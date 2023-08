First We Go for Moscow, Then We Take Beijing Three interventions in St. Petersburg summarize the pan-African drive to finally get rid of exploitative neocolonialism. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . The Global Majority is free…

Erst geht es nach Moskau, dann nach Peking

Von Pepe Escobar

30. Juli 2023

Drei Interventionen in St. Petersburg fassen die panafrikanischen Bestrebungen zusammen, den ausbeuterischen Neokolonialismus endlich loszuwerden.

Der globalen Mehrheit stehen zwei Wege offen, um den tollwütigen, kognitiv dissonanten Strauss’schen Neokonservativen, die für die imperiale Außenpolitik verantwortlich sind, entgegenzutreten: sie unerbittlich lächerlich zu machen oder hart an dem langen und kurvenreichen Weg zu einer neuen multipolaren Realität zu arbeiten.

Die Realität hat auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg mit ihrer erstaunlichen Breite und Tragweite, die sich in der offiziellen Erklärung und in wichtigen Fakten wie dem Erlass von nicht weniger als 23 Milliarden Dollar afrikanischer Schulden durch Russland und der Forderung von Präsident Putin nach einem Beitritt Afrikas zur G20 und zum UN-Sicherheitsrat („Es ist an der Zeit, diese historische Ungerechtigkeit zu korrigieren“) widerspiegelt, tief getroffen.

Drei Interventionen in St. Petersburg fassen den panafrikanischen Drang zusammen, sich endlich vom ausbeuterischen Neokolonialismus zu befreien.

Der Präsident von Eritrea, Isaias Afwerki: „Sie drucken Geld. Sie stellen überhaupt nichts her, sie drucken Geld. Das ist eine ihrer globalen Waffen – das Geldsystem… Sanktionen hier, Sanktionen dort… Wir brauchen eine neue Finanzarchitektur auf globaler Ebene.“

Der Präsident von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, das Gesicht des wiedererstarkenden Globalen Südens und der jüngste Staatschef der Welt: „Ein Sklave, der nicht rebelliert, verdient kein Mitleid. Die Afrikanische Union (AU) muss aufhören, Afrikaner zu verurteilen, die sich entscheiden, gegen ihre eigenen Marionettenregime des Westens zu kämpfen.“

Yoweri Museveni, Präsident von Uganda: „Eine Facette des Neokolonialismus und des Kolonialismus war, dass Afrika darauf beschränkt war, nur Rohstoffe, Feldfrüchte wie Kaffee und Mineralien zu produzieren (…) Dieses Problem ist der größte Faktor, warum die afrikanischen Volkswirtschaften verkümmern; sie wachsen nicht, weil der gesamte Wert von anderen Menschen genommen wird (…) Was ich Russland und China also vorschlagen möchte, ist, von der Einfuhr von Rohstoffen aus Afrika abzuraten und stattdessen mit den Afrikanern zusammenzuarbeiten, um den Wert an der Quelle zu steigern.“

Kurz gesagt: Panafrika sollte alles daran setzen, seine eigenen Marken und Mehrwertprodukte zu schaffen, ohne auf die „Genehmigung“ des Westens zu warten.

Das südafrikanische Drama

Südafrika ist ein äußerst komplexer Fall. Unter dem extremen Druck der üblichen Verdächtigen hatte Pretoria bereits der kollektiven westlichen Hysterie im Zusammenhang mit der Teilnahme Putins am bevorstehenden BRICS-Gipfel nachgegeben und sich mit der physischen Anwesenheit von Außenminister Lawrow und Putin per Videokonferenz begnügt.

Bei einem persönlichen Treffen mit Putin in St. Petersburg beschloss Präsident Cyril Ramaphosa dann, im Namen aller afrikanischen Staats- und Regierungschefs zu sprechen, und dankte Russland für das Angebot des kostenlosen Getreides, betonte aber, dass sie nicht gekommen seien, um „Geschenke zu erhalten; Afrika schlägt die Rückgabe des Getreidegeschäfts vor“.

Übersetzung: Es geht nicht um kostenloses Getreide, das mehreren afrikanischen Nationen angeboten wurde; es geht darum, dass Pretoria von dem Deal profitieren will, der globalistische Oligarchen und ihren Vasallen in Kiew privilegiert.

Vergleichen Sie dies nun mit der russischen Position. Putin hat es noch einmal sehr deutlich gemacht: Erfüllen Sie unsere Forderungen, und wir kehren zu dem Getreideabkommen zurück. In der Zwischenzeit ist Russland nach wie vor führend in der Weizenproduktion, und während die Preise auf den Weltmärkten weiter steigen, wird Moskau die Einnahmen mit den ärmsten afrikanischen Ländern teilen.

Die Spannungen innerhalb der BRICS, wie sie in diesem Fall deutlich werden, sind schmerzlich real und gehen von den schwächsten Gliedern aus. Bei aller hinterhältigen Rhetorik ist es eine Tatsache, dass Indien und Brasilien es vorziehen, BRICS+ langsam voranzutreiben, wie Sherpas inoffiziell bestätigen.

Unter den mehr als 40 Ländern – und es werden immer mehr -, die unbedingt in den Club aufgenommen werden wollen, sind Indonesien und Saudi-Arabien sehr gut positioniert, um in die erste Reihe der BRICS+-Mitglieder aufgenommen zu werden, im Gegensatz zu Argentinien (das im Grunde einen IWF-Kredit bezahlt hat, damit es weiterhin IWF-Kredite bezahlen kann).

Die Realität diktiert ein langsames Vorgehen. Brasilia – das unter dem extremen Druck der „Biden-Kombo“ steht – hat nur einen minimalen Handlungsspielraum. Und Neu-Delhi schlägt zunächst einen „Beobachter“-Status für potenzielle Mitglieder vor, bevor sie voll aufgenommen werden. Ganz ähnlich wie in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), deren jüngster Gipfel auf Beschluss Neu-Delhis online abgehalten werden soll. Aus einem ganz einfachen Grund: Indien wollte sich nicht mit China an einen Tisch setzen.

Besorgniserregend ist, dass der praktische, gigantische Arbeitsplan sowohl der BRICS als auch der SCO durch eine giftige Mischung aus internen Streitigkeiten und ausländischer Einmischung verlangsamt wird. Doch die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China muss dies vorausgesehen haben – und es gibt entsprechende Vorkehrungen.

Im Wesentlichen werden die breiter angelegten Diskussionen beschleunigt, während die kleineren Partner die Kurve kriegen (oder auch nicht…). Klar ist, dass beispielsweise die mögliche Aufnahme von Indonesien, Iran und Saudi-Arabien in BRICS+ das interne Kräftegleichgewicht sofort verändern wird und die schwachen Glieder zwangsläufig aufholen müssen.

Die EAEU als Retterin

St. Petersburg hat auch etwas Entscheidendes im Bereich der sich entwickelnden multilateralen Organisationen gezeigt: die erneute Bedeutung der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU). Die EAEU expandiert rasch über Zentralasien hinaus in Richtung Südostasien (ein Freihandelsabkommen mit Indonesien steht unmittelbar bevor), Afrika und vor allem die DVRK: Dies wurde bei der Begrüßung von Verteidigungsminister Schoigu in Pjöngjang eingehend erörtert.

All das ergibt einen Fahrplan wie diesen: die EAEU an der Spitze, parallel zu Chinas BRI (das entscheidende Forum findet im Oktober in Peking statt), bis die Blockade von BRICS+ und SCO gelöst ist.

Nur ein BRICS-Mitglied, ohne das eine eurasische Integration unmöglich ist, hat ernsthafte Probleme mit China: Indien (und damit auch die Rivalität um Einfluss in Afrika, Westasien und Zentralasien).

Gleichzeitig gibt es nur ein BRICS-Mitglied, das in der Lage ist, Indien zu beeinflussen: Russland.

Das ist eine Herausforderung für die Ewigkeit. Doch Moskau verfügt über das Potenzial – und die Kompetenz -, das gesamte neue, im Entstehen begriffene System der internationalen Beziehungen zu regeln. Der Zeitpunkt für die Umsetzung des neuen Weltsystems ist jetzt und unmittelbar danach: zwischen 2025 und 2030.

