EU rejects Ben-Gvir’s participation in Europe Day ceremony European Union announced on Sunday its opposition to the participation of Israeli far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir in Europe Day ceremony to be held in Tel Aviv on Tuesday, Israeli media reported.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir am 24. Januar 2023 [Saeed Qaq/Anadolu Agency]

EU lehnt Ben-Gvirs Teilnahme an der Europatagsfeier ab

8. Mai 2023

Die Europäische Union hat am Sonntag angekündigt, dass sie die Teilnahme des israelischen Ministers für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir an den Feierlichkeiten zum Europatag am Dienstag in Tel Aviv ablehnt, wie israelische Medien berichten.

Nach Angaben des israelischen Senders Channel 12 teilte die EU-Delegation dem israelischen Außenministerium mit, dass der Block die Teilnahme Ben-Gvirs als israelischer Vertreter an der Zeremonie wegen seiner rechtsextremen und rassistischen politischen Ansichten nicht wünscht.

“Wir unterstützen nicht die politischen Ansichten von Minister Ben-Gvir oder seiner Partei. So stehen beispielsweise viele seiner früheren Äußerungen und Meinungen im Widerspruch zu den Ansichten, die die Europäische Union vertritt”, erklärte ein EU-Beamter gegenüber dem israelischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk KAN.

Die israelische Zeitung Haaretz zitierte letzte Woche einen europäischen Botschafter in Israel, ohne seinen Namen zu nennen, mit den Worten, er ziehe es vor, Ben-Gvir oder den extremistischen Finanzminister Bezalel Smotrich aufgrund ihrer Ansichten nicht zu treffen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Ben-Gvirs Büro teilte unterdessen mit, dass der israelische Minister nach wie vor plane, an der Festveranstaltung zum Europatag am Dienstag teilzunehmen.

“Der Minister ist der Ansicht, dass die Vertreter der Union, auch wenn sie seine Ansichten nicht teilen, sehr gut verstehen, dass Israel eine Demokratie ist, und in einer Demokratie ist es erlaubt, andere Meinungen zu hören”, so sein Büro in einer Erklärung.

Ben-Gvir vertritt rechtsextreme Ansichten über die Palästinenser und hat zu deren Vertreibung aufgerufen. Er hat sich wiederholt israelischen Siedlern angeschlossen, die das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der besetzten palästinensischen Stadt Jerusalem gestürmt haben.

Ben-Gvir wurde vom israelischen Kabinettssekretariat, das die Minister zu den Empfängen anlässlich der nationalen Tage der ausländischen Botschaften entsendet, als Regierungsvertreter für den Europatag nominiert.

Das israelische Regierungssekretariat hat seinerseits auf die europäische Forderung geantwortet, dass es dies nur tun würde, wenn der Minister darum bäte, ihn zu ersetzen.

Im November 2022 berichtete Anadolu, der israelische Staatspräsident Isaac Herzog habe in einer durchgesickerten Tonaufnahme gewarnt, dass “die ganze Welt besorgt” sei über Ben-Gvirs rechtsextreme Ansichten. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …