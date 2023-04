It Was a Sad Friday in Jerusalem With its silence, the U.S. stands complicit in the crimes against the Palestinian people who are deprived of every human right. April 7 was “Good Friday” for Western Christians, the day when they believe Jesus was hung on a cross. But it was a “Sad Friday” in Jerusalem.

Es war ein trauriger Freitag in Jerusalem



Von Steven Sahiounie



10. April 2023

Mit ihrem Schweigen machen sich die USA mitschuldig an den Verbrechen gegen das palästinensische Volk, dem jedes Menschenrecht vorenthalten wird.

Der 7. April war für die westlichen Christen der “Karfreitag”, der Tag, an dem Jesus an einem Kreuz aufgehängt worden sein soll. Aber in Jerusalem war es ein “trauriger Freitag”. Für die Muslime der Welt ist dies der dritte Freitag des Ramadan, und heute Morgen wurden Gläubige, die in der Al-Aqsa-Moschee in Ostjerusalem beten wollten, am Betreten des Geländes gehindert und von israelischen Polizeiknüppeln schwer geschlagen. Auch Straßenverkäufer und Ladenbesitzer wurden von der israelischen Polizei angegriffen. Es war in der Tat ein trauriger Freitag.

Wer gab den Befehl, die Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee anzugreifen?

Kobi Shabtai ist der Kommissar der israelischen Polizei. Im Jahr 2021 befahl er der Polizei, den Zugang zum Damaskustor in Ostjerusalem zu verhindern, als die Spannungen in ähnlicher Weise eskalierten.

Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, ließ eine Aufzeichnung eines Gesprächs mit Shabtai durchsickern, in dem er sagte: “Wir können nichts tun. Sie morden. Das liegt in ihrer Natur. Das ist die Mentalität der Araber.” Arabische israelische Politiker forderten wegen seiner rassistischen Äußerungen seine Entlassung.

Warum hat die israelische Polizei die Al-Aqsa-Moschee gestürmt?

Am 4. April nahmen etwa 80.000 Gläubige an den Abendgebeten in der Al-Aqsa-Moschee in Ostjerusalem teil. Einige der Palästinenser blieben über Nacht in der Moschee, um zu beten, wie es im Ramadan Tradition ist. Einige äußerten die Sorge, die drittheiligste Stätte des Islam vor extremistischen jüdischen Siedlern zu schützen, die damit gedroht hatten, zu Ehren des am 4. April beginnenden Pessachfestes Tieropfer in der Moschee darzubringen.

Die extremistischen jüdischen Siedler haben den Plan, die Al-Aqsa-Moschee zu zerstören und an ihrer Stelle einen jüdischen Tempel zu errichten.

In den frühen Morgenstunden des 5. April füllten die Palästinenser die Straßen in der Nähe der Moschee, um das Morgengebet zu verrichten. Die israelische Polizei wurde angewiesen, Palästinenser unter 40 Jahren daran zu hindern, das Gebiet zum Gebet zu betreten. Am Abend drang die Polizei gewaltsam in die Moschee ein und verhaftete Dutzende von Gläubigen, nachdem sie die betenden Männer und Frauen schwer verprügelt hatte.

Der Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Shtayyeh, sagte in einer Erklärung: “Was in Jerusalem geschehen ist, ist ein schweres Verbrechen gegen die Gläubigen. Das Gebet in der Al-Aqsa-Moschee findet nicht mit Erlaubnis der [israelischen] Besatzung statt, sondern ist unser Recht.”

Israelische Luftangriffe auf Gaza

Als Reaktion auf die Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee wurden mehrere Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Die israelische Luftwaffe griff daraufhin mehrere Orte im Gazastreifen an und beschädigte dabei Häuser und das Al-Durrah-Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt. Die Genfer Konvention verbietet Angriffe auf zivile Gesundheitseinrichtungen.

Israel hat seit 2007 eine Blockade gegen die Palästinenser im Gazastreifen verhängt, ein illegaler Akt der kollektiven Bestrafung. Israels wiederholte Angriffe auf den Gazastreifen haben in erster Linie die Zivilbevölkerung getroffen, was internationalen Untersuchungen zufolge zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit führen kann. Israel setzt US-Waffen ein, um seine Blockade durchzusetzen und den Gazastreifen unter Verletzung von US-Gesetzen anzugreifen.

Libanon-Raketen

Eine palästinensische Widerstandsgruppe im Südlibanon hat gestern als Reaktion auf die israelischen Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee Raketen aus Marjayoun im Südlibanon auf Israel abgefeuert.

Die israelischen Streitkräfte schlugen daraufhin im Südlibanon zurück, doch haben beide Seiten den Beschuss inzwischen eingestellt, und es wurden keine Verletzten gemeldet. Das Aufflammen des Konflikts erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem sich Hamas-Führer Ismail Haniyeh zu einem privaten Besuch im Libanon aufhielt.

Frühere Angriffe

Die Arabische Liga trat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, nachdem die israelische Polizei bei einer Razzia in der Al-Aqsa-Moschee mindestens 12 Palästinenser verletzt und am 5. April 400 Personen festgenommen hatte, die nach wie vor in der Atarot-Polizeistation in Ostjerusalem in Gewahrsam sind.

Die Razzien dauerten bis in den Morgen hinein an, wobei israelische Polizisten auf Video aufgenommen wurden, wie sie Palästinenser angriffen und aus der Moschee drängten und sie am Beten hinderten, während israelische extremistische Siedler unter Polizeischutz eingelassen wurden. Die Polizei setzte Betäubungsgranaten, Tränengas, Schlagstöcke und Gewehre ein, um die Gläubigen zu schlagen. Einige Opfer erlitten Atemwegsverletzungen durch das Gas, das in die Moschee geworfen wurde, nachdem die Polizei zunächst die oberen Fenster eingeschlagen hatte.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, sagte: “Die extremistischen Ansätze, die die Politik der israelischen Regierung bestimmen, werden zu weitreichenden Konfrontationen mit den Palästinensern führen, wenn ihnen nicht ein Ende gesetzt wird.”

