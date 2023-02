Den “jüdischen Staat” nicht als Apartheidsstaat zu benennen ist antisemitisch, weil dieser Staat den jüdischen Bürgern weltweit schadet. Also ist der Hohe Kommissar der EU Borell antisemitisch! Evelyn Hecht-Galinski



It is anti-Semitic to call Israel ‘apartheid’, says EU Accusing Israel of committing the crime of apartheid is anti-Semitic, the European Union has said. The extraordinary claim was made on Friday in a written response to a question addressed to the Union last year, following the publication of reports by major human rights group such as Amnesty International and Human Rights Watch accusing Israel of committing the crime of apartheid.

Der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Joseph Borrell und der israelische Geheimdienstminister Elazar Stern [Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images]

EU: Israel “Apartheid” zu nennen, ist antisemitisch

24. Januar 2023

Israel zu beschuldigen, das Verbrechen der Apartheid zu begehen, ist nach Ansicht der Europäischen Union antisemitisch. Diese außergewöhnliche Behauptung wurde am Freitag in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage an die Union im letzten Jahr aufgestellt, nachdem Berichte von großen Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch veröffentlicht worden waren, in denen Israel beschuldigt wurde, das Verbrechen der Apartheid zu begehen.

“Apartheid” ist ein Rechtsbegriff, der im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 2002 definiert ist. Wie bei allen juristischen Begriffen gibt es klare Definitionen und Standards, die bestimmen, ob sich ein Staat des Verbrechens schuldig gemacht hat. Die EU hat argumentiert, dass Israel von den 195 Ländern der Welt nicht nur nicht als Apartheidstaat bezeichnet werden sollte, sondern dass es rassistisch ist, dies zu tun.



Amnesty International veröffentlichte “Israels Apartheid gegen Palästinenser: Grausames Herrschaftssystem und Verbrechen gegen die Menschlichkeit” und schloss sich damit anderen palästinensischen und internationalen Menschenrechtsgruppen an, die diesen Vorwurf erhoben.

Amnesty beschuldigt Israel der Apartheid gegen Palästinenser, einschließlich seiner eigenen Bürger

Wenn Amnesty mit Israels Apartheid Recht hat, dann hat sie Unrecht, wenn es darum geht, wie man das Problem lösen kann

Sagen Sie mir, was in Amnestys Bericht über Israel unwahr ist

Der Sprecher des israelischen Außenministeriums bezeichnete den Bericht als einen “orchestrierten Versuch von Anti-Israel-Organisationen, Israel zu diffamieren und zu delegitimieren” und fügte hinzu, dass er “nicht die Besatzung kritisiert, sondern die Existenz des Staates Israel als jüdischen Staat in Frage stellt”.

Die Unterzeichner des Briefes waren Adalah, B’Tselem, Breaking the Silence, Combatants for Peace, Gisha – The Legal Center for Freedom of Movement, Hamoked: Center for the Defense of the Individual, Haqel: In Defense of Human Rights, Human Rights Defenders Fund, Ofek, Parents Against Child Detention, Physicians for Human Rights und Yesh Din



Im Anschluss an den Bericht von Amnesty International fragten mehrere EU-Parlamentarier die Vizepräsidentin der Kommission und die Hohe Vertreterin für Außenpolitik im vergangenen Jahr nach ihrer Ansicht, dass Israel ein Apartheidstaat sei.

“Betrachtet die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin den Bericht als antisemitisch im Sinne der nicht rechtsverbindlichen Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance”, fragten die EU-Gesetzgeber. Sie argumentierten, dass die IHRA, die von der EU angenommen wurde, erklärt, dass die Beschreibung der “Existenz des Staates Israel als rassistisches Unterfangen” antisemitisch ist. Die Behauptung ist eines von sieben Beispielen, die in der höchst umstrittenen IHRA-Definition von Antisemitismus aufgeführt sind, die Kritik an Israel mit antijüdischem Rassismus in einen Topf wirft.

In seiner Antwort erklärte der Leiter der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, dass die Kommission die IHRA als eine “nicht rechtsverbindliche Arbeitsdefinition von Antisemitismus” betrachte und die umstrittene Definition als “praktisches Orientierungsinstrument und Grundlage für ihre Arbeit zur Bekämpfung des Antisemitismus” verwende. Borrell sagte weiter, dass “die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen, zu den Beispielen gehört, die in der IHRA-Definition enthalten sind”.

Borrell betonte weiter, dass die EU dem Völkerrecht verpflichtet sei. “Die Achtung des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechte durch staatliche und nichtstaatliche Akteure und die Rechenschaftspflicht für Verstöße. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …