Wahlplakate für die bevorstehenden Wahlen in Jerusalem, am 27. Oktober 2022. Die fünfte Runde der israelischen Wahlen zur Knesset in weniger als vier Jahren ist für den 1. November 2022 angesetzt. (Foto: Saeed Qaq/APA Images)



Das israelische politische System ist darauf ausgerichtet, die Apartheid aufrechtzuerhalten, nicht sie zu beenden. Die Ergebnisse der letzten Wahl werden daran nichts ändern.

Es gibt keine Hoffnung und keine Zukunft in der israelischen Apartheidpolitik

Von Jonathan Ofir

30. Oktober 2022

Die israelische Öffentlichkeit wird am Dienstag zu den Wahlen gehen. Diejenigen, die privilegiert genug sind, um unter der Kontrolle des einen Apartheidstaates vom Fluss bis zum Meer zu stehen, das heißt. Nicht die besetzten Palästinenser, die keine echte politische Vertretung haben, und auch nicht die vertriebenen Flüchtlinge. Die 1,7 Millionen Palästinenser, die israelische Staatsbürger sind, können zwar wählen, aber sie haben keine nationale Vertretung. Die israelische Menschenrechtsorganisation B’tselem, die im vergangenen Jahr einen vernichtenden Bericht über die israelische Apartheid “vom Fluss bis zum Meer” veröffentlicht hat, hat heute im Vorfeld der Wahlen ein Positionspapier mit dem Titel “Not a ‘vibrant democracy’. Dies ist Apartheid” – eine ebenso ernüchternde Lektüre. Es endet wie folgt:

“Ein Regime regiert das gesamte Gebiet und das Schicksal aller Menschen darin. Dieses Regime funktioniert nach einem einzigen Organisationsprinzip: die Förderung und Festigung der Vorherrschaft einer Gruppe – der Juden – über eine andere – die Palästinenser. Unter diesem Regime haben die jüdischen Bürger das Monopol auf die politische Macht. Nur sie haben einen echten Sitz am Tisch, an dem über ihr Schicksal und das der Palästinenser entschieden wird. Das ist keine Demokratie. Das ist Apartheid.”

Und so spielen die zionistischen Machthaber in dieser Apartheid-Realität die “jüdische Demokratie” unter sich aus. Das Drama ist angeblich groß – wird Netanjahu wieder gewählt, oder nicht?

Im Anti-Netanjahu-Lager sind in den letzten Jahren melodramatische Namen aufgetaucht. Der Netanjahu-Rivale Gideon Sa’ar gründete vor einigen Jahren seine eigene Partei, “Neue Hoffnung”. Doch Sa’ar bietet keine neue Hoffnung für die Palästinenser – er steht politisch noch weiter rechts als Netanjahu. In der Zwischenzeit ist New Hope mit der Blau-Weiß-Partei von Benny Gantz fusioniert, unter dessen Führung die Partei jetzt Nationale Union heißt. Gantz, ein weiterer vermeintlicher Anti-Netanjahu-Liberaler, brüstete sich damit, den Gazastreifen in die “Steinzeit” zu versetzen (als Stabschef der Armee), als er in die Politik ging. Wieder einmal: hoffnungslos. Der vermeintlich liberale Yair Lapid hat vor einem Jahrzehnt die Partei “Yesh Atid” gegründet; der Name bedeutet “Es gibt eine Zukunft”. Lapids erklärtes Prinzip ist “maximale Juden auf maximalem Land mit maximaler Sicherheit und mit einem Minimum an Palästinensern”. Was für eine Zukunft, nicht wahr?

Dies ist eine wahre Horrorshow, mit oder ohne Netanjahu. “Neue Hoffnung”, “Es gibt eine Zukunft” – das alles ist eine heuchlerische Kakophonie aus zionistischem Melodrama und Selbstgerechtigkeit, die auf jüdische Vorherrschaft hinausläuft.

Es ist offensichtlich, dass viele Palästinenser daran nicht teilnehmen wollen, selbst diejenigen, die wahlberechtigt sind. Die Erfahrungen des letzten Jahres mit der angeblichen “Regierung des Wandels”, die zur Abwechslung mal nicht unter Netanjahu stand, haben gezeigt, dass eine Befreiung von der israelischen Apartheid-Regierung nicht in Sicht ist, mit oder ohne Netanjahu. Es wird vorausgesagt, dass die Wahlbeteiligung der palästinensischen Bürger Israels historisch niedrig sein wird, wahrscheinlich unter 50 %.

