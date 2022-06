“Ich freue mich sehr, in Israel zu sein. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die EU-Israel-Partnerschaft weiter zu stärken”

So twitterte “Ursula von der Lügen”

Die “Vichy Abbas Behörde” bekommt alle Sympathien für ihre

gegen die Interessen des eigenen Landes gerichtete Zusammenarbeit mit dem Kriegsgegner, mit der Besatzungsmacht

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220614-eu-aid-and-the-pas-political-dependence/

Bild: Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in Brüssel, Belgien am 18. Mai 2022 [Dursun Aydemir/Anadolu Agency]

EU-Hilfe und die politische Abhängigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde



Von Ramona Wadi

14. Juni 2022

Für jedes Zugeständnis, das die Palästinensische Autonomiebehörde erhält, müssen die Palästinenser zusätzliche Konsequenzen hinnehmen. Die Entscheidung der EU, die Finanzhilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde wieder aufzunehmen, nachdem die EU – mit Ausnahme Ungarns – dafür gestimmt hatte, wurde den Beteuerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegenübergestellt, die Beziehungen zu Israel zu vertiefen.

“Ich freue mich sehr, in Israel zu sein. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die EU-Israel-Partnerschaft weiter zu stärken”, twitterte von der Leyen gestern. Heute begann die EU-Kommissarin mit einer Reihe von Tweets, in denen sie erklärte, dass die “EU und Israel verpflichtet sind, Freunde und Verbündete zu sein. Denn die Geschichte Europas ist die Geschichte des jüdischen Volkes”. In einem weiteren Tweet erklärte von der Leyen: “Demokratien wie unsere sollten heute mehr denn je zusammenhalten.”

Angesichts der schwindenden finanziellen Mittel der Palästinensischen Autonomiebehörde haben die USA im vergangenen Jahr Israel empfohlen, eine Reihe von Zugeständnissen zu machen, um die Sicherheitskoordinierung nicht zu gefährden und den Untergang Ramallahs zu verhindern. Die Rückschläge für die Palästinensische Autonomiebehörde nahmen zu, als die EU ihre Hilfe zurückhielt und versuchte, sie von der Überarbeitung palästinensischer Schulbücher abhängig zu machen.

Am vergangenen Freitag betonte die Vorsitzende der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament, Iratxa García, die “Verantwortung der EU, die Lebensfähigkeit der Zweistaatenlösung zu schützen, die als einzige einen dauerhaften Frieden in der Region bringen kann”. Angesichts der Mittel, die zur Erhaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde und der gescheiterten Zwei-Staaten-Hypothese freigegeben werden, geht die Pattsituation für die Palästinenser weiter, während Israel die Früchte erntet.

Der Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Shtayyeh, forderte das Europäische Parlament auf, sich für die kollektive Anerkennung Palästinas einzusetzen, um die Zweistaatenlösung zu schützen.

Die EU wird der Palästinensischen Autonomiebehörde Finanzhilfen in Höhe von rund 220 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, die größtenteils für Projekte und Krankenhäuser sowie für die Begleichung der Schulden der Palästinensischen Autonomiebehörde verwendet werden sollen. Auch wenn die Finanzhilfe angesichts des Verzichts auf die palästinensischen Schulbücher scheinbar bedingungslos gewährt wird, so ist sie doch an die Bedingung geknüpft, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Zwei-Staaten-Lösung einhält und Ramallah seine Position der Zusammenarbeit bekräftigt. Was die Palästinenser durch den Zwei-Staaten-Kompromiss gleichzeitig gewinnen und verlieren, ist nicht einmal ein prekäres Gleichgewicht, sondern die Beteiligung an einem vorsätzlichen Ergebnis, bei dem Israel nach wie vor das Narrativ dominiert.

Die Relevanz der Palästinensischen Autonomiebehörde, zumindest aus Sicht Israels und der internationalen Gemeinschaft, spielte bei der Sicherung der Mittel nur deshalb eine Rolle, weil nicht die Absicht besteht, die jahrzehntelangen legitimen politischen Forderungen des palästinensischen Volkes zu erfüllen. Wenn die Aufrechterhaltung der illegitimen Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde Israel davor bewahrt, einer alternativen palästinensischen Führung gegenüberzustehen, die zumindest die Korruption der illusorischen Staatsbildung anprangern würde, wird die EU natürlich weiterhin die bestehende Option finanzieren, auch wenn sie vorgibt, bei Bedarf eine demokratische Vertretung in Palästina zu fordern. Wenn von der Leyen jedoch genau festgelegt hat, welche Art von Demokratie die EU schätzt und mit der sie sich identifiziert, dann ist die Botschaft, die hinter der Freigabe der Finanzhilfe für die PA steht, auch eine klare Botschaft an das palästinensische Volk, dass die EU “einen unabhängigen, lebensfähigen palästinensischen Staat” nicht dulden, geschweige denn akzeptieren wird. Mit der Palästinensischen Autonomiebehörde am Ruder ist die Unabhängigkeit unerreichbar, und die EU ist gerne bereit, die politische Gefangenschaft des palästinensischen Volkes zu finanzieren. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...