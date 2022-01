Da muss jedem anständigen EU Bürger die “Spucke wegbleiben”. Als hätten wir es nicht längst gewusst, wie die “wahren Werte” der EU aussehen?

Bild:

Oren Ziv ActiveStills

Israel’s racist police force is participating in at least 10 EU research projects.

EU gibt zu, dass Zusammenarbeit mit israelischer Polizei Massenüberwachung ermöglicht

von David Cronin

7. Januar 2022



Die Europäische Union finanziert Forschungsprojekte, an denen die israelische Polizei beteiligt ist, obwohl sie zugegeben hat, dass diese zu Spionagezwecken genutzt werden können. In den letzten Jahren hat ein Projekt namens Roxanne untersucht, wie Kriminelle mit Hilfe von Spracherkennungstechnologie und visueller Analyse identifiziert werden können. In dem für die Öffentlichkeit bestimmten Material wird das von der EU finanzierte Projekt, das 8 Millionen Dollar gekostet hat, als harmlos dargestellt. Es wurden jedoch ernste ethische Fragen aufgeworfen, als es hinter verschlossenen Türen diskutiert wurde.

Interne EU-Dokumente, die im Rahmen der Informationsfreiheit zugänglich gemacht wurden, bestätigen, dass die Gefahr besteht, dass die Ergebnisse von Roxanne für die Massenüberwachung verwendet werden. Eine im Jahr 2020 durchgeführte “Ethikprüfung” des Projekts bezieht sich auf Pläne, wonach personenbezogene Daten zwischen der EU und Israel ausgetauscht werden sollen. Die im Rahmen des Projekts gesammelten Daten werden “besondere Kategorien” umfassen, wie z. B. Angaben zu genetischen Merkmalen, “Gesundheit, sexuellem Lebensstil, politischer Meinung, religiöser oder philosophischer Überzeugung” von Personen, heißt es in dem Papier ( siehe hier ).

Die damit zusammenhängenden Fragen sind seit der Durchführung des “Ethik-Checks” noch aktueller geworden. Sorgfältige Untersuchungen von Menschenrechtsgruppen haben im vergangenen Jahr gezeigt, dass die israelische Spionagesoftware Pegasus in größerem Umfang als bisher bekannt zur Überwachung von Aktivisten und Journalisten in verschiedenen Ländern eingesetzt wird.

Die israelische Polizei und das israelische Ministerium für öffentliche Sicherheit gehören zu den Teilnehmern an Roxanne. Eine Bedingung für ihre Beteiligung ist, dass alle Daten, die sie in die EU exportieren, rechtmäßig erhoben werden.Die Zusicherung eines rechtmäßigen Verhaltens wird offenbar – für die Zwecke der “Ethikprüfungen” der EU – als ausreichend angesehen, um zu zeigen, dass Datenschutzfragen ernst genommen werden. In der realen Welt ist eine israelische Zusicherung völlig wertlos.



Institutionell rassistisch

Die israelische Polizei bemüht sich um neue Befugnisse, die eine stärkere Überwachung ohne Durchsuchungsbefehl ermöglichen würden. Ein wichtiger Vorschlag ist, dass Kameras an öffentlichen Plätzen eingesetzt werden könnten, um die Gesichter von Personen mit den in Polizeidatenbanken gespeicherten Daten abzugleichen. Eine solche Empfehlung sollte die israelische Polizei an sich schon von Roxanne disqualifizieren, die ein Lippenbekenntnis zum Grundsatz des “Bewusstseins für die Privatsphäre” ablegt.

Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Gründe, warum die israelische Polizei nicht in den Genuss von EU-Wissenschaftszuschüssen kommen sollte. Ein wichtiger Grund ist, dass die israelische Polizei institutionell rassistisch ist.

Ein aktueller Bericht von Human Rights Watch über Lydd, eine Stadt in Israel, die auch als Lod bekannt ist, enthält ein anschauliches Beispiel für den Rassismus der Polizei. In dem Bericht wird beschrieben, wie die Polizei im vergangenen Mai Tränengas und Betäubungsgranaten auf einen Protest palästinensischer Bürger Israels in Lydd abfeuerte. Doch als jüdische Extremisten im selben Monat in derselben Stadt Palästinenser angriffen, sah die Polizei entweder tatenlos zu oder unterließ es, die Palästinenser vor Schaden zu bewahren.

Sowohl die israelische Polizei als auch das Ministerium für öffentliche Sicherheit haben ihren Sitz in Ostjerusalem, das seit 1967 militärisch besetzt ist. Für die Europäische Union, die sich nominell verpflichtet hat, keine Maßnahmen zu ergreifen, die der Einnahme und Kolonisierung Ostjerusalems irgendeine Legitimität verleihen würden, sollten Geschäfte mit ihnen per definitionem tabu sein. Vieles deutet darauf hin, dass Israel gegenüber den Verantwortlichen in Brüssel nicht ganz offen war.

In den Unterlagen für das Roxanne-Projekt ist eine Adresse innerhalb Israels als offizielle Kontaktperson des Ministeriums für öffentliche Sicherheit angegeben. Wenn Brüsseler Beamte die Website des Ministeriums konsultieren würden, würden sie erfahren, dass dessen Hauptbüros in der Clermont-Ganneau-Straße in Ostjerusalem zu finden sind.

Ich habe die Europäische Kommission, die das Programm Horizont 2020 verwaltet, per E-Mail gefragt, ob sie wegen der Aktivitäten des israelischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit in Ostjerusalem tätig werden würde. Ein Sprecher der Europäischen Kommission behauptete, dass Forschungsprojekte einer “strengen ethischen Bewertung” unterzogen werden und “bisher keine Anschuldigungen über den Missbrauch” von Horizont-2020-Zuschüssen “begründet wurden”. Ich ging dieser Behauptung nach und erkundigte mich, ob die Europäische Kommission die Behauptung bestreitet, dass Israels Ministerium für öffentliche Sicherheit unehrlich gewesen zu sein scheint, was den Standort seines Hauptquartiers in Ostjerusalem angeht. Der Sprecher antwortete, dass “dies keine Frage für die Kommission ist”.

Als ich meine Verwunderung über diese Antwort zum Ausdruck brachte – mit dem Argument, dass die Frage offensichtlich relevant sei, da die EU seit langem ihre Ansichten über den Status Jerusalems geäußert habe – räumte der Sprecher ein, dass ich Recht habe. Dennoch wich der Sprecher der Frage aus, indem er lediglich EU-Leitlinien aus dem Jahr 2013 zitierte. In diesen Leitlinien heißt es, dass “israelische Einrichtungen”, die EU-Zuschüsse erhalten, “ihren Sitz innerhalb der Grenzen Israels vor 1967 haben müssen.” “Ich habe dem nichts hinzuzufügen”, sagte der Sprecher.

Experte für Unterdrückung