It’s Time to Name Anti-Palestinian Bigotry IN JUNE, three Republicans in the House of Representatives-Michael Waltz, Jim Banks and Claudia Tenney-introduced a resolution censuring Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Presley, and Alexandria Ocasio-Cortez for, among other things, “inciting anti-Semitic attacks across the United States.” House Democrats accused their colleagues of Jew-hatred as well, just less explicitly.

Bild: Rep. Rashida Tlaib recounts threats she has received in office because of her Muslim faith. Photo: AP Photo/Jacquelyn Martin

Es ist Zeit, antipalästinensische Bigotterie zu benennen

Von Peter Beinart



16. Juli 2021



IM JUNI, drei Republikaner im Repräsentantenhaus-Michael Waltz, Jim Banks und Claudia Tenney-eingeführt eine Resolution tadelt Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Presley, und Alexandria Ocasio-Cortez für, unter anderem, “Anstiftung antisemitische Angriffe in den Vereinigten Staaten. Haus Demokraten beschuldigten ihre Kollegen von Judenhass als auch, nur weniger explizit. Der Abgeordnete Ted Deutch nannte seine Kollegen nicht namentlich, bezeichnete aber deren Vorwürfe der Apartheid und Tlaibs Ablehnung eines jüdischen Staates als “[a]ttacks … against Jews,” that “have led to antisemitism.” Vier weitere Demokraten des Repräsentantenhauses – Josh Gottheimer, Kathy Manning, Elaine Luria und Dean Phillips – prangerten nicht näher bezeichnete Mitglieder des Kongresses an, weil sie Israel einen Apartheidstaat genannt oder behauptet hatten, es habe Terrorakte begangen. “Diese Aussagen”, behaupteten sie, “sind in ihrem Kern antisemitisch”.

Solche Anschuldigungen haben Tlaib, Omar, Pressley und Ocasio-Cortez verfolgt, seit sie in den Kongress eingetreten sind. Suchen Sie nach Artikeln, die behaupten, dass sie antisemitisch sind und Google erzeugt eine scheinbar endlose Versorgung. Aber wenn Sie nach Artikeln suchen, die vorschlagen, dass ihre Kritiker ” anti-palästinensisch ” sind, werden Sie so gut wie nichts finden. Es gibt kaum Hinweise darauf, dass sie jemals öffentlich auf den Vorwurf der anti-palästinensischen Bigotterie reagieren mussten.

Das ist seltsam, denn die Beweise dafür, dass die Kritiker der Gruppe anti-palästinensisch sind, sind viel stärker als die Beweise, dass die Gruppe antijüdisch ist. Der Grund, warum diese Bigotterie nicht thematisiert wird, ist, dass im amerikanischen Mainstream-Diskurs das Wort “anti-palästinensisch” kaum existiert. Es ist nicht abwesend, weil anti-palästinensische Bigotterie selten ist, sondern weil sie allgegenwärtig ist. Es fehlt genau deshalb, weil, wenn der Begriff existierte, fast jeder im Kongress sich dessen schuldig machen würde, mit Ausnahme einer winzigen Minderheit von abtrünnigen Progressiven, die regelmäßig als Antisemiten denunziert werden.

In den letzten Monaten, als sich die Definitionen von Antisemitismus vermehrt haben – von denen einige verwendet wurden, um Antizionismus mit Judenhass gleichzusetzen – haben palästinensische Intellektuelle begonnen, über eine Definition von anti-palästinensischer Bigotterie nachzudenken. In einem Tweet im letzten Herbst definierte Mezna Qato, eine Historikerin des Nahen Ostens an der Universität Cambridge, ” Anti-Palästinismus” als “Vorurteil, Feindseligkeit oder Diskriminierung gegenüber Palästinensern. Leugnung der Nakba. Das Beschuldigen eines Palästinensers mit ‘latentem’ Rassismus(s) ohne Grund. Das Zulassen einer palästinensischen Ausnahme von allen anderen gehaltenen liberalen oder linken Werten/Politiken.”

