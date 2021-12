EU zuckt mit den Schultern angesichts der israelischen Hinrichtung eines verletzten Palästinensers Von Ali Abunimah

Aber angesichts des russischen “Tiergarten Attentats” wird der russische Angeklagte zu einer lebenslanger Haft vor einem Berliner Gericht verurteilt und die neue AA Baerbock weist zwei russische Botschaftsangehörige aus!

16. Dezember 2021

Bild: Zwei Männer erheben ihre Sektgläser vor israelischen Flaggen

Bild: Dimiter Tzantchev, links, stößt mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog an, nachdem er am 6. Dezember in Tel Aviv sein Beglaubigungsschreiben als neuer EU-Botschafter vorgelegt hat. Tzantchev sagte, er freue sich darauf, “unsere Beziehungen zu neuen Höhen zu führen”. (via Facebook)

“Ich könnte mich mitten auf der Fifth Avenue hinstellen und jemanden erschießen, und ich würde keine Wähler verlieren”, erklärte Donald Trump 2016 auf infame Weise.

Es war eine geschmacklose Prahlerei, um die Loyalität seiner Basis zu demonstrieren. Später im Jahr errang er einen schockierenden Wahlsieg.

Ersetzt man Trump durch Israel und die Wähler durch die Entscheidungsträger der Europäischen Union, ist dies eine genaue Beschreibung der Realität.

Am 4. Dezember tauchte ein erschütterndes Video auf, das zeigt, wie zwei israelische paramilitärische Polizisten einen verletzten Palästinenser in der Nähe des Damaskustors im besetzten Ost-Jerusalem erschießen.

Muhammad Salima, 25, war dabei gefilmt worden, wie er kurz vor den tödlichen Schüssen einen jüdischen israelischen Zivilisten niederstach und verletzte. Er war jedoch bereits außer Gefecht gesetzt und stellte keine unmittelbare Bedrohung mehr dar, als die Beamten auf ihn schossen, um anscheinend “die Tötung zu bestätigen”, wie auf dem von Augenzeugen aufgenommenen Video zu sehen ist.

Zu diesem Zeitpunkt hätte er in Gewahrsam genommen und medizinisch versorgt werden müssen.

Stattdessen wurde Salima nach den Worten der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem “kurzerhand hingerichtet”.

Wie in solchen Fällen üblich, wurden die Mörder von Israels Spitzenpolitikern, die seit langem eine Politik des “Schießens bis zum Tod” gegen Palästinenser befürworten, sofort als Helden gefeiert.

“Von unseren Streitkräften wird erwartet, dass sie so handeln, und so haben sie auch gehandelt”, sagte Premierminister Naftali Bennett.

Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte jedoch sofort, es sei “schockiert über die offensichtliche außergerichtliche Hinrichtung” von Salima.

“Außergerichtliche Tötungen wie diese sind die Folge des regelmäßigen Einsatzes tödlicher Gewalt durch gut bewaffnete und gut geschützte israelische Sicherheitskräfte gegen Palästinenser und des fast vollständigen Fehlens einer Rechenschaftspflicht für Tötungen und Verletzungen von Palästinensern durch israelische Kräfte”, fügte die UNO hinzu.

Selbst die Europäische Union, die normalerweise nicht einmal die leiseste Kritik an Israel äußern möchte, konnte nicht schweigen.

Ihre Mission im besetzten Ost-Jerusalem erklärte, dass “Maßnahmen, die auf außergerichtliche Tötungen hinauslaufen könnten”, “inakzeptabel” seien.

“Dieser Vorfall muss rasch untersucht und die volle Rechenschaftspflicht sichergestellt werden”, fügte die EU-Mission hinzu.

Was dann geschah, war sicherlich schnell: Weniger als eine Woche nach der Tötung sprach die israelische Staatsanwaltschaft die beiden Beamten vollständig frei. Sie schloss den Fall mit der Erklärung ab, dass die Beamten für die Tötung eine “rechtliche Rechtfertigung” hatten.

Als ob das nicht genug wäre, kündigten Israels höchste Polizeibeamte an, dass die beiden Beamten, die Salima getötet hatten, eine Auszeichnung erhalten würden.

Daran ist nichts Überraschendes.

B’Tselem bezeichnet solche israelischen Selbstuntersuchungen seit langem als Feigenblatt.

Sie sorgen für Straffreiheit und sollen den Anschein eines funktionierenden Gerichtsverfahrens erwecken, um den Internationalen Strafgerichtshof abzuschütteln.

Der IStGH wird nur in Situationen tätig, in denen die nationalen Justizbehörden nicht willens oder in der Lage sind, unparteiische Gerechtigkeit zu schaffen.

Wie sich die EU versteckt

Am 9. Dezember schrieb ich an die EU, um sie zu fragen, ob der Abschluss der Ermittlungen der von ihr geforderten “vollen Rechenschaftspflicht” entspricht.

Am 14. Dezember erhielt ich schließlich eine Antwort von Peter Stano, dem obersten außenpolitischen Sprecher der EU.

Sie war so unscheinbar wie nur möglich: “Wir verfolgen die Entwicklungen und stehen auch in Kontakt mit den israelischen Behörden”.

Ich war verblüfft. Da die Angelegenheit aus israelischer Sicht abgeschlossen ist, welche “Entwicklungen” will die EU dann verfolgen? Eine zusätzliche Anfrage hat keine Antwort aus Brüssel ergeben.

Die EU versteckt sich gewöhnlich hinter jedem noch so fadenscheinigen Prozess – wie dem nie endenden “Friedensprozess” -, um zu vermeiden, dass Israel zur Verantwortung gezogen wird.

Es gibt immer etwas anderes, auf das man warten kann, immer eine Ausrede, um heute nicht etwas zu sagen oder zu tun.

Aber diese Ausrede gilt im Fall von Salimas Ermordung nicht, denn der Fall ist abgeschlossen.

Die Botschaft aus Brüssel ist also klar: Die Europäische Union sieht gerne zu, wie Israel Palästinenser kurzerhand hinrichtet und das Verbrechen dann beschönigt.

Natürlich hält das die EU-Beamten nicht davon ab, unablässig ihre angeblich “unerschütterliche Unterstützung für die Menschenrechte” zu betonen.

Israel erhält mehr Belohnungen aus Brüssel

Die Realität ist jedoch, dass die Europäische Union einen Großteil ihrer Energie darauf verwendet, grobe Menschenrechtsverletzer, insbesondere Israel, zu unterstützen – eine Tatsache, die auf dem ganzen Kontinent Abscheu hervorruft.

Am Mittwoch forderten Dutzende von Mitgliedern des Europäischen Parlaments in einem Schreiben an den EU-Außenpolitikchef Josep Borrell, die Aufnahme Israels in Horizon Europe einzufrieren.

Dieses “wissenschaftliche” Förderprogramm – der Nachfolger von Horizon 2020, an dem auch Israel teilnimmt