Es ist an der Zeit, die “besondere Beziehung” zu Israel zu beenden Von Stephen M. Walt,

Genau das GLEICHE gilt für Deutschland! Stephen Walt spricht das aus, was ANDERE nur zu denken wagen!

Bild: Members of the U.S. military carry the Israeli and U.S. flags before the arrival of Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman during an honor cordon at the U.S. Defense Department in Washington, on April 26, 2018. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

It’s Time to End the ‘Special Relationship’ With Israel The latest round of fighting between Israelis and Palestinians ended in the usual way: with a cease-fire that left Palestinians worse off and the core issues unaddressed. It also provided more evidence that the United States should no longer give Israel unconditional economic, military, and diplomatic support.



Es ist an der Zeit, die “besondere Beziehung” zu Israel zu beenden



Die Vorteile der US-Unterstützung überwiegen nicht mehr die Kosten.

Von Stephen M. Walt,

dem Robert und Renée Belfer Professor für internationale Beziehungen an der Harvard Universität.

27. Mai 2021

Die jüngste Runde der Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern endete auf die übliche Art und Weise: mit einem Waffenstillstand, der die Palästinenser schlechter dastehen ließ und die Kernprobleme nicht ansprach. Sie lieferte auch weitere Beweise dafür, dass die Vereinigten Staaten Israel nicht länger bedingungslos wirtschaftlich, militärisch und diplomatisch unterstützen sollten. Der Nutzen dieser Politik ist gleich Null, und die Kosten sind hoch und steigen. Anstelle einer besonderen Beziehung brauchen die Vereinigten Staaten und Israel eine normale Beziehung.

Es gab einmal eine Zeit, in der eine besondere Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel aus moralischen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre. Die Gründung eines jüdischen Staates wurde als angemessene Antwort auf den jahrhundertelangen gewalttätigen Antisemitismus im christlichen Westen gesehen, einschließlich, aber kaum beschränkt auf den Holocaust. Das moralische Argument war jedoch nur dann überzeugend, wenn man die Konsequenzen für die Araber ignorierte, die seit vielen Jahrhunderten in Palästina lebten, und wenn man glaubte, dass Israel ein Land sei, das die grundlegenden Werte der USA teilte. Auch hier war das Bild kompliziert. Israel mag “die einzige Demokratie im Nahen Osten” gewesen sein, aber es war keine liberale Demokratie wie die Vereinigten Staaten, wo alle Religionen und Rassen gleiche Rechte haben sollten (wie unvollkommen dieses Ziel auch immer verwirklicht wurde). In Übereinstimmung mit den Kernzielen des Zionismus privilegierte Israel bewusst Juden gegenüber anderen.

Heute jedoch haben Jahrzehnte brutaler israelischer Kontrolle die moralischen Argumente für eine bedingungslose Unterstützung durch die USA zunichte gemacht. Israelische Regierungen aller Couleur haben den Siedlungsbau ausgeweitet, den Palästinensern legitime politische Rechte verweigert, sie innerhalb Israels als Bürger zweiter Klasse behandelt und Israels überlegene militärische Macht dazu benutzt, die Bewohner des Gazastreifens, der Westbank und des Libanon fast ungestraft zu töten und zu terrorisieren. Angesichts all dessen ist es nicht überraschend, dass Human Rights Watch und die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem kürzlich gut dokumentierte und überzeugende Berichte herausgegeben haben, die diese verschiedenen Politiken als ein System der Apartheid beschreiben. Das Abdriften der israelischen Innenpolitik nach rechts und die wachsende Rolle extremistischer Parteien in der israelischen Politik haben dem Image Israels weiter geschadet, auch bei vielen amerikanischen Juden.

In der Vergangenheit war es auch möglich zu argumentieren, dass Israel ein wertvoller strategischer Aktivposten für die Vereinigten Staaten war, obwohl sein Wert oft überbewertet wurde. Während des Kalten Krieges zum Beispiel war die Unterstützung Israels ein effektiver Weg, um den sowjetischen Einfluss im Nahen Osten einzudämmen, weil Israels Militär eine weit überlegene Kampfkraft war als die Streitkräfte sowjetischer Klienten wie Ägypten oder Syrien. Israel lieferte auch gelegentlich nützliche Geheimdienstinformationen.