Auch Juristen setzen sich mit dem Thema auseinander. Im April dieses Jahres forderte Palestine Legal, das die bürgerlichen Freiheiten von Amerikanern verteidigt, die die Rechte der Palästinenser unterstützen, das US-Bildungsministerium auf, die Florida State University zu untersuchen, weil sie “ein beunruhigendes Umfeld von anti- palästinensischem Rassismus zugelassen und verstärkt hat”, und zwar gegenüber einem Studenten, Ahmad Daraldik, der bösartig schikaniert wurde, weil er seine Erfahrungen unter israelischer Besatzung öffentlich gemacht hatte. Es war das erste Mal, dass das Ministerium gebeten wurde, festzustellen, dass ein Fall von anti-palästinensischer Bigotterie gegen Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 verstößt, der es Institutionen, die Bundesmittel erhalten, verbietet, aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder nationaler Herkunft zu diskriminieren.

Auch Juristen setzen sich mit dem Thema auseinander. Im April dieses Jahres forderte Palestine Legal, die die bürgerlichen Freiheiten von Amerikanern verteidigt, die die Rechte der Palästinenser unterstützen, das US-Bildungsministerium auf, die Florida State University zu untersuchen, weil sie “ein beunruhigendes Umfeld von anti-palästinensischem Rassismus” gegen einen Studenten, Ahmad Daraldik, zugelassen und verstärkt hat, der bösartig schikaniert wurde, weil er seine Erfahrungen unter israelischer Besatzung öffentlich gemacht hatte. Es war das erste Mal, dass das Ministerium aufgefordert wurde, festzustellen, dass ein Fall von anti-palästinensischer Bigotterie gegen Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 verstößt, der es Institutionen, die Bundesmittel erhalten, untersagt, aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder nationaler Herkunft zu diskriminieren.

Es gibt keinen Konsens unter palästinensischen Intellektuellen und Aktivisten darüber, ob eine spezifische Definition von Anti-Palästinismus klug ist. Qato sagte mir, sie befürchte, dass sie “die Rechte der Palästinenser von den Rechten anderer Menschen abheben könnte” – eine häufige Kritik an Definitionen von Antisemitismus. Amira Mattar, die Michael Ratner Justice Fellow bei Palestine Legal ist, sagte mir, dass das Amt für Bürgerrechte des Bildungsministeriums andere Formen der Diskriminierung nicht definiert und dass Palestine Legal in ihrer Beschwerde “keine Definition von Anti- Palästinismus” verwendet hat. Aber Mattar schlug vor, dass die Amerikaner “einen Weg brauchen, um die sehr spezifische Unterdrückung zu identifizieren, der Palästinenser und ihre Unterstützer ausgesetzt sind, weil sie sich dem Zionismus entgegenstellen, um den sehr deutlichen Schaden zu zeigen, den sie erleiden, der sich von größeren Formen der Diskriminierung wie dem Anti-Arabismus oder der Islamophobie unterscheidet.”

Entscheidend ist nicht, dass der Anti-Palästinensismus seine eigene Definition erhält. Es geht darum, dass der Begriff in den öffentlichen Diskurs in den USA Eingang findet, damit mehr Amerikaner die Bigotterie erkennen, unter der Palästinenser – sowohl in Israel-Palästina als auch in der Diaspora – und ihre Unterstützer leiden, die in den USA schikaniert und bestraft werden. Wie die jüngsten Bewegungen gegen Polizeigewalt und sexuelle Belästigung gezeigt haben, kann das Sichtbarmachen dessen, was für viele zuvor unsichtbar war, politische Debatten verändern. Anti-palästinensische Bigotterie zu benennen, könnte dabei helfen, dasselbe zu tun.

Anstatt “Bigotterie” oder “Diskriminierung” zu definieren, stützen sich die Bundesbehörden, die mit der Durchsetzung von Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes beauftragt sind, auf eine Reihe von Beispielen, die als Standard für die Bewertung künftiger Beschwerden dienen. Obwohl die Regierung keine Definition liefert, ist es nicht schwer zu verstehen, was Bigotterie im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet: Es bedeutet, Menschen aufgrund ihrer Gruppenidentität als minderwertig zu behandeln.

Die Anwendung dieses Standards auf das Squad und seine Kritiker ist aufschlussreich. In ihrem gemeinsamen Brief spielen Gottheimer, Manning, Luria, und Phillips auf Squad Mitglieder an, die Israel einen ” Apartheidsstaat” nennen. Waltz, Banks, und Tenney wollen sie zensieren, unter anderem für die Behauptung, dass Israel “ethnische Säuberungen” begangen hat und “Rassismus und die Unmenschlichkeit fördert.” Deutch ist empört, dass Tlaib einen jüdischen Staat nicht unterstützt.

