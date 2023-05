EU-Friedensfond wird um 3,5 Mrd. Euro aufgestockt: Die Ereignisse des 23. Mai von Thomas Röper

Die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten hat eine Aufstockung der Europäischen Friedensfazilität um 3,5 Milliarden Euro unterstützt, von denen etwa die Hälfte für Waffen für die Ukraine verwendet werden soll, so Borrell. Er betonte, dass die Entscheidung zur Aufstockung der Mittel so schnell wie möglich getroffen werden sollte.

von Thomas Röper

24. Mai. 2023

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 23. Mai., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 23. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Das Ende der Anti-Terror-Operation in der Region Belgorod, der Westen Kiew verspricht F-16: Die Lage rund um die Ukraine

Die Anti-Terror-Operation wurde in der Region Belgorod aufgehoben, sagte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am Dienstag. Das russische Militär hat während der Anti-Terror-Operation eine Einheit ukrainischer Saboteure zerschlagen und 70 feindliche Kampffahrzeuge zerstört, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, mit.

Die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfflugzeugen hat in mehreren Ländern bereits begonnen, die Ukraine wird die Flugzeuge bald erhalten, so EU-Chefdiplomat Josep Borrell.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Entwicklungen in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden den Kommandoposten der 24. mechanischen Brigade getroffen und zwei Treibstoffdepots der ukrainischen Streitkräfte in der DNR zerstört, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Die Luftwaffe sowie die Artillerie der Streitkräfte der Russischen Föderation haben im Laufe des Tages in 112 Gebieten 96 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Feuerstellungen, Soldaten und militärische Ausrüstung getroffen. Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte beliefen sich auf insgesamt 630 Kämpfer, fügte Konaschenkow hinzu.

Nach der Niederlage in Artjomowsk sei das Kiewer Regime zu terroristischen Aktionen gegen die russische Zivilbevölkerung übergegangen: Am 22. Mai ist eine Einheit einer ukrainischen nationalistischen Formation nach schwerem Beschuss in den Bezirk Grayvoron in der Region Belgorod eingedrungen, erklärte er. Das russische Militär habe während einer Anti-Terror-Operation die Einheit ukrainischer Saboteure blockiert und besiegt, wobei 70 feindliche Kämpfer getötet wurden.

Terroreinheit besiegt

Die Anti-Terror-Operation in der Region Belgorod sei aufgehoben worden, sagte Gladkow. Ein Zivilist, ein Mann aus dem Dorf Kozinka, wurde Berichten zufolge bei dem Angriff getötet, während 13 Menschen verletzt wurden. Eine ältere Frau starb während der Evakuierung.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten in den vergangenen 24 Stunden etwa 20 Siedlungen in der Region Belgorod beschossen, sagte Gladkow. Der Beschuss erfolgte aus Mehrfachraketenwerfern, und aus Quadcoptern wurden Sprengsätze auf Wohnhäuser und Menschen abgeworfen. 29 Privathäuser und drei Autos wurden beschädigt. 14 Siedlungen waren ohne Strom. Der Gouverneur erklärte, dass mit dem Wiederaufbau begonnen werden kann, sobald die Lage dies zulässt.

Er warnte auch davor, dass von ukrainischer Seite eine beispiellose Medienkampagne durchgeführt wird, um die Lage in der Region zu destabilisieren. In diesem Zusammenhang rief Gladkow dazu auf, nur offiziellen Angaben zu vertrauen.

Das russische Ermittlungskomitee hat nach dem Angriff der ukrainischen Terroreinheit auf die Region Belgorod ein Strafverfahren nach sechs Artikeln des russischen Strafgesetzbuches eingeleitet. Die Ermittler seien dabei, die Identität der Angreifer festzustellen, teilte die Behörde mit. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, bezeichnete die Sabotageattentäter als Schurken, die „wie Ratten vernichtet werden sollten“.

Der Kreml sei zutiefst besorgt über den Übergriff der ukrainischen Saboteure, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow. Er wies jedoch darauf hin, dass es wegen dieser Ereignisse keine Sondersitzung des russischen Sicherheitsrates geben werde.

