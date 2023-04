EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen wurde für ihre “rassistischen” Äußerungen in ihrer jüngsten Rede zum israelischen Unabhängigkeitstag kritisiert

Diese deutsche Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission ist eine Schande für Europa! Evelyn Hecht-Galinski



Ursula Von der Leyen slammed for ‘You have literally made the desert bloom’ message to Israel The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has been slammed for repeating anti-Palestinian, far-right, Israeli talking points in a video message celebrating the 75-year anniversary of the apartheid state. Von der Leyen is a German politician who has been serving as the president of the European Commission since 2019.

Ursula von der Leyen für ihre Botschaft an Israel “Ihr habt die Wüste buchstäblich zum Blühen gebracht” kritisiert

27. April 2023

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ist dafür kritisiert worden, dass sie in einer Videobotschaft zum 75-jährigen Bestehen des Apartheidstaates antipalästinensische, rechtsextreme und israelische Argumente wiederholt hat. Von der Leyen ist eine deutsche Politikerin, die seit 2019 als Präsidentin der Europäischen Kommission fungiert.

“Heute feiern wir 75 Jahre Unabhängigkeit Israels und Freundschaft mit Europa”, sagte von der Leyen in einer Videobotschaft. “Vor 75 Jahren wurde mit dem Unabhängigkeitstag Israels ein Traum wahr. Nach der größten Tragödie der Menschheitsgeschichte konnte das jüdische Volk endlich eine Heimat im Gelobten Land aufbauen”, so von der Leyen weiter, ohne zu erwähnen, dass es ihr Land, Deutschland, war, das für den Holocaust verantwortlich war, bei dem fünf Millionen Juden ermordet wurden.

“Heute feiern wir 75 Jahre lebendige Demokratie im Herzen des Nahen Ostens. Fünfundsiebzig Jahre voller Dynamik, Einfallsreichtum und bahnbrechender Innovationen. Sie haben die Wüste buchstäblich zum Blühen gebracht”, fügte von der Leyen hinzu und wiederholte die rassistische, ahistorische Behauptung, Palästina sei unfruchtbar und leer gewesen, bis europäische jüdische Siedler es zum Blühen gebracht hätten.

Von der Leyen ignorierte die Tatsache, dass Palästina auf eine 4.000-jährige Geschichte zurückblicken kann. Als Heimat verschiedener indigener Gemeinschaften, darunter Juden, Christen und Muslime, hatten die Bewohner des Gebiets eine ausgeprägte palästinensische Identität. Zu Beginn der Übernahme Palästinas durch die zionistische Siedlerkolonie zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren über 95 % des Gebiets von muslimischen und christlichen Palästinensern bewohnt.

Die jahrzehntelange Kolonisierung führte zu einem starken Anstieg der Zahl der europäischen jüdischen Siedler. Die meisten von ihnen kamen nach der völkermörderischen deutschen Politik der Judenvernichtung. Die starke Zunahme der europäischen Siedler führte zu Konflikten zwischen den Gemeinschaften, insbesondere nachdem die einheimischen palästinensischen Gemeinschaften erkannt hatten, dass das Ziel des Zionismus darin besteht, Palästina durch einen ethnisch-nationalistischen Staat zu ersetzen, der die jüdische Vorherrschaft aufrechterhält. Die zionistischen Siedler erkannten, dass die ethnische Zusammensetzung Palästinas, in dem die Juden eine kleine Minderheit sind, eine große Herausforderung für ihre Vision darstellte, und starteten ein Programm der ethnischen Säuberung, das 1948 in dem gipfelte, was die Palästinenser die Nakba nennen.

“Heute feiern wir auch 75 Jahre Freundschaft zwischen Israel und Europa”, sagte von der Leyen, ohne die 750 000 palästinensischen Muslime und Christen zu erwähnen, die von jüdischen paramilitärischen Gruppen aus dem Gebiet ethnisch gesäubert wurden. “Wir haben mehr gemeinsam, als die Geographie vermuten lässt: unsere gemeinsame Kultur, unsere Werte und Hunderttausende von europäisch-israelischen Doppelbürgern haben eine tiefe Verbindung zwischen uns geschaffen.”