Aber keines dieser Beispiele – oder andere, die die Kritiker anführen – lässt vermuten, dass Tlaib, Omar, Pressley oder Ocasio-Cortez denken, israelische Juden sollten als minderwertig behandelt werden. Wenn Mitglieder des Squad Israel der Apartheid beschuldigen – wie es Human Rights Watch getan hat – drücken sie ihre Opposition gegen das aus, was das internationale Recht als “institutionalisiertes Regime der systematischen Unterdrückung und Herrschaft” einer Gruppe über eine andere definiert. Es ist dieselbe Opposition gegen die Unterwerfung der Palästinenser, die Tlaib dazu bringt, einen Staat abzulehnen, der, in den Worten von B’Tselem, Israels führender Menschenrechtsorganisation, auf “jüdischer Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer” beruht. Tlaib schlägt nicht vor, einen Staat, der auf jüdischer Vorherrschaft basiert, durch einen Staat zu ersetzen, der Palästinenser oder Muslime begünstigt; sie unterstützt, ihn durch einen Staat zu ersetzen, der auf Gleichheit vor dem Gesetz basiert. Das ist das gleiche Prinzip, das sie in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt unterstützt. Es ist das Prinzip, das sie dazu gebracht hat, die US-Hilfe für Ägypten abzulehnen, “bis sie sich mit ihren vielen, andauernden Menschenrechtsverletzungen auseinandersetzen und dafür zur Rechenschaft gezogen werden”, und zu erklären, dass “wenn es eine Wirtschaftsboykott-Bewegung gegen Saudi-Arabien gäbe, wäre ich die Erste, die sich ihr anschließen würde.”

Im Gegensatz dazu stehen die Kritiker des Kaders im Kongress, die mit der Behandlung der Palästinenser durch Israel als minderwertig einverstanden sind – wenn nicht sogar begeistert davon sind. Im Jahr 2019 stimmten Waltz und Banks, zwei der drei Republikaner, die kürzlich versuchten, die Squad zu zensieren, gegen eine Resolution des Repräsentantenhauses, die “Bemühungen zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts durch eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung” unterstützt. (Ihr Mitverfasser, Tenney, war zu der Zeit nicht im Kongress.) Da Waltz und Banks gegen eine Zweistaatenlösung sind und ausdrücklich gegen einen gleichberechtigten Staat in Israel-Palästina, ist ihre klare Präferenz für eine Version des Einstaates, der derzeit existiert, in dem Millionen von Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen unter israelischer Kontrolle leben, aber ohne die grundlegenden Freiheiten – Staatsbürgerschaft, ordnungsgemäße Verfahren, Freizügigkeit und das Wahlrecht -, die ihre jüdischen Nachbarn genießen. Mit anderen Worten: Waltz und Banks unterstützen institutionalisierte anti-palästinensische Bigotterie.

Auf etwas subtilere Art und Weise tun das auch die demokratischen Kritiker des Squads. In der Theorie unterstützen Demokraten im Kongress wie Gottheimer und Deutch einen palästinensischen Staat. Aber was sie in der Praxis unterstützen, ist die bedingungslose US-Unterstützung für die israelische Regierung – selbst wenn sie einen palästinensischen Staat unmöglich macht. Im Jahr 2017 stimmten Gottheimer und Deutch dafür, eine Resolution der Vereinten Nationen zu verurteilen, die die Siedlungen im Westjordanland als “eine Verletzung des Völkerrechts und ein Haupthindernis für die Vision von zwei Staaten, die Seite an Seite leben, erklärt.” Die anderen drei Demokraten, die kürzlich den Kader verurteilten, waren zu der Zeit nicht im Kongress. Aber im April dieses Jahres unterzeichneten sie alle, zusammen mit Gottheimer und Deutch, einen Brief, in dem sie sich gegen die Forderung nach irgendwelchen Menschenrechtsbedingungen für die US-Militärhilfe an Israel aussprachen. Das bedeutet, sie unterstützen die Verwendung von US-Hilfe, um Israel zu helfen, Millionen von Palästinensern zu kontrollieren, die nicht Bürger des Landes sein können, in dem sie leben, oder für die Regierung stimmen können, die ihr Leben dominiert, nur weil sie Palästinenser sind.

