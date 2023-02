https://kurtnimmo.substack.com/p/eu-bureaucrat-at-davos-predicted?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=100387778&isFreemail=true&utm_medium=email



Věra Jourová ist Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Werte und Transparenz.

EU-Bürokratin in Davos prophezeit Zensur in Amerika

von Kurt Nimmo



2. Februar 2023

Es könnte schon bald strafbar sein, hier auf Substack oder anderswo im Internet seine Meinung zu sagen.

Letzten Monat sagte eine EU-Beamtin auf dem Milliardärstreffen in Davos einem US-Kongressabgeordneten voraus, dass die USA “bald” Gesetze gegen “illegale Hassreden” erlassen würden, die denen in der EU ähneln, so die American Military News.

Věra Jourová, die Vizepräsidentin für Werte und Transparenz der Europäischen Kommission, tippte dem Abgeordneten Seth Moulton aus Massachusetts auf den Arm und lachte, als sie diese Vorhersage machte. Dies geschah, als sie darüber diskutierte, ob KI in der Lage ist, Online-Hassreden zu moderieren.

Jourová ist eine tschechische Politikerin und Juristin. Sie ist die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Werte und Transparenz. Ihre persönlichen “Werte” sind in Frage gestellt worden.

Einige Abgeordnete des Europäischen Parlaments sind der Meinung, dass sie dem Oligarchen, Milliardär und ehemaligen tschechischen Premierminister Andrej Babiš zu nahe steht. Er wurde in die Pandora Papers verwickelt.

Im Jahr 2021 veröffentlichte The Guardian einen Artikel, in dem Babiš’ “Offshore-Vereinbarungen” enthüllt wurden, einschließlich “geheimer” Darlehen in Höhe von 15 Millionen Euro von drei verschiedenen Unternehmen über “die auf den Britischen Jungferninseln ansässige Blakey Finance Limited durch ein Unternehmen namens Boyne Holding LLC in Washington DC an ihre Tochtergesellschaft SCP Bigaud in Monaco”.

Babiš, der zweitreichste Mann der Tschechischen Republik, war auch in Subventionsbetrug verwickelt. Mit EU-Mitteln finanzierte er den Bau eines Resorts und Konferenzzentrums in Böhmen. Wie sich herausstellte, “gehörte das Unternehmen ursprünglich zu Agrofert, der von Herrn Babiš gegründeten Industrieholding, bis es umbenannt und über anonyme Aktien an einen unbekannten Eigentümer übertragen wurde”, berichtete Radio Prague International im vergangenen Juni.

Wenn die Verbindung tatsächlich so eng ist, wie die Abgeordneten behaupten, ist es ein schlechter Scherz, dass eine Frau, die mit einem kriminellen Oligarchen befreundet ist, die “Grundwerte” der EU überwachen darf. Im Jahr 2006 wurde sie selbst wegen Korruption angeklagt (Budišov-Affäre), doch dank geschickter Anwälte wurde sie freigesprochen und erhielt eine Entschädigung von 3,6 Millionen tschechischen Kronen.

Jourová ist keine Fremde in Sachen Zensur. Im Jahr 2018 beschuldigte sie den italienischen Innenminister Matteo Salvini, den Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Lega, der Hassrede gegen Roma und Einwanderer. Sie sprach sich dafür aus, dass Salvini in seiner Rede beschnitten werden sollte. Jourová machte diese Bemerkung, nachdem Salvini auf Twitter Nordafrikaner beschuldigt hatte, ein 13-jähriges Mädchen entführt zu haben.

Im Jahr 2021 wurde Salvini in Palermo vor Gericht gestellt, weil er “angeblich über 100 Migranten unter katastrophalen sanitären Bedingungen illegal daran gehindert haben soll, von einem Rettungsschiff an Land zu gehen”, berichtete Al Jazeera.

Salvini war eine Zielscheibe für Jourová und ihren Wunsch, jede Rede, die sie als anstößig oder politisch unkorrekt empfindet, auszurotten. “Im Gegensatz zu dem, was Věra Jourová gesagt hat”, berichtete die Visegrad Post,

fordert sie nicht nur mehr Transparenz, sondern versucht aktiv, Online-Inhalte zu kontrollieren. Ihr Austausch mit Matteo Salvini und ihre engen Verbindungen zu Soros-Netzwerken machen nur noch deutlicher, wie heuchlerisch sie ist und wie eifrig sie, wenn sich die Gelegenheit bietet, Länder angreift, die den geringsten Ungehorsam gegenüber Brüssel zeigen … in Wirklichkeit ist sie eine Agentin der Offenen Gesellschaft von George Soros.

Für Jourová ist es eine Form der Demokratie, EU-Kritiker zu zensieren und Menschen zu bestrafen, die Brüssels Erzählungen nicht akzeptieren. “Medien sind eine Säule der Demokratie”, argumentierte sie im vergangenen Januar während einer öffentlichen Konsultation zum bevorstehenden Europäischen Gesetz über Medienfreiheit, einem Lieblingsprojekt von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.

Für Jourová ist die Zensur von EU-Kritikern und die Bestrafung von Menschen, die Brüssels Erzählungen nicht akzeptieren, eine Form der Demokratie. “Die Medien sind eine Säule der Demokratie”, argumentierte sie im vergangenen Januar während einer öffentlichen Konsultation zum bevorstehenden Europäischen Gesetz über Medienfreiheit, einem Lieblingsprojekt von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.

