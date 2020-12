Palästinenser nehmen am 14. September 2012 an einer Kundgebung gegen die Apartheid in der Stadt Hebron im Westjordanland teil [Mamoun Wazwaz/Apaimages]

Es ist an der Zeit, es offiziell zu machen und Israel als Apartheidstaat zu brandmarken

Von Professor Kamel Hawwash

4. Dezember 2020

Niemand sollte leichtfertig mit Rassismusvorwürfen um sich werfen, denn wenn sie bewiesen sind, dann muss rasch gehandelt werden. Die Gewerkschaftsbewegung in Großbritannien, die über sechs Millionen britische Arbeitnehmer vertritt, kam kürzlich zu dem Schluss, dass Israel ein rassistischer Staat ist, der Apartheid gegen das palästinensische Volk praktiziert.

Der Gewerkschaftskongress (TUC) verabschiedete Antrag 66 – “Solidarität mit Palästina und Widerstand gegen die Annexion” -, in dem die Annexion als “ein weiterer bedeutender Schritt bei der Schaffung eines Apartheidsystems” bezeichnet wird. Der TUC beschloss, “einen Brief an den Premierminister zu schicken, in dem er das Vereinigte Königreich auffordert, entschiedene und entschlossene Maßnahmen, einschließlich Sanktionen, zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Israel die illegale Annexion stoppt oder rückgängig macht, die Besetzung des Westjordanlands und die Blockade des Gazastreifens beendet und das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge respektiert”. Darüber hinaus verpflichtete sie sich, “ihre Position allen anderen nationalen Gewerkschaftsdachverbänden im Internationalen und Europäischen Gewerkschaftsbund mitzuteilen und sie aufzufordern, sich der internationalen Kampagne zur Beendigung der Annexion und zur Beendigung der Apartheid anzuschließen”.

Die Palästinenser und ihre Unterstützer in Großbritannien und darüber hinaus begrüßten diesen bedeutenden Schritt im Kampf zur Aufdeckung des israelischen Rassismus und seiner eigenen Form der Apartheid. Die selbsternannte “Startnation” hat seit ihrer Gründung in ihrem Heimatland im Jahr 1948 Pionierarbeit geleistet und Politiken und Gesetze entworfen und umgesetzt, die Palästinenser sowohl im historischen Palästina als auch im Exil diskriminieren.

Adalah, das Rechtszentrum für arabische Minderheitenrechte in Israel, hat über 65 israelische Gesetze identifiziert, die direkt oder indirekt israelische palästinensische Bürger und/oder palästinensische Einwohner der besetzten palästinensischen Gebiete (OPT) aufgrund ihrer nichtjüdischen Identität diskriminieren. Diese Gesetze schränken die Rechte der Palästinenser in allen Lebensbereichen ein, von den Bürgerrechten über das Recht auf politische Partizipation, Land- und Wohnungsrechte, Bildungsrechte, kulturelle und sprachliche Rechte, religiöse Rechte und das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren während der Haft. In jedem dieser Bereiche privilegiert es Juden gegenüber Palästinensern und anderen nichtjüdischen Bewohnern des Landes, das es seit 1967 kontrolliert. Dazu gehört auch der Gaza-Streifen, der trotz der israelischen Proklamationen, dass er sich 2005 aus dem Gebiet “zurückgezogen” habe, weiterhin die Grenzen, den Luftraum und die Hoheitsgewässer kontrolliert, belagert und alle Geburten und Todesfälle registriert.

Darüber hinaus hindert Israel palästinensische Flüchtlinge daran, auf ihr Land und in ihre Häuser zurückzukehren, was gegen die UN-Resolution 194 verstößt, die ihnen das Recht auf Rückkehr einräumt. Es hat Hunderte von äthiopischen Juden aufgenommen, die keinerlei Verbindung zum historischen Palästina haben, während es den nunmehr 5 Millionen palästinensischen Flüchtlingen das legitime Recht verweigert, an die Orte zurückzukehren, von denen sie oder ihre Eltern oder Großeltern tatsächlich kamen. Was die Juden, die jetzt aus Äthiopien nach Israel ziehen, verstehen sollten, ist die rassistische Natur des Staates, den sie jetzt ihr Zuhause nennen; sein Rassismus richtet sich nicht nur gegen die Palästinenser, sondern auch gegen die “falschen” Arten von Juden.