Die Kritiker der Demokraten könnten antworten, dass sie keine Feindseligkeit gegenüber den Palästinensern hegen; sie verteidigen einfach die Sicherheit und Legitimität eines jüdischen Staates. Aber stellen Sie sich vor, eine ausländische Regierung würde ihrer gesamten nicht-jüdischen Bevölkerung die volle Staatsbürgerschaft gewähren, aber ihren Juden entweder die Staatsbürgerschaft zweiter Klasse oder gar keine Staatsbürgerschaft geben. Dann stellen Sie sich vor, es gäbe Mitglieder des Kongresses, die von den USA verlangten, diese Regierung uneingeschränkt zu bewaffnen, und sich jedem internationalen Druck widersetzten, um sie zur Änderung ihrer diskriminierenden Politik zu bewegen. Es besteht kein Zweifel, dass diese Mitglieder des Kongresses als Komplizen des Antisemitismus gelten würden.

Der ANTI-PALÄSTINISMUS ist nicht nur im Kongress alltäglich. Er ist in der gesamten amerikanischen Gesellschaft alltäglich. Es ist nicht nur so, dass prominente Persönlichkeiten aus Medien, Wirtschaft und Religion offen dafür eintreten, dass Palästinensern unter israelischer Kontrolle elementare Menschenrechte verweigert werden. Amerikaner, die sich für diese Rechte einsetzen, werden oft dafür bestraft. Auf dem College-Campus streichen Administratoren häufig Vorlesungen, Klassen, Professuren und sogar ganze Studentenorganisationen, weil sie pro-palästinensische Ansichten vertreten. Pro-Israel-Politiker und -Organisationen üben Druck auf Museen, Theater und Konzerthallen aus, um pro-palästinensischen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu verweigern. Im Jahr 2017 weigerte sich der Staat Arizona, den Vertrag mit einem Anwalt zu verlängern, der mit inhaftierten Menschen arbeitet, weil er sich nicht verpflichten wollte, Israel nicht zu boykottieren. Im Jahr 2018 tat Texas das Gleiche, als ein Sprachpathologe, der mit Kindern mit Entwicklungsstörungen arbeitet, keine Nicht-Boykott-Erklärung unterschreiben wollte.

Warum ist diese weit verbreitete anti-palästinensische Bigotterie so schwer zu benennen? Weil, bis die Gesellschaft entscheidet, dass Mitglieder einer bestimmten Gruppe Gleichheit verdienen, die Bigotterie, die sie und ihre Unterstützer ertragen, im Allgemeinen unsichtbar bleibt.

Die Geschichte des Wortes “Antisemitismus” bietet einen Einblick, wie dies funktioniert. Wie mir Professor David Feldman, Direktor des Pears Institute for the Study of Antisemitism an der University of London, erklärte, hatten die Engländer im 19. Jahrhundert keinen speziellen Begriff für Bigotterie gegen Juden, bis sie den Begriff “Antisemitismus” aus Deutschland importierten, wo er in den 1870er Jahren entstanden war. Warum tauchte der Begriff “Antisemitismus” dort zu dieser Zeit auf? Weil, so argumentiert Feldman in einem 2018 erschienenen Aufsatz in der American Historical Review, es 1871 war, als die deutschen Juden “entscheidend” die “bürgerliche und politische Gleichberechtigung” erlangten. Mit anderen Worten: Erst nachdem die jüdische Gleichberechtigung eine gewisse politische Legitimität erlangt hatte, stellte ihre Ablehnung eine spezifische Form von Bigotterie dar. Davor erforderte die Behandlung von Juden als minderwertig keinen besonderen Begriff, weil sie unauffällig war, die normale Ordnung der Dinge.