Der Palästinensische Rote Halbmond berichtete, dass die israelische Polizei sie daran hinderte, die Moschee zu erreichen, um drei Verletzte zu versorgen, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die israelische Polizei erklärte in einer Erklärung, sie sei gezwungen gewesen, das Gelände zu betreten, nachdem “maskierte Aufwiegler” sich mit Feuerwerkskörpern, Stöcken und Steinen in der Moschee eingeschlossen hätten. Wäre die Polizei draußen geblieben, hätte es keine Gewalt gegeben. Die Polizei sei zu keinem Zeitpunkt von Menschen in der Moschee bedroht worden, und es habe sich um einen unprovozierten Angriff auf Menschen gehandelt, die in einem geschlossenen Gebäude beteten.

“Israel setzt sich für die Aufrechterhaltung der Religionsfreiheit, des freien Zugangs zu allen Religionen und des Status quo ein und wird nicht zulassen, dass gewalttätige Extremisten dies ändern”, sagte der israelische Premierminister Netanjahu.

Netanjahu bezeichnet die Opfer in der Moschee als “Extremisten”, obwohl es in Wirklichkeit seine Bürger sind, die extremistischen Juden, die den Angriff provoziert haben, indem sie darauf bestanden, die Moschee während des Pessachfestes zu besuchen. Netanjahus Regierung ist ein Bündnis zwischen seiner Partei und extremistischen jüdischen Parteien, die die Deportation aller Palästinenser fordern und alle Forderungen nach Menschenrechten für Palästinenser ablehnen. Netanjahu ist diesen Extremisten gegenüber verpflichtet, auch wenn er sie in der Vergangenheit verspottet hat. Würde er ihnen jetzt die Stirn bieten, würde das Bündnis zerbrechen, seine Regierung stürzen und er würde direkt ins Gefängnis wandern. Das Einzige, was ihn davor bewahrt, wegen zahlreicher Korruptionsvorwürfe ins Gefängnis zu kommen, sind diese Extremisten wie Ithamar Ben-Gvir.

Die Reaktion der USA

Die UNO, die Türkei, die USA, Kanada und mehrere andere Länder und Organisationen haben ihre Besorgnis über die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee durch israelische Truppen zum Ausdruck gebracht.

Washington erklärte am Mittwoch, es sei “äußerst besorgt” über die Gewalt.

“Wir fordern alle Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden”, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, vor Reportern. “Es ist jetzt wichtiger denn je, dass Israelis und Palästinenser zusammenarbeiten, um die Spannungen zu deeskalieren und die Ruhe wiederherzustellen.”

“Wir sind weiterhin äußerst besorgt über die anhaltende Gewalt und fordern alle Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden”, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby.

Seit 1948 haben die USA Israel mit mehr als 125 Milliarden Dollar an Militärhilfe unterstützt, was die israelischen Streitkräfte und die Polizei zu einer der besten Streitkräfte der Welt gemacht hat. Israel wurde als wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter der USA bezeichnet, und dennoch haben die USA Israel nicht ein einziges Mal für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Apartheidstaat in Israel zur Rechenschaft gezogen.

Durch ihr Schweigen machen sich die USA mitschuldig an den Verbrechen gegen das palästinensische Volk, dem jedes Menschenrecht vorenthalten wird.

Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte die israelische Polizeirazzia und bezeichnete derartige Handlungen auf dem Moscheegelände als “rote Linie” für die Türkei.

“Ich verurteile die abscheulichen Handlungen gegen die erste Qibla der Muslime im Namen meines Landes und meines Volkes, und ich fordere, dass die Angriffe so schnell wie möglich eingestellt werden”, sagte Erdogan. “Das ist die Politik der Unterdrückung, die Politik des Blutes, die Politik der Provokation. Die Türkei kann angesichts dieser Angriffe niemals still und ungerührt bleiben.

Kanada

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte: “Wir müssen sehen, dass die israelische Regierung ihr Vorgehen ändert, und Kanada sagt, dass wir als enger und unerschütterlicher Freund Israels tief besorgt sind über die Richtung, die die israelische Regierung eingeschlagen hat.”

UAE

Das Außenministerium der VAE erklärte in einer Erklärung: “Die VAE haben die israelischen Behörden aufgefordert, die Eskalation zu stoppen und eine Verschärfung der Spannungen und Instabilität in der Region zu vermeiden.”

Saudi-iranisches Abkommen

Die jüngste Wiederaufnahme der vollen diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien hat den Nahen Osten verändert. Jetzt haben die beiden größten Mächte der Region ihre Differenzen beiseite gelegt und sind bereit, sich gemeinsam für Frieden und Sicherheit einzusetzen. Keines der beiden Länder hat seine Beziehungen zu Israel normalisiert, obwohl Netanjahu im Dezember 2022 erklärte, dass eine Einigung mit Saudi-Arabien zu den beiden wichtigsten Zielen seiner neuen Regierung gehöre.

Die USA haben seit Jahrzehnten keine Führungsrolle bei einem israelisch-palästinensischen Friedensplan übernommen. In der Zwischenzeit sind die USA aus der globalen Führungsrolle herausgefallen, insbesondere aus den Tagen des Einflusses im Nahen Osten, da sich die Region von Diktaten aus dem Oval Office unabhängig gemacht hat. Übersetzt mit Deepl.com

