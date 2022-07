https://mondoweiss.net/2022/07/did-a-social-justice-focused-jewish-non-profit-give-in-to-a-right-wing-harassment-campaign-by-firing-an-anti-zionist-employee/?ml_recipient=60154984902165557&ml_link=60154723981854681&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2022-07-09&utm_campaign=Daily+Headlines

Bild: Anna Rajagopal

Hat eine auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtete jüdische Non-Profit-Organisation mit der Entlassung einer antizionistischen Mitarbeiterin einer rechten Hetzkampagne nachgegeben?

Avodah behauptet, bei der Entlassung von Anna Rajagopal nicht von einer rechten Hetzkampagne beeinflusst worden zu sein, aber das Vorgehen der Organisation legitimierte die Belästigung von antizionistischen Aktivisten.



Es sollte ein Traumjob werden.

Von Omar Zahzah



8. Juli 2022

Als Anna Rajagopal mit mir über Avodah sprach, verstand sie es als eine “gemeinnützige Gruppe für soziale Gerechtigkeit, die speziell mit Hochschulabsolventen und jungen Juden im Alter von 21 bis 26 Jahren arbeitet und sie mit dem National Jewish Service Corps in einer Zielstadt einsetzt, um Tikkun Olam-Arbeit zu leisten, oder ‘Weltheilungsarbeit’, speziell im Bereich der sozialen Gerechtigkeit.”

Für Rajagopal, einen jungen, antizionistischen Aktivisten und farbigen Juden, war Avodahs Leitbild von besonderem Interesse, da es den Schwerpunkt auf Antirassismus und die Förderung des sozialen Wandels legt. Von den ethischen Grundsätzen der Organisation beeindruckt, bewarb sich Rajagopal um eine Stelle, die die Arbeit in den sozialen Medien mit Botschaften zur Rassengerechtigkeit verbindet.

“Dies schien die perfekte Stelle für mich zu sein, weil ich meine Liebe zum Judentum, meine Liebe zur sozialen Gerechtigkeit und meine Liebe zur Gemeinschaft mit meiner Fähigkeit, ein großes Publikum digital zu erreichen, verbinden konnte.

Dann mischte sich eine rechtsgerichtete Trollseite ein.

Eine rechtsgerichtete Troll-Kampagne

Stopantisemitism.org ist in vielerlei Hinsicht eine aktualisierte Version von Canary Mission, eine Seite mit einer schwarzen Liste, die sich dem Ziel verschrieben hat, Kritiker Israels zu doktern und Arbeitgeber unter Druck zu setzen, sie zu entlassen.

Am 25. Juni 2022 erstellte Stopantisemitism.org ein neues Profil über Rajagopal als ihren so genannten “Antisemiten der Woche”. Stopantisemitism enthielt Screenshots von Rajagopals Tweets, die abfällige Äußerungen über Zionisten sowie umfassendere Analysen der israelischen Apartheid, des zionistischen Siedlerkolonialismus und der Notwendigkeit der Entkolonialisierung enthielten:

Beispiele für Tweets von Anna Rajagopal in einem Profil auf Stopantisemitism.org

Das Profil von Stopantisemitism endet damit, dass es seine große Followerschaft dazu ermutigt, Avodah unter Druck zu setzen, um Rajagopal zu entlassen und gezielte Schikanen auszuüben.

Was mit Rajagopal geschehen ist, ist daher nicht überraschend, wenn auch erschreckend.

Überraschend ist jedoch die Möglichkeit, dass eine Organisation, die sich angeblich dem Antirassismus oder der sozialen Gerechtigkeit verschrieben hat, den rechtsextremen und rassistischen Fanatismus einer Website wie Stopantisemitism.org akzeptiert, die einen unverhohlenen Versuch darstellt, Palästinenser und ihre Verbündeten (oft farbige Verbündete) wegen ihrer politischen Überzeugungen gezielt zu belästigen.

Es handelt sich hier um eine Angelegenheit mit erhöhtem Schaden. Wenn Arbeitgeber und Universitäten unbedacht Angestellte und Studenten wegen antizionistischer Ansichten bestrafen, die auf den antipalästinensischen und antisemitischen Hetzkampagnen von Stopantisemitism.org beruhen, entziehen sie nicht nur oft ohnehin schon gefährdeten Personen Arbeit und Ausbildung wegen ihrer politischen Ansichten, die von der Website fälschlicherweise als rassistisch hingestellt werden.

Unter solchen Umständen werden Palästinenser und ihre Verbündeten auch kollektiv geschädigt, weil Stopantisemitism.org als Autorität legitimiert wird, obwohl es in Wirklichkeit notwendig ist, sich dagegen zu wehren und es als den neuesten rassistischen Versuch zu entlarven, Kritik am israelischen Staat zum Schweigen zu bringen.



Unbefriedigende Erklärungen

Wenige Tage nach Beginn der Belästigungskampagne von Stopantisemitism gegen Rajagopal erhielt dieser einen Anruf von Cheryl Cook, der Geschäftsführerin von Avodah, die ihm mitteilte, dass sie Rajagopal entlassen würden.