Daher werden die Beziehungen zwischen Russland und Indien wohl der Schlüssel zur vollständigen Entfaltung von BRICS+ sein. Zu den Themen gehören eine eiserne russische Ölstraße nach Indien über Rosneft, die Lösung des Afghanistan-Rätsels (wobei Moskau Peking und Neu-Delhi auf dem Laufenden halten muss), eine muskulösere Präsenz innerhalb der SOZ, engere Sicherheitsüberlegungen zwischen den drei Verteidigungsministerien, die Einbeziehung chinesischer und indischer Beobachter in den Russland-Afrika-Prozess und all das unter der Leitung von Putin selbst.

Wenn der Wettbewerb zwischen China und Indien schon jetzt ein großes Thema ist, dann sollten wir erwarten, dass er nach 2030 noch komplexer wird. Russland steht also vor einer weiteren historischen/kulturellen Aufgabe. Diese geht weit über den Himalaya hinaus. Sie umspannt den gesamten Bogen des Wettbewerbs zwischen China und Indien.

Und vergessen Sie nicht, das Stahlkätzchen anzurufen.

Es ist immer sehr aufschlussreich, die BRICS-bezogenen Analysen von Sergey Glazyev, dem Minister für Integration und Makroökonomie der Wirtschaftskommission der EAEU, zu verfolgen.

Glazyev hat in zwei wichtigen Interviews bestätigt, dass eine „sanktionssichere“ digitale BRICS-Rechnungseinheit im Gespräch ist, die nicht nur auf den nationalen Währungen der BRICS-Staaten, sondern auch auf einem Korb von Rohstoffen basiert.

Er bestätigte auch, dass „wir“ daran arbeiten, eine interne BRICS-Gruppe einzurichten, um das neue System zu entwerfen und zu etablieren (übrigens sind diese Diskussionen innerhalb der EAEU schon viel weiter fortgeschritten).

Laut Glazyev kann ein Zahlungssystem außerhalb von SWIFT durch ein Netzwerk staatlicher digitaler Währungen eingerichtet werden – nicht zu verwechseln mit Kryptowährungen, die nur von privaten Spekulanten unterstützt werden.

Glazyev verteidigt auch nachdrücklich die Einführung des digitalen Rubels. Er argumentiert, dass dies der Weg ist, um Blockchain-Transaktionen zu verfolgen und die nicht beabsichtigte Verwendung von Geldern zu verhindern – wie etwa die Abzweigung in spekulative Märkte.

Abgesehen von all den enormen Herausforderungen besteht der optimale Weg darin, dass EAEU und BRICS+ das internationale Recht einhalten und langsam aber sicher ein Zahlungssystem aufbauen, das in der Lage ist, die massiven imperialen Hemmnisse zu überwinden. Eine neue BRICS-Währung kann warten. Was zählt, ist die Entwicklung so vieler Verbindungen, während die Infrastruktur des neuen Systems aufgebaut wird.

Und das bringt uns wieder zu Nordkorea.

Der Schoigu-Besuch hat der DVRK de facto den Weg geebnet, sich im Rahmen des massiven eurasischen Integrations-/Entwicklungs-/Gegenseitigen Sicherheitsprozesses vollständig an die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China anzupassen.

Oh, die Ironie der „Post-Everything“-Geschichte. Der Hegemon könnte tatsächlich in die Falle gelockt worden sein, die NATO als glaubwürdige militärische Kraft zu zerstören, während Russland und China einen wichtigen Verbündeten in Nordostasien und im Fernen Osten wiederbelebten – mitsamt Atommacht, ballistischen Raketen und einem hyperproduktiven industriellen Militärkomplex.

Die straußischen Neokonservativen wollen also ihren nicht zu gewinnenden ewigen Krieg auf die tollwütige Hyäne Polen und die baltischen Chihuahuas ausweiten? Also erst Moskau, dann Peking? Seien Sie unser Gast. Aber vorher sollten Sie unbedingt das Machtzentrum des Globalen Südens, die DVRK, anrufen. Stahlkätzchen Kim Yo-jong, die jüngere Schwester von Kim Jong Un, wird sich freuen. Übersetzt mit Deepl.com