Äthiopische Juden versammeln sich am 23. Februar 2019 zu einem feierlichen gemeinsamen Gebet in einer kleinen Synagoge [Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency].

Um den Anteil der schwarzen Juden auf einem bestimmten Niveau zu halten, kam ein Bericht über die Injektion von Depo-Provera bei äthiopischen Frauen zu dem Schluss, dass dies “eine Methode zur Verringerung der Geburtenzahl in einer schwarzen und meist armen Gemeinde” sei. Äthiopische Juden waren auch mit Diskriminierung und mangelnder Akzeptanz konfrontiert, was dazu führte, dass sie aus Protest auf die Straße gingen.

Israel behält sich jedoch seine diskriminierendste Politik gegenüber den Palästinensern vor. Rechtfertigt dies seine Einstufung als Apartheidstaat?

Die umfassendste und unabhängigste Antwort auf diese Frage gibt ein Bericht, der 2017 von der Wirtschafts- und Sozialkommission der UNO für Westasien (ESCWA) in Auftrag gegeben wurde und zu dem Schluss kommt, dass “Israel ein Apartheidregime errichtet hat, das das palästinensische Volk als Ganzes beherrscht”. Im Bewusstsein – so wie ich – der Schwere einer solchen Behauptung stellten die Autoren des Berichts fest: “Die verfügbaren Beweise belegen zweifelsfrei, dass Israel sich einer Politik und Praxis schuldig gemacht hat, die das Verbrechen der Apartheid im Sinne der völkerrechtlichen Instrumente darstellt.

Sie erklären die Verwendung des Begriffs “das Verbrechen der Apartheid”, um “ähnliche Politiken und Praktiken der Rassentrennung und Diskriminierung, wie sie im südlichen Afrika praktiziert werden, einzuschließen, gelten für… unmenschliche Handlungen, die mit dem Ziel begangen werden, die Herrschaft einer rassischen Personengruppe über eine andere rassische Personengruppe herzustellen und aufrechtzuerhalten und sie systematisch zu unterdrücken”.

Diejenigen, die Israel trotz seiner Verbrechen unterstützen, werden den Kommentarabschnitt unter diesem Artikel mit der Behauptung füllen, dass der Bericht vom UN-Generalsekretär unter dem Druck Israels und der USA von der ESCWA-Website entfernt wurde. Dr. Rima Khalaf, die den Bericht in Auftrag gegeben hatte, als sie Leiterin der ESCWA war, und die zurücktrat, nachdem sie sich geweigert hatte, dem Druck nachzugeben, ihn selbst zu entfernen, bestätigte jedoch kürzlich, dass es sich immer noch um ein gültiges UN-Dokument handelt und dass das Thema eher mit dem Prozess als mit der Substanz zu tun hat. Wichtig ist auch die Feststellung, dass der Bericht wie jede andere anerkannte wissenschaftliche Zeitschrift oder jeder andere wichtige Bericht vor seiner Veröffentlichung von unabhängigen Wissenschaftlern begutachtet wurde.

Wenn die Professoren Richard Falk und Virginia Q Tilley, die Verfasser des ESCWA-Berichts, der Meinung waren, dass Israel 2017 Apartheid praktiziere, dann bestätigte Israel, dass seine Politik rassistisch ist, als sein Parlament, die Knesset, 2018 das Nationalstaatsgesetz verabschiedete. In diesem Gesetz heißt es: “Die Ausübung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung im Staat Israel ist einzigartig für das jüdische Volk”. Dies gilt für keine andere Gruppe in Israel, einem Staat, der seine Grenzen noch immer nicht definiert hat. Mit einem Schlag wurde der Hälfte derjenigen, die in dem von Israel kontrollierten Land leben, ein solches Recht verweigert: den palästinensischen Bürgern, den Belagerten im Gazastreifen und den Besetzten im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem.

Das Gesetz empörte auch die drusische Bevölkerung, die im Gegensatz zu ihren palästinensischen Mitbürgern in Israel in der israelischen Armee dient. Im Jahr 2018 wurde klargestellt, dass sie von ihrem Staat nicht als den Juden gleichgestellt betrachtet werden. Auch der Status der arabischen Sprache wurde von einer offiziellen Staatssprache zu einem “Sonderstatus” innerhalb des Staates degradiert.