“Aber heute bekommt dieser Pfeiler Risse, da Regierungen und private Gruppen versuchen, Druck auf die Medien auszuüben. Aus diesem Grund wird die Kommission gemeinsame Regeln und Schutzmaßnahmen vorschlagen, um die Unabhängigkeit und den Pluralismus der Medien zu schützen. Journalisten sollten in der Lage sein, ihrer Arbeit nachzugehen, die Bürger zu informieren und die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen, ohne Furcht oder Bevorzugung. Wir führen jetzt eine umfassende Konsultation durch, um den besten Vorschlag zu erarbeiten.”

Jourová spricht natürlich nicht die “Unabhängigkeit” eines Substack-Newsletters wie diesem oder seines europäischen Gegenstücks an, sondern die der Regierung nahestehenden Konzernmedien, die in die Kritik geraten sind, weil die Menschen zu verstehen beginnen, dass sie in einer Reihe wichtiger Fragen belogen werden. Wie im folgenden Tweet erwähnt, ist das vorgeschlagene Gesetz im Grunde ein “Medienprivileg”-Gesetz.

“Das System der vorgeschlagenen Ex-ante-Benachrichtigung für selbsterklärte Medien führt de facto zu schnellen, intransparenten Verfahren für bestimmte privilegierte Akteure, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit haben werden”, argumentierte Artikel 19 letzten Monat.

Artikel 19 ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, die das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit verteidigt und fördert. Der Name der Organisation leitet sich aus dem Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ab.

Die Gruppe stellt fest, dass das Medienfreiheitsgesetz in erster Linie auf die Mäßigung von Inhalten abzielt. Um die gewaltige Aufgabe zu bewältigen, das Internet auf der Suche nach Straftätern zu durchforsten, schlägt die britische Kommunikationsbehörde Ofcom in einem Papier von 2019 den Einsatz künstlicher Intelligenz vor.

“Ein Schlüsselelement dieser Debatte” zur Zensur staatsgefährdender Inhalte “hat sich [sic] auf die Rolle und die Möglichkeiten automatisierter Ansätze (angetrieben durch Techniken der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens) konzentriert, um die Wirksamkeit der Moderation von Online-Inhalten zu verbessern und den Nutzern einen größeren Schutz vor potenziell schädlichem Material zu bieten”, heißt es in einer PDF-Datei von Cambridge Consultants, “Use of AI in Online Content Moderation”.

Laut Ofcom können KI-Technologien nicht nur zur aktiven Moderation schädlicher Inhalte eingesetzt werden, sondern auch, um ein positives Engagement zu fördern und Nutzer davon abzuhalten, potenziell schädliche Inhalte überhaupt erst zu veröffentlichen. Ofcom sieht das Problem in der “Anonymität”, die als “eine mögliche Erklärung dafür, warum einige Internetnutzer böswillig online handeln” beschrieben wird.

Mit anderen Worten: Die anonyme Debatte, wie sie 1787-88 von “Publius” (Madison, Jay, Hamilton) in den Federalist Papers praktiziert wurde, wäre illegal, wenn es nach dieser EU-Bürokratin ginge. Im Jahr 1995 entschied der Oberste Gerichtshof in der Rechtssache McIntyre gegen die Ohio Elections Commission, dass

Die Anonymität ist ein Schutzschild gegen die Tyrannei der Mehrheit… Sie veranschaulicht somit den Zweck der Bill of Rights und insbesondere des Ersten Verfassungszusatzes: missliebige Personen vor Repressalien zu schützen… durch eine intolerante Gesellschaft.

Diese “intolerante Hand” ist in der Europäischen Union am Werk – eine aufgezwungene Regierung mit nicht gewählten Bürokraten, die dem Volk nicht rechenschaftspflichtig sind – und diese Intoleranz, so der korrupte Unterzensor der europäischen Zensur, hat die Amerikaner darüber informiert, dass eine ähnliche Tyrannei auf sie zukommen wird.

Ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall sein wird. In den letzten Jahren hat der Kongress jedoch mit den Giganten der sozialen Medien zusammengearbeitet, um Inhalte zu “moderieren” (zensieren), die der Staat für anstößig hält.

Wir sollten nicht erwarten, dass Schiedsrichter in schwarzen Roben uns vor politischer Zensur bewahren. Letztes Jahr hat der Oberste Gerichtshof ein Gesetz in Texas blockiert, das Social-Media-Giganten daran gehindert hätte, politische Inhalte zu zensieren, die für den Staat inakzeptabel sind.

“Die Entscheidung des Gerichts, das texanische Gesetz vorübergehend zu blockieren, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Politiker im Kongress und in den Parlamenten der Bundesstaaten im ganzen Land versuchen, Social-Media-Giganten wie Facebook und Twitter zu regulieren”, berichtet CNET.

Věra Jourová warnte ein Mitglied des Kongresses auf dem Elitetreffen in den Schweizer Alpen, dass die EU und bald auch die US-Regierung das aufgebauschte Phantom der “Desinformation und des Extremismus in den Medien” (d.h. Medien, die kritisch gegenüber der Regierung sind) nutzen werden, um jegliche Opposition gegen den Staat, seine Finanzverbrechen und seine Sucht nach ewigem Krieg zu unterbinden.

Die Verfassung und die Bill of Rights sind in Amerika nicht mehr das Gesetz des Landes. Übersetzt mit Deepl.com