Rajagopal gab an, dass Cook auf die Frage nach dem Grund nur sagte: “Weil Sie auf Twitter zu Gewalt aufrufen”, und damit eine der zentralen Behauptungen von Stopantisemitism.org in ihrer Belästigungskampagne gegen Rajagopal untermauerte.

In einer E-Mail, die Cook an eine Person schickte (die sich wahrscheinlich aufgrund der Kampagne von Stopantisemitism.org meldete), versichert die Beschwerdeführerin: “Nachdem wir uns die Aussagen von Anna genauer angesehen haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht im Einklang mit der Mission von Avodah stehen. Anna wurde für eine Teilzeitstelle im Sommer eingestellt, aber wir glauben nicht, dass ihre öffentlich geteilten Werte mit unseren übereinstimmen, und wir gehen getrennte Wege.”

Es hat den Anschein, dass eine angeblich auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtete Organisation sofort den Launen einer rassistischen, rechtsgerichteten Trollsite nachgab und Beschwerdeführern von Dritten eine weitaus reaktionsfreudigere Kommunikation zukommen ließ als ihrem eigenen Mitarbeiter, der sich im Alleingang einer Flut von politisierten rassistischen Belästigungen entgegenstellte.

Nach der Entlassung von Rajagopal veröffentlichte Avodah einen Twitter-Beitrag, in dem die Organisation vorhersehbar versuchte, sich von jeglicher Mitschuld an der Unterstützung der Belästigungskampagne von Stopantisemitism.org zu distanzieren.

Doch das eigene Handeln der Organisation hat wohl genau diese Belästigung legitimiert und zu einer Eskalation geführt.

Rajagopal erklärte, dass einige der schrecklichsten Dimensionen dieser Belästigung, zu denen auch sexuell belästigende Nachrichten an ihre Familie gehörten, tatsächlich eintraten, nachdem die Belästiger durch die Entlassung von Avodah ermutigt wurden.

Für immer verbunden

“Wir trafen und treffen keine Entscheidungen als Reaktion auf Aktionen oder Forderungen einer externen Gruppe, und wir trafen und treffen keine Personalentscheidungen auf der Grundlage der politischen Einstellung einer Einzelperson zum israelisch-palästinensischen Konflikt”, heißt es in einer Reflexion im Twitter-Thread von Avodah.

Avodah wurde in der Vergangenheit kritisiert, weil sie sich weigerte, sich gegen die Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel auszusprechen oder BDS zu unterstützen.

Cooks eigenes Avodah-Profil besagt, dass der derzeitige Avodah-CEO mit Organisationen wie dem liberalen zionistischen New Israel Fund zu tun hatte.

Natürlich bestimmt eine frühere Zugehörigkeit nicht immer automatisch die politische Linie einer aktuellen Organisation.

Aber wenn Avodah wirklich “keine Personalentscheidungen auf der Grundlage der politischen Einstellung einer Person zum israelisch-palästinensischen Konflikt trifft”, warum sollte sie dann einen antizionistischen Mitarbeiter so kurz nach einer von einer zionistischen Trollseite gestarteten Hetzkampagne entlassen? Und wenn Avodah sich auf das Recht berufen will, als private Organisation ihre eigenen Verhaltensstandards festzulegen, warum wurde Rajagopal dann angeblich gesagt, dass ihr Online-Aktivismus kein Thema sein würde?

Eine mögliche Antwort, die von Rajagopal und dem antizionistischen Rabbiner Brant Rosen in einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag gegeben wurde, in dem sie ihre Solidarität mit Rajagopal zum Ausdruck brachten, ist, dass die Avodah-Geschäftsführerin Cheryl Cook derzeit für ein öffentliches Amt kandidiert.

Das ist durchaus denkbar. Cook kandidiert jedoch nicht für den Kongress, sondern für ein Amt im Bundesstaat New York; die Anwesenheit von pro-BDS-Senatoren wie Julia Salazar lässt vermuten, dass die Verbindung mit Kritik an der israelischen Staatspolitik auf dieser Ebene keine so große politische Belastung darstellt.

Eine wahrscheinlichere Möglichkeit ist die Finanzierung: eine zwischengespeicherte Version von Avodahs Unterstützerseite zeigt eine Liste von zionistischen Organisationen und Einzelpersonen, zu denen auch der Filmregisseur Steven Spielberg gehört, der einen Teil der 1 Million Dollar, die er vom israelischen Genesis-Preis erhalten hat, an Avodah gespendet hat. Die Dorot Foundation und die UJA Federation New York sind ebenfalls unter den Unterstützern aufgeführt.

Vielleicht werden wir nie den genauen Grund erfahren, warum Avodah Rajagopal entlassen hat.

Aber wenn die Organisation dies in dem Glauben getan hat, dass ein Nachgeben gegenüber der Belästigungskampagne von Stopantisemitism.org sie vor weiteren Untersuchungen bewahren würde, hat sich das Gegenteil bewahrheitet: Antizionistische Aktivisten haben Avodahs Vorgehen auf Twitter kritisiert.

Auf einer breiteren Ebene hat sich Avodah möglicherweise ironischerweise selbst an Stopantisemitism.org gebunden, indem sie versucht hat, sich zu distanzieren.

Für Rajagopal, der am meisten verloren hat, werden “Stopantisemitism und Avodah für immer miteinander verbunden sein”. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...