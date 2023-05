In einer Erdölraffinerie im südrussischen Ilski ist am frühen Freitagmorgen erneut ein Feuer ausgebrochen, nachdem es in derselben Raffinerie bereits am Donnerstag gebrannt hatte.

Erneutes Feuer in südrussischer Raffinerie nach mutmaßlich ukrainischem Drohnenangriff

In einer Erdölraffinerie im südrussischen Ilski ist am frühen Freitagmorgen offenbar erneut ein Feuer ausgebrochen, nachdem es in derselben Raffinerie bereits am Donnerstag gebrannt hatte. Vorläufigen Informationen zufolge wurde der neue Brand auf dem Gelände der Ilski-Ölraffinerie im Bezirk Sewerskij, in der Region Krasnodar, durch “eine spontane Entzündung von Ölprodukten nach einem vorherigen Drohnenangriff” verursacht, wie ein Vertreter der Rettungsdienste gegenüber RIA Nowosti erklärte:

“Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde das Feuer durch die Selbstentzündung von ausgelaufenen Ölprodukten verursacht.”

Das Feuer brach Freitagmorgen aus, erfasste eine Fläche von 60 Quadratmetern und konnte nach Behördenangaben noch vor dem Eintreffen der Einheiten des Ministeriums für Notfallsituationen durch die Werksfeuerwehr gelöscht werden.

Schon am Donnerstagmorgen hatte es nach Angaben des Gouverneurs der Region, Weniamin Kondratjew, in der Ilski-Raffinerie gebrannt. Kondratjew sagte am Donnerstagmorgen, dass Tanks mit Ölprodukten in Brand geraten seien. Das Feuer konnte auf eine Fläche von 400 Quadratmetern begrenzt werden und sei schnell gelöscht werden. Eine Quelle in den zuständigen Strafverfolgungsbehörden sagte gegenüber RIA Nowosti, dass vier Drohnen auf das Gelände der Raffinerie gefallen seien, von denen eine nicht explodiert sei.

In sozialen Netzwerken kursierende Videoaufnahmen zeigen offensichtlich den Brand in Ilski.

