Balloons, Toxic Water, and Radiation Sickness It’s a slow-motion fall into the Final War. Jens Stoltenberg, the NATO chieftain, has told Europe it must prepare for the “long haul” because “this [war] may last for many, many, many, many years.” In other words, Forever War, this time in Europe.

Ballons, giftiges Wasser und Strahlenkrankheit



Die Regierung lügt – wie immer.

Es ist ein Sturz in Zeitlupe in den letzten Krieg.

von Kurt Nimmo

16. Februar 2023



Jens Stoltenberg, der NATO-Chef, hat Europa gesagt, es müsse sich auf einen “langen Weg” vorbereiten, denn “dieser [Krieg] kann viele, viele, viele, viele Jahre dauern”.

Mit anderen Worten: Forever War, diesmal in Europa.

Natürlich kann der Ewige Krieg jederzeit in einen nuklearen Vernichtungskrieg umschlagen, aber diese Aussicht scheint Stoltenberg nicht wichtig zu sein.

Wie Biden und sein Kriegschef Lloyd Austin geht es hier darum, das russische “Regime”, wie Jens die gewählte Regierung in Russland nennt, auszuschalten. Wenn wir diesen Begriff verwenden, dann ist auch die US-Regierung ein Regime.

In Amerika dürfen nur überprüfte Kandidaten bei parteiübergreifenden Wahlen “kandidieren”. Trump war eine Anomalie. Die Unipartei hat sich zusammengetan, um seine Präsidentschaft, seinen Ruf und sein Leben zu zerstören.

Übrigens bin ich kein Trump-Groupie. Er ist ein bösartiger Narzisst, der sich der Bombardierung Syriens, des Diebstahls von Öl und der Verhängung von Sanktionen gegen Russland schuldig gemacht hat (obwohl die Medien ihn als Putin-Dummkopf bezeichnet haben).

Selbstüberschätzung, Narzissmus und offensichtliche Dummheit sind in Washington und Brüssel der letzte Schrei.

In Amerika haben Konzernoligarchen Tausende von Menschen vergiftet, um den letzten Penny aus nicht gewarteten Zügen herauszuquetschen, die illegal tödliche Chemikalien durch East Palestine, Ohio, transportieren.

Ich sage “illegal”, weil Norfolk Southern sich nicht die Mühe gemacht hat, der EPA mitzuteilen, dass sie gefährliches Material durch die kleine Stadt mit rund 5.000 Einwohnern transportieren. Tatsächlich hat Norfolk Southern gelogen.

Die meisten der 150 Waggons des Zuges beförderten nach Angaben der Behörden nicht gefährliche Güter wie Zement, Stahl und Tiefkühlgemüse, wie aus einer Liste der entgleisten Waggons hervorgeht, die der Umweltschutzbehörde vorgelegt wurde.

Man sollte meinen, dass die tödlichen Giftstoffe im Ohio River die Medien dazu veranlassen würden, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Stattdessen rät die Associated Press den Bewohnern des Ohio-Beckens, sich zu beruhigen. Grundwassergifte könnten die nächste Verschwörungstheorie sein.

Verunreinigungen wie Butylacrylat wurden im Ohio River entdeckt, aber die bisherigen Mengen stellen kein Risiko für Städte dar, die auf den Fluss als Trinkwasserquelle angewiesen sind, so die Ohio Environmental Protection Agency und externe Experten.

Aus irgendeinem Grund hat die Associated Press das Vorhandensein von Vinylchlorid nicht erwähnt. Nach Angaben der EPA stellt es bereits bei 2 ppb (das ist ein Teil pro Milliarde) eine ernste Gesundheitsgefahr dar.

Laut WXIX in Cincinnati wurden jedoch keine “Verunreinigungen im Ohio River gefunden, nachdem die Greater Cincinnati Water Works ihn auf mehrere gefährliche Chemikalien getestet hatten.” Am Montag sagte ein Wasserqualitätsmanager in Louisville: “Im Moment befindet sich das betroffene Wasser noch in West Virginia.”

Biden und seine Neocons interessieren sich nicht für das Chaos in Ostpalästina. Sie sind damit beschäftigt, in Russland zu stochern, den Dritten Weltkrieg anzuzetteln und sich über chinesische Spionageballons zu echauffieren.