Selenskys Marineinfanterie

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky erklärte, er sei von seiner Auslandsreise zurückgekehrt und habe am Dienstag das Kriegsgebiet besucht. Nach Angaben des Pressedienstes des ukrainischen Staatschefs besuchte er das Gebiet von Ugledar und Marinka im von Kiew kontrollierten Teil der DNR.

Bei einem Treffen mit ukrainischen Militärs erklärte Selensky, dass innerhalb der ukrainischen Streitkräfte ein eigenes Marinekorps geschaffen werden soll. Er versprach, die Soldaten mit „modernen Waffen und Ausrüstungen“ auszustatten.

Der Westen verspricht F-16-Flugzeuge

Die Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfflugzeugen hat bereits in mehreren Ländern begonnen, die Ukraine wird die Flugzeuge bald erhalten, so EU-Chefdiplomat Josep Borrell. „Die Diskussion in der EU erreicht immer ihr Ziel. Zuerst waren alle sehr skeptisch, was die Panzer angeht, aber wir haben das Problem gelöst, und dann wurde dasselbe mit den Flugzeugen gemacht. Mit der Zeit werden wir alle Probleme mit Waffenlieferungen an die Ukraine lösen“, sagte er. Borrell erinnerte auch daran, dass die EU-Länder in diesem Jahr 220.000 Artilleriegranaten und 1.300 Raketen im Gesamtwert von 800 Millionen Euro an die Ukraine geliefert haben.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich bei dieser Gelegenheit ebenfalls zufrieden und stellte fest, dass die Ausbildung von F-16-Piloten nur eine der Voraussetzungen für die Lieferung dieser Flugzeuge an Kiew sei. „Dies bestätigt auch, dass wir auf einen langfristigen Konflikt vorbereitet sind und Russland nicht einfach abwarten kann“, sagte er.

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak erklärte seinerseits, Warschau sei bereit, 30.000 ukrainische Soldaten militärisch auszubilden.

Friedensfonds

Die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten hat eine Aufstockung der Europäischen Friedensfazilität um 3,5 Milliarden Euro unterstützt, von denen etwa die Hälfte für Waffen für die Ukraine verwendet werden soll, so Borrell. Er betonte, dass die Entscheidung zur Aufstockung der Mittel so schnell wie möglich getroffen werden sollte. Er sagte, die EU habe der Ukraine bereits 65 Milliarden Euro in verschiedenen Formen der Hilfe zur Verfügung gestellt und beabsichtige, in diesem Bereich weltweit führend zu bleiben.

Orbans Meinung

Die Ukraine könne den Konflikt mit Russland nicht gewinnen, die NATO sei nicht bereit, ihre Truppen dorthin zu schicken, und deshalb müsse die Situation so schnell wie möglich friedlich gelöst werden, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban.

Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Mykolenko, bezeichnete die Meinung des ungarischen Premierministers als falsch und forderte die westlichen Länder auf, sich an den Bemühungen um die Unterstützung Kiews zu beteiligen.

Rationale Stimmen

Die Zahl der rationalen Stimmen, die sich für ein Ende der Feindseligkeiten in der Ukraine aussprechen, nimmt stetig zu, sagte der chinesische Außenminister Qin Gang bei einem Treffen mit seinem niederländischen Amtskollegen Wopke Hookstraw in Peking. Nach Ansicht des chinesischen Ministers sollten die Konfliktparteien dazu beitragen, diese Stimmen lauter werden zu lassen und günstige Bedingungen für eine politische Lösung der Krise zu schaffen.

Der Sondergesandte der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten, Li Hui, setzt seine Europareise fort, um die Aussichten für eine Lösung der Ukraine-Krise zu erörtern. Er hat bereits Kiew und Warschau besucht. Es wird erwartet, dass er auch Berlin, Paris, Brüssel und Moskau besuchen wird.

Ende der Übersetzung