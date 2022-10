So schnell geht “ruinieren” Evelyn Hecht-Galinski

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, gab zu, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell des Westens “auf billiger Energie aus Russland”, “dem Zugang zum großen chinesischen Markt” und niedrig bezahlten chinesischen Arbeitskräften basierte. Europa hat dies nun verloren und befindet sich daher in einer Krise.

EU gesteht: “Unser Wohlstand basierte auf China und Russland”: billige Energie, schlecht bezahlte

Arbeit, großer Markt

von Ben Norton

20.Oktober 2022

Der wirtschaftliche Wohlstand des Westens nach dem Ende des Ersten Kalten Krieges 1991 basierte auf einem neoliberalen kapitalistischen Wirtschaftsmodell, das nur durch die Gewinnung von Reichtum aus China und Russland möglich wurde, wie der oberste außenpolitische Beamte der Europäischen Union, Josep Borrell, zugab.

“Unser Wohlstand basierte auf China und Russland – Energie und Markt”, sagte Borrell.

China versorgte die USA und die EU mit einem riesigen Markt, niedrig bezahlten Arbeitskräften und billigen Konsumgütern. Und nach dem Sturz der Sowjetunion trugen Massenprivatisierungen in Russland und Schritte zur Integration des Landes in den Westen dazu bei, dass sich Europa riesige Mengen an preiswerter Energie sichern konnte.

Doch der beträchtliche Anstieg des Lebensstandards der Arbeitnehmer in China sowie der Stellvertreterkrieg in der Ukraine und die damit verbundene Zusage der EU, russisches Gas und Öl zu boykottieren, haben die Lebens- und Geschäftskosten in Europa stark erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Produkte auf den Weltmärkten beeinträchtigt.

Dies hat das transatlantische kapitalistische System in eine tiefe Krise gestürzt und den neoliberalen Westen dazu veranlasst, einen neuen kalten Krieg gegen Peking und Moskau zu führen, in der Hoffnung, die Kontrolle über Chinas Markt und Arbeitskräfte und Russlands natürliche Ressourcen zurückzuerlangen.

Der außenpolitische Chef der EU erkannte diese Tatsachen in einer Rede auf der Botschafterkonferenz 2022 in Brüssel am 10. Oktober an.

Borrells Bemerkungen erinnerten an Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im August, der vor dem Ende der neoliberalen “Ära des Überflusses” warnte.

Unser Wohlstand basierte auf China und Russland – Energie und Markt”.

Borrell erklärte: “Unser Wohlstand basierte auf billiger Energie, die aus Russland kam. Russisches Gas – billig und angeblich erschwinglich, sicher und stabil.”

“Und der Zugang zum großen chinesischen Markt, für Exporte und Importe, für Technologietransfers, für Investitionen, für billige Waren”, fügte er hinzu.

Der EU-Außenpolitikchef bemerkte: “Ich denke, dass die chinesischen Arbeiter mit ihren niedrigen Löhnen viel besser und viel mehr zur Eindämmung der Inflation beigetragen haben als alle Zentralbanken zusammen.”

Borrell fasste dann zusammen: “Unser Wohlstand basiert also auf China und Russland – Energie und Markt.”

Durch die Verhängung verheerender Sanktionen gegen Moskau wegen des Stellvertreterkriegs in der Ukraine und durch die Zusage, russische Energie zu boykottieren, hat Europa seinen wichtigsten Gas- und Öllieferanten verloren.

Die EU ist nun auf der Suche nach neuen Energiequellen und importiert viel teureres Flüssigerdgas (LNG) aus den Vereinigten Staaten, was die Stromrechnungen für europäische Bürger und Unternehmen in die Höhe schnellen lässt.

Jetzt, da China und Russland zu den geopolitischen Gegnern der EU geworden sind, argumentierte Borrell, dass Europa “eine starke Umstrukturierung unserer Wirtschaft benötigen wird”.

“Die Anpassung wird hart sein, und das wird zu politischen Problemen führen”, sagte er.

“Ich denke, dass wir Europäer mit einer Situation konfrontiert sind, in der wir unter den Folgen eines seit Jahren andauernden Prozesses leiden, in dem wir die Quellen unseres Wohlstands von den Quellen unserer Sicherheit abgekoppelt haben”, räumte er ein.

EU-Außenpolitiker räumt ein, dass die USA nicht verlässlich für die Sicherheit sind

Das in den 1990er Jahren eingeführte neoliberale Wirtschaftsmodell der EU stützte sich auf billige Energie aus Russland und auf die Konsumgüter, Arbeitskräfte und den Markt Chinas.

Andererseits stützte sich die europäische Sicherheitspolitik auf die Vereinigten Staaten und die NATO.

Doch die USA seien kein verlässlicher Sicherheitspartner, räumte Borrell ein.

Gegenwärtig stünden sich die USA und die EU näher als je zuvor. Dieses Bündnis ist jedoch nicht eisern, und es könnte sich in naher Zukunft ändern.

Erklärte Borrell:

Auf der anderen Seite haben wir unsere Sicherheit an die Vereinigten Staaten delegiert. Die Zusammenarbeit mit der Biden-Administration ist zwar hervorragend, und die transatlantischen Beziehungen waren noch nie so gut wie heute – [einschließlich] unserer Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und meinem Freund Tony [Antony] Blinken [US-Außenminister]: Wir haben eine fantastische Beziehung und arbeiten viel zusammen; wer weiß, was in zwei Jahren oder sogar im November passieren wird?

