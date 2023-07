Estland: Feierlichkeiten zur Befreiung der Stadt Narwa von Nazi-Truppen verboten

In der Stadt Narwa an der estnisch-russischen Grenze mit derzeit knapp 60.000 Einwohnern leben fast ausschließlich Russen und Russischstämmige, die bis zu 95 Prozent der Stadtbevölkerung ausmachen. Ein Drittel der Einwohner verfügt zudem über einen russischen Pass. Traditionell wird an den Tagen vom 26. Juli bis zum 2. August in Narwa an die Befreiung der Stadt von den Truppen des Hitler-Regimes erinnert. Das wurde nun verboten.

Die Polizei hat beschlossen, alle öffentlichen Versammlungen in Narwa an diesen Tagen zu verbieten. Sie begründete dies damit, dass die Feierlichkeiten militärischen Charakter hätten und auch in Russland von Bedeutung seien. In seiner Stellungnahme zu dem Beschluss solidarisierte sich der städtische Polizeichef faktisch mit der besiegten Armee und sprach von einer Besatzung der Stadt anstelle ihrer Befreiung.

„Leider gibt es Leute, die Ende Juli und Anfang August das Datum der Besetzung von Narwa und andere für Russland wichtige militärische Feiertage feiern“, erklärte Indrek Puvi, der Leiter der Polizeibehörde von Narwa. „Der von Russland angezettelte Krieg in der Ukraine ist kriminell, und die Verwendung von Propagandasymbolen und das Feiern von militärischen Feiertagen in Estland ist nicht möglich.“