Die Linke führt daher Kampagnen durch, um die Palästinenser zur Wahl zu bewegen. Einige versuchen, sie dazu zu bringen, für alles zu stimmen, was nicht zu Netanjahu gehört, da eine niedrige Wahlbeteiligung unter den Palästinensern indirekt die Chancen erhöht, dass konkurrierende Parteien unter die Wahlhürde für den Eintritt in die nächste Regierung fallen (3,25 %, 4 Sitze). Die Stimmen der gescheiterten Parteien werden umverteilt, was statistisch gesehen den größeren Parteien zugute kommt – und Netanjahus Likud ist mit durchschnittlich 31-32 Sitzen (laut den letzten Umfragen dieser Woche) die größte Partei. Der Netanjahu-Block kommt in den letzten Umfragen auf durchschnittlich über 60 Sitze, und dieser winzige Vorteil der neu verteilten Stimmen kann den Unterschied ausmachen, um die begehrten 61 Sitze zu erreichen – eine Mehrheit im 120 Sitze umfassenden Parlament.

Einige gehen jedoch weiter als nur für die Wahlbeteiligung der Palästinenser zu werben. Die Vorsitzende der Arbeiterpartei, Merav Michaeli, hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem sie auf Arabisch zu palästinensischen Frauen spricht und sie auffordert, nicht nur zu wählen, sondern die Arbeiterpartei zu wählen. Der Text lautet wie folgt:

“Wenn Sie das Recht hätten, überhaupt zu wählen, würden Sie zustimmen? Frauen wurden während des feministischen Kampfes ermordet, der Ihnen das Wahlrecht verschafft hat. Sie wollen nicht wählen? Wählen Sie E.M.T. [die Initialen von Labor bei der Wahl]. Wählen Sie eine Frau, die Sie verstehen und für Sie kämpfen wird!”

Man braucht schon echte Nerven, echte Chuzpe, um so mit palästinensischen Frauen zu reden. Ich meine, Labor – die Partei, die allein für die Nakba verantwortlich war, die Militärherrschaft von 1948-66 über die Palästinenser, die in dem Gebiet verblieben sind, das zu israelischem Gebiet wurde, die Besetzung von 1967 und das darauf folgende Siedlungsprojekt. Michaeli hat im vergangenen Jahr außerdem zweifelsfrei bewiesen, dass ihre Partei die Apartheid einfach fortsetzen wird. Sie spricht vom Wahlrecht – dabei haben ihr Israel und ihre Partei dieses Recht so vielen Palästinensern gestohlen! Sie haben ihnen auch ihr Land, ihre Häuser und ihr Leben gestohlen. Jetzt belehrt sie palästinensische Frauen darüber, was für sie richtig ist – Labor zu wählen!

Michaeli hat jetzt einen Erzrivalen – und damit meine ich nicht mehr Netanyahu, sondern Itamar Ben Gvir von der extrem rechten Jewish Power Party. Sie behauptet, das genaue Gegenteil von ihm zu sein, aber sie sind nur zwei Seiten derselben zionistischen Medaille. Sicher, Ben Gvir ist ein unverblümter jüdischer Vorherrscher – aber Michaeli ist auch ein jüdischer Vorherrscher, nur mit einem progressiveren feministischen Anstrich. Sie brüstet sich damit, dass Frauen Kämpferinnen sein können, und dass sie sich dieses Recht nicht von Bezalel Smotrich, dem Führer des religiösen Zionismus, nehmen lassen wird, wie sie es kürzlich in diesem Tweet tat. Frauen sollten auch das Recht haben, Palästinenser zu bombardieren und Teil der Apartheidarmee zu sein.

Das muss man wirklich selbst herausfinden. Wenn man erst einmal verstanden hat, dass es sich um Apartheid handelt, ändert das wirklich die Prioritäten. Es liegt auf der Hand, dass das israelische politische System darauf ausgerichtet ist, die Apartheid aufrechtzuerhalten, und wir können nicht erwarten, dass sich dieses System bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen verbessert.

Einige versuchen, das Beste daraus zu machen und wählen trotzdem, um die Dinge von innen heraus zu ändern. Ich werde sie nicht belehren, es nicht zu tun, aber ich werde gewiss nicht sagen, dass es eine edle Tat ist, in einer Apartheid-Realität einfach nur zu wählen – die einzigen, die so denken, sind diejenigen, die versuchen, den falschen Lorbeer der Demokratie in einer solchen Situation zu verankern. Aber für alle anderen, insbesondere für diejenigen, die keine Israelis sind und dort nicht wählen, muss die Priorität darin bestehen, die Apartheid zu beenden. Das geschieht nicht durch Wahlen, sondern durch Druck auf Israel und seine Isolierung – deshalb sind Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen so wichtig. Übersetzt mit Deepl.com

