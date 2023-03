It’s Good To Be Mean To War Propagandists ❖ Sydney Morning Herald editor Bevan Shields has published an article titled ” We are not above criticism but these attacks go too far”, tearfully rending his garments over criticisms his paper’s three-part war-with-China propaganda series “Red Alert” has received from former Prime Minister Paul Keating and from ABC’s Media Watch.

Es ist gut, zu Kriegspropagandisten gemein zu sein

von Caitlin Johnstone

16. März 2o023❖

Der Herausgeber des Sydney Morning Herald, Bevan Shields, hat einen Artikel mit der Überschrift “Wir sind nicht über Kritik erhaben, aber diese Angriffe gehen zu weit” veröffentlicht, in dem er unter Tränen seine Kleider zerreißt, weil die dreiteilige Kriegspropagandaserie “Red Alert” seiner Zeitung vom ehemaligen Premierminister Paul Keating und von der ABC Media Watch kritisiert wurde.

In dem gesamten Artikel beklagt sich Shields über die Art und Weise, wie Keating die australischen Kriegspropagandisten am Mittwoch im National Press Club of Australia verprügelt hat. Er weint darüber, wie Keating dem Co-Autor von “Red Alert”, Matthew Knott, sagte: “Sie sollten sich schämen” und “das Richtige tun und sich aus dem australischen Journalismus verabschieden”, die Intelligenz der Sky News-Reporterin Olivia Caisley verhöhnte, weil sie ernsthaft behauptete, China sei eine militärische Bedrohung für Australien, und den Herausgeber des Sydney Morning Herald, Peter Hartcher, einen “Psychopathen” und “Verrückten” nannte.

“Jahrelang haben wir mit Keating gelacht, als er seine typischen Sticheleien losließ. Aber das ist nicht mehr lustig”, weint Shields.

Und wissen Sie was? Es ist gut. Es ist gut, dass diese ekelhaften Kriegspropagandisten weinen. Sie haben viel Schlimmeres verdient als eine öffentliche Standpauke eines ehemaligen Premierministers.

Um es klar zu sagen: Wenn ich sage, dass die Leute, auf die Keating im National Press Club einschlug, Propagandisten sind, dann sehe nicht nur ich sie so – sie sehen sich selbst so. Sie verwenden diese Bezeichnung vielleicht nicht, aber sie sehen sich ganz klar in der Verantwortung, Pentagon-freundliche Narrative zu verbreiten, wie ihr Verhalten auf eben dieser Pressekonferenz zeigt. Wenn man sie beobachtet, um Keating zu befragen, und zuhört, was sie sagen, hört man immer wieder, wie sie versuchen, wie ein Propagandist Erzählungen einzubringen, anstatt wie ein Journalist bohrende Fragen zu stellen.

Man hört Andrew Probyn von ABC, wie er versucht, das Narrativ einzufügen, dass China eine Bedrohung für Australien sei, indem er Dinge wie Sanktionen gegen ausgewählte australische Produkte als Vergeltung dafür anführt, dass Canberra bei Washingtons Angriffen auf Peking wegen Covid mitgespielt hat, die diskreditierte Behauptung der chinesischen “Schuldendiplomatie” wiederkäut und über Chinas Militarisierung schwafelt, als ob die USA China nicht militärisch einkreisen und immer aggressivere Akte der Brinkmanship unternehmen würden.

Sie hören, wie die bereits erwähnte Olivia Casely daran arbeitet, das Narrativ einzuführen, dass China eine militärische Bedrohung für Australien darstellt.

Man hört, wie Ben Westcott von Bloomberg die Behauptung aufstellt, Australien solle mit den USA zusammenarbeiten, um seinen Handel vor China zu schützen, und dabei aus Versehen den berühmten Utopia-Sketch nachstellt, indem er die Tatsache ignoriert, dass China Australiens wichtigster Handelspartner ist.

Man hört, wie Jess Malcolm von The Australian versucht, die Behauptung aufzustellen, dass der Aufbau von Chinas eigenem Militär im eigenen Land eine Art “Provokation” gegen Australien sei, was Keating sofort mit der entsprechenden Verachtung abtut.

Man hört, wie der bereits erwähnte Matthew Knott die Behauptung aufstellt, Keating sei eine verräterische Marionette Xi Jinpings, indem er auf hinterhältige Weise andeutet, der ehemalige Premierminister müsse sich kritisch über die “Kommunistische Partei Chinas” äußern, um seine Loyalität zu beweisen.

Immer wieder treten sie an, um sich als loyale Verteidiger des US-Imperiums aufzuspielen, und immer wieder behandelt Keating sie als das, was sie sind: Propagandisten. Machtverliebte Speichellecker für das mächtigste Imperium, das je existiert hat.