Der Kalte Krieg ist jedoch seit 30 Jahren vorbei, und die bedingungslose Unterstützung Israels schafft heute mehr Probleme für Washington, als dass sie sie löst. Israel konnte nichts tun, um den Vereinigten Staaten in ihren beiden Kriegen gegen den Irak zu helfen; tatsächlich mussten die Vereinigten Staaten während des ersten Golfkrieges Patriot-Raketen nach Israel schicken, um es vor irakischen Scud-Angriffen zu schützen. Auch wenn Israel für die Zerstörung eines im Entstehen begriffenen syrischen Atomreaktors im Jahr 2007 oder die Hilfe bei der Entwicklung des Stuxnet-Virus, der einige iranische Zentrifugen vorübergehend beschädigte, Anerkennung verdient, ist sein strategischer Wert weit geringer als während des Kalten Krieges. Außerdem müssen die Vereinigten Staaten Israel nicht bedingungslos unterstützen, um solche Vorteile zu ernten.

In der Zwischenzeit steigen die Kosten für die besondere Beziehung weiter an. Kritiker der US-Unterstützung für Israel beginnen oft mit den mehr als 3 Milliarden Dollar Militär- und Wirtschaftshilfe, die Washington Israel jedes Jahr zur Verfügung stellt, obwohl Israel heute ein reiches Land ist, dessen Pro-Kopf-Einkommen auf Platz 19 in der Welt steht. Es gibt zweifellos bessere Möglichkeiten, dieses Geld auszugeben, aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein für die Vereinigten Staaten, ein Land mit einer Wirtschaft von 21 Billionen Dollar. Die wahren Kosten der besonderen Beziehung sind politischer Natur.

Wie wir in der vergangenen Woche gesehen haben, macht es die bedingungslose Unterstützung Israels für die Vereinigten Staaten viel schwieriger, die moralische Überlegenheit auf der Weltbühne zu behaupten. Die Biden-Administration ist bestrebt, den Ruf und das Image der Vereinigten Staaten nach vier Jahren unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wiederherzustellen. Sie will das Verhalten und die Werte der Vereinigten Staaten klar von denen ihrer Gegner wie China und Russland abgrenzen und sich dabei wieder als primärer Dreh- und Angelpunkt einer regelbasierten Ordnung etablieren. Aus diesem Grund sagte US-Außenminister Antony Blinken vor dem UN-Menschenrechtsrat, die Regierung werde “Demokratie und Menschenrechte in den Mittelpunkt unserer Außenpolitik” stellen. Aber wenn die Vereinigten Staaten alleine dastehen und ihr Veto gegen drei verschiedene Waffenstillstandsresolutionen des UN-Sicherheitsrates einlegen, wiederholt Israels “Recht, sich selbst zu verteidigen” bekräftigen, die Lieferung von Waffen im Wert von 735 Millionen Dollar an Israel genehmigen und den Palästinensern nur leere Rhetorik über ihr Recht auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit anbieten, während sie eine Zweistaatenlösung unterstützen (letzteres eine Möglichkeit, die nur noch wenige sachkundige Menschen ernst nehmen), dann wird ihr Anspruch auf moralische Überlegenheit als hohl und heuchlerisch entlarvt. Es überrascht nicht, dass China die Position der USA schnell anprangerte, und der chinesische Außenminister Wang Yi hob die Unfähigkeit der USA hervor, als gleichberechtigter Vermittler zu dienen, indem er anbot, stattdessen israelisch-palästinensische Friedensgespräche zu führen. Es war wahrscheinlich kein ernsthaftes Angebot, aber Peking könnte es kaum schlechter machen als Washington in den letzten Jahrzehnten.

Ein weiterer dauerhafter Preis der “besonderen Beziehung” ist die unverhältnismäßig große außenpolitische Bandbreite, die die Beziehungen zu Israel verbrauchen. Biden, Blinken und der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan haben größere Probleme, um die sie sich kümmern müssen, als um die Aktionen eines kleinen Landes im Nahen Osten. Doch hier sind die Vereinigten Staaten wieder, verwickelt in eine Krise, die größtenteils von ihnen selbst verursacht wurde, die ihre Aufmerksamkeit fordert und wertvolle Zeit davon abhält, sich mit dem Klimawandel, China, der Pandemie, dem Rückzug aus Afghanistan, dem wirtschaftlichen Aufschwung und einer ganzen Reihe gewichtigerer Probleme zu beschäftigen. Wenn die Vereinigten Staaten eine normale Beziehung zu Israel hätten, würde es die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient, aber nicht mehr.

Wie man die besondere Beziehung zu Israel beendet

Der Friedensprozess starb eines natürlichen Todes. Washingtons außergewöhnlichste Allianz sollte das auch.

