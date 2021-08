Es ist dringend Zeit für einen Wechsel. Deutschland hat bessere Politiker verdient. Politiker, die nicht alles vergeigen. Von Jürgen Todenhöfer

20 Jahre lang haben uns unsere Politiker in der Afghanistan-Frage angelogen. Sie sagten, es gehe ihnen um den Schulbesuch afghanischer Schulmädchen. Um Frauenrechte. Um Demokratie. Und um den Kampf gegen den Terror. In Wirklichkeit ging es ihnen wie üblich um den amerikanischen Imperialismus. Gegenüber Russland, China, Iran. Erreicht haben sie keines ihrer vorgespielten oder echten Ziele. Der Afghanistan-Krieg wurde zum Terrorzucht-Programm. Die Zahl der Terroristen weltweit explodierte. Afghanistan aber versank in Blut und Armut.

ECHTE DEMOKRATIE BRAUCHT EINEN ANDEREN POLITIKERTYP.

In guten Zeiten kann sich unser Land derartige Politclowns vielleicht leisten. In schweren Zeiten nicht. Wir brauchen Politiker, die auch in ihrem bürgerlichen Beruf etwas geleistet haben und nicht wegen ihres beruflichen Versagens in die Politik geflüchtet sind. Politiker, denen das Schicksal ihres Landes wichtiger ist als ihre politische Karriere.