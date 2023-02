Das sagt der Richtige! Wer wohl könnte etwas daran ändern, dass die zionistischen Freunde zur Räson gebracht werden? Aber Scheinheiligkeit zeichnete die USA, der CIA und die Verbündeten schon immer aus. Wer hat darunter zu leiden? Die Palästinenser, denen in ihrer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung die Dritte Intifada bleibt. Evelyn Hecht-Galinski

Eskalation im Westjordanland: CIA-Chef warnt vor einer Dritten Intifada der Palästinenser

Der Direktor des US-Geheimdienstes CIA William Burns äußerte seine Besorgnis darüber, dass die derzeitigen Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern der Gewaltspirale der zweiten Intifada ähneln. “Ich war vor 20 Jahren während der zweiten Intifada ein hochrangiger US-Diplomat, und ich bin besorgt – ebenso wie meine Kollegen in den Geheimdiensten –, dass vieles von dem, was wir heute sehen, eine sehr unglückliche Ähnlichkeit mit einigen der Umstände hat, die wir seinerzeit auch gesehen haben”, erklärte Burns am Donnerstag in einem Live-Interview an der Georgetown School of Foreign Service in Washington.

Burns äußerte sich wenige Tage nach seiner Rückkehr aus der Region, wo er mit hochrangigen israelischen und palästinensischen Politikern zusammengetroffen war, da die Regierung Biden ihre Bemühungen um eine Beruhigung der Spannungen zwischen den beiden Seiten intensiviert hatte.

Burns betonte jedoch, dass er die Rückreise nicht mit einem Gefühl des Optimismus beendete. “Die Gespräche, die ich mit israelischen und palästinensischen Anführern geführt habe, haben mich ziemlich beunruhigt aufgrubd Aussichten auf noch größere Zerbrechlichkeit und noch mehr Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern.”

Die zweite Intifada, bei der die Palästinenser auf Anschläge in Israel gesetzt hatten, hatte von 2000 bis 2005 gedauert. Zu Beginn der zweiten Intifada hatte die israelische Armee eine umfangreiche Kampagne gezielter Attentate gegen Palästinenser durchgeführt. Der neue israelische Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir hatte kürzlich die Wiederaufnahme gezielter Tötungen von Palästinensern gefordert.

In den vergangenen Wochen wurde Israel von einer neuen Anschlagserie erschüttert, nachdem neun Palästinenser bei einer tödlichen Razzia der israelischen Armee in Dschenin getötet und mindestens 20 verletzt worden waren. Augenzeugen im Flüchtlingslager von Dschenin hatten die Situation als “Massaker” bezeichnet. In großen Städten des Westjordanlands ist am Montag ein Generalstreik ausgerufen worden, nachdem bei einer neuen israelischen Militäroperation in Jericho mehrere Personen getötet worden waren.