Keating dabei zuzusehen, wie er all diesen Kriegspornographen die Streifen abreißt, war so befriedigend, weil es den Australiern die angemessene emotionale Haltung gegenüber diesen verdorbenen Freaks zeigte. Das ist das absolute Minimum an Verachtung, mit dem man ihnen immer begegnen sollte. Australier, die keinen Krieg mit China wollen, sind sich immer noch nicht im Klaren darüber, wie sie auf diese Flut von Kriegspropaganda in den Massenmedien reagieren sollen, mit der unser Land überschwemmt wird, und Keating hat genau gezeigt, wie man reagieren sollte; er hat uns allen ein solides Modell geliefert.

Wenn überhaupt, dann war Keating zu nett zu diesen Schreckgespenstern. Man kann gar nicht genug Verachtung für diejenigen aufbringen, die beruflich mit Kriegspropaganda hausieren gehen und sie der ahnungslosen Öffentlichkeit als Journalismus ausgeben. Sie stehen auf einer Stufe mit den absolut schlimmsten Menschen, die je gelebt haben, und sollten auch als solche behandelt werden.

Bevan Shields bezeichnet die öffentliche Verunglimpfung seiner Kollegen melodramatisch als “Donald Trump-ähnliche Beschimpfung von Journalisten, die ihren Job machen”, aber sie sind keine Journalisten, die ihren Job machen. Sie sind Propagandisten. Wenn Sie sich als Journalist bezeichnen wollen, müssen Sie sich auch so verhalten. Seien Sie skeptisch, hinterfragen Sie Ihre Quellen und deren Finanzierung, und machen Sie die Geschichte richtig. Das ist die Aufgabe. In diesem Fall hängt das Leben von fast 26 Millionen Menschen davon ab, dass Sie es richtig machen. Das ist eine große Verantwortung, und Sie lassen uns im Stich. Sie haben so viel Schlimmeres verdient, als von einem Politiker im Ruhestand gemeine Dinge gesagt zu bekommen.

Immer wieder treten sie an, um sich als loyale Verteidiger des US-Imperiums aufzuspielen, und immer wieder behandelt Keating sie als das, was sie sind: Propagandisten. Machtverliebte Speichellecker für das mächtigste Imperium, das je existiert hat.

Keating dabei zuzusehen, wie er all diesen Kriegspornographen die Streifen abreißt, war so befriedigend, weil es den Australiern die angemessene emotionale Haltung gegenüber diesen verdorbenen Freaks zeigte. Das ist das absolute Minimum an Verachtung, mit dem man ihnen immer begegnen sollte. Australier, die keinen Krieg mit China wollen, sind sich immer noch nicht im Klaren darüber, wie sie auf diese Flut von Kriegspropaganda in den Massenmedien reagieren sollen, mit der unser Land überschwemmt wird, und Keating hat genau gezeigt, wie man reagieren sollte; er hat uns allen ein solides Modell geliefert.

Wenn überhaupt, dann war Keating zu nett zu diesen Schreckgespenstern. Man kann gar nicht genug Verachtung für diejenigen aufbringen, die beruflich mit Kriegspropaganda hausieren gehen und sie der ahnungslosen Öffentlichkeit als Journalismus ausgeben. Sie stehen auf einer Stufe mit den absolut schlimmsten Menschen, die je gelebt haben, und sollten auch als solche behandelt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=I39RBPE_7_4



Diese Pentagon-Marionetten verdienen mehr als nur Scham. Ich kann nicht glauben, dass sie unser Land so leichtfertig in die Frontlinie eines fremden Krieges drängen können. Wie großzügig von ihnen, unsere Söhne und Töchter im Namen der allmächtigen Vereinigten Staaten von Amerika zu opfern.

Es sollte alle Australier wütend machen, dass uns das US-Imperium einen Krieg von unvorstellbarem Schrecken aufzwingt, und es sollte uns wütend machen, dass Leute, die sich “Journalisten” nennen, das Vertrauen der Öffentlichkeit ausnutzen, um Zustimmung dafür zu erzeugen. Wir müssen anfangen, “NEIN” dazu zu sagen, und wir müssen genug Feuer in unseren Bäuchen entfachen, um sicherzustellen, dass dieses “NEIN” mit genug Kraft herauskommt, um diesen Bastarden Angst einzujagen.

Australier sind nicht gut in Sachen Wut, aber Wut ist das, was diese Aktionen hervorrufen sollten, und unsere eigenen Aktionen müssen von dort ausgehen. Wir können nicht einfach zulassen, dass sie unsere Welt mit einem typisch australischen “Ah, was immer du für richtig hältst, Kumpel” mit diesem Horror überziehen. Die Kriegspropagandisten schreien nach “Missbrauch”, wenn sie von einem 79-jährigen Ex-Premierminister in die Schranken gewiesen werden, während sie unserer Zivilisation den größten Missbrauch zufügen, den man sich vorstellen kann.

Das kann nicht hingenommen werden. Wir müssen uns bewegen, Leute. Wenn wir es nicht tun, werden diese Arschlöcher uns alle umbringen.Übersetzt mit Deepl.com

_______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Artikel also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn mit anderen zu teilen, etwas Geld aufmein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack zu werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Zeitschriften zu kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …