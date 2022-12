Mehr als scheinheilig, schließlich hat Europa doch den USA diesen Profit erst ermöglicht und unterstützt den Stellvertreterkrieg in der Ukraine doch mit allen Mitteln. Alles scheint mir daher, mehr als unglaubwürdig! Evelyn Hecht-Galinski

https://multipolarista.substack.com/p/europe-us-profits-ukraine-war-economy?utm_source=post-email-title&publication_id=457596&post_id=87655832&isFreemail=true&utm_medium=email



Die Staats- und Regierungschefs der EU sind wütend darüber, dass die USA durch den Verkauf von Waffen und teurem Erdgas vom Stellvertreterkrieg in der Ukraine profitieren. Gleichzeitig wird die europäische Industrie durch hohe Energiepreise zerstört.

Europa ist wütend, dass die USA vom Stellvertreterkrieg in der Ukraine profitieren und die EU-Wirtschaft zerstören

Von Ben Norton

30. November 2022

Im NATO-Bündnis zeichnen sich Risse ab. Zahlreiche westliche Medien haben Berichte veröffentlicht, die eine wachsende politische Spaltung zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zeigen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU sind verärgert darüber, dass die USA mit dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine viel Geld verdienen, indem sie große Mengen an Waffen verkaufen und Europa von ihrem teuren Flüssigerdgas (LNG) abhängig machen, anstatt von Russlands wesentlich billigerem Pipelinegas.

Unterdessen leiden die europäischen Volkswirtschaften unter hohen Inflationsraten und einer Energiekrise, die die Produktion so teuer und wettbewerbsunfähig machen, dass ganze Branchen in den Bankrott getrieben werden könnten.

Politico veröffentlichte im November einen Artikel mit dem Titel “Europa beschuldigt die USA, vom Krieg zu profitieren”, in dem genau dies beschrieben wurde.

Ein ungenannter “hoher Beamter” in Europa sagte der Publikation: “Tatsache ist, wenn man es nüchtern betrachtet, dass das Land, das am meisten von diesem Krieg profitiert, die USA sind, weil sie mehr Gas und zu höheren Preisen verkaufen und weil sie mehr Waffen verkaufen.”

schrieb Politico:

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, die hohen Gaspreise in den USA seien nicht “freundlich”, und der deutsche Wirtschaftsminister forderte Washington auf, mehr “Solidarität” zu zeigen und bei der Senkung der Energiekosten zu helfen.

Minister und Diplomaten aus anderen EU-Ländern äußerten ihre Frustration über die Art und Weise, wie Bidens Regierung die Auswirkungen ihrer nationalen Wirtschaftspolitik auf die europäischen Verbündeten einfach ignoriert.

Als die EU-Staats- und Regierungschefs Biden letzte Woche auf dem G20-Treffen in Bali auf die hohen US-Gaspreise ansprachen, schien der amerikanische Präsident das Problem einfach nicht zu kennen.

Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und der EU erinnert an die berüchtigte Maxime des ehemaligen Außenministers und imperialen Planers Henry Kissinger: “Amerika hat keine ständigen Freunde oder Feinde, nur Interessen.”

Die Verabschiedung des Inflation Reduction Act durch die Regierung Biden im August dieses Jahres hat die EU “in einen regelrechten Panikmodus versetzt” und droht sogar einen “transatlantischen Handelskrieg” heraufzubeschwören, wie Politico berichtet.

Das Gesetz sieht Subventionen in Höhe von bis zu 369 Milliarden Dollar vor, um Unternehmen zu unterstützen, die behaupten, umweltfreundlich zu sein, als Teil eines “grünen” Übergangs.

Diese enormen US-Subventionen “drohen, die europäischen Industrien zu zerstören”, so der Bericht, und haben Brüssel dazu veranlasst, “Pläne für eine Notfall-Kriegskasse von Subventionen zu entwerfen, um die europäischen Industrien vor dem Zusammenbruch zu bewahren”.

Ein ungenannter EU-Diplomat sagte Politico: “Der Inflation Reduction Act hat alles verändert” und fragte: “Ist Washington noch unser Verbündeter oder nicht?”

Oberste US-Priorität ist der neue kalte Krieg gegen China, Europa ist ein “Nachgedanke

Oberste US-Priorität ist ein neuer kalter Krieg gegen China, Europa ist ein “nachträglicher Gedanke

Ein ähnlicher Artikel eines entschiedenen NATO-freundlichen Kolumnisten, der ebenfalls von Politico veröffentlicht wurde, forderte: “Biden ignoriert Europa weiterhin. Es ist an der Zeit, dass die EU-Führer die Botschaft verstehen”.

Die Kolumne betonte, dass die oberste Priorität der US-Regierung ihr neuer kalter Krieg gegen China sei.