Jetzt reden die klickbesessenen Konzernmedien von Außerirdischen – alles, um Ihre Augen auf Webseiten zu lenken, die vor unerträglicher Werbung und Pop-up-Videos strotzen, in denen Autos verkauft werden, die sich nur wenige leisten können.

Bidens Handelsministerium hat den Sanktionskrieg gegen China ausgeweitet als Reaktion auf… praktisch nichts, Radarspuren von Objekten in der “Sky Trash”-Zone. Spionageballons sind, zusammen mit den vorgetäuschten Massenvernichtungswaffen, eine Variante der Lügen der Neokonservativen, die eine leicht zu verängstigende Öffentlichkeit aufrütteln sollen, die routinemäßig mit durchgehenden Lügen gefüttert wird.

Erin Brockovich, erinnern Sie sich an sie? Sie war die Whistleblowerin, die die Verschmutzung des Grundwassers durch Pacific Gas & Electric in Hinkley, Kalifornien, aufdeckte. Brockovichs erfolgreiche Klage war das Thema eines Oscar-prämierten Films.

Am Donnerstag riet sie “den Anwohnern, die in der Nähe der Entgleisung eines giftigen Zuges in Ohio leben, die Behauptungen der Regierung zu ignorieren, dass das Wasser sicher zu trinken sei, und die Gegend zu verlassen, wenn sie um ihre Gesundheit fürchten”, berichtete die Times (Paywall erfordert Skalierung).

Kurzversion: Die Regierung lügt – wie immer.

Giftstoffe, die das Leben von Millionen von Menschen im Ohio-Becken bedrohen, sind offenbar von so geringer Bedeutung, dass sich die Regierung nicht die Mühe machte, “Beamte” zu einer Bürgerversammlung in East Palestine zu schicken. Verkehrsminister Pete Buttigieg war nirgends zu sehen.

Von seinem Büro in DC aus gab Buttigieg Trump die Schuld für die Entscheidung der Regierung Biden, die Menschen in Ostpalästina im Stich zu lassen, während die Regierung und der Kongress Milliarden von Dollar und teure Waffen an neonazistische Schläger in der Ukraine schicken.

Was das Töten von Menschen in fremden Ländern angeht, ist alles beim Alten.

In Amerika rutscht die Mittelschicht in die Armut ab. Sie und ich sind den Neonazis, die gerne Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen, weil sie es wagen, sich zu wehren, weit unterlegen und werden Opfer eines Völkermords.

Wie bereits erwähnt, planen die Biden-Neocons und die neoliberalen “Falken” eine Eskalation des Krieges in der Ukraine und verletzen damit rote Linien (keine NATO an Russlands Grenze) und steuern auf einen totalen thermonuklearen Krieg zu.

Eine Handvoll parteiunabhängiger “Republikaner” soll sich einer Eskalation widersetzen, die letztlich zum Artensterben führen wird (obwohl ich mir vorstellen kann, dass einige dieser “Vertreter” einen thermonuklearen Krieg bejubeln würden, wenn Trump noch im Amt wäre und einen Krieg mit Russland anstreben würde. Das ist eine Sache der Einheitspartei).

The Hill berichtet:

Die Fortsetzung der US-Unterstützung für die Ukraine ist nicht sicher. Einige republikanische Abgeordnete lehnen sie ab. Sen. J.D. Vance (R-Ohio) sagte, es sei ihm ziemlich egal, was mit der Ukraine geschehe. Der republikanische Abgeordnete Paul Gosar (R-Ariz.) stimmte gegen weitere 40 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern mit den Worten: “Wir haben kein Recht, in einen weiteren Krieg verwickelt zu werden”. Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) bestand darauf, dass “kein weiterer Penny an die Ukraine gehen wird”. Andere Republikaner stellen die Höhe der vorgeschlagenen Hilfe in Frage.

Die Kriegspropaganda der Regierung und die Ablenkungsmanöver der Ballons sind so wirksam, dass Millionen von Amerikanern unwissend ihren eigenen schrecklichen Tod begrüßen, entweder auf die schnelle Art (sofortige Zerstörung) oder auf die langsame Art (Strahlenkrankheit, Hunger, Krankheit). Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …