benötigten Isotope aus nuklearen Abfallbrennstoffen gewinnen, nicht verboten. Um diese Logik zu untermauern, verpflichteten sich die Vereinigten Staaten, zivile Reaktoren weltweit mit schwach angereichertem Uran (LEU) zu Discountpreisen zu beliefern.

Dieses System geriet Anfang der 1970er Jahre aus zwei Gründen aus den Fugen. Die indische Bombe, bei der Plutonium aus einem zivilen (kanadischen) Reaktor mit Schwerem Wasser als Moderator verwendet wurde, zeigte, wie einfach und billig dies war, und verwischte damit die Grenze zwischen zivilen und nuklearen Programmen für alle praktischen Zwecke und Absichten. Die zweite Entwicklung war eine künstlich herbeigeführte Krise bei der Versorgung mit LEU, die auf einen Plan der Nixon-Administration zur Privatisierung der Kernanreicherung zurückging – höhere Preise aufgrund der nominellen Knappheit sollten als Lockmittel für private Investoren dienen. Die Europäer reagierten daraufhin mit dem Bau eigener Anreicherungsanlagen und begannen, diese ins Ausland zu verkaufen. Das offensichtliche Verbreitungsrisiko führte zur Bildung eines Lieferantenclubs, dessen technisch versierte Mitglieder sich darauf einigten, die Anreicherung von den kommerziellen Märkten fernzuhalten. ABER der NVV wurde nie geändert, und die Unterzeichner behalten das Recht, Uran anzureichern und Plutonium wiederzuverarbeiten. Die Verbote der Anreicherung im Iran haben im Rahmen des NVV keinen rechtlichen Bestand.

Das erklärt, warum das iranische Anreicherungsprogramm, neben anderen Aktivitäten, an sich keinen Verstoß gegen den NVV darstellt. Sie wurden aufgrund einer Formalität gefasst, die mit der Öffnung aller nationalen Anlagen für die Inspektion und Überwachung durch die IAEO im Rahmen des Sicherungssystems zusammenhängt. Mit anderen Worten, so wie Al Capone, der wegen Steuerhinterziehung angeklagt wurde. Die Vereinigten Staaten stellen den Iran in der Tat als Capone dar und haben daher eine Strafe gefordert, die in keinem Verhältnis zum Verbrechen steht. Diese angeblichen Übertretungen haben nichts mit dem NVV zu tun. Daher ist die IAEO nicht befugt, andere als die in ihren Ermächtigungsartikeln festgelegten Angelegenheiten zu prüfen, die Brennstoffe und Technologien betreffen, die Teil eines Militärprogramms sind. Zivile kerntechnische Anlagen/Aktivitäten an sich werden nicht als problematisch bezeichnet – ganz im Gegenteil. Auch andere sicherheitspolitische und militärische Angelegenheiten, die keinen spezifischen Nuklearbezug haben, fallen nicht in den rechtlichen Zuständigkeitsbereich der IAEO.

Frage: Was sind die Änderungen, die KI für die oben genannten Bereiche bewirken könnte? NULL.

Übersetzt mit Deepl.com



ANMERKUNGEN

1. In den Jahren 1969-70 versuchten Richard Nixon und Henry Kissinger, den Vietnamkrieg zu beenden – zu amerikanischen Bedingungen. Sie versuchten, die sowjetische Führung durch Andeutungen und Gesten davon zu überzeugen, dass Nixon den Einsatz von Atomwaffen auf dem Schlachtfeld in Erwägung ziehen würde, wenn der Kreml nicht sein ganzes Gewicht auf Hanoi ausüben würde, um die Bedingungen für eine für Washington zufriedenstellende Lösung zu akzeptieren. Nixon und Kissinger gingen sogar so weit, Botschafter Anatoli Dobrynin einzuschalten, um ihm und der Kreml-Führung persönlich die Botschaft zu überbringen, in der Hoffnung, ihn zu verschrecken. Die Sowjets ignorierten die Drohung als einen Bluff, dem jede Glaubwürdigkeit fehlte. (Siehe den Bericht in Nixon’s Nuclear Specter: The Secret Alert of 1969, Madman Diplomacy, and the Vietnam War von Jeffrey P. Kimball & William Burr University of Kansas Press 2015).

Ausführlich behandelt wird es auch von Daniel Ellsberg in The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner Bloomsbury USA 2017). Ellsberg, der sich auf seiner Meinung nach bisher ungeprüfte Geheimdokumente bezieht, verleiht Nixons nuklearen Drohungen mehr Glaubwürdigkeit. Er behauptet, dass mehrere vom Präsidenten und Kissinger erstellte Pläne weiter gingen und detaillierter waren als alle anderen Atomkriegspläne, auf die sich das Pentagon unter anderen Präsidenten vorbereitet hat. Zu der Reihe von Aktionen, die in ihren mutmaßlichen Plänen vorgesehen waren, gehörte die bizarre Idee, einen Schlüsselpunkt auf dem Ho-Chi-Min-Pfad (den Pass) mit “kleinen” Atomwaffen anzugreifen. Das wäre so, als würde man das Autobahnkreuz I-278 der New Jersey Turnpike in die Luft jagen, um das Eindringen der “Saturday Night Specials” nach New York City zu verhindern. Wir sollten uns vor Augen halten, dass dies die Überlegungen zweier nachweislich gesunder Männer waren – im Gegensatz zum derzeitigen Amtsinhaber im Weißen Haus.

Ellsberg fährt fort und behauptet, dass die konsequente Weigerung der Vereinigten Staaten, eine “No-first-use”-Verpflichtung zu unterzeichnen, nicht nur die Rolle von TNWs in der NATO-Doktrin widerspiegelt, sondern auch andere Situationen, die von fast allen Präsidenten seit 1945 als mit hohen amerikanischen Risiken verbunden angesehen wurden

2. Charles L. Glaser und Steve Fetter Sollten die Vereinigten Staaten MAD ablehnen? Damage Limitation and U.S. Nuclear Strategy towards China Internationale Sicherheit Sommer 2016, Vol. 41, Nr. 1, S. 49-98

3. Für Details siehe “As U.S. Modernizes Nuclear Weapons, ‘Smaller’ Leaves Some Uneasy” WILLIAM J. BROAD und DAVID E. SANGER The New York Times JAN. 11, 2016; auch ihr “Race Escalates For Latest Class Of Nuclear Arms” NYT April 17, 2016

4. Keir A. Lieber et al. “The New Era of Counterforce: Technological Change and the Future of Nuclear Deterrence” International Security Volume: 41, Issue: 4, pp. 9-49

5. Siehe Daniel Ellsberg Doomsday Machine op cit

Michael Brenner ist emeritierter Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh und Fellow des Zentrums für transatlantische Beziehungen am SAIS/Johns Hopkins. Er war Direktor des Programms für internationale Beziehungen und globale Studien an der Universität von Texas. Brenner ist Autor zahlreicher Bücher sowie von über 80 Artikeln und Veröffentlichungen. Seine jüngsten Werke sind: Demokratieförderung und Islam; Furcht und Schrecken im Nahen Osten; Auf dem Weg zu einem unabhängigeren Europa; Narzisstische Persönlichkeiten und unsere Zeit. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Bücher bei Cambridge University Press (Nuclear Power and Non-Proliferation), dem Center for International Affairs der Harvard University (The Politics of International Monetary Reform) und der Brookings Institution (Reconcilable Differences, US-French Relations In The New Era).