In Israel, anders als in jedem anderen Land, das mir bekannt ist, sind die Aufnahmekommissionen in Gemeinden mit bis zu 400 Haushalten “nach israelischem Recht befugt, Bewerber um einen Aufenthalt aufgrund der Kriterien der ‘sozialen Eignung’ und des ‘sozialen und kulturellen Gefüges’ der Stadt abzulehnen”. Mit anderen Worten: Jüdische Bewohner, die in solchen Ausschüssen sitzen, können arabischen Bürgern die Einreise in das Gebiet verweigern und tun dies auch.

Ich wurde zu diesem Artikel veranlasst, weil ein israelisches Gericht unter Berufung auf das Gesetz des Nationalstaates einen Fall ablehnte, in dem Eltern palästinensischer Kinder, allesamt israelische Staatsbürger, vom Rat von Karmiel verlangten, entweder eine arabischsprachige Schule zu finanzieren oder die Transportkosten für die Kinder zu übernehmen, damit sie eine geeignete Schule in einer Nachbarstadt besuchen können. In seinem Urteil sagte der oberste Standesbeamte des Magistratsgerichts von Krayot, Yaniv Luzon: “Karmiel, eine jüdische Stadt, sollte eine jüdische Siedlung in Galiläa errichten”. Er fügte hinzu: “Die Einrichtung einer arabischsprachigen Schule… [und] die Finanzierung von Schulfahrten für arabische Studenten… könnte das demographische Gleichgewicht verändern und den Charakter der Stadt beschädigen. Gegenwärtig ist die Bevölkerung der Stadt zu etwa 6 Prozent arabisch, so dass dies kaum wahrscheinlich ist.

Einer der sieben Gründe, die er für die Ablehnung des Falles nannte, war Abschnitt 7 des Nationalstaatsgesetzes, in dem es heißt: “Der Staat betrachtet die Entwicklung der jüdischen Besiedlung als einen nationalen Wert und wird sich dafür einsetzen, ihre Errichtung und Festigung zu fördern und voranzutreiben”, und dass “das Prinzip der jüdischen Besiedlung als nationaler Wert im Grundgesetz verankert ist und daher einen ‘angemessenen, dominanten’ Faktor darstellt, der im Rahmen der kommunalen Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollte, wozu auch die Einrichtung von Schulen und Erstattungsrichtlinien für Reisen außerhalb der Stadt gehören”.

Zu dem Ergebnis äußerte sich einer der Eltern, deren Kinder von der Entscheidung betroffen sind, Qassem Bakri: “Schrecklich ist die Erklärung. Es ist eine jüdische Stadt”, als ob es keine anderen Einwohner in Karmiel gäbe. Es gibt Bewohner erster Klasse und Bewohner zweiter Klasse. Es ist die faule Frucht von [Premierminister Benjamin] Netanjahu und dem Nationalstaatsgesetz.

Wenn Israel im Jahr 2017 als Apartheidstaat bewertet wurde, dann sollten nach der Verabschiedung des Nationalstaatsgesetzes im Grundgesetz und der Anwendung des Gesetzes zur Verankerung der Diskriminierung innerhalb des Staates und seiner Institutionen genügend Gründe für Zweifler bestehen, um zu erkennen, dass es sich tatsächlich um einen Apartheidstaat handelt. Es bedarf keiner weiteren Debatte, und wenn es einigen unangenehm ist, Israel so zu etikettieren, dann liegt das Problem bei ihnen und nicht bei den Wissenschaftlern, die seine Politik untersucht haben, oder bei den Palästinensern, die die Apartheid täglich erleben. Wenn Sie noch mehr Überzeugung brauchen, dann gehen Sie nach Hebron und sehen und riechen Sie selbst die israelische Apartheid.

Als das Nationalstaatsgesetz verabschiedet wurde, fragte ich, ob die Welt darauf antworten würde, was sie aber nicht tat. Durch seinen Antrag hat der britische TUC jedoch eine Vorreiterrolle dabei gespielt, Israel als einen Staat zu akzeptieren und zu entlarven, der Apartheid praktiziert. Das ist ein enorm wichtiger Schritt, der andere dazu ermutigen sollte, sich zu “outen” und die sich ansammelnden Beweise sowohl anzuerkennen als auch zu akzeptieren. Und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Es ist nie zu spät, kann aber auch nicht zu früh geschehen. Übersetzt mit Deepl.com