“Die USA konzentrieren sich nach wie vor auf das, was die meisten als ihre größte existenzielle Herausforderung ansehen: China”, schrieb Politico. “In dieser Gleichung ist Europa oft ein Nachsatz”.

Das Medienunternehmen schloss:

Was die Europäer jedoch entdecken, ist, dass der Ukraine-Krieg nur eine Facette des größeren strategischen Duells der USA mit China ist, das immer Vorrang vor den Interessen der EU haben wird.

Das war unter Trump so, und das wird auch unter seinem Nachfolger so bleiben. Es ist nur so, dass die Botschaft in einem anderen Stil vermittelt wird.

Auf lange Sicht könnte sich Bidens höfliche Gleichgültigkeit als tödlicher erweisen.

Die Energiepreise in Europa steigen um 500 % und drohen die Industrie in den Ruin zu treiben

Noch bis Anfang 2022 war Russland der größte Exporteur von Gas und Öl nach Europa. Doch als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine im Februar verhängten die USA und die EU harte Sanktionen gegen Moskau und schworen, dessen Energie zu boykottieren.

Dies hat auf Europa zurückgeschlagen, und zwar hart.

Im August veröffentlichte Bloomberg einen Artikel mit dem Titel “European Power Prices Reach Records as Industry Starts to Buckle”.

Darin wurde festgestellt, dass die Strompreise in Deutschland im vergangenen Jahr um bis zu 500 % gestiegen sind.

Der Bericht warnte vor dem “Ausmaß der Krise, das mit nichts in den letzten Jahrzehnten vergleichbar ist”.

“Länder in ganz Europa bereiten sich auf mögliche Stromengpässe in diesem Winter vor, und einige erwägen, die Versorgung bestimmter Industrien zu rationieren, um sicherzustellen, dass die grundlegende Nachfrage gedeckt werden kann”, so Bloomberg.

Diese historisch hohen Energiepreise waren schon schmerzhaft genug. Aber die von Washington vorgeschlagenen Subventionen haben die europäischen Unternehmen nur noch mehr dazu veranlasst, in die Vereinigten Staaten abzuwandern.

Unternehmen verlassen Europa in Richtung Vereinigte Staaten

In einem Bericht vom November mit dem Titel “European industry pivots to US as Biden subsidy sends ‘dangerous signal'” (Europäische Industrie schwenkt in die USA, da Bidens Subvention ein ‘gefährliches Signal’ sendet) berichtete die Financial Times dasselbe: Der Inflation Reduction Act (Gesetz zur Verringerung der Inflation) “verlagert viele Impulse von Europa in die USA”.

Die FT schrieb:

Die Kombination aus dem 369-Milliarden-Dollar-Paket der Biden-Administration und den hohen Energiekosten in Europa, wo die Gaspreise trotz des jüngsten Rückgangs immer noch fünfmal so teuer sind wie in Nordamerika, lässt in den EU-Hauptstädten die Alarmglocken schrillen.

“Ich denke, dass wir in diesem Punkt ein europäisches Aufwachen brauchen”, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron letzte Woche in einer Rede vor Führungskräften heimischer Industrieunternehmen wie dem Glashersteller Saint-Gobain und dem Zementhersteller Lafarge.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete die US-Unterstützung als “übertrieben” und als “Absaugung von Investitionen aus Europa”.

Die EU hat Washington vorgeworfen, gegen die Regeln der Welthandelsorganisation zu verstoßen, und eine Arbeitsgruppe mit der Regierung Biden eingerichtet, um die Differenzen zu lösen.

Das Wall Street Journal veröffentlichte im September einen ähnlichen Artikel mit dem Titel “Hohe Erdgaspreise zwingen europäische Hersteller zur Verlagerung in die USA”.

“Der Ukraine-Krieg treibt die Energiekosten in Europa in die Höhe, während relativ stabile Preise und Anreize für grüne Energie Unternehmen in die USA locken”, schrieb die Zeitung.

“Unternehmen in Europa, die Stahl, Düngemittel und andere Grundstoffe für die Wirtschaftstätigkeit herstellen, verlagern ihre Tätigkeit in die USA, angezogen von stabileren Energiepreisen und staatlicher Unterstützung”, so das Wall Street Journal weiter.

Der Bericht prognostizierte, dass Europa “bis ins Jahr 2024 hinein mit hohen Preisen konfrontiert sein könnte, zumindest für Gas, was die Gefahr birgt, dass die Narben im verarbeitenden Gewerbe in Europa dauerhaft bleiben”. Übersetzt mit Deepl.com

Ben Norton

Unabhängiger Journalist, Herausgeber von Multipolarista (https://multipolarista.com) // Periodista independiente, editor de Multipolarista

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...