Stimme | Steven A. Cook

Drittens verkompliziert die uneingeschränkte Unterstützung Israels andere Aspekte der US-Nahost-Diplomatie. Die Aushandlung eines neuen Abkommens, um das iranische Atomwaffenpotenzial zurückzudrängen und zu begrenzen, wäre viel einfacher, wenn die Regierung nicht mit dem ständigen Widerstand der Netanjahu-Regierung konfrontiert wäre, ganz zu schweigen von der unerbittlichen Opposition der Hardliner der Israel-Lobby hier in den Vereinigten Staaten. Noch einmal: Eine normalere Beziehung zu dem einzigen Land im Nahen Osten, das tatsächlich über Atomwaffen verfügt, würde Washingtons langjährige Bemühungen unterstützen, die Verbreitung von Atomwaffen anderswo zu begrenzen.

Der Wunsch, Israel zu schützen, zwingt die Vereinigten Staaten auch zu Beziehungen mit anderen Regierungen des Nahen Ostens, die strategisch oder moralisch wenig Sinn machen. Die Unterstützung der USA für Ägyptens widerwärtige Diktatur (einschließlich des Ignorierens des Militärputsches, der die junge Demokratie des Landes 2011 zerstörte), soll Ägypten teilweise auf gutem Fuß mit Israel und gegen die Hamas halten. Die Vereinigten Staaten waren auch eher bereit, Missstände in Saudi-Arabien zu tolerieren (einschließlich des Luftkriegs im Jemen und der Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi), da sich Riads stillschweigende Ausrichtung auf Israel vertieft hat.

Viertens hat die jahrzehntelange bedingungslose Unterstützung Israels dazu beigetragen, die Gefahr zu schaffen, der die Vereinigten Staaten durch den Terrorismus ausgesetzt sind. Osama bin Laden und andere Schlüsselfiguren der Al Qaida waren in diesem Punkt glasklar: Die Kombination aus unerschütterlicher US-Unterstützung für Israel und Israels harter Behandlung der Palästinenser war einer der Hauptgründe, warum sie beschlossen, den “fernen Feind” anzugreifen. Es war nicht der einzige Grund, aber es war auch kein triviales Anliegen. Wie der offizielle Bericht der 9/11-Kommission in Bezug auf Khalid Sheikh Mohammed (KSM) schrieb, den sie als den “Hauptarchitekten” des Angriffs bezeichnete: “Nach seiner eigenen Darstellung rührte KSMs Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten nicht von seinen Erfahrungen dort als Student her, sondern eher von seiner heftigen Ablehnung der US-Außenpolitik zugunsten Israels.” Die Risiken des Terrorismus würden nicht verschwinden, wenn die Vereinigten Staaten eine normale Beziehung zu Israel hätten, aber eine ausgeglichenere und moralisch vertretbare Position würde dazu beitragen, die anti-amerikanischen Haltungen zu verringern, die in den letzten Jahrzehnten zu gewalttätigem Extremismus beigetragen haben.

Die besondere Beziehung – und das bekannte Mantra, dass die Verpflichtung der USA gegenüber Israel “unerschütterlich” sei – hat auch dazu geführt, dass Pro-Israel-Sein zu einem Lackmustest für eine Tätigkeit in der Regierung wurde und viele fähige Amerikaner davon abgehalten hat, ihre Talente und ihr Engagement in das öffentliche Leben einzubringen. Israel leidenschaftlich zu unterstützen ist kein Hindernis für eine hohe Position in der Regierung – wenn überhaupt, ist es ein Vorteil – aber auch nur leicht kritisch zu sein bedeutet sofortigen Ärger für jeden Angestellten. Als unzureichend “pro-israelisch” wahrgenommen zu werden, kann eine Ernennung zum Scheitern bringen – wie es der Fall war, als der altgediente Diplomat und frühere stellvertretende US-Verteidigungsminister Chas W. Freeman 2009 als Leiter des National Intelligence Council ausgewählt wurde – oder es kann die Nominierten zu erniedrigenden Akten der Reue und Selbstverleugnung zwingen. Der jüngste Fall von Colin Kahl, dessen Nominierung als Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik trotz seiner tadellosen Referenzen nur knapp vom Senat bestätigt wurde, ist ein weiteres Beispiel für dieses Problem, ganz zu schweigen von den vielen gut qualifizierten Personen, die nie für eine Ernennung in Betracht gezogen werden, weil die Übergangsteams keine Kontroverse heraufbeschwören wollen. Ich möchte betonen, dass die Besorgnis nicht darin besteht, dass diese Personen den Vereinigten Staaten nicht ausreichend zugetan wären; die Befürchtung war, dass sie sich nicht eindeutig dafür einsetzen könnten, einem fremden Land zu helfen.