Das ist ungefähr die Situation für Palästinenser heute. Für einen Großteil des 20. Jahrhunderts duldete der Mainstream des amerikanischen und israelischen öffentlichen Diskurses nicht einmal das Wort “Palästinenser”. In The Question of Palestine, veröffentlicht 1979, bemerkte Edward Said, dass “die bloße Erwähnung der Palästinenser oder Palästinas in Israel, oder für einen überzeugten Zionisten, bedeutet, das nicht zu bezeichnende zu benennen.” Das hat sich inzwischen geändert. Heute bestehen immer weniger amerikanische Politiker darauf, dass Palästinenser lediglich generische Araber sind. Als der New Yorker Stadtrat Kalman Yeger 2019 behauptete, Palästinenser existierten nicht, wurde ihm sein Ausschussposten entzogen.

Was jedoch weitgehend unbenannt bleibt, ist die Idee, dass Palästinenser Gleichberechtigung verdienen und dass die Verweigerung ihrer Gleichberechtigung – oder die Bestrafung von Amerikanern, die für ihre Gleichberechtigung eintreten – daher eine Form von Bigotterie darstellt. Diese Abwesenheit fällt besonders ins Gewicht, weil seit den 1970er Jahren, als amerikanisch-jüdische Führer den Begriff “der neue Antisemitismus” prägten, um Kritik am Zionismus und an Israel zu beschreiben, Palästinenser und ihre Unterstützer unerbittlichen Anschuldigungen des Judenhasses ausgesetzt sind. Israels Unterstützer sehen sich keiner ähnlichen Prüfung ausgesetzt, selbst wenn sie offen darauf bestehen, dass Palästinenser ohne grundlegende Rechte leben.

Je mehr sich Israels anti-palästinensische Bigotterie verfestigt hat – durch das unaufhaltsame Wachstum der Siedlungen im Westjordanland und die Verabschiedung eines Nationalstaatsgesetzes, das die rechtliche Ungleichheit zwischen Palästinensern und Juden sogar innerhalb Israels formalisiert – desto inbrünstiger haben Israels Befürworter darauf bestanden, dass die Infrage-Stellung jüdischer Staatlichkeit Antisemitismus darstellt. Die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die von 31 Regierungen, dem Bildungsministerium und dem Außenministerium der Vereinigten Staaten sowie von mehr als 200 US-Bundesstaaten, Gemeinden, Universitäten und Non-Profit-Organisationen übernommen wurde, zählt zu den Beispielen für Antisemitismus die “Behauptung, dass die Existenz des Staates Israel ein rassistisches Unterfangen ist”. Dies ist eine eindrucksvolle Illustration der Art und Weise, in der Behauptungen über Antisemitismus versuchen, Behauptungen über anti-palästinensische Unterdrückung zum Schweigen zu bringen. Nach der am weitesten verbreiteten Definition von Antisemitismus in der Welt ist ein Palästinenser, der Israel bigott nennt, der Bigotterie gegen Juden schuldig.

Über anti-palästinensische Bigotterie zu sprechen, ist nicht risikofrei. Wie Mezna Qato anmerkt, kann es Menschen dazu ermutigen, “über Palästina als eine Frage der ethnischen Zugehörigkeit oder der Identität zu denken” und somit “von der notwendigen Fokussierung auf Palästina als einen politischen Kampf” gegen eine diskriminierende Staatsideologie ablenken.

Es liegt an den Palästinensern, zu entscheiden, wie sie ihren Kampf für die Freiheit führen wollen. Aber da Pro-Israel-Organisationen in den USA es fast unmöglich gemacht haben, über Israel-Palästina zu diskutieren, ohne Fragen der antijüdischen Bigotterie anzusprechen, haben Amerikaner aller Hintergründe die Verantwortung, sich zu fragen, warum selbst eklatante Äußerungen von anti-palästinensischer Bigotterie fast unbemerkt bleiben. Weil Anti-Palästinismus so unsichtbar und so allgegenwärtig ist, könnte die Einführung des Konzepts die Art und Weise verändern, wie Amerikaner darüber diskutieren, was Israel den Palästinensern antut und was Amerika denen antut, die in ihrem Namen sprechen. Der Begriff des Anti-Palästinismus könnte Politiker, Experten und religiöse Führer, die die Gruppe als bigott bezeichnen, dazu zwingen, mit der Tatsache zu rechnen, dass das Etikett viel besser auf sie selbst zutrifft. Übersetzt mit Deepl.com

Peter Beinart ist Chefredakteur von Jewish Currents.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...