Was wäre passiert, wenn anstelle von [Joe] Biden [Donald] Trump oder jemand wie er im Weißen Haus gewesen wäre? Was wäre die Antwort der Vereinigten Staaten auf den Krieg in der Ukraine gewesen? Was wäre unsere Antwort in einer anderen Situation gewesen? Das sind einige Fragen, die wir uns stellen müssen.

Und die Antwort ist für mich klar: Wir müssen selbst mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen einen größeren Teil unserer Verantwortung bei der Gewährleistung der Sicherheit übernehmen.

Sie – die Vereinigten Staaten – kümmern sich um unsere Sicherheit. Sie – China und Russland – haben die Grundlage für unseren Wohlstand geschaffen. Das ist eine Welt, die es nicht mehr gibt.

Borrell räumte auch ein, dass die Sicherheitsprobleme der EU nicht nur extern sind. Im Inneren sieht sich Europa mit einer Bedrohung durch die “radikale Rechte” konfrontiert.

“Es gibt einen radikalen Wandel, und die radikale Rechte ist in unseren Demokratien auf dem Vormarsch, und zwar demokratisch”, sagte er. Anstatt zu versuchen, dies einem ausländischen Feindbild in die Schuhe zu schieben, räumte Borrell ein, dass dieser Rechtsextremismus “nicht von irgendeiner Macht aufgezwungen wird”.

“Die radikale Rechte gewinnt in der europäischen Politik immer mehr an Einfluss”, fügte er hinzu. Der “innere Zusammenhalt der EU ist bedroht”.

EU wird abhängig von US-Energie

Der EU-Außenpolitiker räumte ebenfalls ein, dass Europa zwar nicht mehr von russischer Energie abhängig ist, aber von US-Flüssiggasexporten abhängig wird.

Dies stelle ein eigenes, neues Sicherheitsproblem dar, warnte Borrell:

Neulich hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Prager [Europäischen] Rat ganz klar gesagt: Wir können nicht eine Abhängigkeit durch eine andere ersetzen.

Wir sind froh, dass wir viel Flüssigerdgas (LNG) aus den Vereinigten Staaten importieren – übrigens zu einem hohen Preis – und russisches Gas durch amerikanisches und norwegisches Gas oder aserbaidschanisches Gas ersetzen – nun ja, aus Aserbaidschan ist es eine kleine Menge.

Aber was würde morgen passieren, wenn die Vereinigten Staaten mit einem neuen Präsidenten beschließen würden, nicht mehr so freundlich zu den Europäern zu sein? Warum eigentlich nicht? Sie können sich vorstellen, dass unsere kritische Abhängigkeit von LNG aus den Vereinigten Staaten ebenfalls in eine Krise geraten könnte.

Oder dass wir morgen kein Kobalt und keine seltenen Rohstoffe haben, die aus der Demokratischen Republik Kongo, Südamerika und Afghanistan kommen – sie sind für uns genauso wichtig wie Öl und Gas.

Die Welt befindet sich aufgrund des Stellvertreterkriegs in der Ukraine, des Wettbewerbs zwischen den USA und China, der Lebensmittel- und Energiekrisen und der wirtschaftlichen Rezession im Chaos

Borrell warnte davor, dass die Welt im Chaos versinke, und nannte mehrere Hauptursachen: den Stellvertreterkrieg der NATO mit Russland in der Ukraine, den “tiefgreifenden Wettbewerb zwischen den USA und China”, Lebensmittel- und Energiekrisen und eine drohende wirtschaftliche Rezession.

Es ist nicht nur der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, der Europa destabilisiert hat, sagte Borrell, sondern auch der “tiefe Wettbewerb zwischen den USA und China”.

Er räumte ein, dass die US-Regierung die Verantwortung dafür trage, den Krieg an den Rand zu treiben.

“Die Eskalation der Spannungen in Taiwan”, so Borrell, “wurde durch die Reise einer einzelnen Persönlichkeit ausgelöst, die die Taiwanstraße an den Rand eines – ich würde nicht sagen eines Krieges, aber – einer Menge Kriegsspiele brachte.”

Er bezog sich dabei auf die Reise von Nancy Pelosi, der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, der dritthöchsten Beamtin der US-Regierung.

Dies ist ein perfekter Sturm. Erstens, die steigenden Preise. Zweitens die Reaktion der Zentralbanken, die die Zinssätze in den Vereinigten Staaten anheben. Alle müssen nachziehen, weil sonst ihre Währung abgewertet wird. Alle rennen los, um die Zinssätze zu erhöhen. Das wird uns in eine weltweite Rezession führen.

Die Welt, die der Fed [der US-Notenbank] folgt, die Welt, die dieselbe Geldpolitik umsetzt – weil es keinen anderen Weg gibt, weil sonst das Kapital abfließt -, erinnert mich an das, was in Europa vor der Einführung des Euro geschah, als alle der von Deutschland diktierten Geldpolitik folgen mussten.

Denn wenn man nicht das Gleiche tat, floss das Kapital, und man musste es tun, auch wenn es aus internen Gründen nicht die richtige Politik war. Was unter uns vor dem Euro geschah, geschieht heute auf der Weltbühne. Übersetzt mit Deepl.com