Diese ungesunde Situation hindert sowohl demokratische als auch republikanische Administrationen daran, die besten Talente zu verfolgen und trägt zur wachsenden Unehrlichkeit des öffentlichen Diskurses in den USA bei. Ehrgeizige Politiker lernen schnell, nicht zu sagen, was sie wirklich über israelbezogene Themen denken, und stattdessen vertraute Plattitüden nachzuplappern, selbst wenn sie im Widerspruch zur Wahrheit stehen. Wenn ein Konflikt wie die jüngste Gewalt in Gaza ausbricht, winden sich Beamte und Pressesprecher auf ihren Podien und versuchen, nichts zu sagen, was sie selbst oder ihre Chefs in Schwierigkeiten bringen könnte. Die Gefahr ist nicht, dass sie bei einer Lüge ertappt werden; die wirkliche Gefahr ist, dass sie unwissentlich die Wahrheit sagen. Wie kann man eine ehrliche Diskussion über das wiederholte Versagen der US-Nahostpolitik führen, wenn die beruflichen Konsequenzen einer Infragestellung der orthodoxen Sichtweise potenziell düster sind?

Gewiss, die Risse in der besonderen Beziehung beginnen sich zu zeigen. Es ist einfacher als früher, über dieses Thema zu sprechen (vorausgesetzt, man hofft nicht auf einen Job im Außen- oder Verteidigungsministerium), und mutige Persönlichkeiten wie Peter Beinart und Nathan Thrall haben dazu beigetragen, den Schleier der Unwissenheit zu durchdringen, der diese Themen lange Zeit umgab. Einige Unterstützer Israels haben ihre Positionen in einer Weise geändert, die ihnen große Anerkennung einbringt. Erst letzte Woche veröffentlichte die New York Times einen Artikel, der die Realitäten des Konflikts in einer Weise darstellte, wie sie es selten, wenn überhaupt, zuvor getan hat. Die alten Klischees über die “Zweistaatenlösung” und “Israels Recht, sich selbst zu verteidigen” verlieren ihre verhexende Kraft, und sogar einige Senatoren und Abgeordnete haben ihre Unterstützung für Israel in letzter Zeit gemildert – zumindest rhetorisch. Aber die Schlüsselfrage ist, ob und wann diese Veränderung im Diskurs zu einer wirklichen Veränderung in der US-Politik führen wird.

Die Forderung nach einem Ende der besonderen Beziehung bedeutet nicht, dass man für Boykott, Desinvestition und Sanktionen oder ein Ende jeglicher Unterstützung durch die USA eintritt. Vielmehr geht es darum, eine normale Beziehung der Vereinigten Staaten zu Israel zu fordern, ähnlich wie Washingtons Beziehungen zu den meisten anderen Ländern. In einer normalen Beziehung würden die Vereinigten Staaten Israel unterstützen, wenn es Dinge tut, die mit den Interessen und Werten der Vereinigten Staaten übereinstimmen, und sich distanzieren, wenn Israel anders handelt. Die Vereinigten Staaten würden Israel nicht länger vor einer Verurteilung durch den UN-Sicherheitsrat schützen, es sei denn, Israel hätte diesen Schutz eindeutig verdient. Nicht länger würden US-Offizielle von direkter, offen ausgesprochener Kritik an Israels Apartheidsystem Abstand nehmen. U.S.-Politiker, Experten und Entscheidungsträger wären frei, Israels Handlungen zu loben oder zu kritisieren – wie sie es routinemäßig mit anderen Ländern tun – ohne Angst, ihren Job zu verlieren oder in einem Chor von politisch motivierten Verleumdungen begraben zu werden.

Eine normale Beziehung ist keine Scheidung: Die Vereinigten Staaten würden weiterhin mit Israel Handel treiben, und US-Firmen würden weiterhin mit ihren israelischen Gegenstücken bei einer Reihe von Unternehmungen zusammenarbeiten. Die Amerikaner würden weiterhin das Heilige Land besuchen, und Studenten und Akademiker aus beiden Ländern würden weiterhin an den Universitäten des jeweils anderen Landes studieren und arbeiten. Die beiden Regierungen könnten weiterhin Geheimdienstinformationen zu einigen Themen austauschen und sich häufig zu einer Vielzahl außenpolitischer Themen beraten. Die Vereinigten Staaten könnten weiterhin bereit sein, Israel zu helfen, wenn sein Überleben in Gefahr ist, wie es bei anderen Staaten der Fall ist. Washington würde sich auch weiterhin entschieden gegen echten Antisemitismus in der arabischen Welt, in anderen fremden Ländern und im eigenen Hinterhof wenden.

Eine normalere Beziehung könnte auch für Israel von Vorteil sein. Seit langer Zeit hat der Blankoscheck der Vereinigten Staaten Israel erlaubt, eine Politik zu verfolgen, die wiederholt nach hinten losgegangen ist und die langfristige Zukunft des Landes in größere Zweifel gezogen hat. An erster Stelle steht das Siedlungsunternehmen selbst und der nicht so verborgene Wunsch, ein “Groß-Israel” zu schaffen, das die Westbank einschließt und die Palästinenser auf einen Archipel isolierter Enklaven beschränkt. Aber man könnte der Liste die Invasion in den Libanon 1982 hinzufügen, die die Hisbollah hervorbrachte, frühere israelische Bemühungen, die Hamas zu unterstützen, um die Fatah zu schwächen, den tödlichen Angriff auf das Gaza-Hilfsschiff Mavi Marmara im Mai 2010, den brutalen Luftkrieg gegen den Libanon 2006, der die Hisbollah populärer machte, und die früheren Angriffe auf Gaza in den Jahren 2008, 2009, 2012 und 2014. Die mangelnde Bereitschaft der USA, ihre Hilfe davon abhängig zu machen, dass Israel den Palästinensern einen lebensfähigen Staat zugesteht, trug ebenfalls zum Scheitern des Osloer Friedensprozesses bei und verspielte die beste Chance für eine echte Zweistaatenlösung.

Eine normalere Beziehung – eine, in der die US-Unterstützung eher an Bedingungen geknüpft wäre als automatisch – würde die Israelis dazu zwingen, ihren gegenwärtigen Kurs zu überdenken und mehr zu tun, um einen echten und dauerhaften Frieden zu erreichen. Insbesondere müssten sie den Glauben überdenken, dass die Palästinenser einfach verschwinden werden, und anfangen, Lösungen in Betracht zu ziehen, die die politischen Rechte von Juden und Arabern gleichermaßen sichern würden. Ein auf Rechten basierender Ansatz ist kein Allheilmittel und würde auf viele Hindernisse stoßen, aber er würde mit den erklärten Werten der Vereinigten Staaten übereinstimmen und bietet mehr Hoffnung für die Zukunft als das, was Israel und die Vereinigten Staaten heute tun. Am wichtigsten ist, dass Israel damit beginnen müsste, das System der Apartheid abzubauen, das es in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat, denn selbst die Vereinigten Staaten werden es zunehmend schwieriger finden, eine normale Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn dieses System intakt bleibt. Und keine dieser Positionen impliziert auch nur die geringste Zustimmung oder Unterstützung für die Hamas, die sich in den jüngsten Kämpfen ebenfalls der Kriegsverbrechen schuldig gemacht hat.

Erwarte ich, dass die hier skizzierten Veränderungen in absehbarer Zeit eintreten werden? Nein. Obwohl eine normale Beziehung zu Israel – so wie sie die Vereinigten Staaten mit fast allen anderen Ländern der Welt haben – keine besonders kontroverse Idee sein sollte, gibt es immer noch mächtige Interessengruppen, die die besondere Beziehung verteidigen, und viele Politiker, die an einer veralteten Sicht des Problems festhalten. Dennoch ist ein Wandel wahrscheinlicher und unmittelbar bevorstehend, als man denken mag, weshalb die Verfechter des Status quo so schnell dabei sind, jeden zu verleumden und auszugrenzen, der Alternativen vorschlägt. Ich kann mich noch daran erinnern, als man in Flugzeugen rauchen durfte, als die Homo-Ehe undenkbar war, als Moskau Osteuropa mit eiserner Faust beherrschte und als nur wenige Menschen es für seltsam hielten, wenn Frauen oder Farbige nur selten in Vorstandsetagen, an Fakultäten oder in öffentlichen Ämtern zu sehen waren. Sobald jedoch die öffentliche Diskussion über ein Thema offener und ehrlicher wird, können sich überholte Einstellungen mit überraschender Geschwindigkeit ändern und das, was einst undenkbar war, kann möglich – ja sogar normal werden.

Stephen M. Walt ist der Robert und Renée Belfer Professor für internationale Beziehungen an der Harvard University.

