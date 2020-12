Bild: Eine goldene Kuppel dominiert die Skyline von Jerusalem

Es ist Zeit, dass die Ein-Staat-Lösung zum Mainstream wird

Von Awad Abdelfattah und Jeff Halper The Electronic Intifada



17. Dezember 2020

Ein Land, zwei Völker, drei Religionen. Es ist an der Zeit, dass die Ein-Staat-Lösung, die auf gleichen Rechten basiert, zum Mainstream wird. Mahfouz Abu Turk APA images

Der “palästinensisch-israelische Konflikt” wird oft als einer der unlösbarsten der modernen Weltgeschichte dargestellt.

Aber ein Grund dafür ist, dass er fälschlicherweise als Konflikt analysiert wurde und somit die angebotenen “Lösungen” und die “Friedensprozesse”, um dorthin zu gelangen, scheitern.

Es handelt sich nicht um einen Konflikt. Es sind nicht zwei Seiten, die sich um irgendeine Frage streiten, die durch technische Verhandlungen und Kompromisse gelöst werden kann. Vielmehr war – und ist – der Zionismus ein siedler-koloniales Projekt.

Jüdische Siedler kamen aus Europa nach Palästina mit der Absicht, das Land zu übernehmen und es sich zu eigen zu machen. Wie alle Siedlerbewegungen kamen sie mit einem Narrativ ausgestattet, warum das Land eigentlich ihnen gehörte, und sie verfolgten ihren Anspruchsanspruch unilateral. Die einheimische palästinensische Bevölkerung (zu der sephardische, mizrachische und ultraorthodoxe Juden gehörten) hatte in diesem Prozess kein Mitspracherecht; sie war keine “Seite”, sondern einfach eine Bevölkerung, über die man verfügen konnte.

Das gilt bis heute, denn das zionistische Siedlerprojekt hat seine Aufgabe der Judaisierung Palästinas, der Verwandlung eines arabischen Landes in ein jüdisches, praktisch abgeschlossen. Seine unausweichliche Schlussfolgerung ist die Apartheid: die Einsperrung der Palästinenser in unzusammenhängende und verarmte Enklaven, die über 15 Prozent ihres Landes verstreut sind.

Siedlerkolonialismus und Apartheid können jedoch nicht durch Verhandlungen und Kompromisse gelöst werden. Ein Volk kann nicht über seine grundlegenden menschlichen, nationalen, politischen und bürgerlichen Rechte verhandeln. Der einzige Weg aus einer kolonialen Situation führt über einen Prozess der Dekolonisierung.

Was bedeutet das? Es bedeutet eine grundlegende Neuanpassung an die gegenwärtige Realität. Es bedeutet die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Es bedeutet die Demontage aller Strukturen von Herrschaft und Kontrolle, seien sie politisch, wirtschaftlich oder ideologisch und kulturell.

Es erfordert die Anerkennung, dass die kolonisierte Bevölkerung das Recht auf ein gleichberechtigtes Mitspracherecht beim Aufbau des postkolonialen Gemeinwesens hat. Es erfordert die Bildung eines neuen politischen Systems und einer Zivilgesellschaft, die allen ihren Bürgern sowie den nationalen, ethnischen und religiösen Gruppen, aus denen sie sich zusammensetzt, gleiche Rechte garantiert.

Es erfordert außerdem eine gerechte Umverteilung von Ressourcen, insbesondere von Land, dem Hauptziel des Siedlerkolonialismus, zusammen mit einer Anerkennung des Leids, das die Kolonisatoren verursacht haben, und einer entsprechenden Entschädigung.

Es sind solche grundlegenden Veränderungen, die notwendig sind, um eine neue, gemeinsame politische Gemeinschaft zu schaffen. Und das wiederum ist der einzig mögliche Weg, wie der Siedlerkolonialismus überwunden werden kann.

Ein politisches Programm

Die Siedler-koloniale Analyse ist in akademischen Kreisen gut entwickelt und bietet wirklich neue Horizonte für einen gerechten Frieden in Palästina/Israel. Aber sie ist noch nicht in populäre oder politische Diskurse eingedrungen, die immer noch in notwendigerweise fruchtlosen Versuchen stecken, einen Konflikt zu verhandeln – oder, genauer gesagt, zu managen -.

In dem Versuch, die Konfliktlösung durch den angemesseneren und gerechteren Prozess der Dekolonialisierung zu ersetzen, ist in den letzten drei Jahren in Haifa eine von Palästinensern geführte Initiative entstanden.

Die One Democratic State Campaign (ODSC), obwohl sie noch in den Kinderschuhen steckt, umfasst Palästinenser aus jeder größeren Gemeinschaft (Bürger der Gebiete, die 1948 zu Israel wurden, der besetzten Westbank und des Gazastreifens, der Flüchtlingslager und der Diaspora/Exilanten), zusammen mit ihren antikolonialen israelisch-jüdischen Verbündeten. Sie hat einen Aufruf zur Errichtung eines einzigen demokratischen Staates zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer veröffentlicht, der auch die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihr Heimatland vorsieht.

Aufbauend auf der Arbeit anderer hat das ODSC auch ein politisches 10-Punkte-Programm formuliert, das den gesamten Prozess der Dekolonisierung des Siedler-kolonialen Gebildes Israel durch die Errichtung eines postkolonialen Gemeinwesens und einer politischen Gemeinschaft “durchdenkt”. Sie sind, kurz gefasst:

1. Dekolonialisierung. Der einzige Weg, eine Siedler-koloniale Situation zu lösen, ist ein gründlicher Prozess der Dekolonisierung, der letztendlich eine neue, gemeinsame politische Gemeinschaft hervorbringt.

2. Eine einzige konstitutionelle Demokratie. Ein demokratischer Staat wird zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan errichtet, der all seinen Bürgern gehört, einschließlich der palästinensischen Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren können. Alle Bürger werden gleiche Rechte, Freiheit und Sicherheit genießen. Der Staat wird eine konstitutionelle Demokratie sein, wobei die Autorität zu regieren und Gesetze zu machen von der Zustimmung der Regierten ausgeht.

3. Recht auf Rückkehr, auf Wiederherstellung und auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Der einheitliche demokratische Staat wird das Recht auf Rückkehr aller palästinensischen Flüchtlinge, die 1948 und danach vertrieben wurden, vollständig umsetzen, unabhängig davon, ob sie im Ausland im Exil leben oder derzeit in Israel oder den besetzten Gebieten leben. Der Staat wird ihnen helfen, in ihr Land und an die Orte zurückzukehren, von denen sie vertrieben wurden. Er wird ihnen helfen, ihr persönliches Leben wieder aufzubauen und sich vollständig in die Gesellschaft, Wirtschaft und das Gemeinwesen des Landes zu integrieren. Der Staat wird alles in seiner Macht Stehende tun, um den Flüchtlingen ihr privates und kommunales Eigentum zurückzugeben und/oder sie zu entschädigen.

4. Individuelle Rechte. Kein staatliches Gesetz, keine Institution oder Praxis darf die Bürger aufgrund ihrer nationalen oder sozialen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Sprache, ihrer Religion, ihrer politischen Meinung oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminieren. Eine einheitliche Staatsbürgerschaft verleiht allen Einwohnern des Staates das Recht auf Freizügigkeit, das Recht, sich überall im Land aufzuhalten, und gleiche Rechte in allen Bereichen.

5. Kollektive Rechte. Im Rahmen eines einheitlichen demokratischen Staates wird die Verfassung auch die kollektiven Rechte und die Vereinigungsfreiheit schützen, unabhängig davon, ob es sich um nationale, ethnische, religiöse, klassen- oder geschlechtsspezifische Rechte handelt. Die Verfassungsgarantien werden sicherstellen, dass alle Sprachen, Künste und Kulturen sich frei entfalten und entwickeln können. Keine Gruppe oder Kollektivität wird irgendwelche Privilegien haben, noch wird irgendeine Gruppe, Partei oder Kollektivität die Fähigkeit haben, irgendeine Kontrolle oder Vorherrschaft über andere auszuüben. Das Parlament wird nicht die Befugnis haben, Gesetze zu erlassen, die irgendeine Gemeinschaft im Rahmen der Verfassung diskriminieren.

6. Aufbau einer geteilten Zivilgesellschaft. Der Staat wird eine vitale Zivilgesellschaft mit gemeinsamen zivilen Institutionen, insbesondere im Bildungs-, Kultur- und Wirtschaftsbereich, fördern. Neben der religiösen Ehe wird der Staat die Zivilehe ermöglichen.

7. Wirtschaft und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Unsere Vision zielt auf die Verwirklichung von Gerechtigkeit, und das schließt soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit ein. Die Wirtschaftspolitik muss die jahrzehntelange Ausbeutung und Diskriminierung angehen, die tiefe sozioökonomische Klüfte unter den Menschen in diesem Land gesät hat. Ein Staat, der Gerechtigkeit anstrebt, muss eine kreative und langfristig umverteilende Wirtschaftspolitik entwickeln, um sicherzustellen, dass alle Bürger die gleichen Chancen haben, Bildung, produktive Beschäftigung, wirtschaftliche Sicherheit und einen würdigen Lebensstandard zu erlangen.

8. Verpflichtung zu Menschenrechten, Gerechtigkeit und Frieden. Der Staat hält das Völkerrecht ein und strebt die friedliche Lösung von Konflikten durch Verhandlungen und kollektive Sicherheit in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen an.

9. Unsere Rolle in der Region. Das ODSC wird sich mit allen fortschrittlichen Kräften in der arabischen Welt zusammenschließen, die für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und egalitäre Gesellschaften frei von Tyrannei und Fremdherrschaft kämpfen.

10. Internationale Verantwortung. Auf globaler Ebene sieht sich das ODSC als Teil der fortschrittlichen Kräfte, die eine alternative globale Ordnung anstreben, die gerecht, egalitär und frei von jeglicher Unterdrückung, Rassismus, Imperialismus und Kolonialismus ist.

Es muss noch viel Arbeit geleistet werden, um unser Programm zu konkretisieren, das in hohem Maße ein partizipatorisches work in progress ist. Aber unsere Aufgabe in diesem historischen Moment ist klar: die politische Arena zu betreten, bewaffnet mit einem klaren und überzeugenden politischen Programm, einer Organisation und einer Strategie, die alle erforderlich sind, wenn wir unsere wichtigsten Verbündeten, die globale Basis, effektiv mobilisieren wollen.

Ein demokratischer Staat im historischen Palästina ist keine utopische Vision. Er ist machbar, er ist entscheidend und er ist dringend. Die Zeit ist reif für einen inklusiven demokratischen Staat zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Übersetzt mit Deepl.com

Awad Abdelfattah ist der Koordinator der One Democratic State Campaign (ODSC). Er ist der frühere Generalsekretär der Balad/Tajamo-Partei.

Jeff Halper ist der Leiter des Israelischen Komitees gegen Hauszerstörungen (ICAHD) und Gründungsmitglied der ODSC. Sein demnächst erscheinendes Buch ist Decolonizing Israel, Liberating Palestine: The Case for One Democratic State (London: Pluto, 2021).