“Europa und Israel sind verpflichtet, Freunde und Verbündete zu sein”, schloss sie. “Eure Freiheit ist unsere Freiheit. Herzlichen Glückwunsch an alle Menschen in Israel.”

In den darauf folgenden heftigen Reaktionen wurde von der Leyen vorgeworfen, die palästinensische Geschichte auszulöschen, eine gängige Praxis unter israelischen Rechtsextremisten. “Israel ‘hat die Wüste zum Blühen gebracht’. Eure Freiheit ist unsere Freiheit”. Die Beziehungen zwischen der EU und Israel zu feiern ist eine Sache. Aber die Palästinenser und die über 50 Jahre andauernde Besatzung auszublenden, wie von der Leyen es in diesem Video tut, ist zutiefst schmerzhaft”, sagte Hugh Lovatt, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations.

“Eine schändliche koloniale Denkweise, die die zionistische Propaganda nachplappert, die Wüste zum Blühen zu bringen”, sagte Chris Doyle, Direktor des Council for Arab-British Understanding. “Die Palästinenser haben die Wüste zum Blühen gebracht, lange bevor es Israel gab, und die Nabatäer haben das schon vor Tausenden von Jahren getan. Israel als lebendige Demokratie zu bezeichnen, während es ein System der Apartheid gegenüber den Palästinensern und ein über 53 Jahre altes Besatzungsregime aufrechterhält, ist eine Schande. Hunderttausende von israelischen Juden fürchten, dass sie nicht in einer Demokratie leben”.

Die erfahrene Palästinenserführerin Hanan Ashrawi bezeichnete Von der Leyen als “absolut schändlich” und erklärte: “Von der Präsidentin der Europ. Com. sollte mehr Wissen, Integrität und Verantwortung haben, als dieses leere Wiederkäuen von müden alten zionistischen Klischees und antipalästinensischen rassistischen Tropen, die unsere Existenz auslöschen. Erniedrigendes Liebesfest.”

Omar Shakir, Israel- und Palästina-Direktor von Human Rights Watch (HRW), beschuldigte von der Leyen, den Kopf in den Sand zu stecken. “Im Februar schrieb @hrw in @euobs, dass die EU “ihren Kopf über Israels Apartheid in den Sand gesteckt hat.” Seitdem hat sie sich nur noch tiefer eingegraben. Die EU muss ihren Kopf aus dem Sand ziehen, die Realität der Apartheid erkennen und die Maßnahmen ergreifen, die eine so ernste Situation rechtfertigt. #Israel75″, sagte Shakir.

In mehreren Twitter-Threads wurden von der Leyens rassistische antipalästinensische Behauptungen Punkt für Punkt entlarvt. “Israel hat 1948 keine ‘Unabhängigkeit’ erlangt. Was geschah, war eine absichtliche Kampagne der ethnischen Säuberung und Vertreibung von Palästinensern, die darauf abzielte, die Demographie und Geographie Palästinas von einer arabischen zu einer jüdischen Mehrheit zu verändern”, sagte der Geschäftsführer des Jerusalem Fund, Jehad Abusalim.

In einem der Tweets erklärte Abusalim, dass die gleiche rassistische Denkweise, die in Europa dazu führte, dass Deutschland einen Völkermord an den Juden beging, auch gegen die Palästinenser angewandt werde. “Ursula von der Leyen nennt den Holocaust die größte Tragödie der Geschichte, erwähnt aber nicht, wer ihn begangen hat und wo. Sie vernachlässigt auch, wie der europäische Rassismus und die Gewalt sowie die koloniale Haltung gegenüber Minderheiten den Holocaust ermöglicht haben”, so Abusalim. Übersetzt mit Deepl.com

