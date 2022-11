Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Siedlerangriff zu beschreiben: Ein Pogrom von Gideon Levy und Alex Levac

There’s only one way to describe this settler attack: A pogrom A Palestinian Family Was Harvesting Olives When a Group of Settlers Swooped Down and Attacked Them With Clubs, Pipes and Stones. Five Members of the Family Were Hospitalized, Including the 65-year-old Father of the Household and One of His Sons, Whose Shattered Leg Will Need Costly, Ongoing Rehab.

Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Siedlerangriff zu beschreiben: Ein Pogrom

18. November 2022



Eine palästinensische Familie war mit der Olivenernte beschäftigt, als eine Gruppe von Siedlern auf sie zustürmte und sie mit Knüppeln, Rohren und Steinen angriff. Fünf Mitglieder der Familie wurden ins Krankenhaus eingeliefert, darunter der 65-jährige Hausvater und einer seiner Söhne, dessen zerschmettertes Bein eine kostspielige, andauernde Reha benötigt. Der 8-jährige Enkel versteckte sich unter dem Pickup der Familie.

Die Mitglieder der Familie Mashani gingen Oliven ernten auf dem Familiengrundstück. Plötzlich tauchte eine

Gruppe von Siedlern auf und begann, sie mit Eisenrohren, Steinen, Fäusten und Knüppeln anzugreifen. Fünf

Familienmitglieder wurden ins Krankenhaus gebracht, darunter der am Kopf verletzte Vater Ayid, 65 Jahre alt,

und der Sohn Mohammad, der auf seinem Bein nicht mehr stehen kann.

Ein Besuch im Haus der Familie Mashani in der Stadt A-Shuyuch, nördlich von Hebron, ähnelt dem Besuch einer

Reha-Abteilung in einem Krankenhaus. Fast alle Familienmitglieder sind verletzt, manche noch verbunden,

manche humpeln und alle zeigen ihre Wunden an allen Körperteilen, auch schwere Wunden. Mohammad

Mashani, 37 Jahre alt, kann mit einer Gehhilfe kaum gehen, eine Nadel steckt in seinem Arm wegen der

Infektion, die sich in seinem Bein entwickelt hat und eine Behandlung mit Antibiotika erfordert, und noch steht

ihm ein langer Reha-Prozess bevor. Der Familienvater Ayid, 65 Jahre alt, hat 16 Stiche auf der einen Seite seines

Schädels und fünf weitere auf der anderen Seite, versteckt unter der rot-weißen Mütze, die er trägt. Der Arm

der Tochter Maryam, 27 Jahre, steckt in Gips. So sieht ein Haus nach einem Pogrom aus.

Mohammad, Vater von zwei Töchtern und einem Sohn, ist ein Bauarbeiter, der in Kafr Qasim arbeitet und in den

Rohbauten der Gebäude übernachtet, die er baut. Nur alle 25 Tage kehrte er zu seinem Haus und seiner Familie

zurück. So ist das Leben palästinensischer Arbeiter in Israel. Der großgewachsene Mohammad ist der am

schwersten Verletzte des Pogroms, und er ist derjenige, der uns die Einzelheiten seines Ablaufs erzählt hat.

Es war Donnerstag, der 3. November. Die sechs Familienmitglieder gingen früh am Morgen zu ihrem Olivenhain

östlich ihres Dorfes – 4 Hektar, die sie von Steinen befreit und gepflügt hatten, auf denen etwa 400 Olivenbäume

gepflanzt sind. Es war gegen sechs, und im Auto saßen der Vater Ayid, seine Frau Afaf, 60, Mohammad, seine

jüngeren Brüder Hamed, 33, und Omar, 30, und sein kleiner Sohn Tair, 8 Jahre alt. Der Olivenhain ist etwa fünf Kilometer vom Haus entfernt.

Sie kamen an, breiteten Decken aus und begannen zu ernten. Um halb acht machten sie eine Pause und

versammelten sich, um unter den Olivenbäumen zu frühstücken. Etwa zwei Kilometer von ihrem Olivenhain

entfernt liegt die Siedlung Asfar, von der aus auch eine illegale Farm metastasiert hat, die an ihr Grundstück

grenzt – nur etwa 60 Meter trennen Farm und Olivenhain. Die Mitglieder der Familie Mashani litten unter vielen

Schikanen der Siedler, aber was an diesem Donnerstag passierte, übertraf alle vorherigen Angriffe.

Die Siedler überfielen ihren Olivenhain. Das Video, das Hamed, einer der Brüder, mit seinem Handy gedreht hat,

zeigt, wie alles begann: Die Siedler steigen den Berg hinunter, zunächst etwa zehn, maskierte, Böses im Schilde,

Knüppel und Eisenrohre in den Händen haltend, die sie versuchen, hinter ihrem Rücken zu verstecken. Beim

Überfall auf den Olivenhain nähern sie sich mit herrischen Schritten; kein Irrtum ist möglich, wer hier glaubt, er

sei der wahre Herr des Landes, dank seiner Gewalttätigkeit und der Waffen, die er hält. Je gewalttätiger – je

männlicher, Käppchen auf ihren Köpfen, Schläfenlocken auf ihren Wangen, gehen sie selbstsicher und

bedrohlich auf die Familienmitglieder zu. Es herrscht eine Ruhe vor dem Sturm. “Warum machst du Krawall?”,

fragt im Ton eines Shin-Bet-Offiziers der Anführer der Randalierer den Vater. Das ist Avraham, der Älteste der

Gruppe, mit Brille und Schmerbauch, eine großes schwarzes Käppchen auf dem Haar.

Sie kennen ihn bereits von früheren Vorfällen. „Ich bin auf meinem Land, was heißt hier Krawall?“, versucht Ayid

die Situation zu retten. Nimm die Kamera weg, befiehlt der Anführer dem Fotografen mit einer wegwerfenden

Handbewegung. “Komm, komm. Keine Kameras”, droht er dem Vater wie ein Bandenführer. Der Vater Ayid

sagte uns diese Woche, dass Avraham ihn seiner Meinung nach auf die Straße bringen und ihn nicht auf seinem

Land konfrontieren wollte, um später zu behaupten, dass es die Familie war, die ihn angegriffen habe. „Komm,

komm, komm mit mir runter“, befiehlt er noch einmal, „komm mit mir runter“, und die Geduld des Schlägers

Abraham, des Herrn des Landes, droht zu enden. Man möchte Avraham nicht in einer dunklen Gasse begegnen.

Er wendet sich an die Familienmitglieder: “Warum helft ihr ihm, Krawall zu machen?”. Der Krawall ist natürlich

die Ernte in ihrem Land. Ayid ist ein stämmiger Mann, und er scheint keine Angst vor der Aggression zu haben,

die gegen ihn und seine Familienmitglieder gerichtet ist. Nach ein paar weiteren Wortwechseln auf Hebräisch

und Arabisch war die Geduld des Herrn endgültig am Ende: „Komm mit“, befiehlt er und stößt Ayid. Seine Söhne

treten in Aktion, um ihren Vater zu beschützen, das Handy, das die Aufnahme macht, fällt Hamed aus der Hand,

das Bild dreht sich auf den Kopf und erlischt.

Der Pogrom hat begonnen.

Inzwischen traf an der Stelle ein Quad mit drei weiteren Siedlern ein. Sie waren mit Pistolen bewaffnet, einer mit

einem Gewehr. “Wir sind nicht erschrocken, wir sind daran gewöhnt”, sagt Mohammad. Laut Mohammad griff

Abraham seinen Vater an und beide fielen zu Boden. Einer der dahinter stehenden Siedler schlug mit einem

Eisenrohr auf den Kopf des Vaters, der auf dem Rücken lag. Aus allen Richtungen flogen Steine auf die

Familienmitglieder zu. Zwei Siedler mit zwei furchterregenden Hunden schlossen sich der Feier an, einer von

ihnen hetzte den Hund auf Mohammad – er zeigt uns die Bissspuren des Hundes an seinem linken

Oberschenkel. Eine große Eisenstange, die sich im Pickup der Familie befand, wurde von einem der Siedler

genommen, und damit schlug er Mohammad auf das andere Bein und zerschmetterte es völlig. Mohammad

sagt, er habe das Bewusstsein verloren. Die Schwester und die zweite Frau seines Vaters versuchten, ihn vor

weiterem Schlägen zu bewahren, da wurde Miriams linker Arm gebrochen durch einen Felsbrocken, der auf sie

geworfen wurde. Sein Bruder Hamed bekam einen Stein ans Ohr, der ihm, wie sich später herausstellte, das

Trommelfell zerriss; sein Bruder Omar bekam einen Schlagring ins Auge. Ihr Vater hat neben seinem genähten

und vernarbten Kopf auch einen blauen Fleck unter dem Auge.

Die Rekonstruktion Mohammads beinhaltet jedes Mal die Freilegung eines anderen Teils seines Körpers, um die

Wunden und Narben zu zeigen. Sein Bein ist bandagiert. Er kann nicht darauf stehen. Allmählich fühlte

Mohammad, dass sein Bein in der Luft hing und schwächer wurde. Avraham sagte: „Ihr habt drei Minuten von

hier zu verschwinden, oder wir machen weiter.“ Sie beeilten sich, zu ihrem Toyota-Pickup zu flüchten, wobei die

Brüder Mohammad trugen, der nicht laufen konnte, dann entdeckten sie, dass sich sein kleiner Sohn Tair die

ganze Zeit unter dem Pickup versteckt hatte. In den nächsten drei Tagen sprach Tair kein Wort aufgrund des

Traumas. Er schwieg auch diese Woche, als wir bei ihnen waren.

Nach der Flucht aus ihrem Olivenhain stellten die Familienmitglieder fest, dass die Siedler auch ihren

zurückgelassenen Traktor vandalisiert hatten. Sie zerrissen die Elektrokabel, schütteten Sand in den Benzintank

und Zucker in den Öltank und zerstachen die Reifen. Der Traktor ist jetzt vor ihrem Haus geparkt, nachdem

Nachbarn ihn ins Dorf geschleppt haben und wird nicht benutzt. Zweifel, ob sich die Reparatur lohnt, 40.000 Schekel hat er gekostet.

Nachdem einigen hundert Metern Fahrt, hielten sie auf dem Standstreifen an, um Mohammads Bein, dessen

Zustand sich verschlechtert hatte, mit zwei Brettern zu fixieren. Omar, der das Auto fuhr, verlor kurzzeitig das

Bewusstsein und musste ersetzt werden. Ein Krankenwagen, der zu ihnen nach Hause gerufen worden war und

dort bereits wartete, brachte die Verletzten ins Aliya-Krankenhaus in Hebron. Mohammad, Hamed, Omar und

Ayid kamen, um sich behandeln zu lassen, ihre Schwester und die Frau ihres Vaters folgten bald danach.

Hameds Ohr wurde operiert und genäht, Omars Auge war geschwollen, Maryam bekam einen Gips und Afaf

bekam ein Herzkatheter, weil ihr Herz dem Horror nicht standhielt. Mohammad wurde operiert, ihm wurde eine

45 cm große Platine in sein Bein eingesetzt, und nach fünf Tagen Krankenhausaufenthalt wurde er zur

Rehabilitation in die Al Jamaiya Arabiya Rehaklinik in Beit Jallah verlegt, für die Reha musste er bisher insgesamt

ca. 8.000 Shekel Schekel aus eigener Tasche bezahlen. Sein Vater, der eine Gehirnerschütterung erlitten hatte,

wurde einen Tag später mit genähtem Kopf aus Aalia entlassen. Die meisten Oliven haben sie nicht geerntet. Am

Dienstag dieser Woche kehrten sie in Abstimmung mit der Armee zurück auf ihr Grundstück und ernteten ihre Oliven.

Drei Tage nach dem Vorfall gingen sie zur Polizeiwache in Ezion, um Anzeige zu erstatten. Der Beamte, Staff

Sergeant Major Nadav Nissim Finish, der die Anzeige aufnahm, versprach, sie auf dem Laufenden zu halten. Übersetzt mit Deepl.com

